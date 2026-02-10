Matei Todoran are planuri mari după ce a ajuns în optimi la Australian Open la juniori: “Sper să urc cât mai sus”
Antena Sport, 10 februarie 2026 16:50
Matei Todoran, tânărul de 18 ani care a ajuns până în faza optimilor de finală de la Australian Open 2026, în competiţia destinată juniorilor, are planuri mari. El a fost eliminat de Kai Thompson din Hong Kong, cel care s-a imus cu 7-6(11), 6-3, la capătul unui meci echilibrat, dar turneul de la Antipozi i-a […] The post Matei Todoran are planuri mari după ce a ajuns în optimi la Australian Open la juniori: “Sper să urc cât mai sus” appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 10 minute
17:00
CFR Cluj, ofertă de aproape un milion de euro pentru Matei Ilie. Răspunsul dat de Neluțu Varga # Antena Sport
CFR Cluj are o formă fantastică de la venirea lui Daniel Pancu și este pe punctul de a obține o calificare nesperată în play-off. Mai mult decât atât, gruparea ardeleană joacă pentru prezența în sferturile Cupei României. După ce a vândut cei mai importanți jucători, Neluțu Varga a mai primit o ofertă în valoare de […] The post CFR Cluj, ofertă de aproape un milion de euro pentru Matei Ilie. Răspunsul dat de Neluțu Varga appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
16:50
Matei Todoran are planuri mari după ce a ajuns în optimi la Australian Open la juniori: “Sper să urc cât mai sus” # Antena Sport
Matei Todoran, tânărul de 18 ani care a ajuns până în faza optimilor de finală de la Australian Open 2026, în competiţia destinată juniorilor, are planuri mari. El a fost eliminat de Kai Thompson din Hong Kong, cel care s-a imus cu 7-6(11), 6-3, la capătul unui meci echilibrat, dar turneul de la Antipozi i-a […] The post Matei Todoran are planuri mari după ce a ajuns în optimi la Australian Open la juniori: “Sper să urc cât mai sus” appeared first on Antena Sport.
16:40
Sunt 44 de zile până la semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială, dintre Turcia și România. Suporterii tricolori au avut nevoie de câteva secunde pentru a epuiza biletele puse la dispoziție de FRF, iar în Turcia sunt, de asemenea, mișcări de trupe. Vincenzo Montella pregătește deja duelul de la Istanbul contra selecționatei pregătite de […] The post Vincenzo Montella, decizie importantă cu 44 de zile înaintea barajului cu România appeared first on Antena Sport.
16:40
Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată # Antena Sport
Adrian Mititelu i-a dat o mână de ajutor lui Gigi Becali, înaintea „dublei” FCSB-ului cu Universitatea Craiova din această săptămână, din Cupa României și Liga 1. Patronul de la FCU Craiova le-a permis campionilor să se antreneze pe baza sa din Bănie. Gigi Becali a fost cel care a dezvăluit că a apelat la Adrian […] The post Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
16:20
Cristi Balaj a spus ce sancțiuni riscă Dinamo, după ce un suporter a aruncat cu un obiect în Istvan Kovacs # Antena Sport
Dinamo București și Universitatea Craiova au remizat în epilogul etapei cu numărul 26 din Liga 1, însă incidente reprobabile au avut loc după fluierul final. Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un suporter al „câinilor”, iar Istvan Kovacs a fost lovit cu un obiect aruncat de către un alt fan al alb-roșilor. Cristi Balaj a comentat […] The post Cristi Balaj a spus ce sancțiuni riscă Dinamo, după ce un suporter a aruncat cu un obiect în Istvan Kovacs appeared first on Antena Sport.
16:20
Gigi Becali a dezvăluit motivul real pentru care l-a cedat pe Dennis Politic: „Inteligență. Trebuie să te gândești la toate” # Antena Sport
Gigi Becali a dezvăluit motivul real pentru care l-a cedat pe Dennis Politic (25 de ani). Mijlocașul a fost împrumutat de FCSB la Hermannstadt, în această iarnă, până la finalul sezonului. Patronul campioanei și-a făcut toate calculele, înainte să ia decizia de a-l ceda pe jucătorul pentru care a plătit suma de aproape un milion […] The post Gigi Becali a dezvăluit motivul real pentru care l-a cedat pe Dennis Politic: „Inteligență. Trebuie să te gândești la toate” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
15:50
Ce scria presa străină după România – Tunisia, meciul la care „tricolorii” au apărut blonzi și arbitrul și-a făcut cruce # Antena Sport
Pe 26 iunie 1998, la Saint-Denis, România surprindea o lume întreagă. Deja calificați în optimile Mondialului francez, după victoriile cu Columbia (1-0) și Anglia (2-1), „tricolorii” apăreau la meciul cu Tunisia cu părul vopsit blond. Toți, cu o excepție: Bogdan Stelea, care era ras în cap! Ideea vopsitului nu a fost una spontană, ci a […] The post Ce scria presa străină după România – Tunisia, meciul la care „tricolorii” au apărut blonzi și arbitrul și-a făcut cruce appeared first on Antena Sport.
15:40
Rapid și-a cedat jucătorul adus pe un milion de euro acum doi ani. Transfer în ultima zi de mercato # Antena Sport
Rapid a fost extrem de activă în această perioadă de mercato și a s-a mișcat atât la capitolul “veniri”, cât și “plecări”. În ultima zi de mercato, giuleștenii au cedat al șaptelea jucător din această iarnă și l-au trimis sub formă de împrumut pe Timotej Jambor la Slask Wroclaw, formație din eșalonul secund din Polonia. […] The post Rapid și-a cedat jucătorul adus pe un milion de euro acum doi ani. Transfer în ultima zi de mercato appeared first on Antena Sport.
15:10
Cine e medicul la care Mircea Lucescu merge în străinătate? E român și e “un specialist de renume mondial” # Antena Sport
Mircea Lucescu a fost luni externat de la Spitalul Universitar din București pentru a treia oară, iar acum se pregătește să se deplaseze în Belgia pentru un nou control. Selecționerul de 80 de ani va fi pe mâna unui medic român stabilit în țara din vestul Europei, care va fi responsabil să îi ofere lui […] The post Cine e medicul la care Mircea Lucescu merge în străinătate? E român și e “un specialist de renume mondial” appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
14:50
Ratarea sezonului a avut loc în Liga Campionilor Asiei! Nu a putut înscrie din 4 metri, cu poarta goală # Antena Sport
The post Ratarea sezonului a avut loc în Liga Campionilor Asiei! Nu a putut înscrie din 4 metri, cu poarta goală appeared first on Antena Sport.
14:10
S-a dat startul lucrărilor la cel mai mare stadion din lume! Proiect imens de 32 de miliarde de euro. Cum arată # Antena Sport
Vietnamul urmează să devină peste câțiva ani casa celui mai mare stadion de fotbal din lume. Recent, în țara din Asia au început lucrările pentru arena care urmează să aibă o capacitate de 135.000 de locuri. Recordul pentru cel mai mare stadion din lume aparține momentan unei arene din India, însă această bornă urmează să […] The post S-a dat startul lucrărilor la cel mai mare stadion din lume! Proiect imens de 32 de miliarde de euro. Cum arată appeared first on Antena Sport.
13:40
Ofri Arad, noul jucător de la FCSB, a fost trecut pe lista LPF şi poate evolua pentru campioana României în Liga 1. Israelianul a ajuns la FCSB pe 20 ianuarie, după ce a rămas liber de contract în urma despărţirii de Kairat Almaty, echipă cu care a evoluat în acest sezon în UEFA Champions League. […] The post OFICIAL | Noul jucător de la FCSB a fost trecut pe lista LPF appeared first on Antena Sport.
13:30
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept” # Antena Sport
Universitatea Craiova a venit cu o primă reacție după scandalul în care a fost implicat Ștefan Baiaram la finalul meciului cu Dinamo. Prin vocea lui Mario Felgueiras, managerul sportiv al clubului, oltenii au anunțat că vor purta o discuție cu vedeta lui Filipe Coelho, dar că nu se pune problema unei amenzi. Dinamo și Universitatea […] The post Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept” appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
13:00
Fernando Alonso a anunţat ce obiectiv are în 2026: “Planul este să mă bucur de fiecare secundă” # Antena Sport
Dublu campion mondial Fernando Alonso a declarat luni, în Arabia Saudită, unde a fost lansat noul monopost Aston Martin, că intenţionează să se bucure de fiecare secundă a sezonului 2026 de Formula 1, dar nu s-a decis dacă acesta va fi ultimul din cariera sa, scrie Reuters. Într-o declaraţie acordată Reuters TV, înainte de testele […] The post Fernando Alonso a anunţat ce obiectiv are în 2026: “Planul este să mă bucur de fiecare secundă” appeared first on Antena Sport.
13:00
CFR Cluj – Rapid (LIVE TEXT, 20:00). Giuleștenii, obligați să câștige ca să se califice în sferturi # Antena Sport
Cupa României urmeză să își dispute zilele acestea meciurile din ultima etapă a fazei grupelor, iar capul de afiș de marți este în mod cert duelul din Gruia dintre CFR Cluj și Rapid. Pentru a se califica în fazele eliminatorii, jucătorii lui Costel Gâlcă trebuie neapărat să obțină victoria. Toate partidele de marți din Cupa […] The post CFR Cluj – Rapid (LIVE TEXT, 20:00). Giuleștenii, obligați să câștige ca să se califice în sferturi appeared first on Antena Sport.
12:10
“Suntem cioflingari?” Gigi Becali a răbufnit şi a anunţat de ce a picat un transfer la FCSB: “Du-te, bă!” # Antena Sport
Gigi Becali a explicat de ce nu a reuşit să mai aducă un atacant la FCSB, în ultimele momente ale perioadei de transferuri. Patronul roş-albaştrilor a dezvăluit că ajunsese la o înţelegere cu impresarii cu atacantului care ar fi trebuit să ajungă sub comanda lui Elias Charalambous. Lucrurile s-au împotmolit în momentul în care impresarii […] The post “Suntem cioflingari?” Gigi Becali a răbufnit şi a anunţat de ce a picat un transfer la FCSB: “Du-te, bă!” appeared first on Antena Sport.
12:10
Stephen Curry ratează și el All-Star Game 2026. Superstarul lui Golden State Warriors are probleme la genunchi # Antena Sport
Stephen Curry, coordonatorul de joc al lui Golden State Warriors, a declarat forfait pentru All-Star Game, partidă programată pe 14 februarie la arena Intuit Dome din Los Angeles, informează Reuters. Retragerea lui Stephen Curry a fost confirmată de antrenorul lui Warriors, Steve Kerr, cu ocazia meciului câştigat luni seara în faţa formaţiei Memphis Grizzlies (114-113). […] The post Stephen Curry ratează și el All-Star Game 2026. Superstarul lui Golden State Warriors are probleme la genunchi appeared first on Antena Sport.
12:00
Un dublu campion mondial F1 vine la București: Mika Häkkinen, speaker confirmat la The Festival Of Modern Owners 2026 # Antena Sport
FOMO – The Festival Of Modern Owners, festivalul dedicat antreprenorilor, creativilor și freelancerilor revine în 2026 cu a doua ediție, care va avea loc în București, în perioada 20–24 mai 2026. După succesul primei ediții, FOMO își consolidează poziția ca un reper regional pentru antreprenoriatul contemporan, propunând un format care depășește iar granițele unei conferințe […] The post Un dublu campion mondial F1 vine la București: Mika Häkkinen, speaker confirmat la The Festival Of Modern Owners 2026 appeared first on Antena Sport.
11:50
Anunțul uriaș făcut de Gigi Becali despre Mihai Popescu: “Doctorul a zis că nu există așa ceva în medicină” # Antena Sport
Gigi Becali a vorbit în cadrul unei intervenții într-o emisiune despre starea medicală a lui Mihai Popescu, fundașul accidentat la ligamentele încrucișate din luna octombrie, de la partida dintre România și Austria. După ce Mihai Stoica a dezvăluit că FCSB îi va prelungi contractul jucătorului de 32 de ani, patronul roș-albaștrilor a confirmat și el […] The post Anunțul uriaș făcut de Gigi Becali despre Mihai Popescu: “Doctorul a zis că nu există așa ceva în medicină” appeared first on Antena Sport.
11:30
Gigi Becali râde după remiza din Dinamo – Universitatea Craiova şi anunţă că va fi război în Bănie: “Campion” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a fost încântat de remiza dintre Dinamo şi Universitatea Craiova, partidă care s-a încheiat 1-1. Chiar dacă nu se află încă pe loc de play-off, Becali se gândeşte în continuare la câştigarea campionatului. Pentru FCSB urmează o dublă pe Ion Oblemenco, cu Universitatea Craiova, în Cupa României şi […] The post Gigi Becali râde după remiza din Dinamo – Universitatea Craiova şi anunţă că va fi război în Bănie: “Campion” appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
10:40
Dosar penal pentru tentativă de dare de mită după Dinamo – Craiova: “A aruncat o bancnotă de 200 de lei” # Antena Sport
Partida de pe Arena Națională dintre Dinamo și Universitatea Craiova a fost marcată și de amenzile deja devenite clasice pe care le oferă Jandarmeria. Nu asta a ieșit însă în evidență, ci faptul că un suporter a fost reținut pentru că a încercat să mituiască forțele de ordine, potrivit declarațiilor făcute de jandarmi. Dinamo și […] The post Dosar penal pentru tentativă de dare de mită după Dinamo – Craiova: “A aruncat o bancnotă de 200 de lei” appeared first on Antena Sport.
10:30
Serena Williams poate reveni în circuitul WTA de pe 22 februarie! Americanca a fost declarată eligibilă # Antena Sport
Americanca Serena Williams a fost declarată eligibilă să revină tenisul profesionist începând cu data de 22 februarie, de către organismul de testare antidoping al acestui sport (ITIA), dar rămâne neclar dacă fostul lider al clasamentului WTA îşi va face o revenire uimitoare în circuitul feminin, informează Reuters. Jucătoarea în vârstă de 44 de ani a […] The post Serena Williams poate reveni în circuitul WTA de pe 22 februarie! Americanca a fost declarată eligibilă appeared first on Antena Sport.
10:00
Denis Drăguş a fost în centrul un moment incredibil în meciul dintre Gaziantep şi Kasimpasa, din etapa cu numărul 21 din Turcia. Echipa românilor Drăguş, Sorescu şi Maxim s-a impus cu 2-1, la capătul unui meci în care Gaziantep a evoluat mai bine de o repriză în inferioritate numerică. Finalul partidei a fost extrem de […] The post Denis Drăguş, salvat de poliţie în Turcia! Adversarii au vrut să îl bată la vestiare appeared first on Antena Sport.
10:00
Încăierare generală în NBA! Patru jucători eliminați după ce și-au aruncat pumni și s-au îmbrâncit # Antena Sport
Meciul din noaptea de luni spre marți din NBA dintre Charlotte Hornets și Detroit Pistons s-a transformat într-un meci de box preț de câteva minute, atunci când jucătorii celor două echipe au fost implicați într-o încăierare generală. Totul a pornit de la un fault pe aruncare făcut de jucătorul echipei gazdă, moment în care spiritele […] The post Încăierare generală în NBA! Patru jucători eliminați după ce și-au aruncat pumni și s-au îmbrâncit appeared first on Antena Sport.
09:20
Nicolescu a dezvăluit ce transfer a ratat Dinamo: “Ne-am înțeles, dar în ultima zi a mers la Craiova” # Antena Sport
Andrei Nicolescu a fost prezent într-o emisiune după meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova și printre altele, președintele alb-roșiilor a făcut și o dezvăluire interesantă. Oficialul “câinilor” a mărturisit că echipa sa a fost la un pas să semneze în vară cu David Matei, mijlocașul care a ales până la urmă să meargă chiar la […] The post Nicolescu a dezvăluit ce transfer a ratat Dinamo: “Ne-am înțeles, dar în ultima zi a mers la Craiova” appeared first on Antena Sport.
09:10
Florin Manea ştie cu cine trebuie să facă pereche Radu Drăguşin în apărarea României în Turcia: “Variantă foarte bună” # Antena Sport
Florin Manea, impresarul lui Radu Drăguşin, este convins că fundaşul lui Tottenham va fi într-o formă bună la finalul lunii martie, atunci când va avea loc semifinala barajaului pentru calificarea la World Cup 2026. Pe 26 martie, România joacă la Istanbul, cu Turcia. Un semn de întrebare legat de meciul cu Turcia este reprezentat de […] The post Florin Manea ştie cu cine trebuie să facă pereche Radu Drăguşin în apărarea României în Turcia: “Variantă foarte bună” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
08:50
Primul mesaj al lui Lindsey Vonn după căzătura horror de la Jocurile Olimpice: “Am încercat. Am visat. Am sărit” # Antena Sport
Lindsey Vonn a transmis un mesaj emoţionant pe social media după căzătura de duminică de la Jocurile Olimpice. Marea schioare americană a transmis că nu regretă că a încercat şi spune că singurul eşec în viaţă este să nu încerci. Textul postat de Lindsey Vonn pe rețelele sociale “Ieri, visul meu olimpic nu s-a terminat […] The post Primul mesaj al lui Lindsey Vonn după căzătura horror de la Jocurile Olimpice: “Am încercat. Am visat. Am sărit” appeared first on Antena Sport.
08:40
Ilie Dumitrescu s-a pronunțat după ce Ștefan Baiaram a scuipat un fan al lui Dinamo: “Să îți vezi de drum” # Antena Sport
Derby-ul încheiat la egalitate între Dinamo și Universitatea Craiova a fost marcat de un scandal după fluierul final, Ștefan Baiaram scuipând un fan al echipei adverse care îl înjurase. Imaginile au fost analizate la TV de Ilie Dumitrescu și Gică Craioveanu, care nu l-au iertat pe cel mai bun jucător al lui Filipe Coelho. Dinamo […] The post Ilie Dumitrescu s-a pronunțat după ce Ștefan Baiaram a scuipat un fan al lui Dinamo: “Să îți vezi de drum” appeared first on Antena Sport.
08:30
Mihai Stoica a anunţat că FCSB este foarte aproape să transfere un atacant în vară. Preşedintele Consiliului de Administraţie al roş-albaştrilor a dezvăluit că s-a făcut o ofertă încă din această iarnă, dar contextul a făcut ca jucătorul să nu poată fi transferat, el neputând fi înlocuit la echipa la care evoluează în prezent. După […] The post Mihai Stoica a găsit atacant pentru FCSB: “Exact profilul pe care îl vrea Gigi” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
23:50
Dinamo a suferit o lovitură importantă în derby-ul pe care l-a încheiat la egalitate, 1-1, cu Universitatea Craiova. Chiar căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan (23 de ani), a încasat cel de al patrulea lui cartonaş galben în campionat şi va fi suspendat pentru meciul “câinilor” cu Unirea Slobozia. Cătălin Cîrjan va fi suspendat la meciul […] The post Pierdere uriaşă pentru Dinamo! Unul dintre jucătorii-cheie ai “câinilor”, suspendat! appeared first on Antena Sport.
23:40
Fotbalistul remarcat de Ilie Dumitrescu după Dinamo – Universitatea Craiova: “Cerebral”. Ce a zis de derby # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a vorbit în cadrul unei emisiuni după meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova, iar fostul internațional l-a remarcat pe Andrei Mărginean, mijlocașul trimis în primul 11 de Zeljko Kopic. Componentul Generației de Aur a vorbit și despre derby în sine și a declarat că formația lui Coelho ar fi trebuit să câștige partida […] The post Fotbalistul remarcat de Ilie Dumitrescu după Dinamo – Universitatea Craiova: “Cerebral”. Ce a zis de derby appeared first on Antena Sport.
23:30
România, rezultate modeste la sărituri cu schiurile pe trambulina normală la Jocurile Olimpice de Iarnă # Antena Sport
În proba masculină de sărituri cu schiurile pe trambulina normală (HS107) de la Jocurile Olimpice Milano-Cortina, România a fost reprezentată de Daniel Cacina şi Mihnea Spulber. Daniel Cacina s-a clasat pe locul 46, cu 109,6 puncte, iar Mihnea Alexandru Spulber ocupă locul 49, cu 91,0 puncte. Rezultatele zilei pentru români la Jocurile Olimpice de Iarnă […] The post România, rezultate modeste la sărituri cu schiurile pe trambulina normală la Jocurile Olimpice de Iarnă appeared first on Antena Sport.
23:30
“Aveți ceva cu antrenorii, cu jucătorii” Filipe Coelho s-a revoltat după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1! # Antena Sport
Antrenorul Universităţii Craiova, Filipe Coelho, a avut o reacţie dură după derby-ul încheiat la egalitate de echipa lui, 1-1, cu Dinamo, în deplasare. Coelho a susţinut că anumite lucruri ar fi amplificate de mass-media. “Încercaţi să găsiţi ce e mai rău în ceva bun”, a acuzat antrenorul Craiovei. Filipe Coelho, discurs dur după derby-ul oltenilor […] The post “Aveți ceva cu antrenorii, cu jucătorii” Filipe Coelho s-a revoltat după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1! appeared first on Antena Sport.
23:10
Verdictul lui Zeljko Kopic, după ce Dinamo a remizat cu Universitatea Craiova: “Planul nostru ăsta e” # Antena Sport
Zeljko Kopic a acordat prima reacție după ce Dinamo a remizat cu Universitatea Craiova pe Arena Națională. Antrenorul croat s-a arătat mulțumit de jocul prestat de elevii săi și a vorbit și despre alte aspecte ale jocului, cum ar fi controlul pe care l-au avut oltenii, dar și campania de achiziții din această iarnă. Dinamo […] The post Verdictul lui Zeljko Kopic, după ce Dinamo a remizat cu Universitatea Craiova: “Planul nostru ăsta e” appeared first on Antena Sport.
23:10
Ştefan Baiaram (23 de ani) a reacţionat după incidentul în care a fost implicat cu fanii lui Dinamo. Baiaram şi-a pierdut cumpătul, scuipându-l pe un fan. După incident, jucătorul-vedetă al Craiovei a acuzat că a fost, la rândul lui, scuipat. Baiaram a susţinut că a fost provocat, fiind înjurat şi jignit de mai mulţi suporteri […] The post Prima reacţie a lui Ştefan Baiaram după ce a scuipat un fan: “Nu regret nimic” appeared first on Antena Sport.
23:00
Scene halucinante după Dinamo – Craiova! Istvan Kovacs, lovit de un obiect. Baiaram a scuipat un fan! # Antena Sport
Scene halucinante au avut loc după derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova 1-1. După fluierul de final al meciului, centralul partidei, Istvan Kovacs, a fost lovit de un obiect din tribune. Deşi nu au existat probleme privind arbitrajul în acest derby, unii fani l-au înjurat pe Istvan Kovacs. Unul dintre suporteri a aruncat un obiect înspre […] The post Scene halucinante după Dinamo – Craiova! Istvan Kovacs, lovit de un obiect. Baiaram a scuipat un fan! appeared first on Antena Sport.
22:50
“Ei au controlat mai mult jocul”. Raul Opruț nu s-a ferit de cuvinte după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1 # Antena Sport
Raul Opruț a fost unul dintre jucătorii lui Dinamo care au oferit reacții după remiza de pe Arena Națională cu Universitatea Craiova, scor 1-1. Fundașul echipei lui Zeljko Kopic a abordat mai multe subiecte, printre care jocul prestat de el și de colegii săi, ce urmează pentru alb-roșii în campionat, dar și despre programul aglomerat. […] The post “Ei au controlat mai mult jocul”. Raul Opruț nu s-a ferit de cuvinte după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1 appeared first on Antena Sport.
22:30
Jucătorul “câinilor” criticat de Andrei Nicolescu după Dinamo – Craiova 1-1: “E neinspirat” # Antena Sport
Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a criticat un jucător al “câinilor” după derby-ul încheiat la egalitate de formaţia lui Kopic, 1-1, cu Universitatea Craiova. Nicolescu s-a arătat nemulţumit de prestaţia lui Adrian Mazilu (20 de ani). Mazilu a intrat pe teren în minutul 63, în locul lui Alex Musi. Andrei Nicolescu l-a criticat […] The post Jucătorul “câinilor” criticat de Andrei Nicolescu după Dinamo – Craiova 1-1: “E neinspirat” appeared first on Antena Sport.
22:20
Universitatea Craiova, transfer cu câteva ore înainte de finalul perioadei de mercato # Antena Sport
Universitatea Craiova a reușit să facă un ultim transfer chiar înainte ca perioada de transferuri să se încheie. Oltenii au rezolvat venirea lui Alexandru Iamandache, jucător care trebuia inițial să ajungă în vară, dar care a fost până la urmă cedat de cei de la CS Afumați de acum. Craiova a rezolvat transferul lui Iamandache […] The post Universitatea Craiova, transfer cu câteva ore înainte de finalul perioadei de mercato appeared first on Antena Sport.
22:20
Gică Craioveanu şi Andrei Nicolescu s-au contrat în direct după Dinamo – Craiova 1-1: “Nu a fost? Uriaşă” # Antena Sport
Gică Craioveanu şi Andrei Nicolescu s-au contrat în direct după derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova 1-1. Ambii au fost de acord că rezultatul a fost echitabil, dar nu s-au înţeles în privinţa ocaziilor. Nicolescu a susţinut că raportul ocaziilor clare a fost de 2 la 1 în favoarea lui Dinamo, iar Gică Craioveanu l-a contrazis […] The post Gică Craioveanu şi Andrei Nicolescu s-au contrat în direct după Dinamo – Craiova 1-1: “Nu a fost? Uriaşă” appeared first on Antena Sport.
21:50
The post Jurnal Antena Sport | Noua mașină a campionilor appeared first on Antena Sport.
21:40
Jurnal Antena Sport | În ultima zi de transferuri, Botoșani a luat un mijlocaș care a învățat fotbal la Barcelona # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | În ultima zi de transferuri, Botoșani a luat un mijlocaș care a învățat fotbal la Barcelona appeared first on Antena Sport.
21:30
The post Jurnal Antena Sport | Se încinge lupta appeared first on Antena Sport.
21:30
Alberto Soro a deschis scorul în Dinamo – Craiova! Opruţ, assist de senzaţie! Oltenii, făcuţi şah-mat # Antena Sport
Alberto Soro (26 de ani) a deschis scorul în minutul 52 al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo. Oltenii au fost făcuţi şah-mat la faza golului. O minge lungă a ajuns la Raul Opruţ (28 de ani), care a centrat din prima perfect pentru Alberto Soro. Spaniolul a marcat cu o lovitură de cap excelentă. Dinamo, […] The post Alberto Soro a deschis scorul în Dinamo – Craiova! Opruţ, assist de senzaţie! Oltenii, făcuţi şah-mat appeared first on Antena Sport.
21:30
The post Jurnal Antena Sport | O cursă fără rival appeared first on Antena Sport.
21:10
Dinamo a anunţat decizia oficială după ce a primit o ofertă de 500.000 de euro pentru Kennedy Boateng # Antena Sport
Dinamo a avut o ofertă din China de 500.000 de euro pentru transferul lui Kennedy Boateng, togolezul care a intrat în ultimele şase luni de contract şi va putea pleca gratis la finalul stagiunii. Chiar şi aşa, Dinamo vrea să îl păstreze pe fundaşul de 29 de ani cotat la 1.2 milioane de euro. Astfel […] The post Dinamo a anunţat decizia oficială după ce a primit o ofertă de 500.000 de euro pentru Kennedy Boateng appeared first on Antena Sport.
21:10
Jutta Leerdam şi logodnicul ei, Jake Paul, în lacrimi după ce ea a luat aurul şi a bătut recordul olimpic! # Antena Sport
Jutta Leerdam (27 de ani) şi logodnicul ei celebru, Jake Paul (29 de ani), au izbucnit în lacrimi după ce olandeza a cucerit aurul în proba de 1.000 de metri de la patinaj viteză! În această probă ea a reuşit să doboare şi recordul olimpic. Jutta Leerdam a terminat proba cu timpul de 1:12.31, doborând […] The post Jutta Leerdam şi logodnicul ei, Jake Paul, în lacrimi după ce ea a luat aurul şi a bătut recordul olimpic! appeared first on Antena Sport.
21:00
Aston Martin își lansează monopostul pentru sezonul 2026 de F1 (LIVE VIDEO, AntenaPLAY, 21:00) # Antena Sport
Formula 1 este la câteva zile distanță să revină cu noua stagiune prin testele de pre-sezon din Bahrain, iar fiecare echipă și-a prezentat noul monopost, mai puțin una. Aston Martin a mai rămas să își dezvăluie mașina cu care va concura în anul 2026, iar evenimentul de lansare va avea loc de la ora 21:00 […] The post Aston Martin își lansează monopostul pentru sezonul 2026 de F1 (LIVE VIDEO, AntenaPLAY, 21:00) appeared first on Antena Sport.
20:40
“Această decizie i-a aparţinut lui Lindsey”! CIO nu îşi asumă accidentarea horror a campioanei Vonn # Antena Sport
Directorul sportiv al Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), Pierre Ducrey, a confirmat că decizia de a începe proba de coborâre la Jocurile Olimpice din 2026 i-a aparţinut exclusiv lui Lindsey Vonn, care a ales să concureze în ciuda unei rupturi de ligamente încrucişate. În urma căderii lui Lindsey Vonn, CIO, prin intermediul directorului său sportiv, Pierre […] The post “Această decizie i-a aparţinut lui Lindsey”! CIO nu îşi asumă accidentarea horror a campioanei Vonn appeared first on Antena Sport.
20:30
Robert Popescu, mijlocaşul de 22 de ani crescut de FCSB, a semnat cu Steaua. Anunţul oficial a fost făcut de FC Argeş, echipa de care ţine jucătorul cotat la 150.000 de euro. Piteştenii au anunţat că Popescu va fi împrumutat la echipa din Liga 2 până la finalul acestui sezon. Asta după ce a fost […] The post Jucătorul crescut de FCSB care a semnat cu Steaua! Anunţul e oficial appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.