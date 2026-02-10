Cui va preda puterea Erdogan în Turcia? Fiul său începe să intre în prim-plan. Bilal Erdogan, în vârstă de 44 de ani, a făcut deja aluzii legate de moştenirea tatălui său
Ziarul Financiar, 10 februarie 2026 21:30
Cum merg tranzacţiile imobiliare cu apartamente din centrul Bucureştiului, care sunt preţurile cerute faţă de cele efectiv tranzacţionate şi cum evoluează vânzările în proiectele noi? Urmăriţi ZF Live miercuri, 11 februarie, ora 12.00, discuţie cu Cristi Stanciu, CEO RealKom Imobiliare # Ziarul Financiar
Turismul apasă pedala de acceleraţie. Numărul camerelor de hoteluri aflate sub un brand internaţional va creşte cu peste 50% în următorii ani, prin adăugarea a 5.000 de camere. Grupurile internaţionale mizează, în special, pe segmentul de patru şi cinci stele # Ziarul Financiar
Piaţa hotelieră locală este pe radarul marilor grupuri hoteliere internaţionale, care au apăsat pedala de acceleraţie. În următorii ani, 37 de hoteluri vor fi deschise sub un brand internaţional, care vor adăuga peste 5.000 de camere, ceea ce înseamnă o creştere de peste 50% a capacităţii actuale afiliate brandurilor internaţionale, potrivit unei analize realizate de ZF pe baza datelor oferite de compania de consultanţă Horwath HTL România şi din datele publice.
Depozitele cresc, creditarea frânează. Populaţia şi firmele au depozite mai mari decât creditele. Băncile au lichiditate, iar dobânzile interbancare scad, în timp ce creditarea merge cu frâna trasă. ROBOR la 3 luni este sub 5,9%. Când scade ROBOR sub 5%? # Ziarul Financiar
Piaţa interbancară a început anul 2026 cu un volum consistent al excendentului de lichiditate, astfel că dobânzile au fost pe o pantă de scădere. În ianuarie 2026, surplusul de lichiditate pe piaţa interbancară a ajuns la 42 mld. lei (8,2 mld. euro), medie zilnică, în timp ce ROBOR la 3 luni a coborât sub 5,9%, după cum indică datele BNR.
Databricks, gigantul de date şi AI cofondat de profesorii români Ion Stoica şi Matei Zaharia, finalizează o rundă de 5 miliarde de dolari la o evaluare de 134 de miliarde de dolari. Veniturile anualizate au ajuns la 5,4 miliarde de dolari, în creştere cu 65%, iar compania are acum peste 20.000 de clienţi # Ziarul Financiar
Databricks, compania de analiză a datelor şi inteligenţă artificială din San Francisco cofondată de profesorii români Ion Stoica şi Matei Zaharia, a finalizat o rundă de finanţare Series L de circa 5 miliarde de dolari la o evaluare de 134 de miliarde de dolari, potrivit unui comunicat al companiei, şi a datelor Reuters şi CNBC. La aceasta se adaugă circa 2 miliarde de dolari în facilităţi de credit, conduse de JPMorgan Chase alături de Barclays, Citi, Goldman Sachs şi Morgan Stanley, ceea ce duce injecţia totală de capital la peste 7 miliarde de dolari.
Pacienţii români sunt pe primele locuri în UE la numărul de externări din cauza cancerului. Sunt peste 200.000 de pacienţi români care suferă de cancer, din cele mai recente estimări. În România nu există un registru al pacienţilor oncologici # Ziarul Financiar
România este printre primele ţări din Uniunea Europeană după numărul de pacienţi externaţi în urma unei boli oncologice, arată datele biroului de statistică Eurostat, aferente anului 2023.
Analiză Frames: Datoriile dezvoltatorilor imobiliari au depăşit, în ultimele luni, nivelul istoric de 35 de miliarde de lei şi peste 60% dintre firme au ajuns în risc de insolvenţă. ”Micii investitori, cei care trăiau de la un proiect la altul, s-ar putea să aibă nevoie de salvare” # Ziarul Financiar
Un război extrem de sângeros: Pierderile cresc masiv în armata rusă în războiul din Ucraina, iar oficialii spun că e tot mai improbabil ca frontul să fie străpuns. Cel puţin 325.000 de soldaţi ruşi au fost ucişi până acum. Moscova recrutează 35.000 de soldaţi pe lună, dar aceştia nu fac decât să înlocuiască pierderile de pe front # Ziarul Financiar
Premierul Bolojan, la întâlnirea cu primarii: Nu mai puteam să rămânem la taxele pe care le-am avut. Începând de anul viitor, mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat, taxele vor fi aplicate la valorile de piaţă pe baza tranzacţiilor care se fac în fiecare localitate # Ziarul Financiar
Mai mulţi elevi de la şcolile private din nordul Capitalei merg către primari şi autorităţi cu soluţii şi cu un scop clar: un transport mai eficient şi mai friendly. „Pentru anul acesta ne dorim ca o parte dintre elevi să meargă la şcoală cu bicicleta, pe trasee marcate, non-invazive, prin Pădurea Băneasa” # Ziarul Financiar
Adrian Sandu, ACAROM: Sectorul auto din România, care generează peste 30% din exporturi şi 14% din PIB, a încheiat 2025 cu o cifră de afaceri în scădere pentru prima dată din 2020, după cinci ani consecutivi de creştere # Ziarul Financiar
Industria auto din România a intrat într-o nouă fază după cinci ani de creştere neîntreruptă. Cifra de afaceri a sectorului automotive, care include atât producţia de autovehicule, cât şi cea de componente, a înregistrat în 2025 prima scădere de după pandemia din 2020, pe fondul unei cereri europene care refuză să revină la nivelurile anterioare crizei sanitare.
Regizorul renumit Paul Thomas Anderson şi muzicianul Jonny Greenwood, membru al trupei Radiohead, au cerut oficial retragerea compoziţiilor lor muzicale din documentarul intitulat „Melania”, un film dedicat fostei Prime Doamne a Statelor Unite, arată Euronews.
ZF Live. Paul Aparaschivei, Concordia: Pe lângă măsurile de relansare economică cu efect pe termen mediu şi lung, guvernul trebuie să reducă costurile cu birocraţia, să simplifice cadrul în care funcţionează economia şi să îmbunătăţească fluxul de investiţii din fonduri europene # Ziarul Financiar
Reducerea birocraţiei, creşterea predictibilităţii şi simplificarea fluxului de fonduri europene ar trebui să fie printre intervenţiile rapide ale guvernului pentru a sprijini economia, în condiţiile în care multe dintre măsurile din pachetul de relansare economică prezentate recent au efecte mai degrabă pe termen mediu şi lung, a spus Paul Aparaschivei, director executiv al Concordia, cea mai mare organizaţie patronală din România.
Bursă. Cine este Star Residence Invest, compania care l-a recrutat pe Adrian Tănase, fostul CEO al operatorului BVB, în funcţia de director financiar # Ziarul Financiar
Compania de investiţii în sectorul imobiliar Star Residence Invest (simbol bursier REIT) a anunţat recent că l-a numit pe Adrian Tănase, fost director general al Bursei de Valori Bucureşti, pentru poziţia de director financiar. Cine este însă societatea?
Cum au reuşit acţiunile OTP să se aprecieze cu peste 70% în ultimul an pe Bursa din Ungaria? Grupul bancar este cea mai mare companie listată din ţara vecină, cu o capitalizare de 26 mld. euro # Ziarul Financiar
Acţiunile OTP Bank au înregistrat o creştere de aproximativ 74% pe Bursa de la Budapesta în ultimele 12 luni, depăşind ritmul multor emitenţi din regiune şi contribuind semnificativ la evoluţia indicelui de referinţă BUX. Evoluţia a venit în principal datorită rezultatelor financiare solide şi contribuţiei operaţiunilor internaţionale, în timp ce indicele Stoxx 600 Banks s-a apreciat cu circa 55%.
Bursă. Dacă o parte din depozitele bancare ar fi redirecţionată către bursă, impactul ar fi enorm pentru piaţa de capital, spune Alexandru Combei, directorul de investiţii al BRD AM, celui mai mare administrator de fonduri mutuale din România # Ziarul Financiar
Interesul pentru piaţa locală de capital se menţine ridicat la început de an, când o parte din economiile acumulate în depozitele populaţiei şi ale companiilor a început să fie direcţionată către acţiuni, spune Alexandru Combei, director de investiţii la BRD Asset Management, cel mai mare administrator de investiţii din România, cu active de 9 mld. lei.
