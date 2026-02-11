Curtea de Apel București ar putea da o soluţie în dosarul Nuţu Cămătaru. Pentru ce caz interlopul a cerut reabilitarea judecătorească

20:20

Procurorii din Polonia au depus o cerere de mandat european de arestare împotriva unui fost ministru al Justiției polonez care se confruntă cu multiple acuzații în țara sa natală și se află în exil în Ungaria de câteva luni. Zbigniew Ziobro – care a fost una dintre cele mai influente figuri din administrația anterioară condusă de partidul de dreapta Lege și Justiție (PiS) – este suspectat de comiterea a 26 de infracțiuni legate de deturnarea de fonduri publice și abuz de putere, scrie TVPWorld.