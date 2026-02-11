Curtea de Apel București ar putea da o soluţie în dosarul Nuţu Cămătaru. Pentru ce caz interlopul a cerut reabilitarea judecătorească
Digi24.ro, 11 februarie 2026 08:20
Curtea de Apel Bucureşti ar urma să dea, miercuri, o soluţie în dosarul în care cunoscutul interlop Nuţu Cămătaru, pe numele său Ion Balint, a depus, în 6 martie 2025, o cerere de reabilitare judecătorească. Până acum, instanţa a amânat de trei ori pronunţarea în acest dosar. Nuţu Cămătaru, condamnat la cinci ani şi cinci luni de închisoare pentru infracţiuni cu violenţă comise alături de mai multe persoane, între care fratele său, Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, a ieşit din închisoare pe 12 martie 2019.
Acum 10 minute
08:50
Victor Rebengiuc, sărbătorit la Bulandra la aniversarea a 93 de ani: „Întotdeauna mi-am dorit să fiu mai bun decât cu un rol înainte” # Digi24.ro
Actorul Victor Rebengiuc a fost sărbătorit marţi seară, la aniversarea celor 93 de ani de viaţă, pe scena Teatrului Bulandra.
Acum 30 minute
08:40
Când ar urma să anunțe Volodimir Zelenski planul pentru alegerile prezidențiale și referendumul privind acordul de pace # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski intenționează să anunțe planul pentru alegerile prezidențiale și referendumul pe 24 februarie, a raportat miercuri Financial Times, citând oficiali ucraineni și europeni implicați în planificare, conform Reuters.
08:30
Britney Spears a vândut drepturile asupra catalogului său muzical pentru circa 200 de milioane de dolari # Digi24.ro
Cântăreața pop americană Britney Spears a vândut drepturile asupra întregului său catalog muzical. Artista, în vârstă de 44 de ani, ar fi vândut drepturile către casa de discuri independentă Primary Wave pe 30 decembrie pentru aproximativ 200 de milioane de dolari.
08:30
Donald Trump, învins de Marele Juriu. Instanța a refuzat acuzarea democraţilor care au cerut ca militarii să refuze ordinele ilegale # Digi24.ro
Marele Juriu din Washington a refuzat, marţi, să pună sub acuzare parlamentarii democraţi în legătură cu un videoclip în care aceştia îndemnau membrii armatei americane să se opună „ordinelor ilegale”, transmite The Associated Press.
08:30
Întâlnire decisivă la Casa Albă: Netanyahu și Trump discută miercuri viitorul negocierilor nucleare cu Iranul # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump îl va primi miercuri la Casa Albă pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, în contextul în care tensiunile continuă să crească în Orientul Mijlociu și negocierile privind limitarea programului nuclear al Iranului se intensifică. Se așteaptă ca Netanyahu să-l preseze pe Trump să încheie un acord care să oprească îmbogățirea uraniului de către Iran și să limiteze sprijinul acordat grupurilor proxy precum Hamas și Hezbollah, anunță BBC.
Acum o oră
08:20
08:10
Întârzieri la recalcularea pensiilor după noua lege: peste 1.800 de petiții au ajuns la Avocatul Poporului. Reacția Ministerului Muncii # Digi24.ro
Aplicarea noii Legi a pensiilor și procesul amplu de recalculare început odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 360/2023 au generat numeroase sesizări din partea pensionarilor, pe fondul întârzierilor în soluționarea cererilor. Pentru o parte dintre beneficiari, recalcularea ar putea duce la modificarea cuantumului pensiei prin valorificarea unor sporuri, stagii de cotizare sau venituri neincluse anterior, însă multe solicitări se află încă în analiză. În urma mesajelor primite pe adresa redacției, Digi24.ro a solicitat puncte de vedere de la Avocatul Poporului și de la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, pentru a clarifica amploarea situației, cauzele întârzierilor și măsurile luate de autorități.
08:10
Concediul de creștere a copilului în 2026. Cine are dreptul, ce indemnizație primesc părinții și ce reguli trebuie respectate # Digi24.ro
Concediul de creștere a copilului rămâne și în 2026 unul dintre principalele sprijinuri financiare acordate părinților după nașterea unui copil. Dreptul poate fi solicitat atât de mamă, cât și de tată, iar indemnizația lunară este stabilită în funcție de veniturile realizate înainte de intrarea în concediu. Modificările introduse în ultimii ani, inclusiv aplicarea contribuției la sănătate asupra indemnizației, influențează însă suma efectiv încasată de beneficiari. Din acest motiv, părinții trebuie să cunoască exact condițiile și limitele prevăzute de lege.
08:00
Atac armat în Canada, la un liceu și o locuință: cel puțin nouă morți și zeci de răniți, atacatorul s-ar fi sinucis # Digi24.ro
Cel puţin nouă persoane au fost ucise într-un liceu şi într-o locuinţă din provincia canadiană British Columbia, a anunţat marţi Poliţia, într-unul dintre cele mai sângeroase atacuri armate din ultimele decenii din această ţară.
Acum 2 ore
07:50
Cele mai importante evenimente petrecute pe 11 februarie.
07:10
Un plan fără precedent în 5 pași pentru aderarea Ucrainei la UE. Dezvăluirile unor oficiali europeni (Politico) # Digi24.ro
Uniunea Europeană pune la cale un plan fără precedent care ar putea oferi Ucrainei statutul de membru parțial al blocului comunitar încă de anul viitor, în contextul în care Bruxelles-ul încearcă să consolideze poziția țării în Europa și să o îndepărteze de Moscova. După discuții cu 10 oficiali și diplomați, Politico a identificat cinci pași cheie pentru punerea în aplicare a acestui scenariu.
07:10
Ce sancțiuni riscă șoferii care circulă cu mașina fără ITP valabil. Amenzi de mii de lei și reținerea certificatului de înmatriculare # Digi24.ro
Inspecția tehnică periodică (ITP) este obligatorie în România și are rolul de a verifica starea generală a vehiculului. Șoferii care circulă cu mașina fără ITP valabil riscă amenzi de până la 8.100 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare.
07:10
Trupa rusă de metal Nechist și fanii acesteia au devenit cele mai recente victime ale represiunii Kremlinului împotriva „satanismului”. Sâmbătă, presa de stat a raportat că poliția din Moscova a descins și a întrerupt un concert al trupei pentru că ar fi prezentat pentagrame, cruci inversate și alte simboluri interzise ca „extremiste”. Cel puțin 10 persoane au fost reținute, dar nu au existat rapoarte privind acuzațiile aduse împotriva lor.
07:10
Cursa ascunsă dinaintea Jocurilor Olimpice: Cum se întrec poliția și armata din Italia ca să îi recruteze pe cei mai buni sportivi # Digi24.ro
„Bătălia” pentru atleții din Italia – competiția din spatele Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2026 – dezvăluie o caracteristică mai puțin cunoscută din viața sportivilor italieni: cei mai mulți atleți olimpici din această țară sunt și militari în armată, marină sau forțele aeriene, ofițeri de poliție, pompieri sau chiar și paznici de închisoare. Italia a dezvoltat de-a lungul timpului un sistem de recrutare și antrenare a sportivilor în cadrul armatei și poliției, care a ajuns să includă majoritatea olimpicilor săi.
07:10
Vacanța de schi pentru elevii din București și Ilfov. Județele care încheie perioada liberă din februarie 2026 # Digi24.ro
Vacanța de schi 2026 a început pentru elevii din Cluj, Timiș și Bistrița-Năsăud și se desfășoară etapizat în toată țara. În perioada 16-22 februarie, elevii din mai multe județe, inclusiv București și Ilfov, vor petrece săptămâna liberă de iarnă, iar ultimele județe vor fi în vacanță între 23 februarie și 1 martie.
07:10
Un pact cu diavolul ce va distruge Rusia: De ce misiunea lui Putin de a crea o lume multipolară ar putea fi o catastrofă pentru Moscova # Digi24.ro
Odată cu expirarea ultimului acord ruso-american important din domeniul securității internaționale, Noul Tratat de Reducere a Armelor Strategice (New START), sistemul bazat pe dreptul internațional a început oficial să se prăbușească. Kremlinul pare mulțumit de direcția în care se îndreaptă lumea, în special după întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă, însă Rusia s-ar putea confrunta cu amenințări mult mai mari cu privire la poziția pe care o va ocupa în noua ordine mondială, unde dreptatea se face prin forță, decât în vremea vechiului sistem bazat pe reguli, potrivit unei analize The Insider.
07:10
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui fenomen îngrijorător # Digi24.ro
Visul spaniol al multor români pare să se clatine. Presa iberică are chiar editoriale întregi despre un fenomen pe care îl consideră îngrijorător, cel puțin pentru economia spaniolă. Comunitatea românească, altădată peste un milion - se diminuează considerabil, iar asta lasă un gol tot mai mare pe piața muncii. Principalul motiv pentru al acestei „fugi” este unul economic – Spania nu mai oferă un nivel de viață la fel de atrăgător și stabil.
07:10
Românii pot obține gratuit istoricul sancțiunilor rutiere. Document disponibil online, inclusiv pentru șoferii fără abateri în trafic # Digi24.ro
Posesorii de permise de conducere românești pot solicita, în mod gratuit, istoricul sancțiunilor rutiere, inclusiv în varianta „istoric alb”, care confirmă lipsa abaterilor în trafic. Documentul poate fi obținut online, în timp real, prin intermediul platformelor digitale ale Poliției Române.
07:10
JO 2026. Medaliile olimpice de la Milano ar putea fi cele mai valoroase din istorie. Cât aur conțin, de fapt # Digi24.ro
Medaliile câștigate de sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano ar putea fi mult mai valoroase decât cele câștigate la competițiile anterioare anterioare, din cauza prețurilor în creștere ale aurului și argintului.
07:10
„Sunt haite mari”. Localitățile de lângă Dunăre, terorizate de șacali. Animalele s-au înmulțit alarmant și atacă noapte de noapte # Digi24.ro
Șacalii devin o problemă tot mai mare în mai multe zone din țară. Localitățile de lângă Dunăre sunt terorizate de aceste sălbăticiuni, care s-au înmulțit fără control și care atacă în fiecare noapte. Ciobanii se plâng că au rămas fără animale și cer autorităților să intervină, mai ales că urmează perioada de împerechere, când șacalii devin mai agresivi.
07:10
Peste 50 de oameni aflați într-un avion au ajuns în ocean, după ce aeronava a ratat pista de aterizare. S-a întâmplat în Somalia, la scurt timp de la decolare.
07:10
Anunț la Budapesta făcut de un oficial al administrației Trump : SUA vor finanţa „iniţiative pentru libertatea de exprimare” în Europa # Digi24.ro
Administraţia Trump va finanţa eforturile de promovare a libertăţii de exprimare în ţările occidentale aliate cu Washingtonul, a declarat luni un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat în timpul unei vizite în Europa axate pe respingerea reglementărilor europene pe care oficialii americani le-au calificat drept cenzură, relatează Reuters.
07:10
Adevăratul risc după „moartea” tratatului „Noul START” dintre SUA și Rusia. China schimbă regulile în jocul nuclear # Digi24.ro
Noul START, ultimul tratat major de control al armelor dintre SUA și Rusia, a fost confirmat ca fiind inactiv. Deși s-a discutat în repetate rânduri despre extinderea acestuia sau despre negocierea unui fel de acord provizoriu, interesul pentru perpetuarea tratatului a scăzut considerabil. Acest lucru e parțial din cauza scepticismului crescând al Washingtonului cu privire la respectarea de către Rusia a regulilor și, poate mai important, a dorinței declarate a președintelui american Donald Trump de a urmări un nou cadru propriu de control al armelor - unul care să includă și China, potrivit unei analize Foreign Policy.
07:10
Legăturile lui Epstein cu Belarus. Cine este Karina Șuliak, cea care ar fi urmat să îl moștenească pe infractorul sexual # Digi24.ro
Departamentul de Justiție al SUA a publicat pe 30 ianuarie peste 3 milioane de documente, în conformitate cu Legea privind transparența dosarelor privindu-l pe infractorul sexual Jeffrey Epstein. Publicarea dosarelor Epstein dezvăluie corupția și traficul de persoane în țări din întreaga lume. În Belarus, povestea a avut o altă întorsătură, scrie Kyiv Independent.
07:10
Turiștii care ajung în România, ținta țepelor șoferilor de ride sharing. Ce a pățit un italian: „Bănuiala e că sunt înțeleși între ei” # Digi24.ro
Turiștii care ajung în România și cer o cursă de ride sharing spre aeroport pot deveni ținte pentru unii șoferi. Li se cere să anuleze cursa din aplicație și să plătească cash sume mai mari, sub pretextul unor taxe speciale. Un turist italian povestește că a fost invitat să coboare din mașină împreună cu soția și copilul, după ce a refuzat să plătească mai mult decât prețul afișat. În următorul material, un șofer recunoaște cum funcționează acest mecanism și de ce turiștii sunt considerați victime ideale.
Acum 12 ore
00:00
Ministrul Sănătății, împotriva tăierii salariilor cu 10%: „Vorbim despre viața unor oameni, nu despre un Excel” # Digi24.ro
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a declarat că este „total împotriva” unei eventuale reduceri cu 10% a salariilor din sistemul medical și a avertizat că o astfel de abordare „pur contabilă” ar putea pune în pericol viețile pacienților.
00:00
Preşedintele columbian Gustavo Petro spune că a supraviețuit unei tentative de asasinat: „Am fugit ca să nu fiu ucis” # Digi24.ro
Preşedintele columbian Gustavo Petro a afirmat, marţi, că a supraviețuit unei tentative de asasinat luni, în timpul unei călătorii cu elicopterul, informează AFP, potrivit Agerpres.
10 februarie 2026
23:40
Norvegia va crea o comisie de anchetă privind legăturile dintre infractorul sexual Jeffrey Epstein și personalități din țară # Digi24.ro
Parlamentul norvegian a convenit marți să creeze o comisie independentă de anchetă pentru a face lumină asupra legăturilor din trecut dintre infractorul sexual american Jeffrey Epstein și mai multe personalități din țară, au raportat mass-media norvegiene, citate de dhnet.be.
23:30
Doi copii au fost înjunghiați într-o școală din Londra. Atacatorul, un băiat de 13 ani, a fost arestat # Digi24.ro
Doi elevi cu vârste de 12 şi 13 ani au fost spitalizaţi, unul în stare gravă, după ce au fost înjunghiaţi în timp ce se aflau la o școală din nordul Londrei. Suspectul, un băiat în vârstă de 13 ani, a fost arestat la câteva ore după atac, anunţă poliţia, citată de AFP.
23:10
Pîslaru: Proiecte de apă de 9,68 miliarde euro sunt în derulare. 2,3 milioane de români vor fi racordați la sisteme de epurare # Digi24.ro
Proiecte de apă în valoare de 9,68 miliarde de euro sunt în derulare în România, iar aproximativ 2,3 milioane de persoane vor fi racordate la sisteme de epurare, în timp ce aproape 10.000 de kilometri de rețele de apă și alți 10.000 de kilometri de canalizare vor fi construiți sau modernizați, potrivit ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.
23:00
Apel la martori în cazul unui francez de 79 de ani, suspectat de violuri și agresiuni sexuale asupra a 89 de minori, dar și de crime # Digi24.ro
Parchetul din Grenoble, Franța, a lansat marți un apel la martori în urma arestării unui bărbat de 79 de ani, relatează 20minutes.fr. Acesta este suspectat de violuri și agresiuni sexuale în formă agravată comise asupra a 89 de minori în mai multe țări, între anii 1967 și 2022, precum și de uciderea mamei și a mătușii sale.
23:00
Alexandru Nazare contrazice mediul de afaceri: IMM-urile sunt un „beneficiar direct” al pachetului de relansare economică # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a transmis marți că IMM-urile sunt un beneficiar direct al pachetului de stimulare a investiţiilor mari, argumentând că fiecare investiţie mare atrasă în România înseamnă contracte noi. Mesajul contrazice părerea mediului de afaceri, care susține că măsurile de relansare economică nu ar ajunge, de fapt, decât la un număr restrâns de IMM-uri.
22:50
SUA anunţă noi sancţiuni care vizează întreruperea surselor de finanţare către Hezbollah # Digi24.ro
Statele Unite au anunţat marţi noi sancţiuni care vizează întreruperea surselor de finanţare către gruparea libaneză Hezbollah, apropiată de Iran, relatează AFP.
22:20
Un american din Texas și-a ucis fiica sa de 23 de ani, după o ceartă legată de Donald Trump # Digi24.ro
O tânără de 23 de ani a fost ucisă de tată său, un american din Texas, după o ceartă legată de Donald Trump, informează BBC. Femeia, care locuia în Marea Britanie, se afla în vizită la tatăl său în Texas pe 10 ianuarie 2025, când a avut loc crima, înainte de învestirea lui Donald Trump în funcția de președinte al SUA.
22:00
Băluță cere Termoenergetica să returneze banii bucureștenilor: „Nu primești, nu plătești!” # Digi24.ro
Primarul Sectorului 4 și liderul PSD București, Daniel Băluță, a cerut Termoenergetica să returneze imediat sumele încasate nejustificat de la bucureștenii care nu au beneficiat de servicii conforme, după ce compania a transmis că mecanismul de ajustare a facturilor pentru apă caldă și căldură există deja și este aplicat în București.
22:00
Ucraina mută substațiile sale electrice în subteran, pregătindu-se pentru o protecție pe termen lung împotriva atacurilor rusești asupra infrastructurii sale critice, în contextul în care Rusia încearcă să deconecteze țara de la rețeaua electrică. Până în prezent, Ucraina a securizat o stație electrică într-un buncăr subteran din beton, iar a doua este în curs de realizare, a declarat Vitalii Zaicenko, CEO al Ukrenergo, operatorul rețelei electrice de stat din Ucraina, pentru Kyiv Independent.
21:50
SUA nu renunță la Groenlanda. JD Vance: „Dacă vom investi în securitatea Arcticii, e rezonabil să avem beneficii” # Digi24.ro
Aflat în Armenia, vicepreşedintele american JD Vance, a fost întrebat despre situaţia negocierilor cu Groenlanda şi a spus că discuţiile vor avea loc „în următoarele câteva luni”, insistând că SUA ar trebui să „obţină anumite beneficii” pentru investiţiile în securitatea Arcticii, relatează The Guardian.
21:30
O țară europeană lansează un sistem de venit minim garantat pentru artişti. „Ne vom diferenția de alte ţări pentru că preţuim cultura” # Digi24.ro
Irlanda a lansat marţi un sistem permanent de venit minim garantat pentru artişti, angajându-se să plătească 2.000 de lucrători din sectorul creativ cu 325 de euro pe săptămână, în urma unui studiu despre care participanţii au spus că a redus presiunea financiară şi le-a permis să petreacă mai mult timp lucrând la proiectele lor, informează Reuters.
21:30
Protestatari antiguvernamentali s-au ciocnit cu poliţia în capitala Albaniei, Tirana, marţi seara, în timp ce mii de persoane s-au adunat pentru a cere demisia vicepremierului Belinda Balluku, acuzată de presupuse fapte de corupţie, relatează Reuters.
21:20
Trump pregătește abrogarea unei legi-cheie pentru combaterea schimbărilor climatice în SUA # Digi24.ro
Administraţia lui Donald Trump se pregăteşte să abroge, săptămâna aceasta, o lege care datează din timpul preşedintelui democrat Barack Obama şi care serveşte drept fundament pentru lupta împotriva emisiilor de gaze cu efect de seră în Statele Unite.
21:10
Mai mult de 2.000 de profesori şi cercetători români profesează în universităţile britanice, care educă peste 6.000 de studenţi români, spune ministra de Externe, Oana Ţoiu.
21:10
Kievul acuză Rusia că a șantajat rude ale prizonierilor ucraineni pentru a putea folosi terminale Starlink la orientarea dronelor # Digi24.ro
Rusia a şantajat rude ale unor prizonieri de război ucraineni pentru a înregistra pe numele lor terminale Starlink pe care armata rusă să le poată utiliza pentru a îmbunătăţi comunicaţiile între unităţile sale şi a putea să-şi dirijeze dronele, au denunţat marţi autorităţile de la Kiev, citate de EFE, preluată de Agerpres.
20:50
Un voluntar al ISU Mureș a salvat viața unei persoane prăbușite pe stradă. Bărbatul era în stop cardio-respirator # Digi24.ro
O ieșire la teatru s-a transformat într-o misiune de salvare dramatică după ce un bărbat s-a prăbușit brusc în fața unui voluntar ISU Mureș. Datorită intervenției rapide a lui Mihály Krisztián și manevrelor de resuscitare efectuate la fața locului, viața pacientului a fost salvată înainte ca echipajele medicale să ajungă.
20:40
Tăierile în administrație și măsurile de relansare economică vor fi adoptate prin OUG (Surse Digi24) # Digi24.ro
Reforma administrației și măsurile de relansare economică ar urma să fie adoptate prin ordonanță de urgență, potrivit informațiilor Digi24. Anterior, premierul Ilie Bolojan anunța că aceste măsuri vor fi adoptate prin asumarea răspunderii Guvernului. Surse au mai declarat că Executivul ar urma să dea undă verde actului normativ cel târziu săptămâna viitoare.
20:20
Polonia solicită mandat european de arestare pentru fostul ministru fugar al Justiției, aflat în exil în Ungaria # Digi24.ro
Procurorii din Polonia au depus o cerere de mandat european de arestare împotriva unui fost ministru al Justiției polonez care se confruntă cu multiple acuzații în țara sa natală și se află în exil în Ungaria de câteva luni. Zbigniew Ziobro – care a fost una dintre cele mai influente figuri din administrația anterioară condusă de partidul de dreapta Lege și Justiție (PiS) – este suspectat de comiterea a 26 de infracțiuni legate de deturnarea de fonduri publice și abuz de putere, scrie TVPWorld.
20:20
JO 2026. Un medaliat olimpic a mărturisit că şi-a înşelat iubita. „Am făcut cea mai mare greşeală” # Digi24.ro
Biatlonistul norvegian Sturla Holm Laegreid s-a confesat, marţi, după obţinerea medaliei de bronz în proba individuală masculină (20 km) la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, că şi-a înşelat iubita.
20:10
Partide europene de extremă dreapta vor poliții de tip ICE în țările lor: „Va trebui să fim nemiloși” # Digi24.ro
Mai mulți politicieni europeni de extremă dreapta au stârnit reacții negative după ce au început să ceară crearea în țările lor a unor forțe de poliție similare cu Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE), relatează POLITICO.
Acum 24 ore
19:50
PNL Argeș cere extinderea stării de alertă: „Apa este nepotabilă și în alte trei localități, nu doar în Curtea de Argeş” # Digi24.ro
PNL Argeș critică decizia autorităților de a declara starea de alertă doar în municipiul Curtea de Argeș, în contextul în care apa furnizată locuitorilor este nepotabilă, infestată cu bacteria Clostridium perfringens. Liberalii solicită extinderea măsurii și pentru celelalte trei localități afectate – Băiculești, Valea Iașului și Valea Danului.Ei cataloghează decizia drept „ezitantă, tardivă și formală” și cer autorităților să ia măsuri imediate pentru protecția sănătății populației.
19:50
Descoperire arheologică rară în apropiere de Sfântu Gheorghe: Figurină feminină veche de peste 7.500 de ani # Digi24.ro
O figurină feminină din lut, veche de peste 7.500 de ani, a fost descoperită în apropierea municipiului Sfântu Gheorghe de către o echipă de arheologi de la Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, au anunţat, marţi, reprezentanţii instituţiei.
19:00
Italia cumpără o operă rară a Renașterii pentru circa 15 milioane dolari: „Ecce Homo” de Antonello da Messina # Digi24.ro
Italia a achiziționat o versiune a tabloului „Ecce Homo”, de Antonello da Messina, pentru 14,9 milioane de dolari, asigurându-și astfel o lucrare rară a maestrului renascentist din secolul al XV-lea chiar înainte ca opera să fie scoasă la licitație la New York, a anunțat marți Ministerul italian al Culturii.
