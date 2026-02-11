Devenit om al străzii, criminalul Marian Clită a fost primit înapoi la pușcărie. Ucigașul disidentului Gheorghe Ursu a rugat instanța să-i dea adăpost
Gândul, 11 februarie 2026 05:10
Ucigașul odios Marian Clită, condamnat atât pentru asasinarea disidentului Gheorghe Ursu în arest, cât și pentru uciderea unei stewardese într-un hotel din Copenhaga, cu aproape 40 de lovituri de cuțit, a ajuns din nou la închisoare după ce a explicat, în instanță, că nu are unde să locuiască. Conform anchetatorilor, Clită ar fi comis mai […]
Acum o oră
05:10
Acum 8 ore
23:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, analistul politic H. D. Hartmann a avut un discurs critic la adresa ministrului Apărării Naționale, Radu Miruță, privitor la acțiunile și declarațiile din mandatul acestuia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, H. D. Hartmann a vorbit despre ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, […]
23:00
Felicitări! România, cea mai bună clasare din toate timpurile la Jocurile Olimpice, categoria de sărituri cu schiurile # Gândul
România a încheiat competiţia olimpică de sărituri cu schiurile pe echipe pe locul 12, după evoluţia din calificări. Team Romania a adunat 393,1 puncte şi nu s-a calificat în finală la o probă, ce presupune ca fiecare sportiv al echipei să contribuie cu o săritură la rezultatul final, transmite Comitetul Olimpic Român. Performanţele sportivilor români […]
23:00
Corpul de Control al Ministerului Mediului vrea sesizarea justiției după verificările privind drumul forestier Băneasa. Care sunt motivele # Gândul
Corpul de control al Ministerului Mediului propune sesizarea justiției pentru anularea contractului care permite accesul auto pe drumul din Pădurea Băneasa care face legătura cu cartierul Greenfield și readucerea terenului forestier la starea inițială pe segmentul realizat fără bază legală. „Având în vedere constatările efectuate, a fost propusă corectarea prevederilor din amenajamentul silvic și din […]
23:00
Tocana de cartofi cu carne reprezintă un preparat tradițional, el combină simplitatea ingredientelor cu aromele naturale care se obțin prin gătire. Textura sa moale, gustul echilibrat și valoarea nutritivă ridicată o fac ideală pentru mesele zilnice ale familiilor, inclusiv pentru cei mici. Deși tocana este o rețetă simplă și familiară, prezentă în aproape orice bucătărie […]
22:50
Golden Buzz. Medaliat doar cu bronz la Cortina, legendarul biatlonist Laegreid și-a mărturisit infidelitea la TV # Gândul
Biatlonistul norvegian Sturla Holm Laegreid, septuplu campion mondial, a mărturisit în direct la televizor că și-a înșelat iubita, la scurt timp după ce a câștigat bronzul la Jocurile Olimpice de iarnă, preia ProTV. Sturla, 28 de ani, care a câștigat prima sa medalie olimpică individuală la biatlonul individual de 20 km de la Milano-Cortina, a […]
22:40
H.D. Hartmann: „Doamna Țoiu mi-a dovedit falsitatea. Nu știe diplomație, istorie, nu are ce căuta în locul lui Titulescu” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a discutat despre cum Oana Țoiu este un fals diplomat al României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. H.D. Hartmann: „Țoiu este un agarici. Această doamnă mi-a dovedit încă o dată falsitatea. Fake, asta este […]
22:30
Un traficant de droguri și-a transformat locuința într-o „fortăreață”, inspirat de filmul „Singur Acasă”. Ce au găsit polițiștii în casa bărbatului # Gândul
Un traficant de droguri, care și-a pus capcane în casă după ce s-a inspirat din comedia de Crăciun „Singur acasă”, a fost condamnat la șapte ani de închisoare, transmite Metro. Ian Claughton, în vârstă de 60 de ani, și-a instalat în propria-i locuință mai multe capcane pentru hoți și bombe artizanale pentru a-și proteja afacerea […]
22:30
Conflict deschis la Casa Albă: Trump sfidează un judecător și publică noi imagini cu Sala de Bal. De ce riscă proiectul să fie blocat # Gândul
Donald Trump a postat pe Truth Social noi imagini cu viitoarea Sală de Bal a Casei Albe, pe care a numit-o „cea mai frumoasă Sală de Bal construită vreodată în lume”, pe care președinții americani și-au dorit-o de peste 150 de ani. Imaginile arată o structură monumentală care va înlocui Aripa de Est a reședinței […]
22:20
Leacurile băbești împotriva migrenelor. Ce „minuni” pot face agrafele de păr prinse la sprâncene, în opinia neurologilor # Gândul
Oameni, mai mult sau mai puțin instruiți, apelează la remedii populare despre care se spune că ar trebui să rezolve problema, când se confruntă cu migrene. Însă, aceste remedii nu sunt deloc atât de eficiente pe cât pretind, avertizează neurologii. De exemplu, se spune că agrafele de păr prinse la sprâncene pot combate migrenele. Neurologul […]
22:10
Marius Tucă Show începe miercuri, 11 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:00
Cafeaua și ceaiul pot fi asociate cu un risc mai scăzut de demență. Ce arată un studiu desfășurat pe parcursul a 40 de ani # Gândul
Ceaiul și cafeaua nu sunt băuturi care se consumă din obișnuință sau pentru energie. Un studiu sugerează că acestea ar putea fi asociate cu un risc mai scăzut de declin cognitiv și demență. A fost făcută o cercetare pe parcursul a 4 decenii și au fost analizate datele a peste 130.000 de adulți din Statele […]
Acum 12 ore
21:50
Catering la Jilava. Creveții, pomana porcului și pastrama, cele mai livrate preparate către clienții stabilimentului # Gândul
Soţia unui fost deţinut a găsit o afacere de nișă, în urma pățaniei nefericite. Clienții internați la Jilava, pe care meniul de 8 lei şi 91 de bani pe zi din închisoare nu-i satisface au varianta de a comanda, prin intermediul rudelor, mai tot ce îşi doresc de la restaurante din afară. O firmă de […]
21:50
Victor Negrescu anunță o primă victorie a agricultorilor privind acordul Mercosur: „Am reușit să obținem clauze mai ferme” # Gândul
Victor Negrescu a votat pentru noi clauze care permit intervenția rapidă a UE dacă importurile din Mercosur afectează agricultura europeană, transmite Mediafax. Europarlamentarul Victor Negrescu a anunțat marți pe pagina sa de Facebook că a votat în Parlamentul European pentru măsuri de protecție a fermierilor europeni. Decizia sa a venit în contextul posibilei aplicări provizorii […]
21:40
Se complică povestea procurorilor din satul Mirabelei Grădinaru. Unul dintre ei a fost în același liceu cu concubina lui Nicușor Dan, la o generație distanță, dar neagă ca s-au cunoscut # Gândul
Iese la iveală faptul că Mirabela Grădinaru, concubina lui Nicușor Dan, a absolvit același liceu cu adjunctul procurorului general al României, Nicolae Solomon, conform informațiilor publicate de jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob de la Inpolitics. Solomon neagă, însă, că ar cunoaște-o pe Grădinaru. Interesant este că Solomon este și nașul unei candidate la funcția de procuror […]
21:40
Telegram este sub asediu în Rusia. Autoritățile vor să interzică aplicația și să o înlocuiască cu Max, platforma supravegheată de FSB # Gândul
Începând de marți, autoritățile din Rusia au început să restricționeze oficial aplicația Telegram prin metoda de „încetinire” a serviciului. Utilizatorii din Rusia se plâng de viteze extrem de mici la încărcarea sau descărcarea fotografiilor și videoclipurilor și de întârzieri mari la trimiterea mesajelor. În timp ce autoritățile de reglementare ruse susțin că Telegram „nu respectă […]
21:30
De câteva zile încoace tot mai mulți oameni apelează la inteligența artificială pentru a le genera imagini amuzante cu ei de la locul de muncă. Şi ca să le şi reuşească asta, le-au dat, de bunăvoie, acces la toate informaţiile pe care reţelele sociale le au despre ei. Imaginile generate de Inteligența Artificială au luat […]
21:10
Dacă nu se năștea în urmă cu aproape 41 de ani, Radu Miruță ar fi trebuit inventat. Inventat, plămădit în lut sau coclit în lemn, însuflețit de vreo zână și trimis în lume să-și facă un rost. Oficial, în acte, Radu Miruță figurează ca născut pe 8 aprilie. Dar sunt aproape convins că a venit […]
21:00
Alt dezastru, tot alt vinovat. Ministra Mediului aruncă vina pe Hidrolectrica pentru criza apei din Argeș # Gândul
Diana Buzoianu, ministra Mediului, a vorbit la B1 TV despre dezastrul crizei de apă din Argeș. „Știm și noi cât spun public Hidroelectrica și operatorul de apă potabilă. Toată lumea știe de lucrarea de la Vidraru, dar puțini știu că barajul aparține de Hidroelectrica. În aceste luni multe întrebări au venit la ministerul mediului, dar […]
21:00
Încurcate sunt căile Justiției. Mirabela Grădinaru și procurorul adjunct Nicolae Solomon au absolvit același liceu, la doar un an distanță # Gândul
Cu doar trei săptămîni până la publicarea listei cu procurorii care vor prelua șefia marilor parchete, noi detalii ies la iveală despre legăturile nebănuite ale Mirabelei Gărdinaru cu adjunctul procurorului general al României, Nicolae Solomon, și, implicit, cu o candidată la funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și […]
20:40
Plaja care înghite mașini. Ce fenomen straniu cotidian a stârnit nisipurile din Țara Galilor # Gândul
Traeth y Graig Ddu – în gaelică, sau Black Rock Sands – în engleză, este una dintre cele mai spectaculoase, dar și cele mai înșelătoare plaje din Marea Britanie. Plaja blestemată conform superstiților locale, a început de câțiva ani să înghită și mașini. De zeci de ani, localnicii asistă la același scenariu: mașini și autorulote […]
20:40
Vești bune pentru români. Alimentul lor preferat are un preț mai mic ca oricând. Producătorii se plâng de prețurile scăzute # Gândul
Carnea de porc, care este nelipsită de pe mesele românilor, a ajuns să fie mai ieftină ca niciodată. Oferta mare de la vitrine a adus o concurență imensă între produsele românești și cele de peste graniță. Spre exemplu, de la poarta fermei şi până în magazin, prețul la carnea de porc se îngrașă de zece […]
20:10
Scandal tragicomic în Abhazia: bătăi în lanț, confuzii, împușcături la spital și răzbunare aprobată de ministrul de interne. De la ce a plecat totul # Gândul
Un scandal tragicomic cu mai multe episoade a avut loc în republica autonomă Abhazia, din Rusia, care a implicat lupte și focuri de armă între ofițerii de urmărire penală, Departamentul de Control al Narcoticelor (UKON) și câțiva locuitori din districtul Gulripshi, relatează presa din Abhazia. Punctul culminant a venit atunci când ministrul de Interne a […]
20:00
Renunță copiii mileniului III la numele de „botez”? Cum să te strige mama, Sugar Lover, Măr sau Techno „Tau” Mechanicus? # Gândul
Toate numele din lume vin din porecle datorate abilităților, dizabilităților, calităților, defectelor, năzuințelor sau superstiților noastre. Numele de botez poate veni dintr-un blestem, alint, sau poate fi considerat o amuletă etc. Absolut toți am primit un nume bizar la timpul lui, de unealtă, de pasăre, animal, catstrofă etc. De la ciocan, pheonix, dulceață, magiun, calamitate, […]
19:50
Victor Ciutacu anunță că a obținut victoria în instanță împotriva CNCD și că sancțiunea a fost anulată: „Nu am discriminat, nu am de plătit nicio amendă” # Gândul
Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, realizatorul TV Victor Ciutacu a transmis că a obținut anularea în integralitate a hotărârii CNCD, care prevedea plata unei amenzi în valoare de 10.000 de lei, după acuzațiile de derapaje din emisiunile care au avut ca subiect decesul jurnalistei Iulia Marin. Victor Ciutacu a transmis că a obținut […]
19:40
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 11 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Andrei Marga # Gândul
Invitatul emisiunii este Andrei Marga. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
19:20
Prețurile la energie au explodat la început de 2026, însă o simplă schimbare a temperaturii la mașina de spălat poate să reducă considerabil facturile. Ajustarea programului de spălare de la 40°C la 30°C scade consumul de energie cu 30% pe ciclu. O mașină de spălat consumă anual în medie 101 kWh, însă nu este cel […]
19:20
Comitetul interministerial condus de Oana Gheorghiu a evaluat progresul reformei guvernanței corporative și jaloanele PNRR # Gândul
Comitetul interministerial coordonat de viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a analizat, marţi, în şedinţă, stadiul implementării reformei privind îmbunătăţirea guvernanţei corporative a întreprinderilor publice şi ţintele şi jaloanele PNRR. Reprezentanţii ministerelor au prezentat informaţii actualizate cu privire la demararea proceselor de selecţie pentru conducerile întreprinderilor publice aflate în prima etapă de reformă, care include companii din domeniile […]
19:00
Mâncăm haotic, la întâmplare, la orice oră, orice, când și avem poftă și în funcție de buget. Românii consumă tradițional sau conjunctural cu riscurile de rigoare. Oana Ciuhureanu, medic nutriţionist, a explicat, în ediţia de marţi a Observator 16, că există soluţii pentru cei care încearcă să regleze acest capitol al vieţii. „Premisa mea este […]
19:00
10.000 de câini terorizează locuitorii din Mariupol. La ce măsuri au recurs autoritățile de ocupație ale Rusiei # Gândul
Orașul Mariupol, aflat sub ocupație rusă, se confruntă în prezent cu o criză severă a animalelor fără stăpân. Orașul este terorizat de aproximativ 10.000 de câini care s-au sălbăticit din cauza foametei și frigului. Din cauza foametei, frigului și distrugerii habitatului, câinii s-au organizat în haite mari și agresive care terorizează locuitorii. Spitalele locale raportează […]
19:00
Un avion de pasageri a ajuns pe țărmul Oceanului Indian după o aterizare forțată, la doar 15 minute de la decolare # Gândul
Un avion de pasageri al companiei StarSky Aviation a aterizat forțat pe Țărmul Oceanului Indian, imediat după decolarea de pe Aeroportul Internațional Aden Adde din Mogadishu, după ce aeronava a întâmpinat probleme tehnice. Avionul, un model Fokker 50, se îndrepta spre orașul Gaalkacyo, conform unor surse locale, când a raportat probleme tehnice la aproximativ 15 […]
18:50
Animalul rar întâlnit în România, cu un farmec aparte. Deși unii îl consideră neatractiv, în țara noastră mai există doar câteva exemplare # Gândul
În pădurile din America de Nord, întâlnirea cu un elan este ceva destul de comun. În România, acest animal, dispărut de câteva secole, a reapărut în Transilvania și a stârnit entuziasm în rândul specialiștilor în conservarea naturii. Observarea lui a fost confirmată în iarna aceasta de organizația Rewilding Romania, parte a inițiativei europene Rewilding Europe, […]
18:40
Ministrul Culturii, culmea sfidării la protestul actorilor. I-a cerut unui actor să-și dea demisia, apoi l-a jignit: „Prostia e mare” # Gândul
Ministrul Culturii Andras Demeter a intrat într-o dispută cu actorul Andrei Ionescu de la Teatrul Național, în timpul protestului organizat împotriva legii pontajului de opt ore pentru actori. Artiștii au cerut la unison demisia ministrului, însă Demeter a ripostat și precizat că cel care ar trebui să-și dea demisia este actorul Andrei Ionescu. Ministrul a […]
18:40
Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc”. Doar că nu este completă, ci are 29 de secunde, dintr-un total de 1 minut și 10 secunde. Gândul publică declarația completă # Gândul
Deranjat de ”fake news-urile” din spațiul public, Radu Miruță a postat pe pagina sa de Facebook un videoclip care, susține el, conține declarația completă făcută la Digi 24, cu privire la achiziționarea unui satelit. Doar că..nu este completă, ci are doar 29 de secunde, dintr-un total de un minut și 10 secunde. Pentru a-l ajuta […]
18:30
Capul Sfântului Gheorghe, pentru prima dată în România. Unde vor putea credincioșii să se închine # Gândul
Cu prilejul hramului Mănăstirii Pantocrator din județul Teleorman, România va trăi un moment de profundă încărcătură duhovnicească. Cinstitul cap al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, va fi adus pentru prima dată în țara noastră de la Muntele Athos. Aducerea sfintelor moaște va avea loc într-o delegație specială condusă de Arhimandritul Alexios. Sfintele moaște […]
18:00
Invitat în emisiunea Ai Aflat, Petrișor Peiu, cunoscut ca economistul AUR, a criticat dur mandatul actualului șef al statului. Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache a informat că AUR pregătește o procedură de suspendare a lui Nicușor Dan. Cea mai recentă decizie controversată a președintelui României este refuzul de a participa la prima reuniune a Consiliului Păcii, […]
18:00
Încă din anii 1900 există dispute pe subiectul: cine a inventat micii? Această dispută readuce în prim-plan originea mititeilor și o veche rețetă, mult mai intens aromată față de cea din zilele noastre. Scriitorul Constantin Bacalbaşa a menționat în lucrarea sa „Bucureștii de altădată” că micii ar fi fost inventați la restaurantul „La idee”, asta […]
17:50
Ursula von der Leyen propune Europa „cu două viteze”. Cum funcționează acest mecanism în defavoarea țărilor mici, cum ar fi România # Gândul
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus oficial conceptul unei Europe cu două viteze și a sugerat că statele membre care doresc să avanseze mai rapid în domenii economice cheie ar trebui să poată face acest lucru în grupuri mai mici, fără a fi blocate de lipsa unanimității. Poziția a fost exprimată într-o […]
17:50
Oxygen semnează „Pentru un viitor mai bun. Împreună” – campania care unește puterea rețelelor Vodafone și Telekom # Gândul
București, 10 februarie 2026 – Oxygen semnează pentru Vodafone campania „Pentru un viitor mai bun. Împreună”, un proiect de comunicare cu totul special pe piața din România, care celebrează un moment istoric: preluarea de către Vodafone a portofoliului de clienți de abonamente Telekom, atât din segmentul consumer, cât și business. Totodată, campania reflectă unirea forțelor […]
17:30
Accident rutier tragic în comuna Ciortești. Un afacerist a decedat murit și soția sa însărcinată e în comă. Fătul nu a putut fi salvat # Gândul
Un accident tragic a avut loc pe raza comunei Ciortești, județul Iași, în urma impactului a două autoturisme, înmatriculate în Vaslui. Unul dintre șoferi, fostul șofer al clubului Cuba, bărbat a decedat pe loc, iar soția sa însărcinată a ajuns la spital în comă, însă fătul nu a mai putut fi salvat. Celălat șofer a […]
17:30
Explicațiile agresorului de polițiști din Constanța, după bătaie „Eu mă așteptam ca iubita să vină cu niște sandvișuri, să mâncăm, să ne calmăm, dar a venit cu Poliția” # Gândul
Agresorul polițiștilor din Constanța a venit cu explicații după ce a atacat oamenii legii, chemați la domiciliu de iubita sa. Bărbatul susține că nu se aștepta ca lucrurile să ia o asemenea întorsătură, însă s-a văzut nevoit să acționeze în acest fel, pentru ca, spune el, a avertizat agenții de trei ori să nu pătrundă […]
17:20
Un câștigător la loto a fost obligat de instanță să dea 100.000 de euro unui prieten pentru că așa s-au înțeles # Gândul
Un bărbat din Spania a fost obligat de Tribunalul Civil din Tui să împartă premiul de un milion de euro pe care l-a câștigat la loteria ONCE, cu un prieten, pentru că instanța confirmat existența unui acord verbal între cei doi. Potrivit publicației spaniole 20Minutos, citată de Libertatea, decizia judecătorului este bazată pe mărturii și […]
17:20
O insulă capricioasă accesibilă și cu mașina, scoasă la vânzare în Țara Galilor la preț de penthouse în București. Avantaje și dezavantaje # Gândul
O insulă europeană cu o casă victoriană abandonată și o istorie de peste 300 de ani este scoasă la vânzare în Marea Britanie pentru doar 350.000 de lire sterline (aproximativ 402.500 euro) – preț mai mic decât al multor locuințe obișnuite din țară. Agenții imobiliari o descriu drept „o oportunitate cu adevărat unică”, însă există […]
17:10
Cartofii pot rezista mai multă vreme fără a încolți sau a se strica dacă sunt depozitați într-un corect. Cartoful este, fără îndoilaă, una dintre cele mai populare legume de pe planetă. Este nelipsit din orice bucătărie. Nu puțini sun cei care se întreabă unde ar trebui depozitfați cartofii pentru ca aceștia să reziste mai multă […]
17:00
Petrișor Peiu: Sprînceană este nemulțumit de AUR pentru că nu vrem să facem lobby în SUA prin el/A vrut să candideze la AUR/După, ne-a spus că nu-l mai lasă soția # Gândul
Invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de marți, vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, a dat detalii explozive despre controversatul om de afaceri româno-american Dragoș Sprînceană. Potrivit economistului AUR, fostul consilier al premierului Ciolacu ar fi vrut să candideze pe listele partidului său și, fiind refuzat, încearcă să compromită imaginea AUR. Declarațiile lui Sprînceană au […]
17:00
Locul din Europa unde o casă se vinde la prețul unei mașini second-hand. Cea mai ieftină este doar 4.500 de euro # Gândul
Piața imobiliară din Marea Britanie a atins apogeul prețurilor, iar mulți britanici se îndreaptă către case de vacanță în Europa, unde pot găsi locuințe chiar și la preț de mașină second-hand. Casă de vacanță mai ieftină decât o mașină second-hand Deși după Brexit, britanicii pot sta doar 90 de zile în decursul oricărei perioade de […]
17:00
Ce a discutat Ciprian Ciucu cu Banca Mondială. Pentru ce vrea primarul general bani de la această instituție financiară # Gândul
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că a avut o întâlnire cu conducerea Băncii Mondiale „pentru a găsi soluții de finanțare pentru următoarele direcții de acțiune”. „Am avut o foarte bună întâlnire cu conducerea Băncii Mondiale pentru a găsi soluții de finanțare pentru următoarele direcții de acțiune: (1) Reforma administrativă a Bucureștiului, a […]
17:00
11 februarie 2026 – zi fatidică pentru soarta pensiilor magistraților, legată de paralelismul ședințelor de judecată de la CCR și CAB. Avocat Iancu Toader: “S-ar crea o criză constituțională! # Gândul
Situație absolut explozivă în privința modului în care va fi tranșată la Curtea Constituțională excepția de neconstituționalitate la Legea pensiilor magistraților, după trei amânări ale dezbaterii pe fond a acestei cauze. Mâine, 11 februarie 2026, ar trebuie ca CCR să dea un verdict. Numai că există problema intrării în concediu paternal a judecătorului Gheorghe Stan, […]
Acum 24 ore
16:50
Hota clasică de bucătărie va deveni trecut. Un nou electrocasnic mai discret și silențios și care elimină eficient mirosurile apare pe piață. Această soluție câștigă popularitate, în special în bucătăriile moderne, open space. Producătorii susțin că acest sistem nu numai că îmbunătățește confortul la gătit, dar permite și o mai bună utilizare a spațiului de deasupra blatului […]
16:40
„Piruetele financiare” ale controversatului afacerist Dragoș Sprînceană, „apropiatul” lui Donald Trump. E plin de datorii, iar o firmă de leasing i-a deschis proces pentru recuperarea a peste 20 de milioane dolari # Gândul
America rămâne „țara tuturor posibilităților”, iar Dragoș Sprînceană – „om de afaceri și consultant politic”, așa cum se prezintă în mediul online – trăiește „visul american”. Constănțeanul în vârstă de 47 de ani a plecat din România la 22 de ani, este membru al Comitetului Executiv al Partidului Republican din Palm Beach și se prezintă […]
