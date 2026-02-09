Mircea Abrudean:Toate cele trei moţiuni simple depuse de opoziţie trebuie respinse fără echivoc

16:40

Expunerea la dezinformare și fake news este tot mai mare în Europa, potrivit unui studiu Eurobarometru citat de Euronews. Sondajul nu arată cantitatea de știri false din media, ci doar percepția oamenilor despre acest fenomen. Datele de anul trecut arată că 55% dintre români spun că au fost expuși „des” sau „foarte des” la dezinformare și știri false în ultimele șapte zile, un nivel depășit în UE doar de Ungaria, unde procentul ajunge la 57%. Valeriu Nicolae spune la RFI că presa tradițională nu mai poate funcționa ca filtru anti-fake news din lipsă de resurse, iar soluția pe termen lung rămâne educația media și dezvoltarea gândirii critice: