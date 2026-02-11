Șeful armatei indoneziene a anunțat că este pregătit să staționeze 8.000 de trupe în Fâșia Gaza

17:30

Agresorul polițiștilor din Constanța a venit cu explicații după ce a atacat oamenii legii, chemați la domiciliu de iubita sa. Bărbatul susține că nu se aștepta ca lucrurile să ia o asemenea întorsătură, însă s-a văzut nevoit să acționeze în acest fel, pentru ca, spune el, a avertizat agenții de trei ori să nu pătrundă […]