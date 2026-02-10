Matei Todoran are planuri mari după ce a ajuns în optimi la Australian Open la juniori: “Sper să urc cât mai sus”

14:10

Vietnamul urmează să devină peste câțiva ani casa celui mai mare stadion de fotbal din lume. Recent, în țara din Asia au început lucrările pentru arena care urmează să aibă o capacitate de 135.000 de locuri. Recordul pentru cel mai mare stadion din lume aparține momentan unei arene din India, însă această bornă urmează să