Mohamed Salah pleacă de la Liverpool! Salariul „astronomic” pe care acesta îl va încasa

Chiar dacă mai are contract cu Liverpool până în vara anului 2027, Mohamed Salah este ca și plecat de la gruparea de pe Anfield. Interesul din Arabia Saudită este unul uriaș pentru legenda „cormoranilor”, care poate schimba echipa chiar la finalul acestui sezon. Al-Ittihad este în căutarea unui nou lider după despărțirea de Karim Benzema, […] The post Mohamed Salah pleacă de la Liverpool! Salariul „astronomic” pe care acesta îl va încasa appeared first on Antena Sport.

