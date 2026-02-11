România, record european în lupta cu poluarea: emisiile au scăzut cu 75%, economia s-a dublat
,
11 februarie 2026 09:20
România a reușit una dintre cele mai rapide transformări energetice din Europa: dintr-o economie puternic industrializată și dependentă de lignit și păcură în perioada comunistă, țara a ajuns să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 75% față de 1990, în timp ce PIB-ul real s-a dublat. Datele arată că intensitatea netă a emisiilor a scăzut cu 88% în ultimii peste 30 de ani, ceea ce înseamnă că fiecare unitate de creștere economică generează astăzi de aproape zece ori mai puțină poluare decât la începutul anilor ’90. Investițiile masive în energie nucleară și regenerabile, închiderea industriei grele neperformante și integrarea în Uniunea Europeană au accelerat această decuplare între creștere și emisii, însă tranziția nu a fost lipsită de costuri sociale, iar recentele investiții în gaze naturale ridică întrebări privind sustenabilitatea ritmului actual.
10:00
Tergiversarea adoptării legii privind reforma pensiilor speciale ale magistraților și conflictele de interese din jurul acestui proces pun în pericol fondurile europene din PNRR, avertizează ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru. Într-o intervenție la Digi24, oficialul acuză amânări succesive ale actului normativ, în ciuda faptului că Guvernul a îndeplinit condițiile cerute de Comisia Europeană. „Tergiversările sunt complet inacceptabile. Justiția nu poate fi acaparată de un conflict de interese. Miza nu este doar una financiară, ci ține de sentimentul de dreptate și echitate în societate”, a declarat Pîslaru.
10:00
Cancelaria prim-ministrului anunţă, miercuri, economii de 10 milioane de lei în 2025 comparativ cu anul precedent. Datele financiare evidenţiază o reducere totală a cheltuielilor de 9.968.676 lei, reprezentând o diminuare de 23,7% faţă de anul precedent. Cele mai mari reduceri s-au făcut de la transport, cheltuieli de personal, indemnizaţii şi protocol. Executivul anunţă că reducerea anunţată de posturi - de la 176 la aproximativ 105 - nu a putut fi implementată, întrucât se aşteaptă semnarea proiectului de reorganizare de către Secretarul General al Guvernului.
10:00
Ministrul Justiției Radu Marinescu a declarat, miercuri, la Digi24, că există posibilitatea ca dezbaterile privind proiectul Guvernului de diminuare a pensiilor magistraților să fie reluate la CCR, dacă toți cei 9 judecători nu pot fi prezenți la luarea deciziei.
10:00
Mii de locuitori din Sectorul 1 ar putea rămâne fără una dintre puținele căi rapide de acces către locuințele lor, după ce un raport al Ministerului Mediului arată că aproape un kilometru din drumul forestier care traversează Pădurea Băneasa a fost construit ilegal. Documentul Corpului de control indică faptul că tronsonul a fost prelungit fără autorizație, iar situația ar putea duce la închiderea completă a accesului auto.
09:40
Ungaria rămâne una dintre cele mai corupte țări din UE, în timp ce statele baltice devin rapid lideri regionali în combaterea corupției, potrivit unui nou clasament, scrie TVPWorld.
09:40
Un inginer de la Direcţia Silvică Gorj a surprins, în timpul unei acţiuni de patrulare în zone extrem de greu accesibile, animale sălbatice în mediul lor natural. Reprezentanții Romsilva au distribuit fotografiile impresionante, pe Facebook.
09:30
Liderii UE se pregătesc pentru lupte importante pe teme care variază de la proiecte comune de apărare la reforme economice, în contextul în care eforturile de a reduce dependența Europei de America lui Donald Trump scot la iveală diviziuni profunde între cele 27 de țări ale blocului, notează Politico.
09:20
După patru amânări, Curtea Constituțională are programată miercuri o ședință în care ar trebui să anunțe o decizie în privința reformei pensiilor magistraților. Însă apar mai multe obstacole. Judecătorul Gheorghe Stan a cerut concediu paternal. Instanța Supremă, condusă de Lia Savonea, vrea ca CCR să ceară lămuriri de la Curtea Europeană de Justiție. De asemenea, o decizie este așteptată de la Curtea de Apel București în cazul primelor cereri de suspendare din funcții a doi judecători CCR.
09:20
09:10
Șeful Armatei norvegiene, generalul Eirik Kristoffersen, a declarat că Oslo nu poate exclude posibilitatea unei viitoare invazii rusești a țării, sugerând că Moscova ar putea interveni asupra Norvegiei pentru a-și proteja resursele nucleare staționate în nordul îndepărtat, potrivit The Guardian.
09:00
Uniunea Europeană trebuie să acţioneze pentru a reduce preţurile la electricitate, au transmis marţi premierii din Austria, Cehia şi Slovacia, înaintea unui summit informal dedicat consolidării economiei blocului, transmite Reuters. Reuniunea, care va avea loc joi, la un castel din Belgia, va aborda strategii pentru ca UE să concureze mai eficient cu SUA şi China.
09:00
O decizie importantă este așteptată astăzi de la Curtea de Apel București. Judecătorii se pronunță asupra primelor cereri de suspendare a numirilor la Curtea Constituțională pentru Dacian Dragoș și Mihai Busuioc.
08:50
Actorul Victor Rebengiuc a fost sărbătorit marţi seară, la aniversarea celor 93 de ani de viaţă, pe scena Teatrului Bulandra.
08:40
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski intenționează să anunțe planul pentru alegerile prezidențiale și referendumul pe 24 februarie, a raportat miercuri Financial Times, citând oficiali ucraineni și europeni implicați în planificare, conform Reuters.
08:30
Cântăreața pop americană Britney Spears a vândut drepturile asupra întregului său catalog muzical. Artista, în vârstă de 44 de ani, ar fi vândut drepturile către casa de discuri independentă Primary Wave pe 30 decembrie pentru aproximativ 200 de milioane de dolari.
08:30
Marele Juriu din Washington a refuzat, marţi, să pună sub acuzare parlamentarii democraţi în legătură cu un videoclip în care aceştia îndemnau membrii armatei americane să se opună „ordinelor ilegale”, transmite The Associated Press.
08:30
Președintele american Donald Trump îl va primi miercuri la Casa Albă pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, în contextul în care tensiunile continuă să crească în Orientul Mijlociu și negocierile privind limitarea programului nuclear al Iranului se intensifică. Se așteaptă ca Netanyahu să-l preseze pe Trump să încheie un acord care să oprească îmbogățirea uraniului de către Iran și să limiteze sprijinul acordat grupurilor proxy precum Hamas și Hezbollah, anunță BBC.
08:20
Curtea de Apel Bucureşti ar urma să dea, miercuri, o soluţie în dosarul în care cunoscutul interlop Nuţu Cămătaru, pe numele său Ion Balint, a depus, în 6 martie 2025, o cerere de reabilitare judecătorească. Până acum, instanţa a amânat de trei ori pronunţarea în acest dosar. Nuţu Cămătaru, condamnat la cinci ani şi cinci luni de închisoare pentru infracţiuni cu violenţă comise alături de mai multe persoane, între care fratele său, Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, a ieşit din închisoare pe 12 martie 2019.
08:10
Aplicarea noii Legi a pensiilor și procesul amplu de recalculare început odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 360/2023 au generat numeroase sesizări din partea pensionarilor, pe fondul întârzierilor în soluționarea cererilor. Pentru o parte dintre beneficiari, recalcularea ar putea duce la modificarea cuantumului pensiei prin valorificarea unor sporuri, stagii de cotizare sau venituri neincluse anterior, însă multe solicitări se află încă în analiză. În urma mesajelor primite pe adresa redacției, Digi24.ro a solicitat puncte de vedere de la Avocatul Poporului și de la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, pentru a clarifica amploarea situației, cauzele întârzierilor și măsurile luate de autorități.
08:10
Concediul de creștere a copilului rămâne și în 2026 unul dintre principalele sprijinuri financiare acordate părinților după nașterea unui copil. Dreptul poate fi solicitat atât de mamă, cât și de tată, iar indemnizația lunară este stabilită în funcție de veniturile realizate înainte de intrarea în concediu. Modificările introduse în ultimii ani, inclusiv aplicarea contribuției la sănătate asupra indemnizației, influențează însă suma efectiv încasată de beneficiari. Din acest motiv, părinții trebuie să cunoască exact condițiile și limitele prevăzute de lege.
08:00
Cel puţin nouă persoane au fost ucise într-un liceu şi într-o locuinţă din provincia canadiană British Columbia, a anunţat marţi Poliţia, într-unul dintre cele mai sângeroase atacuri armate din ultimele decenii din această ţară.
07:50
Cele mai importante evenimente petrecute pe 11 februarie.
07:10
Uniunea Europeană pune la cale un plan fără precedent care ar putea oferi Ucrainei statutul de membru parțial al blocului comunitar încă de anul viitor, în contextul în care Bruxelles-ul încearcă să consolideze poziția țării în Europa și să o îndepărteze de Moscova. După discuții cu 10 oficiali și diplomați, Politico a identificat cinci pași cheie pentru punerea în aplicare a acestui scenariu.
07:10
Inspecția tehnică periodică (ITP) este obligatorie în România și are rolul de a verifica starea generală a vehiculului. Șoferii care circulă cu mașina fără ITP valabil riscă amenzi de până la 8.100 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare.
07:10
Trupa rusă de metal Nechist și fanii acesteia au devenit cele mai recente victime ale represiunii Kremlinului împotriva „satanismului”. Sâmbătă, presa de stat a raportat că poliția din Moscova a descins și a întrerupt un concert al trupei pentru că ar fi prezentat pentagrame, cruci inversate și alte simboluri interzise ca „extremiste”. Cel puțin 10 persoane au fost reținute, dar nu au existat rapoarte privind acuzațiile aduse împotriva lor.
07:10
„Bătălia” pentru atleții din Italia – competiția din spatele Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2026 – dezvăluie o caracteristică mai puțin cunoscută din viața sportivilor italieni: cei mai mulți atleți olimpici din această țară sunt și militari în armată, marină sau forțele aeriene, ofițeri de poliție, pompieri sau chiar și paznici de închisoare. Italia a dezvoltat de-a lungul timpului un sistem de recrutare și antrenare a sportivilor în cadrul armatei și poliției, care a ajuns să includă majoritatea olimpicilor săi.
07:10
Vacanța de schi 2026 a început pentru elevii din Cluj, Timiș și Bistrița-Năsăud și se desfășoară etapizat în toată țara. În perioada 16-22 februarie, elevii din mai multe județe, inclusiv București și Ilfov, vor petrece săptămâna liberă de iarnă, iar ultimele județe vor fi în vacanță între 23 februarie și 1 martie.
07:10
Odată cu expirarea ultimului acord ruso-american important din domeniul securității internaționale, Noul Tratat de Reducere a Armelor Strategice (New START), sistemul bazat pe dreptul internațional a început oficial să se prăbușească. Kremlinul pare mulțumit de direcția în care se îndreaptă lumea, în special după întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă, însă Rusia s-ar putea confrunta cu amenințări mult mai mari cu privire la poziția pe care o va ocupa în noua ordine mondială, unde dreptatea se face prin forță, decât în vremea vechiului sistem bazat pe reguli, potrivit unei analize The Insider.
07:10
Visul spaniol al multor români pare să se clatine. Presa iberică are chiar editoriale întregi despre un fenomen pe care îl consideră îngrijorător, cel puțin pentru economia spaniolă. Comunitatea românească, altădată peste un milion - se diminuează considerabil, iar asta lasă un gol tot mai mare pe piața muncii. Principalul motiv pentru al acestei „fugi” este unul economic – Spania nu mai oferă un nivel de viață la fel de atrăgător și stabil.
07:10
Posesorii de permise de conducere românești pot solicita, în mod gratuit, istoricul sancțiunilor rutiere, inclusiv în varianta „istoric alb”, care confirmă lipsa abaterilor în trafic. Documentul poate fi obținut online, în timp real, prin intermediul platformelor digitale ale Poliției Române.
07:10
Medaliile câștigate de sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano ar putea fi mult mai valoroase decât cele câștigate la competițiile anterioare anterioare, din cauza prețurilor în creștere ale aurului și argintului.
07:10
Șacalii devin o problemă tot mai mare în mai multe zone din țară. Localitățile de lângă Dunăre sunt terorizate de aceste sălbăticiuni, care s-au înmulțit fără control și care atacă în fiecare noapte. Ciobanii se plâng că au rămas fără animale și cer autorităților să intervină, mai ales că urmează perioada de împerechere, când șacalii devin mai agresivi.
07:10
Peste 50 de oameni aflați într-un avion au ajuns în ocean, după ce aeronava a ratat pista de aterizare. S-a întâmplat în Somalia, la scurt timp de la decolare.
07:10
Administraţia Trump va finanţa eforturile de promovare a libertăţii de exprimare în ţările occidentale aliate cu Washingtonul, a declarat luni un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat în timpul unei vizite în Europa axate pe respingerea reglementărilor europene pe care oficialii americani le-au calificat drept cenzură, relatează Reuters.
07:10
Noul START, ultimul tratat major de control al armelor dintre SUA și Rusia, a fost confirmat ca fiind inactiv. Deși s-a discutat în repetate rânduri despre extinderea acestuia sau despre negocierea unui fel de acord provizoriu, interesul pentru perpetuarea tratatului a scăzut considerabil. Acest lucru e parțial din cauza scepticismului crescând al Washingtonului cu privire la respectarea de către Rusia a regulilor și, poate mai important, a dorinței declarate a președintelui american Donald Trump de a urmări un nou cadru propriu de control al armelor - unul care să includă și China, potrivit unei analize Foreign Policy.
07:10
Departamentul de Justiție al SUA a publicat pe 30 ianuarie peste 3 milioane de documente, în conformitate cu Legea privind transparența dosarelor privindu-l pe infractorul sexual Jeffrey Epstein. Publicarea dosarelor Epstein dezvăluie corupția și traficul de persoane în țări din întreaga lume. În Belarus, povestea a avut o altă întorsătură, scrie Kyiv Independent.
07:10
Turiștii care ajung în România și cer o cursă de ride sharing spre aeroport pot deveni ținte pentru unii șoferi. Li se cere să anuleze cursa din aplicație și să plătească cash sume mai mari, sub pretextul unor taxe speciale. Un turist italian povestește că a fost invitat să coboare din mașină împreună cu soția și copilul, după ce a refuzat să plătească mai mult decât prețul afișat. În următorul material, un șofer recunoaște cum funcționează acest mecanism și de ce turiștii sunt considerați victime ideale.
00:00
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a declarat că este „total împotriva” unei eventuale reduceri cu 10% a salariilor din sistemul medical și a avertizat că o astfel de abordare „pur contabilă” ar putea pune în pericol viețile pacienților.
00:00
Preşedintele columbian Gustavo Petro a afirmat, marţi, că a supraviețuit unei tentative de asasinat luni, în timpul unei călătorii cu elicopterul, informează AFP, potrivit Agerpres.
23:40
Parlamentul norvegian a convenit marți să creeze o comisie independentă de anchetă pentru a face lumină asupra legăturilor din trecut dintre infractorul sexual american Jeffrey Epstein și mai multe personalități din țară, au raportat mass-media norvegiene, citate de dhnet.be.
23:30
Doi elevi cu vârste de 12 şi 13 ani au fost spitalizaţi, unul în stare gravă, după ce au fost înjunghiaţi în timp ce se aflau la o școală din nordul Londrei. Suspectul, un băiat în vârstă de 13 ani, a fost arestat la câteva ore după atac, anunţă poliţia, citată de AFP.
23:10
Proiecte de apă în valoare de 9,68 miliarde de euro sunt în derulare în România, iar aproximativ 2,3 milioane de persoane vor fi racordate la sisteme de epurare, în timp ce aproape 10.000 de kilometri de rețele de apă și alți 10.000 de kilometri de canalizare vor fi construiți sau modernizați, potrivit ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.
23:00
Parchetul din Grenoble, Franța, a lansat marți un apel la martori în urma arestării unui bărbat de 79 de ani, relatează 20minutes.fr. Acesta este suspectat de violuri și agresiuni sexuale în formă agravată comise asupra a 89 de minori în mai multe țări, între anii 1967 și 2022, precum și de uciderea mamei și a mătușii sale.
23:00
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a transmis marți că IMM-urile sunt un beneficiar direct al pachetului de stimulare a investiţiilor mari, argumentând că fiecare investiţie mare atrasă în România înseamnă contracte noi. Mesajul contrazice părerea mediului de afaceri, care susține că măsurile de relansare economică nu ar ajunge, de fapt, decât la un număr restrâns de IMM-uri.
22:50
Statele Unite au anunţat marţi noi sancţiuni care vizează întreruperea surselor de finanţare către gruparea libaneză Hezbollah, apropiată de Iran, relatează AFP.
22:20
O tânără de 23 de ani a fost ucisă de tată său, un american din Texas, după o ceartă legată de Donald Trump, informează BBC. Femeia, care locuia în Marea Britanie, se afla în vizită la tatăl său în Texas pe 10 ianuarie 2025, când a avut loc crima, înainte de învestirea lui Donald Trump în funcția de președinte al SUA.
22:00
Primarul Sectorului 4 și liderul PSD București, Daniel Băluță, a cerut Termoenergetica să returneze imediat sumele încasate nejustificat de la bucureștenii care nu au beneficiat de servicii conforme, după ce compania a transmis că mecanismul de ajustare a facturilor pentru apă caldă și căldură există deja și este aplicat în București.
22:00
Ucraina mută substațiile sale electrice în subteran, pregătindu-se pentru o protecție pe termen lung împotriva atacurilor rusești asupra infrastructurii sale critice, în contextul în care Rusia încearcă să deconecteze țara de la rețeaua electrică. Până în prezent, Ucraina a securizat o stație electrică într-un buncăr subteran din beton, iar a doua este în curs de realizare, a declarat Vitalii Zaicenko, CEO al Ukrenergo, operatorul rețelei electrice de stat din Ucraina, pentru Kyiv Independent.
21:50
Aflat în Armenia, vicepreşedintele american JD Vance, a fost întrebat despre situaţia negocierilor cu Groenlanda şi a spus că discuţiile vor avea loc „în următoarele câteva luni”, insistând că SUA ar trebui să „obţină anumite beneficii” pentru investiţiile în securitatea Arcticii, relatează The Guardian.
21:30
Irlanda a lansat marţi un sistem permanent de venit minim garantat pentru artişti, angajându-se să plătească 2.000 de lucrători din sectorul creativ cu 325 de euro pe săptămână, în urma unui studiu despre care participanţii au spus că a redus presiunea financiară şi le-a permis să petreacă mai mult timp lucrând la proiectele lor, informează Reuters.