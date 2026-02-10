George Buta a bifat cel mai bun rezultat pentru Team Romania la biatlon, la Jocurile Olimpice de iarnă

08:50

Lindsey Vonn a transmis un mesaj emoţionant pe social media după căzătura de duminică de la Jocurile Olimpice. Marea schioare americană a transmis că nu regretă că a încercat şi spune că singurul eşec în viaţă este să nu încerci. Textul postat de Lindsey Vonn pe rețelele sociale "Ieri, visul meu olimpic nu s-a terminat […]