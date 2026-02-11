Avertismentul șefului apărării Norvegiei: Rusia ar putea declanșa o invazie în nordul îndepărtat pentru a-și proteja arsenalul nuclear din Arctica
Gândul, 11 februarie 2026 07:50
Norvegia ia în calcul scenariul unei viitoare invazii ruse, avertizează șeful apărării norvegiene, generalul Eirik Kristoffersen, care susține că Moscova ar putea acționa militar pentru a-și proteja activele nucleare strategice amplasate în nordul îndepărtat, în apropierea graniței norvegiene. El a precizat că Rusia nu urmărește obiective de cucerire în Norvegia similare celor din Ucraina sau […]
Acum 5 minute
08:30
Noi detalii în cazul răpirii mamei lui Savannah Guthrie. Detaliul-cheie apărut imediat după ce FBI a publicat imagini cu suspectul # Gândul
Ancheta privind dispariția lui Nancy Guthrie, mama prezentatoarei TV Savannah Guthrie, a intrat într-o nouă etapă după ce FBI a făcut publice imagini cu un suspect înarmat. La doar câteva ore, un bărbat a fost reținut în Arizona, într-un dosar care a șocat opinia publică din SUA. Un suspect în cazul răpirii lui Nancy Guthrie, […]
08:30
Insula europeană în care grupurile mai mari de 40 de persoane vor fi interzise. Schimbări pentru una dintre destinațiile preferate ale românilor # Gândul
Schimbări mari privind accesul în cadrul obiectivelor turistice sau al anumitor zone pe o insulă europeană preferată de mulți turiști români. Grupurile mai mari de 40 de persoane vor fi interzise de autoritățile locale. De altfel, sunt pregătite noi reguli și pentru grupurile care au peste 20 de turiști, modificările aplicându-se atât pentru vizitatori, cât […]
Acum 10 minute
08:20
Care e mai scump: Bolt sau Uber? Diferență mare de preț, pentru aceeași cursă de 8 km în Cluj # Gândul
Pentru cine are curiozitatea să afle care este mai scumă, Bolt sau Uber, un bărbat din Cluj-Napoca a oferit răspunsul. Cu o simplă comandă de ridesharing el a stârnit o dezbatere aprinsă pe rețelele sociale după ce a postat două capturi de ecran cu prețurile afișate de aceste companii pentru aceeași rută, în oraș. Iar […]
Acum 30 minute
08:10
În emisiunea „Marius Tucă Show” de marți seară, jurnalistul Valentin Stan a tras un semnal de alarmă asupra ceea ce numește „cenzură agresivă” promovată de autoritățile române și Comisia Europeană. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Valentin Stan a tras un semnal de alarmă asupra ceea ce numește „cenzură agresivă” promovată de autoritățile române […]
08:10
Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, a explicat faptul că se declară împotriva abordării perspectivei „tăierii pauşale cu 10% în sistemul de sănătate”. Pe de altă parte, susține plata în funcţie de performanţa personalului medical. El a mai susținut că recomandă „contabililor din acest guvern să stea măcar 5 minute în fața unei secții de terapie intensivă” […]
Acum o oră
07:50
07:40
TABEL | Ce se mănânci la micul dejun, prânz și cină, în funcție de bugetul zilnic: de la 10 lei la 200 lei de persoană # Gândul
Cât mai costă, de fapt, să mănânci o zi întreagă în România? Am făcut calculul pentru dumneavoastră și vă arătăm ce poți comanda la micul dejun, prânz și cină, în funcție de bugetul zilnic, care pornește de la 10 lei și poate ajunge la 200 de lei de persoană. Într-un final, rezultatul obținut ne arată […]
Acum 2 ore
07:30
Atac armat într-o școală din Canada, soldat cu 10 morți și 25 de răniți. Atacatorul, găsit împușcat mortal # Gândul
Tragedie cumplită în Canada, după ce zece persoane au fost ucise și altele 25 au fost rănite în urma unui atac armat produs într-un liceu din vestul Canada, într-o comunitate mică din Columbia Britanică. Nouă persoane nevinovate au fost ucise marți într-o regiune izolată din vestul Canadei, dintre care șapte au fost împușcate mortal într-un […]
07:30
Ce spune mama lui Adrian Kreiner despre fosta parteneră a milionarului omorât în Sibiu. „Nu-mi venea să cred” # Gândul
Mama lui Adrian Kreiner, milionarul ucis în Sibiu, în anul 2023, a făcut o serie de dezvăluiri legate de fosta parteneră a fiului ei. La momentul actual, Adriana Viliginschi, fosta iubită a lui Kreiner, se află în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, fiind acuzată de complicitate la omor calificat. Vă reamintim […]
07:20
11 Februarie, calendarul zilei: Jennifer Aniston împlinește 57 de ani. Moare Whitney Houston. Ziua europeană a numărului unic de urgență 112 # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 11 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Jennifer Aniston este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite actrițe de la Hollywood. Născută pe 11 februarie 1969, în Los Angeles, într-o familie de actori, ea a studiat la prestigioasa Fiorello […]
07:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a discutat despre cum rețeaua Epstein a colaborat cu unul dintre serviciile secrete ale lumii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. H.D. Hartmann: „El a construit incipient rețeaua. În timpul vieții poți să ajungi la […]
06:50
Șeful armatei indoneziene a anunțat că este pregătit să staționeze 8.000 de trupe în Fâșia Gaza # Gândul
Șeful armatei din Indonezia spune că 8.000 de militari sunt pregătiți pentru a fi trimiși în Fâșia Gaza, ca urmare a acordului de încetarea focului mediat de SUA, scrie Times of Israel . “Între 5.000 și 8.000 de trupe sunt pregătite să fie staționate în Gaza sub planul de pace a presedintelui Trump”, a declarat șeful armatei […]
06:40
România, ”Cenușăreasa” Europei de Est. Polonia e invitată în G20, cu un PIB care a depășit un trilion de dolari, Bulgaria a trecut la Euro și are cea mai ieftină energie, iar Ungaria are cel mai ieftin gaz. De vineri, țara noastră intră oficial în recesiune # Gândul
Europa de Est cu două viteze. De vineri, România va intra oficial în recesiune tehnică, așa cum a anunțat în exclusivitate Gândul, și bifează deja recorduri negative importante precum cea mai mare inflație, cel mai mare deficit bugetar și cea mai scumpă energie electrică din Europa. În schimb, țările vecine fac progrese pe bandă rulantă. Încă din […]
06:40
Valentin Stan: Raportul francez menționează că nu se cunoaște comanditarul din spatele campaniei pro-Georgescu # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist, a continuat analiza documentelor externe invocate în spațiul public pentru a susține ideea unei interferențe ruse în alegerile din România. De această dată, discuția s-a concentrat pe așa-numitul raport francez. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ce […]
Acum 4 ore
06:10
Valentin Stan: Presa românească a încercat să discrediteze raportul Congresului american. Pe cei care l-au redactat și pe cei care l-au prezentat # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum presa din România a încercat să discrediteze raportul Congresului american. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Pentru că va trebui să vedem sub ce auspicii ale […]
06:00
Autobuzele Otokar din Capitală pică unul după altul. „Șoferii îngheață în mașini pentru că pornesc foarte greu. Totul pleacă de la Nicușor Dan” # Gândul
Flota de autobuze STB începe să sufere tot mai mult. Sunt zeci de autobuze Otokar trase pe dreapta, fiind cu defecțiuni majore, mai ales după ce au ieșit din garanție. Pe de altă parte, legendarele Mercedes Citaro au început și ele să crape, iar când se strică, nu există piese. Sindicaliștii îl acuză pe fostul […]
05:10
Devenit om al străzii, criminalul Marian Clită a fost primit înapoi la pușcărie. Ucigașul disidentului Gheorghe Ursu a rugat instanța să-i dea adăpost # Gândul
Ucigașul odios Marian Clită, condamnat atât pentru asasinarea disidentului Gheorghe Ursu în arest, cât și pentru uciderea unei stewardese într-un hotel din Copenhaga, cu aproape 40 de lovituri de cuțit, a ajuns din nou la închisoare după ce a explicat, în instanță, că nu are unde să locuiască. Conform anchetatorilor, Clită ar fi comis mai […]
Acum 12 ore
23:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, analistul politic H. D. Hartmann a avut un discurs critic la adresa ministrului Apărării Naționale, Radu Miruță, privitor la acțiunile și declarațiile din mandatul acestuia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, H. D. Hartmann a vorbit despre ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, […]
23:00
Felicitări! România, cea mai bună clasare din toate timpurile la Jocurile Olimpice, categoria de sărituri cu schiurile # Gândul
România a încheiat competiţia olimpică de sărituri cu schiurile pe echipe pe locul 12, după evoluţia din calificări. Team Romania a adunat 393,1 puncte şi nu s-a calificat în finală la o probă, ce presupune ca fiecare sportiv al echipei să contribuie cu o săritură la rezultatul final, transmite Comitetul Olimpic Român. Performanţele sportivilor români […]
23:00
Corpul de Control al Ministerului Mediului vrea sesizarea justiției după verificările privind drumul forestier Băneasa. Care sunt motivele # Gândul
Corpul de control al Ministerului Mediului propune sesizarea justiției pentru anularea contractului care permite accesul auto pe drumul din Pădurea Băneasa care face legătura cu cartierul Greenfield și readucerea terenului forestier la starea inițială pe segmentul realizat fără bază legală. „Având în vedere constatările efectuate, a fost propusă corectarea prevederilor din amenajamentul silvic și din […]
23:00
Tocana de cartofi cu carne reprezintă un preparat tradițional, el combină simplitatea ingredientelor cu aromele naturale care se obțin prin gătire. Textura sa moale, gustul echilibrat și valoarea nutritivă ridicată o fac ideală pentru mesele zilnice ale familiilor, inclusiv pentru cei mici. Deși tocana este o rețetă simplă și familiară, prezentă în aproape orice bucătărie […]
22:50
Golden Buzz. Medaliat doar cu bronz la Cortina, legendarul biatlonist Laegreid și-a mărturisit infidelitea la TV # Gândul
Biatlonistul norvegian Sturla Holm Laegreid, septuplu campion mondial, a mărturisit în direct la televizor că și-a înșelat iubita, la scurt timp după ce a câștigat bronzul la Jocurile Olimpice de iarnă, preia ProTV. Sturla, 28 de ani, care a câștigat prima sa medalie olimpică individuală la biatlonul individual de 20 km de la Milano-Cortina, a […]
22:40
H.D. Hartmann: „Doamna Țoiu mi-a dovedit falsitatea. Nu știe diplomație, istorie, nu are ce căuta în locul lui Titulescu” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a discutat despre cum Oana Țoiu este un fals diplomat al României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. H.D. Hartmann: „Țoiu este un agarici. Această doamnă mi-a dovedit încă o dată falsitatea. Fake, asta este […]
22:30
Un traficant de droguri și-a transformat locuința într-o „fortăreață”, inspirat de filmul „Singur Acasă”. Ce au găsit polițiștii în casa bărbatului # Gândul
Un traficant de droguri, care și-a pus capcane în casă după ce s-a inspirat din comedia de Crăciun „Singur acasă”, a fost condamnat la șapte ani de închisoare, transmite Metro. Ian Claughton, în vârstă de 60 de ani, și-a instalat în propria-i locuință mai multe capcane pentru hoți și bombe artizanale pentru a-și proteja afacerea […]
22:30
Conflict deschis la Casa Albă: Trump sfidează un judecător și publică noi imagini cu Sala de Bal. De ce riscă proiectul să fie blocat # Gândul
Donald Trump a postat pe Truth Social noi imagini cu viitoarea Sală de Bal a Casei Albe, pe care a numit-o „cea mai frumoasă Sală de Bal construită vreodată în lume”, pe care președinții americani și-au dorit-o de peste 150 de ani. Imaginile arată o structură monumentală care va înlocui Aripa de Est a reședinței […]
22:20
Leacurile băbești împotriva migrenelor. Ce „minuni” pot face agrafele de păr prinse la sprâncene, în opinia neurologilor # Gândul
Oameni, mai mult sau mai puțin instruiți, apelează la remedii populare despre care se spune că ar trebui să rezolve problema, când se confruntă cu migrene. Însă, aceste remedii nu sunt deloc atât de eficiente pe cât pretind, avertizează neurologii. De exemplu, se spune că agrafele de păr prinse la sprâncene pot combate migrenele. Neurologul […]
22:10
Marius Tucă Show începe miercuri, 11 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:00
Cafeaua și ceaiul pot fi asociate cu un risc mai scăzut de demență. Ce arată un studiu desfășurat pe parcursul a 40 de ani # Gândul
Ceaiul și cafeaua nu sunt băuturi care se consumă din obișnuință sau pentru energie. Un studiu sugerează că acestea ar putea fi asociate cu un risc mai scăzut de declin cognitiv și demență. A fost făcută o cercetare pe parcursul a 4 decenii și au fost analizate datele a peste 130.000 de adulți din Statele […]
21:50
Catering la Jilava. Creveții, pomana porcului și pastrama, cele mai livrate preparate către clienții stabilimentului # Gândul
Soţia unui fost deţinut a găsit o afacere de nișă, în urma pățaniei nefericite. Clienții internați la Jilava, pe care meniul de 8 lei şi 91 de bani pe zi din închisoare nu-i satisface au varianta de a comanda, prin intermediul rudelor, mai tot ce îşi doresc de la restaurante din afară. O firmă de […]
21:50
Victor Negrescu anunță o primă victorie a agricultorilor privind acordul Mercosur: „Am reușit să obținem clauze mai ferme” # Gândul
Victor Negrescu a votat pentru noi clauze care permit intervenția rapidă a UE dacă importurile din Mercosur afectează agricultura europeană, transmite Mediafax. Europarlamentarul Victor Negrescu a anunțat marți pe pagina sa de Facebook că a votat în Parlamentul European pentru măsuri de protecție a fermierilor europeni. Decizia sa a venit în contextul posibilei aplicări provizorii […]
21:40
Se complică povestea procurorilor din satul Mirabelei Grădinaru. Unul dintre ei a fost în același liceu cu concubina lui Nicușor Dan, la o generație distanță, dar neagă ca s-au cunoscut # Gândul
Iese la iveală faptul că Mirabela Grădinaru, concubina lui Nicușor Dan, a absolvit același liceu cu adjunctul procurorului general al României, Nicolae Solomon, conform informațiilor publicate de jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob de la Inpolitics. Solomon neagă, însă, că ar cunoaște-o pe Grădinaru. Interesant este că Solomon este și nașul unei candidate la funcția de procuror […]
21:40
Telegram este sub asediu în Rusia. Autoritățile vor să interzică aplicația și să o înlocuiască cu Max, platforma supravegheată de FSB # Gândul
Începând de marți, autoritățile din Rusia au început să restricționeze oficial aplicația Telegram prin metoda de „încetinire” a serviciului. Utilizatorii din Rusia se plâng de viteze extrem de mici la încărcarea sau descărcarea fotografiilor și videoclipurilor și de întârzieri mari la trimiterea mesajelor. În timp ce autoritățile de reglementare ruse susțin că Telegram „nu respectă […]
21:30
De câteva zile încoace tot mai mulți oameni apelează la inteligența artificială pentru a le genera imagini amuzante cu ei de la locul de muncă. Şi ca să le şi reuşească asta, le-au dat, de bunăvoie, acces la toate informaţiile pe care reţelele sociale le au despre ei. Imaginile generate de Inteligența Artificială au luat […]
21:10
Dacă nu se năștea în urmă cu aproape 41 de ani, Radu Miruță ar fi trebuit inventat. Inventat, plămădit în lut sau coclit în lemn, însuflețit de vreo zână și trimis în lume să-și facă un rost. Oficial, în acte, Radu Miruță figurează ca născut pe 8 aprilie. Dar sunt aproape convins că a venit […]
21:00
Alt dezastru, tot alt vinovat. Ministra Mediului aruncă vina pe Hidrolectrica pentru criza apei din Argeș # Gândul
Diana Buzoianu, ministra Mediului, a vorbit la B1 TV despre dezastrul crizei de apă din Argeș. „Știm și noi cât spun public Hidroelectrica și operatorul de apă potabilă. Toată lumea știe de lucrarea de la Vidraru, dar puțini știu că barajul aparține de Hidroelectrica. În aceste luni multe întrebări au venit la ministerul mediului, dar […]
21:00
Încurcate sunt căile Justiției. Mirabela Grădinaru și procurorul adjunct Nicolae Solomon au absolvit același liceu, la doar un an distanță # Gândul
Cu doar trei săptămîni până la publicarea listei cu procurorii care vor prelua șefia marilor parchete, noi detalii ies la iveală despre legăturile nebănuite ale Mirabelei Gărdinaru cu adjunctul procurorului general al României, Nicolae Solomon, și, implicit, cu o candidată la funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și […]
20:40
Plaja care înghite mașini. Ce fenomen straniu cotidian a stârnit nisipurile din Țara Galilor # Gândul
Traeth y Graig Ddu – în gaelică, sau Black Rock Sands – în engleză, este una dintre cele mai spectaculoase, dar și cele mai înșelătoare plaje din Marea Britanie. Plaja blestemată conform superstiților locale, a început de câțiva ani să înghită și mașini. De zeci de ani, localnicii asistă la același scenariu: mașini și autorulote […]
20:40
Vești bune pentru români. Alimentul lor preferat are un preț mai mic ca oricând. Producătorii se plâng de prețurile scăzute # Gândul
Carnea de porc, care este nelipsită de pe mesele românilor, a ajuns să fie mai ieftină ca niciodată. Oferta mare de la vitrine a adus o concurență imensă între produsele românești și cele de peste graniță. Spre exemplu, de la poarta fermei şi până în magazin, prețul la carnea de porc se îngrașă de zece […]
20:10
Scandal tragicomic în Abhazia: bătăi în lanț, confuzii, împușcături la spital și răzbunare aprobată de ministrul de interne. De la ce a plecat totul # Gândul
Un scandal tragicomic cu mai multe episoade a avut loc în republica autonomă Abhazia, din Rusia, care a implicat lupte și focuri de armă între ofițerii de urmărire penală, Departamentul de Control al Narcoticelor (UKON) și câțiva locuitori din districtul Gulripshi, relatează presa din Abhazia. Punctul culminant a venit atunci când ministrul de Interne a […]
20:00
Renunță copiii mileniului III la numele de „botez”? Cum să te strige mama, Sugar Lover, Măr sau Techno „Tau” Mechanicus? # Gândul
Toate numele din lume vin din porecle datorate abilităților, dizabilităților, calităților, defectelor, năzuințelor sau superstiților noastre. Numele de botez poate veni dintr-un blestem, alint, sau poate fi considerat o amuletă etc. Absolut toți am primit un nume bizar la timpul lui, de unealtă, de pasăre, animal, catstrofă etc. De la ciocan, pheonix, dulceață, magiun, calamitate, […]
19:50
Victor Ciutacu anunță că a obținut victoria în instanță împotriva CNCD și că sancțiunea a fost anulată: „Nu am discriminat, nu am de plătit nicio amendă” # Gândul
Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, realizatorul TV Victor Ciutacu a transmis că a obținut anularea în integralitate a hotărârii CNCD, care prevedea plata unei amenzi în valoare de 10.000 de lei, după acuzațiile de derapaje din emisiunile care au avut ca subiect decesul jurnalistei Iulia Marin. Victor Ciutacu a transmis că a obținut […]
19:40
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 11 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Andrei Marga # Gândul
Invitatul emisiunii este Andrei Marga. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Acum 24 ore
19:20
Prețurile la energie au explodat la început de 2026, însă o simplă schimbare a temperaturii la mașina de spălat poate să reducă considerabil facturile. Ajustarea programului de spălare de la 40°C la 30°C scade consumul de energie cu 30% pe ciclu. O mașină de spălat consumă anual în medie 101 kWh, însă nu este cel […]
19:20
Comitetul interministerial condus de Oana Gheorghiu a evaluat progresul reformei guvernanței corporative și jaloanele PNRR # Gândul
Comitetul interministerial coordonat de viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a analizat, marţi, în şedinţă, stadiul implementării reformei privind îmbunătăţirea guvernanţei corporative a întreprinderilor publice şi ţintele şi jaloanele PNRR. Reprezentanţii ministerelor au prezentat informaţii actualizate cu privire la demararea proceselor de selecţie pentru conducerile întreprinderilor publice aflate în prima etapă de reformă, care include companii din domeniile […]
19:00
Mâncăm haotic, la întâmplare, la orice oră, orice, când și avem poftă și în funcție de buget. Românii consumă tradițional sau conjunctural cu riscurile de rigoare. Oana Ciuhureanu, medic nutriţionist, a explicat, în ediţia de marţi a Observator 16, că există soluţii pentru cei care încearcă să regleze acest capitol al vieţii. „Premisa mea este […]
19:00
10.000 de câini terorizează locuitorii din Mariupol. La ce măsuri au recurs autoritățile de ocupație ale Rusiei # Gândul
Orașul Mariupol, aflat sub ocupație rusă, se confruntă în prezent cu o criză severă a animalelor fără stăpân. Orașul este terorizat de aproximativ 10.000 de câini care s-au sălbăticit din cauza foametei și frigului. Din cauza foametei, frigului și distrugerii habitatului, câinii s-au organizat în haite mari și agresive care terorizează locuitorii. Spitalele locale raportează […]
19:00
Un avion de pasageri a ajuns pe țărmul Oceanului Indian după o aterizare forțată, la doar 15 minute de la decolare # Gândul
Un avion de pasageri al companiei StarSky Aviation a aterizat forțat pe Țărmul Oceanului Indian, imediat după decolarea de pe Aeroportul Internațional Aden Adde din Mogadishu, după ce aeronava a întâmpinat probleme tehnice. Avionul, un model Fokker 50, se îndrepta spre orașul Gaalkacyo, conform unor surse locale, când a raportat probleme tehnice la aproximativ 15 […]
18:50
Animalul rar întâlnit în România, cu un farmec aparte. Deși unii îl consideră neatractiv, în țara noastră mai există doar câteva exemplare # Gândul
În pădurile din America de Nord, întâlnirea cu un elan este ceva destul de comun. În România, acest animal, dispărut de câteva secole, a reapărut în Transilvania și a stârnit entuziasm în rândul specialiștilor în conservarea naturii. Observarea lui a fost confirmată în iarna aceasta de organizația Rewilding Romania, parte a inițiativei europene Rewilding Europe, […]
18:40
Ministrul Culturii, culmea sfidării la protestul actorilor. I-a cerut unui actor să-și dea demisia, apoi l-a jignit: „Prostia e mare” # Gândul
Ministrul Culturii Andras Demeter a intrat într-o dispută cu actorul Andrei Ionescu de la Teatrul Național, în timpul protestului organizat împotriva legii pontajului de opt ore pentru actori. Artiștii au cerut la unison demisia ministrului, însă Demeter a ripostat și precizat că cel care ar trebui să-și dea demisia este actorul Andrei Ionescu. Ministrul a […]
18:40
Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc”. Doar că nu este completă, ci are 29 de secunde, dintr-un total de 1 minut și 10 secunde. Gândul publică declarația completă # Gândul
Deranjat de ”fake news-urile” din spațiul public, Radu Miruță a postat pe pagina sa de Facebook un videoclip care, susține el, conține declarația completă făcută la Digi 24, cu privire la achiziționarea unui satelit. Doar că..nu este completă, ci are doar 29 de secunde, dintr-un total de un minut și 10 secunde. Pentru a-l ajuta […]
