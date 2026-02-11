Zelenski ar urma să anunțe pe 24 februarie planul pentru organizarea alegerilor și a unui referendum

19:10

Noi imagini cu Autostrada Moldovei A7 au fost publicate recent pe YouTube de pasionați de infrastructură, oferind o privire actualizată asupra progresului lucrărilor. Pe contul Ovidiu Imbrea a apărut un clip de cinci minute cu filmări realizate luni, pe tronsonul Orbeni – Sascut, unde se lucrează intens la asfaltare. Circulație deschisă până la Adjud De […] Articolul Autostrada A7: Circulație deschisă până la Adjud, lucrările continuă spre Pașcani în 2026 apare prima dată în TeleM Regional.