Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 11 februarie

07:10

Visul spaniol al multor români pare să se clatine. Presa iberică are chiar editoriale întregi despre un fenomen pe care îl consideră îngrijorător, cel puțin pentru economia spaniolă. Comunitatea românească, altădată peste un milion - se diminuează considerabil, iar asta lasă un gol tot mai mare pe piața muncii. Principalul motiv pentru al acestei „fugi” este unul economic – Spania nu mai oferă un nivel de viață la fel de atrăgător și stabil.