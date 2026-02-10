Pîslaru: Proiecte de apă de 9,68 miliarde euro sunt în derulare. 2,3 milioane de români vor fi racordați la sisteme de epurare

16:00

Autoritățile britanice sunt vizate de apeluri la investigarea sistemului de împrumuturi universitare, după ce un deputat a susținut că unii studenți străini, „în special din România”, ar putea fi implicați într-o posibilă fraudă de miliarde de lire. Potrivit datelor oficiale, peste 370.000 de beneficiari ai creditelor pentru studii nu au situația financiară verificată, iar datoriile acestora se apropie de 13 miliarde de lire sterline, alimentând temerile că nota de plată ar putea ajunge, în final, la contribuabili.