Tot mai multe oraşe din întreaga lume, în principal din Europa, au introdus sau analizează restricţii sau interdicţii privind reclamele la carne şi combustibili fosili

România este una dintre cele mai dinamice şi reziliente pieţe FMCG din Europa de Est, depăşind constant performanţele multor ţări din regiune, iar în timp ce în alte ţări consumul a încetinit sau a stagnat, în România consumul a avut un trend solid de creştere, crede Alex Henriksen, managing director East Europe la Tetra Pak, unul dintre principalii jucători de pe piaţa soluţiilor de procesare şi ambalare pentru lapte şi sucuri.