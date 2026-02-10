Ce ai alege: să primești câteva zeci de mii de euro și să pleci sau îți păstrezi jobul la Dacia?

15:30

Preşedintele Nicuşor Dan transmite, miercuri, că România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanţilor din Congresul SUA, iar referirile din document la adresa ţării noastre sunt strict contextuale, într-o dezbatere mult mai amplă despre libertatea de exprimare. Şeful statului mai afirmă că, indiferent de concluziile tehnice ale TikTok citate în raport, decizia de anulare a alegerilor a fost un act juridic intern de protecţie a ordinii constituţionale în faţa unei ameninţări asimetrice, bazat pe evaluările instituţiilor de securitate naţională şi pe autoritatea Curţii Constituţionale a României. El aminteşte că ingerinţele Federaţiei Ruse în procesele electorale din ţările europene, inclusiv din România, au fost evidenţiate şi de rapoarte oficiale ale NATO, Uniunii Europene şi Guvernului Marii Britanii.