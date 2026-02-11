Florin Talpan mută decisiv în procesul prin care CSA Steaua îi cere lui Gigi Becali daune de 37.000.000 de euro: „Am făcut toate demersurile”
Într-o declarație acordată în exclusivitate pentru PROSPORT, Florin Talpan a vorbit despre toate „piedicile” pe care șefii clubului Steaua i le-ar pune în încercarea de a recupera prejudiciul de 37.000.000 din procesul intentat lui FCSB. CSA Steaua a avut câștig de cauză atât în procesul privind palmaresul legendarei echipe a Armatei, cât și în cel […]
Cum ajung turiștii străini care vizitează România să fie victime ale țepelor șoferilor de ridesharing. Ce a pățit o familie de italieni în București # Gândul
Unii dintre turiștii străini care vizitează România ajung să fie victime ale țepelor șoferilor de ridesharing. De pildă, un cetățean italian, care se afla în vizită cu familia sa în mai multe orașe românești, a povestit ce a pățit într-o zi cu un șofer, în Capitală. O familie de italieni a trăit momente mai puțin […]
Localitatea din România în care o casă costă doar 5.000 de euro, acum, în februarie 2026. Se vinde cu teren de 2.800 metri pătrați # Gândul
Localitatea din România în care o casă costă doar 5.000 de euro, acum, în februarie 2026. Se vinde cu teren de 2.800 metri pătrați. Localitatea din România în care o casă costă doar 5.000 de euro, acum, în februarie 2026 O casă din localitatea Boțești, județul Vaslui, se vinde la licitație publică cu un preț […]
O nouă ședință la CCR pe tema pensiilor magistraților. De ce sunt șanse minime să se ia o decizie # Gândul
Judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) au programată, miercuri, 11 februarie, o nouă ședință pe reforma pensiilor speciale. Întâlnirea de lucru este programată pentru ora 10.00. Potrivit Mediafax, este puțin probabil ca la CCR să se ia astăzi o decizie, deoarece unul dintre cei 9 judecători constituționali se află în concediu legal de 8 zile. […]
Cancelarul Austriei cere UE reducerea urgentă a prețurilor la energie: „Industria europeană este sufocată” # Gândul
Cancelarul Austriei, Christian Stocker, a cerut liderilor Uniunii Europene să ia măsuri urgente pentru reducerea prețurile la energie, avertizând că această problemă afectează grav industria europeană. Stocker spune că energia este principalul factor care frânează economia în majoritatea statelor membre. Cancelarul austriac, Christian Stocker, a declarat marți că Uniunea Europeană trebuie să acționeze rapid pentru […]
Claudiu Năsui: Greva primarilor este despre bani. Dar există o soluție bună pentru România care ar mulțumi pe toată lumea, mai puțin guvernul # Gândul
Claudiu Năsui a susținut că greva primarilor „este despre bani”, însă „există o soluție bună pentru România care ar mulțumi pe toată lumea, mai puțin guvernul”. Fostul ministru al Economiei a susținut că mecanismul pentru a primi bani ca primar ar fi să se pună presiune și „trăgând sfori la partid și în guvern”. „Greva […]
În ediția din 10 februarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, H.D. Hartmann a analizat momentul-cheie care, în opinia sa, a declanșat prăbușirea lui Jeffrey Epstein: tentativa acestuia de a ajunge la Vladimir Putin, în anul 2007. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Hartmann a afirmat că Epstein a încercat să forțeze accesul la […]
Atac ucrainean de amploare asupra infrastructurii militare și a bazelor de drone rusești din Donetsk, Zaporojie și Kursk # Gândul
Forțele armate ale Ucraina au atacat o serie de unități rusești de drone, centre de reparații și depozite de combustibil din teritorii ocupate din Ucraina, dar și din Federația Rusă, într-o ofensivă militară menită să slăbească capacitatea de luptă a Moscovei. Armata ucraineană a lansat un atac de amploare împotriva țintelor militare rusești din teritoriile […]
Gigi Becali l-a ATACAT pe Daniel Pancu. De unde au plecat contrele. „Vorbește aiurea. Greșește” # Gândul
Gigi Becali l-a contrazis pe Daniel Pancu, după ce antrenorul de la CFR Cluj a făcut declarații despre Bergodi. La CFR Cluj – U Cluj a fost un scandal uriaș între Bergodi și Cordea, Pancu l-a atacat dur pe italian, iar acum după meciul din Cupa României cu Rapid antrenorul formației din Gruia a continuat […]
Accident mortal pe DN1. Un bărbat a murit, după impacul dintre un autoturism și o autoutilitară # Gândul
Un accident mortal a avut loc pe DN1, în zona Comarnic, miercuri dimineață, 11 februarie 2026. În urma unui impact dintre un autoturism și o autoutilitară, un bărbat în vârstă de 64 de ani a decedat. Un accident mortal a avut loc, miercuri dimineață, în zona Comarnic, județul Prahova. Potrivit informațiilor, un bărbat în vârstă […]
2026, anul provocărilor climatice? 2025 a marcat un moment critic pentru clima din Europa, iar România nu a făcut excepție. „Nu este o anomalie, ci continuarea unui trend periculos” # Gândul
Anul 2025 a fost al treilea cel mai cald din istoria observațiilor, marcând un nou moment critic în istoria climatică a planetei. De la cauzele care au dus la această situație până la efectele resimțite direct de fiecare dintre noi, aceste șase grafice spun povestea unei realități pe care nu o mai putem ignora. În […]
FC Argeș și CFR Cluj, în SFERTURILE Cupei României. Rapid e eliminată. Cum au motivat giuleștenii: „Unde se duce el să vaccineze oile arată mai bine” # Gândul
FC Argeș și CFR Cluj s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei României, iar Rapid București a fost eliminată. Miercuri se joacă CSM Slatina – FC Metaloglobus București în Grupa A. Clasamentul grupei acum: 1 FC Argeș 2 2 0 0 5-3 6 2 CFR Cluj 2 1 1 0 6-2 4 3 Rapid […]
Noi detalii în cazul răpirii mamei lui Savannah Guthrie. Detaliul-cheie apărut imediat după ce FBI a publicat imagini cu suspectul # Gândul
Ancheta privind dispariția lui Nancy Guthrie, mama prezentatoarei TV Savannah Guthrie, a intrat într-o nouă etapă după ce FBI a făcut publice imagini cu un suspect înarmat. La doar câteva ore, un bărbat a fost reținut în Arizona, într-un dosar care a șocat opinia publică din SUA. Un suspect în cazul răpirii lui Nancy Guthrie, […]
Insula europeană în care grupurile mai mari de 40 de persoane vor fi interzise. Schimbări pentru una dintre destinațiile preferate ale românilor # Gândul
Schimbări mari privind accesul în cadrul obiectivelor turistice sau al anumitor zone pe o insulă europeană preferată de mulți turiști români. Grupurile mai mari de 40 de persoane vor fi interzise de autoritățile locale. De altfel, sunt pregătite noi reguli și pentru grupurile care au peste 20 de turiști, modificările aplicându-se atât pentru vizitatori, cât […]
Care e mai scump: Bolt sau Uber? Diferență mare de preț, pentru aceeași cursă de 8 km în Cluj # Gândul
Pentru cine are curiozitatea să afle care este mai scumă, Bolt sau Uber, un bărbat din Cluj-Napoca a oferit răspunsul. Cu o simplă comandă de ridesharing el a stârnit o dezbatere aprinsă pe rețelele sociale după ce a postat două capturi de ecran cu prețurile afișate de aceste companii pentru aceeași rută, în oraș. Iar […]
În emisiunea „Marius Tucă Show” de marți seară, jurnalistul Valentin Stan a tras un semnal de alarmă asupra ceea ce numește „cenzură agresivă” promovată de autoritățile române și Comisia Europeană. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Valentin Stan a tras un semnal de alarmă asupra ceea ce numește „cenzură agresivă” promovată de autoritățile române […]
Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, a explicat faptul că se declară împotriva abordării perspectivei „tăierii pauşale cu 10% în sistemul de sănătate”. Pe de altă parte, susține plata în funcţie de performanţa personalului medical. El a mai susținut că recomandă „contabililor din acest guvern să stea măcar 5 minute în fața unei secții de terapie intensivă” […]
Avertismentul șefului apărării Norvegiei: Rusia ar putea declanșa o invazie în nordul îndepărtat pentru a-și proteja arsenalul nuclear din Arctica # Gândul
Norvegia ia în calcul scenariul unei viitoare invazii ruse, avertizează șeful apărării norvegiene, generalul Eirik Kristoffersen, care susține că Moscova ar putea acționa militar pentru a-și proteja activele nucleare strategice amplasate în nordul îndepărtat, în apropierea graniței norvegiene. El a precizat că Rusia nu urmărește obiective de cucerire în Norvegia similare celor din Ucraina sau […]
TABEL | Ce se mănânci la micul dejun, prânz și cină, în funcție de bugetul zilnic: de la 10 lei la 200 lei de persoană # Gândul
Cât mai costă, de fapt, să mănânci o zi întreagă în România? Am făcut calculul pentru dumneavoastră și vă arătăm ce poți comanda la micul dejun, prânz și cină, în funcție de bugetul zilnic, care pornește de la 10 lei și poate ajunge la 200 de lei de persoană. Într-un final, rezultatul obținut ne arată […]
Atac armat într-o școală din Canada, soldat cu 10 morți și 25 de răniți. Atacatorul, găsit împușcat mortal # Gândul
Tragedie cumplită în Canada, după ce zece persoane au fost ucise și altele 25 au fost rănite în urma unui atac armat produs într-un liceu din vestul Canada, într-o comunitate mică din Columbia Britanică. Nouă persoane nevinovate au fost ucise marți într-o regiune izolată din vestul Canadei, dintre care șapte au fost împușcate mortal într-un […]
Ce spune mama lui Adrian Kreiner despre fosta parteneră a milionarului omorât în Sibiu. „Nu-mi venea să cred” # Gândul
Mama lui Adrian Kreiner, milionarul ucis în Sibiu, în anul 2023, a făcut o serie de dezvăluiri legate de fosta parteneră a fiului ei. La momentul actual, Adriana Viliginschi, fosta iubită a lui Kreiner, se află în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, fiind acuzată de complicitate la omor calificat. Vă reamintim […]
11 Februarie, calendarul zilei: Jennifer Aniston împlinește 57 de ani. Moare Whitney Houston. Ziua europeană a numărului unic de urgență 112 # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 11 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Jennifer Aniston este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite actrițe de la Hollywood. Născută pe 11 februarie 1969, în Los Angeles, într-o familie de actori, ea a studiat la prestigioasa Fiorello […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a discutat despre cum rețeaua Epstein a colaborat cu unul dintre serviciile secrete ale lumii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. H.D. Hartmann: „El a construit incipient rețeaua. În timpul vieții poți să ajungi la […]
Șeful armatei indoneziene a anunțat că este pregătit să staționeze 8.000 de trupe în Fâșia Gaza # Gândul
Șeful armatei din Indonezia spune că 8.000 de militari sunt pregătiți pentru a fi trimiși în Fâșia Gaza, ca urmare a acordului de încetarea focului mediat de SUA, scrie Times of Israel . “Între 5.000 și 8.000 de trupe sunt pregătite să fie staționate în Gaza sub planul de pace a presedintelui Trump”, a declarat șeful armatei […]
România, ”Cenușăreasa” Europei de Est. Polonia e invitată în G20, cu un PIB care a depășit un trilion de dolari, Bulgaria a trecut la Euro și are cea mai ieftină energie, iar Ungaria are cel mai ieftin gaz. De vineri, țara noastră intră oficial în recesiune # Gândul
Europa de Est cu două viteze. De vineri, România va intra oficial în recesiune tehnică, așa cum a anunțat în exclusivitate Gândul, și bifează deja recorduri negative importante precum cea mai mare inflație, cel mai mare deficit bugetar și cea mai scumpă energie electrică din Europa. În schimb, țările vecine fac progrese pe bandă rulantă. Încă din […]
Valentin Stan: Raportul francez menționează că nu se cunoaște comanditarul din spatele campaniei pro-Georgescu # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist, a continuat analiza documentelor externe invocate în spațiul public pentru a susține ideea unei interferențe ruse în alegerile din România. De această dată, discuția s-a concentrat pe așa-numitul raport francez. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ce […]
Valentin Stan: Presa românească a încercat să discrediteze raportul Congresului american. Pe cei care l-au redactat și pe cei care l-au prezentat # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum presa din România a încercat să discrediteze raportul Congresului american. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Pentru că va trebui să vedem sub ce auspicii ale […]
Autobuzele Otokar din Capitală pică unul după altul. „Șoferii îngheață în mașini pentru că pornesc foarte greu. Totul pleacă de la Nicușor Dan” # Gândul
Flota de autobuze STB începe să sufere tot mai mult. Sunt zeci de autobuze Otokar trase pe dreapta, fiind cu defecțiuni majore, mai ales după ce au ieșit din garanție. Pe de altă parte, legendarele Mercedes Citaro au început și ele să crape, iar când se strică, nu există piese. Sindicaliștii îl acuză pe fostul […]
Devenit om al străzii, criminalul Marian Clită a fost primit înapoi la pușcărie. Ucigașul disidentului Gheorghe Ursu a rugat instanța să-i dea adăpost # Gândul
Ucigașul odios Marian Clită, condamnat atât pentru asasinarea disidentului Gheorghe Ursu în arest, cât și pentru uciderea unei stewardese într-un hotel din Copenhaga, cu aproape 40 de lovituri de cuțit, a ajuns din nou la închisoare după ce a explicat, în instanță, că nu are unde să locuiască. Conform anchetatorilor, Clită ar fi comis mai […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, analistul politic H. D. Hartmann a avut un discurs critic la adresa ministrului Apărării Naționale, Radu Miruță, privitor la acțiunile și declarațiile din mandatul acestuia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, H. D. Hartmann a vorbit despre ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, […]
Felicitări! România, cea mai bună clasare din toate timpurile la Jocurile Olimpice, categoria de sărituri cu schiurile # Gândul
România a încheiat competiţia olimpică de sărituri cu schiurile pe echipe pe locul 12, după evoluţia din calificări. Team Romania a adunat 393,1 puncte şi nu s-a calificat în finală la o probă, ce presupune ca fiecare sportiv al echipei să contribuie cu o săritură la rezultatul final, transmite Comitetul Olimpic Român. Performanţele sportivilor români […]
Corpul de Control al Ministerului Mediului vrea sesizarea justiției după verificările privind drumul forestier Băneasa. Care sunt motivele # Gândul
Corpul de control al Ministerului Mediului propune sesizarea justiției pentru anularea contractului care permite accesul auto pe drumul din Pădurea Băneasa care face legătura cu cartierul Greenfield și readucerea terenului forestier la starea inițială pe segmentul realizat fără bază legală. „Având în vedere constatările efectuate, a fost propusă corectarea prevederilor din amenajamentul silvic și din […]
Tocana de cartofi cu carne reprezintă un preparat tradițional, el combină simplitatea ingredientelor cu aromele naturale care se obțin prin gătire. Textura sa moale, gustul echilibrat și valoarea nutritivă ridicată o fac ideală pentru mesele zilnice ale familiilor, inclusiv pentru cei mici. Deși tocana este o rețetă simplă și familiară, prezentă în aproape orice bucătărie […]
Golden Buzz. Medaliat doar cu bronz la Cortina, legendarul biatlonist Laegreid și-a mărturisit infidelitea la TV # Gândul
Biatlonistul norvegian Sturla Holm Laegreid, septuplu campion mondial, a mărturisit în direct la televizor că și-a înșelat iubita, la scurt timp după ce a câștigat bronzul la Jocurile Olimpice de iarnă, preia ProTV. Sturla, 28 de ani, care a câștigat prima sa medalie olimpică individuală la biatlonul individual de 20 km de la Milano-Cortina, a […]
H.D. Hartmann: „Doamna Țoiu mi-a dovedit falsitatea. Nu știe diplomație, istorie, nu are ce căuta în locul lui Titulescu” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a discutat despre cum Oana Țoiu este un fals diplomat al României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. H.D. Hartmann: „Țoiu este un agarici. Această doamnă mi-a dovedit încă o dată falsitatea. Fake, asta este […]
Un traficant de droguri și-a transformat locuința într-o „fortăreață”, inspirat de filmul „Singur Acasă”. Ce au găsit polițiștii în casa bărbatului # Gândul
Un traficant de droguri, care și-a pus capcane în casă după ce s-a inspirat din comedia de Crăciun „Singur acasă”, a fost condamnat la șapte ani de închisoare, transmite Metro. Ian Claughton, în vârstă de 60 de ani, și-a instalat în propria-i locuință mai multe capcane pentru hoți și bombe artizanale pentru a-și proteja afacerea […]
Conflict deschis la Casa Albă: Trump sfidează un judecător și publică noi imagini cu Sala de Bal. De ce riscă proiectul să fie blocat # Gândul
Donald Trump a postat pe Truth Social noi imagini cu viitoarea Sală de Bal a Casei Albe, pe care a numit-o „cea mai frumoasă Sală de Bal construită vreodată în lume”, pe care președinții americani și-au dorit-o de peste 150 de ani. Imaginile arată o structură monumentală care va înlocui Aripa de Est a reședinței […]
Leacurile băbești împotriva migrenelor. Ce „minuni” pot face agrafele de păr prinse la sprâncene, în opinia neurologilor # Gândul
Oameni, mai mult sau mai puțin instruiți, apelează la remedii populare despre care se spune că ar trebui să rezolve problema, când se confruntă cu migrene. Însă, aceste remedii nu sunt deloc atât de eficiente pe cât pretind, avertizează neurologii. De exemplu, se spune că agrafele de păr prinse la sprâncene pot combate migrenele. Neurologul […]
Marius Tucă Show începe miercuri, 11 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Cafeaua și ceaiul pot fi asociate cu un risc mai scăzut de demență. Ce arată un studiu desfășurat pe parcursul a 40 de ani # Gândul
Ceaiul și cafeaua nu sunt băuturi care se consumă din obișnuință sau pentru energie. Un studiu sugerează că acestea ar putea fi asociate cu un risc mai scăzut de declin cognitiv și demență. A fost făcută o cercetare pe parcursul a 4 decenii și au fost analizate datele a peste 130.000 de adulți din Statele […]
Catering la Jilava. Creveții, pomana porcului și pastrama, cele mai livrate preparate către clienții stabilimentului # Gândul
Soţia unui fost deţinut a găsit o afacere de nișă, în urma pățaniei nefericite. Clienții internați la Jilava, pe care meniul de 8 lei şi 91 de bani pe zi din închisoare nu-i satisface au varianta de a comanda, prin intermediul rudelor, mai tot ce îşi doresc de la restaurante din afară. O firmă de […]
Victor Negrescu anunță o primă victorie a agricultorilor privind acordul Mercosur: „Am reușit să obținem clauze mai ferme” # Gândul
Victor Negrescu a votat pentru noi clauze care permit intervenția rapidă a UE dacă importurile din Mercosur afectează agricultura europeană, transmite Mediafax. Europarlamentarul Victor Negrescu a anunțat marți pe pagina sa de Facebook că a votat în Parlamentul European pentru măsuri de protecție a fermierilor europeni. Decizia sa a venit în contextul posibilei aplicări provizorii […]
Se complică povestea procurorilor din satul Mirabelei Grădinaru. Unul dintre ei a fost în același liceu cu concubina lui Nicușor Dan, la o generație distanță, dar neagă ca s-au cunoscut # Gândul
Iese la iveală faptul că Mirabela Grădinaru, concubina lui Nicușor Dan, a absolvit același liceu cu adjunctul procurorului general al României, Nicolae Solomon, conform informațiilor publicate de jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob de la Inpolitics. Solomon neagă, însă, că ar cunoaște-o pe Grădinaru. Interesant este că Solomon este și nașul unei candidate la funcția de procuror […]
Telegram este sub asediu în Rusia. Autoritățile vor să interzică aplicația și să o înlocuiască cu Max, platforma supravegheată de FSB # Gândul
Începând de marți, autoritățile din Rusia au început să restricționeze oficial aplicația Telegram prin metoda de „încetinire” a serviciului. Utilizatorii din Rusia se plâng de viteze extrem de mici la încărcarea sau descărcarea fotografiilor și videoclipurilor și de întârzieri mari la trimiterea mesajelor. În timp ce autoritățile de reglementare ruse susțin că Telegram „nu respectă […]
De câteva zile încoace tot mai mulți oameni apelează la inteligența artificială pentru a le genera imagini amuzante cu ei de la locul de muncă. Şi ca să le şi reuşească asta, le-au dat, de bunăvoie, acces la toate informaţiile pe care reţelele sociale le au despre ei. Imaginile generate de Inteligența Artificială au luat […]
Dacă nu se năștea în urmă cu aproape 41 de ani, Radu Miruță ar fi trebuit inventat. Inventat, plămădit în lut sau coclit în lemn, însuflețit de vreo zână și trimis în lume să-și facă un rost. Oficial, în acte, Radu Miruță figurează ca născut pe 8 aprilie. Dar sunt aproape convins că a venit […]
Alt dezastru, tot alt vinovat. Ministra Mediului aruncă vina pe Hidrolectrica pentru criza apei din Argeș # Gândul
Diana Buzoianu, ministra Mediului, a vorbit la B1 TV despre dezastrul crizei de apă din Argeș. „Știm și noi cât spun public Hidroelectrica și operatorul de apă potabilă. Toată lumea știe de lucrarea de la Vidraru, dar puțini știu că barajul aparține de Hidroelectrica. În aceste luni multe întrebări au venit la ministerul mediului, dar […]
Încurcate sunt căile Justiției. Mirabela Grădinaru și procurorul adjunct Nicolae Solomon au absolvit același liceu, la doar un an distanță # Gândul
Cu doar trei săptămîni până la publicarea listei cu procurorii care vor prelua șefia marilor parchete, noi detalii ies la iveală despre legăturile nebănuite ale Mirabelei Gărdinaru cu adjunctul procurorului general al României, Nicolae Solomon, și, implicit, cu o candidată la funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și […]
Plaja care înghite mașini. Ce fenomen straniu cotidian a stârnit nisipurile din Țara Galilor # Gândul
Traeth y Graig Ddu – în gaelică, sau Black Rock Sands – în engleză, este una dintre cele mai spectaculoase, dar și cele mai înșelătoare plaje din Marea Britanie. Plaja blestemată conform superstiților locale, a început de câțiva ani să înghită și mașini. De zeci de ani, localnicii asistă la același scenariu: mașini și autorulote […]
Vești bune pentru români. Alimentul lor preferat are un preț mai mic ca oricând. Producătorii se plâng de prețurile scăzute # Gândul
Carnea de porc, care este nelipsită de pe mesele românilor, a ajuns să fie mai ieftină ca niciodată. Oferta mare de la vitrine a adus o concurență imensă între produsele românești și cele de peste graniță. Spre exemplu, de la poarta fermei şi până în magazin, prețul la carnea de porc se îngrașă de zece […]
