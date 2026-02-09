Robert Negoiță s-a prezentat luni la sediul Poliției pentru a semna controlul judiciar

12:50

Primarii care s-au întâlnit, marţi, la Palatul Victoria cu premierul Ilie Bolojan au afirmat, la finalul întrevederii de aproximativ o oră şi jumătate, că discuţiile au fost axate „pe chestiuni administrative”, şi nu politice, în contextul nemulţumirii unor edili, inclusi din PNL, faţă de reforma administraţiei publice, propusă de şeful Guvernului. „Cu toţii ne dorim mai mult şi mai bine. Şi dacă suntem obiectivi va trebui să se întâmple şi o schimbare la nivel administrativ”, a declarat, marţi, primarul PSD din Bârlad, Dumitru Boroş (fost PNL), după ieşirea de la Guvern, potrivit news.ro.