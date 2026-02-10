„Suporterii vor fi nemulțumiți, dar…”. Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la FCSB, în „dubla” cu Universitatea Craiova

22:50

Raul Opruț a fost unul dintre jucătorii lui Dinamo care au oferit reacții după remiza de pe Arena Națională cu Universitatea Craiova, scor 1-1. Fundașul echipei lui Zeljko Kopic a abordat mai multe subiecte, printre care jocul prestat de el și de colegii săi, ce urmează pentru alb-roșii în campionat, dar și despre programul aglomerat.