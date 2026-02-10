Turcia face anul acesta istorie cu strategia energetică de diversificare şi de creştere a producţiei interne. Primul reactor nuclear este finalizat în proporţie de 99%. Când va fi complet operaţională, centrala cu patru unităţi, de 4,8 GW în total, ar trebui să producă 10% din electricitatea Turciei

Ziarul Financiar, 10 februarie 2026 22:45

Turcia face anul acesta istorie cu strategia energetică de diversificare şi de creştere a producţiei interne. Primul reactor nuclear este finalizat în proporţie de 99%. Când va fi complet operaţională, centrala cu patru unităţi, de 4,8 GW în total, ar trebui să producă 10% din electricitatea Turciei

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum o oră
22:45
Turcia face anul acesta istorie cu strategia energetică de diversificare şi de creştere a producţiei interne. Primul reactor nuclear este finalizat în proporţie de 99%. Când va fi complet operaţională, centrala cu patru unităţi, de 4,8 GW în total, ar trebui să producă 10% din electricitatea Turciei Ziarul Financiar
22:45
Companiile din Polonia şi-au dublat achiziţiile din străinătate anul trecut, la peste 1 miliard de dolari. România este pe locul patru ca ţintă pentru businessul polonez Ziarul Financiar
Companiile poloneze au efectuat anul trecut peste 45 de achiziţii în străinătate, în valoare de cel puţin 1 miliard de dolari, potrivit Institutului Economic Polonez (PIE).
Acum 2 ore
21:45
Acţiunile Spotify cresc cu 15% pe bursă, după ce profitul companiei s-a triplat în ultimul trimestru al anului 2025. Aplicaţia înregistrează acum peste 750 de milioane de utilizatori lunari Ziarul Financiar
21:45
Ediţia 11 februarie 2026 epaper Ziarul Financiar
21:30
Cui va preda puterea Erdogan în Turcia? Fiul său începe să intre în prim-plan. Bilal Erdogan, în vârstă de 44 de ani, a făcut deja aluzii legate de moştenirea tatălui său Ziarul Financiar
Acum 4 ore
21:15
O nouă demascare în cazul Epstein, cel mai mediatizat dosar din lume: Presat de Congres, Howard Lutnick, secretarul american al comerţului, a recunoscut că a vizitat insula privată a lui Epstein, după ce anterior spusese că nu a fost niciodată acolo Ziarul Financiar
20:45
Vicepremierul Oana Gheorghiu a chemat miniştrii în şedinţă pentru a afla stadiul reformelor din PNRR. Principalul subiect: Reforma companiilor de stat Ziarul Financiar
20:45
Cum merg tranzacţiile imobiliare cu apartamente din centrul Bucureştiului, care sunt preţurile cerute faţă de cele efectiv tranzacţionate şi cum evoluează vânzările în proiectele noi? Urmăriţi ZF Live miercuri, 11 februarie, ora 12.00, discuţie cu Cristi Stanciu, CEO RealKom Imobiliare Ziarul Financiar
20:00
Vine weekendul mai repede? Viitorul muncii ar putea însemna doar patru zile de lucru pe săptămână Ziarul Financiar
Acum 6 ore
19:15
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie miercuri, 11 februarie 2026, ora 09:30 cu Radu Cojoc, broker al Goldring Ziarul Financiar
19:00
Bruxelles închide „spatele digital” al Moscovei: UE propune interzicerea tuturor tranzacţiilor cripto cu Rusia, adaugă bănci pe lista neagră şi vizează serviciile pentru petrolierele cu ţiţei rusesc, în al 20-lea pachet de sancţiuni Ziarul Financiar
18:45
Primăria Timişoara investeşte 6,2 mil. lei în amenajarea unei zone de sport şi recreere pe Calea Bogdăneştilor Ziarul Financiar
18:45
Primăria Timişoara vrea să investească 30 mil. euro pentru transformarea unui fost depou de tramvaie într-un centru cultural Ziarul Financiar
18:30
Cum a închis bursa: BET creşte marţi, impulsionat de Banca Transilvania (1,7%) şi BRD (1,2%). Încă un record pentru acţiunile Hidroelectrica; intră în sistem acţiunile din oferta Electroalfa Ziarul Financiar
18:15
Turismul apasă pedala de acceleraţie. Numărul camerelor de hoteluri aflate sub un brand internaţional va creşte cu peste 50% în următorii ani, prin adăugarea a 5.000 de camere. Grupurile internaţionale mizează, în special, pe segmentul de patru şi cinci stele Ziarul Financiar
Piaţa hotelieră locală este pe radarul marilor grupuri hoteliere internaţionale, care au apăsat pedala de acceleraţie. În următorii ani, 37 de hoteluri vor fi deschise sub un brand internaţional, care vor adăuga peste 5.000 de camere, ceea ce înseamnă o creştere de peste 50% a capacităţii actuale afiliate brandurilor internaţionale, potrivit unei analize realizate de ZF pe baza datelor oferite de compania de consultanţă Horwath HTL România şi din datele publice.
18:00
Înalta Curte cere sesizarea Curtii de Justiţie a UE pe reforma pensiilor magistraţilor. Instanţa supremă susţine că reforma poate afecta garanţiile de independenţă ale judecătorilor şi procurorilor, invocând posibile încălcări ale principiilor fundamentale Ziarul Financiar
17:45
Se amână din nou reforma pensiilor magistraţiilor? Unul dintre cei 9 judecători ai CCR se află în concediu legal, astfel că, instanţa constituţională nu va putea lua mâine o decizie privind legea pensiilor speciale Ziarul Financiar
17:45
Renaşterea Gucci? Anul 2026 va marca revenirea brandului în preferinţele amatorilor de lux, pariază compania Kering. Acţiunile cresc cu 14% la Paris Ziarul Financiar
17:45
Tinerii sunt mai activ implicaţi civic decât alte grupe de vârstă. Mai bine de 50% dintre aceştia au încredere în ONG-uri şi beneficiază de serviciile pe care le oferă Ziarul Financiar
17:30
Miliarde de euro se revarsă spre viitorul strategic al Europei: Investitorii pariază masiv pe start-up-urile de inteligenţă artificială şi tehnologie de apărare, într-o cursă pentru putere economică, securitate şi redefinirea raportului de forţe la nivel global Ziarul Financiar
17:30
Se amână din nou reforma pensiilor speciale? Unul dintre cei 9 judecători ai CCR se află în concediu legal, astfel că, instanţa constituţională nu va putea lua mâine o decizie privind legea pensiilor speciale Ziarul Financiar
17:30
Bătălia titanilor continuă: Paramount vine cu o nouă ofertă în încercarea de a prelua studioul de filme Warner Bros. Dacă autorităţile întârzie aprobarea, acţionarii primesc plăţi trimestriale Ziarul Financiar
Acum 8 ore
17:15
Depozitele cresc, creditarea frânează. Populaţia şi firmele au depozite mai mari decât creditele. Băncile au lichiditate, iar dobânzile interbancare scad, în timp ce creditarea merge cu frâna trasă. ROBOR la 3 luni este sub 5,9%. Când scade ROBOR sub 5%? Ziarul Financiar
Piaţa interbancară a început anul 2026 cu un volum consistent al excendentului de lichiditate, astfel că dobânzile au fost pe o pantă de scădere. În ianuarie 2026, surplusul de lichiditate pe piaţa interbancară a ajuns la 42 mld. lei (8,2 mld. euro), medie zilnică, în timp ce ROBOR la 3 luni a coborât sub 5,9%, după cum indică datele BNR.
17:15
Hyundai refuză creditele de carbon chinezeşti şi intră în ofensivă electrică în Europa. Gigantul sud-coreean plănuieşte lansarea a cinci noi modele electrice şi hibride în următoarele 18 luni Ziarul Financiar
17:00
Bursă. Cum propune Digi să distribuie investitorilor acţiuni gratuite într-o operaţiune de 13 milioane de euro Ziarul Financiar
16:45
Databricks, gigantul de date şi AI cofondat de profesorii români Ion Stoica şi Matei Zaharia, finalizează o rundă de 5 miliarde de dolari la o evaluare de 134 de miliarde de dolari. Veniturile anualizate au ajuns la 5,4 miliarde de dolari, în creştere cu 65%, iar compania are acum peste 20.000 de clienţi Ziarul Financiar
Databricks, compania de analiză a datelor şi inteligenţă artificială din San Francisco cofondată de profesorii români Ion Stoica şi Matei Zaharia, a finalizat o rundă de finanţare Series L de circa 5 miliarde de dolari la o evaluare de 134 de miliarde de dolari, potrivit unui comunicat al companiei, şi a datelor Reuters şi CNBC. La aceasta se adaugă circa 2 miliarde de dolari în facilităţi de credit, conduse de JPMorgan Chase alături de Barclays, Citi, Goldman Sachs şi Morgan Stanley, ceea ce duce injecţia totală de capital la peste 7 miliarde de dolari.
16:45
Pacienţii români sunt pe primele locuri în UE la numărul de externări din cauza cancerului. Sunt peste 200.000 de pacienţi români care suferă de cancer, din cele mai recente estimări. În România nu există un registru al pacienţilor oncologici Ziarul Financiar
România este printre primele ţări din Uniunea Europeană după numărul de pacienţi externaţi în urma unei boli oncologice, arată datele biroului de statistică Eurostat, aferente anului 2023.
16:45
Ce ar face trei tineri cu suma de 2.000 de lei? Ziarul Financiar
16:30
Analiză Frames: Datoriile dezvoltatorilor imobiliari au depăşit, în ultimele luni, nivelul istoric de 35 de miliarde de lei şi peste 60% dintre firme au ajuns în risc de insolvenţă. ”Micii investitori, cei care trăiau de la un proiect la altul, s-ar putea să aibă nevoie de salvare” Ziarul Financiar
16:15
Prinşi constant între dorinţa de a-şi cumpăra un apartament, o maşină sau a-şi întemeia o familie, cei mai mulţi tineri se confruntă cu presiuni financiare. Cum reuşesc adulţii generaţiei Z să facă faţă fluctuaţiilor economice? Ziarul Financiar
15:45
Avertisment de răsunet al preşedintelui Macron: Tensiunile dintre SUA şi UE sunt departe de a se fi terminat. Trebuie să luăm atitudine să ajungem cu adevărat o putere economică globală Ziarul Financiar
15:30
Premierul Bolojan vrea ca medicii care termină facultatea la buget şi fac rezidenţiat în România să fie obligaţi să rămână după studii un număr de ani să lucreze în ţară. ”Ai o obligaţie faţă de ţara ta şi cel puţin câţiva ani, 2-3-4, să profesezi în România” Ziarul Financiar
Acum 12 ore
15:15
City Grill Group, companie deţinută de antreprenorul Dragoş Petrescu, a câştigat licitaţia organizată de societatea Patrimoniu Constanţa Litoral pentru operarea unei viitoare cafenele-bistro în incinta Cazinoului din Constanţa Ziarul Financiar
15:00
Un război extrem de sângeros: Pierderile cresc masiv în armata rusă în războiul din Ucraina, iar oficialii spun că e tot mai improbabil ca frontul să fie străpuns. Cel puţin 325.000 de soldaţi ruşi au fost ucişi până acum. Moscova recrutează 35.000 de soldaţi pe lună, dar aceştia nu fac decât să înlocuiască pierderile de pe front Ziarul Financiar
15:00
Premierul Bolojan, la întâlnirea cu primarii: Nu mai puteam să rămânem la taxele pe care le-am avut. Începând de anul viitor, mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat, taxele vor fi aplicate la valorile de piaţă pe baza tranzacţiilor care se fac în fiecare localitate Ziarul Financiar
14:45
Se schimbă regulile privind conducerea BNR: Membri boardului băncii centrale pot rămâne în funcţie maximum 14 ani, cu excepţia guvernatorului. Ce criterii obiective şi transparente publicate de Parlamentul României trebuie să îndeplinească membri boardului BNR? Ziarul Financiar
14:30
Eurostat: Bucureşti - Ilfov a ajuns în 2024 la un PIB per capita, calculat la Puterea de Cumpărare, de 187,7% din media UE, la mică distanţă de Bruxelles şi Praga, şi peste Budapesta şi Viena. Restul României rămâne însă sub medie Ziarul Financiar
14:00
Chinezii de la BYD accelerează ofensiva europeană: vor produce SUV-ul electric Atto 2 alături de Dolphin uri în noua uzină din Ungaria şi pregătesc o a doua uzină pe continent Ziarul Financiar
13:30
Mai mulţi elevi de la şcolile private din nordul Capitalei merg către primari şi autorităţi cu soluţii şi cu un scop clar: un transport mai eficient şi mai friendly. „Pentru anul acesta ne dorim ca o parte dintre elevi să meargă la şcoală cu bicicleta, pe trasee marcate, non-invazive, prin Pădurea Băneasa” Ziarul Financiar
13:15
Adrian Sandu, ACAROM: Sectorul auto din România, care generează peste 30% din exporturi şi 14% din PIB, a încheiat 2025 cu o cifră de afaceri în scădere pentru prima dată din 2020, după cinci ani consecutivi de creştere Ziarul Financiar
Industria auto din România a intrat într-o nouă fază după cinci ani de creştere neîntreruptă. Cifra de afa­ceri a sectorului automotive, care include atât producţia de autovehi­cule, cât şi cea de componente, a înregistrat în 2025 prima scădere de după pandemia din 2020, pe fondul unei cereri europene care refuză să revină la nivelurile anterioare crizei sanitare.
13:15
Emisiune istorică de la Google: Alphabet scoate la vânzare o obligaţiune extrem de rară cu maturitate de 100 de ani. Este prima vânzare de acest tip realizată de o companie din tehnologie de la sfârşitul anilor ’90, din bula dotcom Ziarul Financiar
12:30
Creatori nominalizaţi la Oscar cer eliminarea muzicii din documentarul „Melania” Ziarul Financiar
Regizorul renumit Paul Thomas Anderson şi muzicianul Jonny Greenwood, membru al trupei Radiohead, au cerut oficial retragerea compoziţiilor lor muzicale din documentarul intitulat „Melania”, un film dedicat fostei Prime Doamne a Statelor Unite, arată Euronews.
12:15
ZF Live. Paul Aparaschivei, Concordia: Pe lângă măsurile de relansare economică cu efect pe termen mediu şi lung, guvernul trebuie să reducă costurile cu birocraţia, să simplifice cadrul în care funcţionează economia şi să îmbunătăţească fluxul de investiţii din fonduri europene Ziarul Financiar
Reducerea birocraţiei, creş­terea predicti­bilităţii şi simplificarea fluxului de fonduri europene ar trebui să fie printre intervenţiile rapide ale guvernului pentru a sprijini economia, în condiţiile în care multe dintre măsurile din pachetul de relansare economică prezentate recent au efecte mai degrabă pe termen mediu şi lung, a spus Paul Aparaschivei, director executiv al Concordia, cea mai mare organizaţie patronală din România.
11:45
Bursă. Cine este Star Residence Invest, compania care l-a recrutat pe Adrian Tănase, fostul CEO al operatorului BVB, în funcţia de director financiar Ziarul Financiar
Compania de investiţii în sectorul imobiliar Star Residence Invest (simbol bursier REIT) a anunţat recent că l-a numit pe Adrian Tănase, fost director general al Bursei de Valori Bucureşti, pentru poziţia de director financiar. Cine este însă societatea?
11:45
Uzina Ford Otosan de la Craiova, la un pas de Automobile Dacia: Veniturile Ford Otosan România au urcat la 4,6 miliarde de euro în 2025 a funcţionat la 83% din capacitate în 2025, cel mai ridicat grad de utilizare din grup Ziarul Financiar
11:30
Cum au reuşit acţiunile OTP să se aprecieze cu peste 70% în ultimul an pe Bursa din Ungaria? Grupul bancar este cea mai mare companie listată din ţara vecină, cu o capitalizare de 26 mld. euro Ziarul Financiar
Acţiunile OTP Bank au înregistrat o creştere de aproximativ 74% pe Bursa de la Budapesta în ultimele 12 luni, depăşind ritmul multor emitenţi din regiune şi contribuind semnificativ la evoluţia indicelui de refe­rinţă BUX. Evoluţia a venit în principal datorită rezul­tatelor financiare solide şi contribuţiei operaţiunilor internaţionale, în timp ce indicele Stoxx 600 Banks s-a apreciat cu circa 55%.
11:15
Imobiliare.ro: În cât timp se vând apartamentele din marile oraşe? Bucureşti şi Timişoara, în fruntea clasamentului. Cluj-Napoca şi Braşov, pe ultimele locuri. Care este marja de negociere? Ziarul Financiar
11:15
Bursă. Dacă o parte din depozitele bancare ar fi redirecţionată către bursă, impactul ar fi enorm pentru piaţa de capital, spune Alexandru Combei, directorul de investiţii al BRD AM, celui mai mare administrator de fonduri mutuale din România Ziarul Financiar
Interesul pentru piaţa locală de capital se menţine ridicat la început de an, când o parte din economiile acumulate în depozitele populaţiei şi ale companiilor a început să fie direcţionată către acţiuni, spune Alexandru Combei, direc­tor de investiţii la BRD Asset Management, cel mai mare administrator de investiţii din România, cu active de 9 mld. lei.
11:15
Opinie PwC România. CBAM 2026: Începutul unei etape decisive pentru comerţul cu produse cu emisii ridicate Ziarul Financiar
11:15
Început de an cu acceleraţia la podea: Uzina Ford Otosan Craiova a început anul 2026 cu cea mai mare producţie din ultimii 3 ani: 18.000 de vehicule au fost produse în ianuarie 2026 pe fondul cererii record din UK pentru Puma Gen-E Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.