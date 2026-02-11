Accident rutier în Iași: Două persoane rănite, pompierii intervenind de urgență în Voinești
TeleM Iași , 11 februarie 2026 11:20
Pompierii militari intervin pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs între două autoturisme, în care au fost implicate două persoane, neîncarcerate. La locul solicitării se deplasează forțe și mijloace din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași, respectiv:• 1 autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS);• 1 echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM).
Pompierii militari intervin pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs între două autoturisme, în care au fost implicate două persoane, neîncarcerate. La locul solicitării se deplasează forțe și mijloace din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași, respectiv:• 1 autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS);• 1 echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM). […] Articolul Accident rutier în Iași: Două persoane rănite, pompierii intervenind de urgență în Voinești apare prima dată în TeleM Regional.
Persoanele care doresc să devină detectivi particulari pot susține examenul organizat de IPJ Neamț. Probele vor avea loc la sediul instituției din Piatra-Neamț. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamț organizează în data de 5 martie a.c., ora 10.00, la sediul unităţii, din strada Eroilor, nr.16, examen de atestare a calităţii de detectiv particular. Pentru a putea
Ateneul Național din Iași, în parteneriat cu Palatul Culturii, invită publicul ieșean în luna februarie la o serie de evenimente muzicale de excepție, desfășurate sub egida proiectului cultural „Concert la Palat". Găzduite în atmosfera impunătoare a Holului de Onoare, aceste două seri de neuitat vor aduce în prim-plan tineri artiști renumiți și programe muzicale diverse,
Cancelaria Prim-Ministrului anunță economii de 10 milioane de lei în 2025 față de anul precedent # TeleM Iași
Cancelaria Prim-Ministrului a anunțat, miercuri, că în 2025 a redus cheltuielile operaționale cu 9.968.676 lei, ceea ce reprezintă o scădere de 23,7% față de anul precedent. „Datele financiare evidențiază o reducere totală a cheltuielilor de 9.968.676 lei, reprezentând o diminuare de 23,7% față de anul precedent. Din economia totală de aproape 10 milioane lei, suma
Două treimi din suma necesară pentru lucrările de reabilitare și modernizarea Filarmonicii „Moldova" este asigurată din fonduri europene câștigate de Primăria Municipiului Iași. După cum am anunțat, în urmă cu două săptămâni am semnat contractul de finanțare europeană pentru proiectul „Creșterea atractivității zonei centrale a municipiului Iași din punct de vedere socio-economic, cultural și turistic".
Razie de amploare în Fălticeni: 210 persoane legitimate, 127 de mașini verificate, 14 săli de jocuri de noroc controlate, doi bărbați reținuți # TeleM Iași
Polițiștii suceveni au desfășurat, marți, 10 februarie 2026, o amplă acțiune de tip razie în municipiul Fălticeni, în baza unui plan aprobat de conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Suceava. Activitățile au avut loc în două intervale orare, 06:00–12:00 și 16:00–20:00, vizând prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și creșterea gradului de siguranță rutieră.În urma controalelor
Marți seară, la ora 21:37, a fost înregistrat un nou cutremur în Zona Seismică Vrancea. Cutremurul s-a produs la adâncimea de 122,1 kilometri, pe raza județului Buzău, Mișcarea tectonică a avut magnitudinea de 3.0 pe scara Richter. Potrivit INCDFP, cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 51 km NV de Buzău, 63 km SE de
Autoritățile au stabilit o zonă de protecție la nivelul municipiului Iași, care cuprinde cartierele Ciric, Moara de Vânt, Tătărași, Aviației și Metalurgiei. Totodată, a fost instituită o zonă de supraveghere ce include localitățile Holboca, Dancu, Țuțora și Aroneanu. În aceste areale, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Iași va desfășura ancheta epidemiologică, va
Pompierii militari intervin în Iași, pe Bulevardul Tudor Vladimirescu, după un accident rutier cu pieton surprins # TeleM Iași
Pompierii militari intervin în municipiul Iași, pe bulevardul Tudor Vladimirescu, pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs între două autoturisme, în urma căruia a fost surprins și un pieton aflat în traversare. În eveniment sunt implicate trei persoane, neîncarcerate. La locul solicitării se deplasează forțe și mijloace din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri
Eurodeputata Diana Iovanovici-Şoşoacă va fi invitată la Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a PE pe 24 februarie şi apoi pe 24 martie pentru a fi audiată în cazul ridicării imunităţii sale. Dacă nu se va prezenta, comisia ar putea lua decizia de a recomanda ridicarea imunităţii la timp pentru un vot în plen în luna
Recomandările ANPC pentru Valentine’s Day și Dragobete. La ce trebuie să fie atenți consumatorii # TeleM Iași
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) recomandă consumatorilor să acorde o atenție sporită produselor și serviciilor achiziționate în această lună, pentru a sărbători Valentine's Day și Dragobete.În cazul ciocolatei trebuie alese produsele în care ingredientul principal este untul de cacao, nu grăsimile vegetale hidrogenate. De asemenea, trebuie verificat termenul de expirare și evitate produsele înghesuite
Vremea se încălzește în Moldova, dar vântul rămâne insistent. Diferențe mari de temperatură între nord și sud # TeleM Iași
Miercuri aduce o schimbare vizibilă a vremii în regiunea Moldovei. După o perioadă mai rece, temperaturile încep să crească în aproape toată zona, iar valorile diurne vor depăși pe alocuri mediile normale pentru această perioadă. Chiar și așa, diferențele între nordul și sudul regiunii rămân semnificative. În sudul Moldovei, dar și în nordul Munteniei, vremea
Zelenski ar urma să anunțe pe 24 februarie planul pentru organizarea alegerilor și a unui referendum # TeleM Iași
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar urma să anunțe pe 24 februarie un plan privind organizarea alegerilor prezidențiale și a unui referendum, a relatat miercuri Financial Times, citând oficiali ucraineni și europeni implicați în planificare, scrie Reuters. Potrivit unui cadru aflat în discuție între negociatorii americani și ucraineni, orice acord de pace ar urma să fie
Cancelaria prim-ministrului a realizat economii de aproape 10 milioane de lei în 2025, reducând cheltuielile cu 23,7% față de anul precedent, potrivit datelor financiare publicate miercuri. Din economia totală de aproape 10 milioane lei, suma de 8,4 milioane lei – adică 84% – a fost generată în cele șase luni de mandat ale noii conduceri,
Reforma pensiilor speciale ale magistraților, pentru a cincea oară pe masa CCR. Absența unui judecător ar putea bloca votul # TeleM Iași
Înainte de ședința în care trebuia luată o decizie privind pensiile magistraților – pentru a nu pierde 231 de milioane de euro de la Comisia Europeană – unul dintre judecătorii CCR și-a luat concediu paternal.Gheorghe Stan și-a luat o perioadă de odihnă legală de zece zile, după ce soția sa a născut. Iar regulamentul este
Opera are un preţ de pornire de 8.000 de euro. Cu prilejul Zilei Naționale Constantin Brâncuși, un desen în tuș pe hârtie, semnat în peniță de sculptorul gorjean, va fi scos la vânzare pe 19 februarie, în cadrul Licitației de Artă Postbelică și Contemporană organizate de Casa A10 by Artmark, la Palatul Cesianu-Racoviță din Capitală.
Pronunţarea ar putea influenţa deliberările CCR în ceea ce priveşte pensiile magistraţilor. La Curtea de Apel Bucureşti este aşteptată o decizie privind suspendarea numirilor a doi judecători la Curtea Constituţională, pronunţare care ar influenţa şi ea deliberările CCR în ceea ce priveşte pensiile magistraţilor. Ar putea să vedem şi aici încă o amânare, pentru că
Parlamentul European a adoptat măsuri de protejare a agricultorilor din UE în faţa unor potenţiale riscuri create de acordul Mercosur. Parlamentul European a adoptat măsuri de protejare a agricultorilor din Uniune în faţa unor potenţiale riscuri create de liberalizarea comerţului cu ţările sud-americane din blocul Mercosur. Fermierii europeni au protestat în mai multe rânduri de
Primarul comunei, Stelian Turcu, a anunțat recent semnarea contractului de finanțare europeană pentru construirea Grădiniței cu Program Prelungit în satul Lețcani. Investiția se ridică la peste 8,2 milioane de lei și este menită să crească substanțial calitatea vieții în comunitate, oferind copiilor condiții moderne de educație și facilitând părinților accesul la servicii adecvate pentru cei
Tudor Moșoi revine în lotul național de juniori și urcă pe podium la Sarajevo Junior European Cup 2026 # TeleM Iași
Tudor Moșoi, judoka pregătit de antrenoarea Ioana Babiuc la CS Politehnica Iași, clubul sportiv al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi" (TUIASI), revine în acest an la pregătirile lotului național de juniori. Sportivul de 19 ani a ales să se antreneze anul trecut la Iași pentru a-și recupera materia școlară necesară susținerii examenului de bacalaureat, după ce
Primarul comunei Drăgușeni, trimis în judecată de DNA pentru luare de mită. Prejudiciu de sute de mii de lei # TeleM Iași
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a lui Nechita Eugen, primar al comunei Drăgușeni, județul Botoșani, pentru luare de mită în formă continuată, faptă care ar fi fost comisă în două acte materiale. Decizia vine în urma anchetei prezentate anterior prin comunicatul DNA
Organizațiile persoanelor cu dizabilități cer Guvernului reintroducerea scutirilor de impozit și majorarea indemnizațiilor # TeleM Iași
Cinci federații naționale pentru apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, alături de 232 de organizații neguvernamentale și 455 de semnatari individuali, au transmis o scrisoare deschisă premierului Ilie Bolojan, prin care solicită reintroducerea scutirilor de impozit pentru locuință, teren și mijloc de transport, precum și majorarea indemnizațiilor de handicap. Demersul este însoțit de prezentarea Raportului privind
Unitatea siderurgică ArcelorMittal Hunedoara va ajunge oficial în portofoliul celui mai mare constructor de drumuri din România, după ce Adunarea Generală a Acționarilor a decis vânzarea, scrie Economica.net. Citește și Dorinel Umbrărescu a cumpărat Arcelor Mittal Hunedoara UMB Steel, compania lui Umbrărescu, va prelua uzina siderugică cu 12,5 milioane de euro, tranzacția fiind anunțată la finalul anului
Copiii și tinerii din comuna Lețcani beneficiază, începând de acum, de un teren de sport modern, realizat cu sprijinul Consiliului Județean Iași, prin Programul Județean de Dezvoltare Economico-Socială (PJDES). Investiție de peste 650.000 de lei, prin parteneriat județean–local Valoarea totală a investiției a depășit 650.000 de lei, proiectul fiind implementat în cadrul unui parteneriat între
Canalul Siret–Bărăgan revine în actualitate: investiție de un miliard de lei pe tronsonul din Vrancea # TeleM Iași
Un proiect început în comunism prinde din nou contur în județul Vrancea. Lucrările la primul tronson ar putea începe în mai 2026. Unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură hidrotehnică începute înainte de 1989, Canalul Magistral Siret–Bărăgan,
European Cardio Summit – Iași 2026: Eveniment de elită care a pus Iașul pe harta cardiologiei europene # TeleM Iași
European Cardio Summit – Iași 2026 a reunit, în capitala Moldovei, elitele cardiologiei europene, transformând evenimentul într-un adevărat regal educațional și confirmând rolul Iașului ca hub de excelență medicală la nivel internațional. Manifestarea științifică s-a desfășurat cu sala arhiplină și a adus la Iași specialiști din 11 țări, alături de lideri de opinie care contribuie […] Articolul European Cardio Summit – Iași 2026: Eveniment de elită care a pus Iașul pe harta cardiologiei europene apare prima dată în TeleM Regional.
USV Iași aduce comunitatea mai aproape de educație, știință și tradiție prin calendarul anual de evenimente dedicate publicului # TeleM Iași
Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) își reafirmă rolul de centru educațional, științific, cultural și societal deschis comunității, printr-un calendar amplu de evenimente desfășurate pe parcursul întregului an universitar. Activitățile reunesc studenți, elevi, specialiști, producători, parteneri instituționali și publicul larg, promovând educația, inovația, tradițiile și stilul de viață sănătos. […] Articolul USV Iași aduce comunitatea mai aproape de educație, știință și tradiție prin calendarul anual de evenimente dedicate publicului apare prima dată în TeleM Regional.
Guvernul intenționează să trimită bugetul pe 2026 la Parlament în jurul datei de 20 februarie # TeleM Iași
Guvernul urmează să finalizeze săptămâna care tocmai începe discuțiile pe bugetul pe 2026 pentru a-l trimite în jurul datei de 20 februarie la Parlament. Ținta de deficit este de 6,2% și inflația de 4 procente la finalul anului. Pe masa de lucru a Guvernului se află și pachetul de relansare economică ce le-a fost prezentat […] Articolul Guvernul intenționează să trimită bugetul pe 2026 la Parlament în jurul datei de 20 februarie apare prima dată în TeleM Regional.
Accident rutier grav pe DN 24, în comuna Ciortești: o persoană încarcerată, fără semne vitale # TeleM Iași
Un accident rutier grav s-a produs în această dimineață pe drumul național DN 24, pe raza comunei Ciortești, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune violentă. La fața locului au intervenit de urgență echipaje de pompieri, ambulanțe și elicopterul SMURD. Intervenție amplă a echipajelor de urgență Pentru gestionarea situației, au fost mobilizate două autospeciale […] Articolul Accident rutier grav pe DN 24, în comuna Ciortești: o persoană încarcerată, fără semne vitale apare prima dată în TeleM Regional.
Un apel la 112 poate face diferenţa între viaţă şi moarte. Uneori, în spate se află o urgenţă reală. Alteori însă, doar o glumă. Anul trecut, un sfert dintre apelurile la 112 au fost false. În judeţe precum Argeş, Gorj şi Vrancea, aproape jumătate dintre apeluri nu au avut nicio urgenţă reală. Specialiştii pun fenomenul pe […] Articolul Topul județelor cu cele mai multe apeluri false la 112. Peste un sfert au fost abuzive apare prima dată în TeleM Regional.
Controverse în cultură: Artiștii și UNITER critică normarea muncii în teatrele naționale # TeleM Iași
Angajații din mai multe instituții aflate în subordinea Ministerului Culturii au reacționat, în aceste zile, față de proiectul pilot lansat de Ministerul Culturii, care propune un set de reguli privind normarea activității artiștilor și a personalului din teatrele naționale. Măsurile au stârnit nemulțumiri puternice în rândul breslei artistice, Senatul UNITER criticând dur noile instrucțiuni referitoare […] Articolul Controverse în cultură: Artiștii și UNITER critică normarea muncii în teatrele naționale apare prima dată în TeleM Regional.
Modernizarea DN 29B Botoșani–Dorohoi, suspendată temporar. Instanța a dispus reevaluarea ofertelor # TeleM Iași
Lucrările de modernizare a drumului național DN 29B, pe sectorul Cătămărăști Deal, care asigură legătura dintre municipiile Botoșani și Dorohoi, sunt suspendate temporar, în așteptarea reevaluării ofertelor, ca urmare a unei decizii definitive a instanței. Investiția fusese atribuită de Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași societății Vulturi SRL, după ce Consiliul Național pentru […] Articolul Modernizarea DN 29B Botoșani–Dorohoi, suspendată temporar. Instanța a dispus reevaluarea ofertelor apare prima dată în TeleM Regional.
În concursul de patinaj viteză, la 1.000 m feminin, Jutta Leerdam a cucerit aurul, stabilind totodată și un nou record olimpic. JO Milano-Cortina: record olimpic doborât la patinaj viteză La Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, în concursul de patinaj viteză, sportiva olandeză Jutta Leerdam a cucerit medalia de aur în proba de 1.000 […] Articolul JO Milano-Cortina: record olimpic doborât la patinaj viteză apare prima dată în TeleM Regional.
Ilie Bolojan: Majorarea impozitelor locale a fost inevitabilă. „România nu mai putea funcționa cu vechiul sistem” # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan admite că majorarea taxelor și impozitelor locale reprezintă o presiune pentru mulți români, însă susține că măsura a fost inevitabilă, întrucât România nu mai putea funcționa cu nivelul anterior al impozitelor și cu transferuri masive de la bugetul de stat către administrațiile locale. Declarațiile au fost făcute în contextul criticilor formulate de […] Articolul Ilie Bolojan: Majorarea impozitelor locale a fost inevitabilă. „România nu mai putea funcționa cu vechiul sistem” apare prima dată în TeleM Regional.
Șeful executivului, Ilie Bolojan, a spus că urmează săptămâni importante care vor arăta cât de stabilă este această colaborare. Premierul Ilie Bolojan a declarat că își dorește ca actuala coaliție de guvernare să funcționeze în continuare, pentru că ar fi un lucru benefic pentru România. Premierul își dorește ca actuala coaliție de guvernare să funcționeze […] Articolul Premierul își dorește ca actuala coaliție de guvernare să funcționeze în continuare apare prima dată în TeleM Regional.
Grevă de avertisment în primării: Angajații din peste 1.300 de localități opresc activitatea pe 10 februarie # TeleM Iași
Angajații primăriilor din peste 1.300 de comune și orașe din România vor intra, mâine, 10 februarie, într-o grevă de avertisment, programată între orele 10.00 și 12.00. Protestul este organizat de Sindicatul Național Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România, care acuză Guvernul de politici discriminatorii la adresa administrației publice locale. Greva de avertisment are loc într-un […] Articolul Grevă de avertisment în primării: Angajații din peste 1.300 de localități opresc activitatea pe 10 februarie apare prima dată în TeleM Regional.
Avarie la conducta Valea Uzului – Bacău: Furnizarea apei potabile, reluată temporar în această dimineață # TeleM Iași
Echipele SC CRAB SA au finalizat, aseară, lucrările de remediere a avariei apărute pe conducta de transport apă brută Valea Uzului – Bacău, iar în prezent au fost demarate procedurile de umplere treptată a conductei, anunță reprezentanții companiei regionale de apă. Potrivit acestora, furnizarea apei potabile către municipiul Bacău se va realiza astăzi din Stația […] Articolul Avarie la conducta Valea Uzului – Bacău: Furnizarea apei potabile, reluată temporar în această dimineață apare prima dată în TeleM Regional.
Fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, va fi judecat pentru propagandă legionară # TeleM Iași
Procesul se află în cameră preliminară, faza nepublică a dosarului. Un complet de divergență de la Tribunalul București a respins luni, 9 februarie, definitiv contestația depusă de avocații fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și a dispus începerea judecării pe fond în dosarul în care acesta este acuzat de propagandă legionară. Fostul candidat la […] Articolul Fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, va fi judecat pentru propagandă legionară apare prima dată în TeleM Regional.
Proiectul Trenului Metropolitan Iași a fost transmis recent pentru avizare la CFR Infrastructură și consultantul european Jaspers, următorul pas important în procesul de finanțare și implementare a investiției. Proiectul trenului metropolitan Iasi, în avizare Valoarea totală a proiectului se ridică la aproape 300 de milioane de euro, reprezentând un pas major pentru modernizarea transportului public […] Articolul Proiectul trenului metropolitan Iasi, în avizare apare prima dată în TeleM Regional.
Administrația publică locală din România se află într-un punct de tensiune major după anunțul noilor măsuri de reformă pregătite de Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan. Primăriile de comune intră în grevă de avertisment Sute de primari din întreaga țară se mobilizeaza în semn de protest, iar peste 1.300 de comune vor intra de maine […] Articolul Primăriile de comune intră în grevă de avertisment apare prima dată în TeleM Regional.
Procurorul șef DNA Iași și-a depus candidatura pentru conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție # TeleM Iași
Ministerul de Justitie a publicat lista candidatilor pentru conducerilor PICCJ, DNA si DIICOT. Procurorul șef DNA Iași și-a depus candidatura pentru conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție La selecția procurorilor, în vederea formulării propunerilor de numire pentru ocuparea funcțiilor de procuror general și de adjunct al procurorului general ai Parchetului […] Articolul Procurorul șef DNA Iași și-a depus candidatura pentru conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție apare prima dată în TeleM Regional.
Rompetrol își extinde prezența, în acest an, cu 13 noi stații de distribuție carburanți în România, amplasate în zone de interes din toată țara și pe drumuri de mare viteză. Primele șase stații sunt în diverse faze de construcție, finalizarea acestora fiind estimată pentru luna aprilie, iar deschiderea lor, pentru perioada iunie – iulie. Rompetrol […] Articolul Rompetrol își extinde lanțul de stații de carburanți în 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
Neamt | Trei persoane s-au intoxicat cu monoxid de carbon intr-o locuinta din comuna Gheraiesti # TeleM Iași
Aseara, in jurul orei 19:30, prin apel la 112 a fost sesizat faptul că într-o locuință din comuna Gherăești sunt persoane care prezintă stare de rău. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la SAJ. Neamt | Trei persoane s-au intoxicat cu monoxid de carbon intr-o locuinta din comuna Gheraiesti […] Articolul Neamt | Trei persoane s-au intoxicat cu monoxid de carbon intr-o locuinta din comuna Gheraiesti apare prima dată în TeleM Regional.
Elevii din București și din alte 21 de județe vor avea această vacanță în perioada 16 – 22 februarie. Elevii și preșcolarii din județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Timiș vor intra de astăzi în vacanța de schi, stabilită de inspectoratele școlare județene, într-un interval flexibil de o săptămână, în perioada 9 februarie – 1 martie. Elevii […] Articolul Elevii din mai multe județe încep vacanța de schi apare prima dată în TeleM Regional.
Jandarmii de la Tribunalul Iași au stins un incendiu izbucnit la un autobuz de călători # TeleM Iași
In aceasta dimineata, jandarmii care asigurau paza Tribunalului Iași au intervenit prompt, pentru limitarea efectelor unui incendiu izbucnit la un autobuz aflat în trafic, în apropierea instituției. Jandarmii de la Tribunalul Iași au stins un incendiu izbucnit la un autobuz de călători Observând degajări de fum provenite de la mijlocul de transport în comun, jandarmii […] Articolul Jandarmii de la Tribunalul Iași au stins un incendiu izbucnit la un autobuz de călători apare prima dată în TeleM Regional.
De la doua destinatii in anul 2023, Aeroportul International George Enescu Bacau va ajunge la 16 destinatii in aceasta vara. Record de destinații de la Aeroportul Internațional Bacău Începând cu data de 29 martie 2026 intră in vigoare noul program de zboruri pentru sezonul de vara IATA2026, operat de pe Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău. […] Articolul Record de destinații de la Aeroportul Internațional Bacău apare prima dată în TeleM Regional.
In Romania s-au inregistrat precipitatii sub forma de ninsoare, pe parcursul zilei de duminică și în noaptea de duminică spre luni în Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, iar începând cu seara zilei de luni și până marți seara în special în Oltenia, Banat și Transilvania, precum și zonele de munte. Ninsoare, polei și răcire accentuată […] Articolul Ninsoare, polei și răcire accentuată a vremii în România apare prima dată în TeleM Regional.
România își consolidează independența energetică și tehnologică prin reluarea exploatării minereurilor rare # TeleM Iași
România face pași importanți în direcția independenței energetice și tehnologice prin reluarea exploatării a trei zăcăminte strategice de minereuri rare în Bihor, Hunedoara și Gorj, zone aflate în centrul unei competiții globale pentru resurse critice. Proiectul este susținut prin fonduri dedicate relansării economice și se încadrează în Strategia Națională pentru Resurse Minerale, recent aprobată, care […] Articolul România își consolidează independența energetică și tehnologică prin reluarea exploatării minereurilor rare apare prima dată în TeleM Regional.
Casă distrusă de un incendiu la Botoșani. Proprietarul a ajuns la spital după un atac de panică # TeleM Iași
O casă din municipiul Botoșani a fost mistuită de flăcări, duminică la prânz, în urma unui scurtcircuit electric. Un vecin a alertat autoritățile prin 112 după ce a observat incendiul. La fața locului au intervenit două echipaje de pompieri, care au reușit să lichideze focul înainte ca acesta să se extindă la locuințele din apropiere. […] Articolul Casă distrusă de un incendiu la Botoșani. Proprietarul a ajuns la spital după un atac de panică apare prima dată în TeleM Regional.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: Bugetul pentru 2026 trebuie să fie cel puțin egal cu cel al anului trecut # TeleM Iași
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat duminică seară că se așteaptă ca bugetul pentru sănătate în 2026 să fie cel puțin egal cu cel executat în 2025, pentru ca sistemul să intre „într-o traiectorie normală”. Rogobete: „Ne dorim un buget realist pentru Sănătate” „Mă aștept la un buget al sănătății cel puțin egal cu cel […] Articolul Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: Bugetul pentru 2026 trebuie să fie cel puțin egal cu cel al anului trecut apare prima dată în TeleM Regional.
