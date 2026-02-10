Ilie Bolojan: Lucrurile în administraţia locală şi centrală nu vor mai putea fi aşa cum eram obişnuiţi până acum
RFI, 10 februarie 2026 12:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că lucrurile în administraţia locală şi cea centrală nu vor mai putea fi aşa cum eram obişnuiţi până acum şi a explicat că avem nişte deficite foarte mari pe care guvernele s-au angajat să le corecteze.
• • •
Acum 30 minute
12:40
Sorin Grindeanu: Nimeni nu se va atinge de fondurile destinate comunelor| Îngheţarea investiţiilor ar fi fost un act de sabotaj economic şi social # RFI
Preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul PSD Sorin Grindeanu, a declarat, marţi, la o dezbatere organizată de Asociaţia Comunelor din România la care participă şi premierul ILie Bolojan, că în ultima perioadă s-a încercat, prin toate mijloacele, diabolizarea primarilor din România care de multe ori au fost catalogaţi ca fiind incapabili.Sorin Grindeanu mai spune că nimeni nu se va atinge de fondurile comunelor, însă este necesară o reorganizare a organigramei primăriilor, acolo unde acestea sunt supraîncărcate. De asemenea, liderul PSD a afirmat că îngheţarea investiţiilor ”ar fi fost un act de sabotaj economic şi social”.
12:30
Acum 2 ore
11:00
Nici o reformă nu este primită cu bucurie, spune la RFI deputatul PNL Alexandru Muraru, care atrage atenția că reforma administrației trebuie făcută, în ciuda opoziției din teritoriu și chiar din coaliție.
Acum 4 ore
10:20
PSD îl sabotează pe premierul Ilie Bolojan, spune la RFI deputatul PNL Alexandru Muraru. El precizează că temerea Partidului Național Liberal este că social-democrații vor strica multe dintre măsurile luate de actualul Guvern, odată ce vor prelua funcția de prim-ministru la rotativa de anul viitor.
10:10
Nemulțumirile dau în clocot în primăriile din județul Iași. Astăzi, angajații vor intra în grevă de avertisment. Nu se va lucra timp de două ore. Reforma administrației publice pregătită de Guvern i-a supărat pe mulți primari, indiferent de culoarea politică.
09:00
Decizie așteptată azi la Curtea de Apel București în privința unui judecător CCR contestat de o avocată AUR / Mâine, Curtea Constituțională are din nou pe agendă pensiile magistraților (HotNews) # RFI
Ilie Bolojan, la Digi24: Măsurile fiscale nedublate de compensații au consolidat un sentiment de nedreptate. Românii nu mai au răbdare - Cine sunt candidații la şefia DNA după ce Marius Voineag a renunțat să candideze pentru al doilea mandat: Actualii adjuncți vor să îi ia locul (G4Media) - Soluția pentru România când americanii insistă să fim în Consiliul de Pace, iar europenii ar vrea să refuzăm. „Să fim și noi o dată inteligenți” (Adevărul) - Războiul bătut în piatră. Sute de monumente și cimitire sovietice păstrează o imagine falsificată a istoriei (PressOne)
Acum 6 ore
07:20
Ce ai alege: să primești câteva zeci de mii de euro și să pleci sau îți păstrezi jobul la Dacia? # RFI
Compania Dacia propune din nou anul acesta o dilemă nu doar profesională, ci de viață. Este vorba despre programul de plecări voluntare pe care uzinele Dacia l-au lansat în această lună. Să reamintim că nu este prima oară când compania derulează un astfel de plan de disponibilizări bazat pe plăți compensatorii, dimpotrivă, există deja o experiență de câțiva ani buni.
Acum 24 ore
21:40
Artiștii protestează, marți, nemultumiți de un proiect-pilot al Ministerului Culturii care face parte din politicile asumate de Guvernul Bolojan de reducere a cheltuielilor și eficientizare a instituțiilor publice. Este vorba de măsura de normare a muncii la 8 ore. Actorii și personalul tehnic protestează în mai multe orașe din țară. Ministrul culturii spune însă că în acest caz el și ministerul pe care îl conduce sunt doar "poștașul."
21:10
Toate cele 3 moțiuni simple depuse de opoziție la adresa unor miniștri din cabinetul Bolojan, respinse # RFI
Senatul a respins luni toate cele trei moţiuni simple depuse de opoziție împotriva miniștrilor din guvernul Bolojan. Moțiunile au vizat Politica Externă, Educația și Apărarea. Printre acestea, și moțiunea simplă privind Acordul UE-Mercosur.
16:30
Măsurile de relansare economică | Lista unor compromisuri, făcute să se regăsească ideile partidelor din coaliție (Economist) # RFI
Pachetul de măsuri de relansare economică anunțat de Executiv conţine măsuri pentru persoane fizice, IMM-uri şi firme, dar şi scheme de ajutor de stat. Impactul bugetar al pachetului de relansare economică este estimat la peste 2 miliarde de lei în 2026. Printre principalele măsuri sunt: acordarea unei bonificații de 3% din impozitul pe profit anual, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor și impozitul pe venit datorat de persoanele fizice pentru anul fiscal 2025. Se propune majorarea plafonului pentru TVA la încasare sau posibilitatea revenirii la regimul microîntreprindere de la începutul anului.
16:20
Grevă de avertisment, marţi, în primăriile din peste 1.500 de comune |Oamenii sunt nemulţumiţi de prevederile reformei administraţiei # RFI
Preşedintele Asociaţiei Comunelor din România, Emil Drăghici, a anunţat că, marţi, va fi grevă de avertisment, timp de două ore, în peste 1.500 de primării de comune din ţară, în timp ce edilii vor participa la Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor. La şedinţa care va avea loc la Palatul Parlamentului este aşteptat şi premierul Ilie Bolojan.
15:50
Tribunalul Bucureşti a respins definitiv contestaţia lui Călin Georgescu în dosarul în care a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară| Procesul poate începe # RFI
Tribunalul Bucureşti a respins definitiv luni, ca nefondată, în complet de divergenţă, contestaţia fostului candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, în care acesta a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară. Dosarul, aflat în cameră preliminară, se blocase vineri după ce judecătorii au avut opinii diferite şi, constatând „ivită divergenţa”, au repus cauza pe rol. În acest context, procesul pe fond poate începe.
13:50
Ministerul Justiţiei a publicat listele cu procurorii care şi-au depus candidaturile pentru conducerea Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).
13:10
Inspecția Judiciară nu a găsit nicio neregulă la Curtea de Apel București în urma unui control efectuat la această instanță după dezvăluirile din documentarul Recorder despre neregulile din sistemul de justiție. Una dintre cele mai grave probleme semnalate în investigația de presă, prescrierea dosarelor, este catalogată drept o„coincidență temporală”.
13:00
Mircea Abrudean:Toate cele trei moţiuni simple depuse de opoziţie trebuie respinse fără echivoc # RFI
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, transmite că luni, în Senatul României, toate cele trei moţiuni simple depuse de opoziţie trebuie respinse fără echivoc iar partidele coaliţiei au datoria de a demonstra solidaritate cu Guvernul, aşa cum este firesc într-o majoritate. Abrudean mai afirmă că orice parlamentar care ar alege să voteze una dintre aceste moţiuni ar transmite un semnal al alinierii la agenda AUR şi al acceptării unei relaţii de vasalitate politică faţă de acest partid.
13:00
Carnetul de evidență a timpului de muncă devine o obligație profesională pentru artiștii din instituțiile finanțate de Ministerul Culturii. Actorii, instrumentiștii, soliștii, coriștii și balerinii vor avea de întocmit lunar o declarație pe propria răspundere în care vor scrie ce și cât au făcut individual pentru pregătirea rolurilor și a spectacolelor în afara orelor efective petrecute în instituție.
Ieri
11:50
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, s-a prezentat luni la sediul Poliției pentru a respecta obligațiile impuse prin măsura controlului judiciar instituit în dosarul în care este cercetat de DNA pentru abuz în serviciu, în legătură cu lucrări de construire și asfaltare a mai multor străzi care ar fi fost realizate fără documente legale.
11:40
Teatrele minoritare nu sunt o anexă culturală a Timișoarei, ci una dintre formele ei cele mai vizibile de maturitate. Faptul că orașul are instituții teatrale distincte, care funcționează în mai multe limbi, nu ține doar de istorie sau de drepturi culturale, ci de felul în care diversitatea a fost transformată, în timp, într-o practică vie.
11:20
Vest Ventures, primul fond de investiții de capital de risc din vestul României, cofinanțat din fonduri europene, a fost lansat oficial la Timișoara. Fondul marchează debutul unui program pe termen lung dedicat susținerii antreprenoriatului inovator și dezvoltării startup-urilor cu potențial de creștere, într-o regiune care, până acum, a avut acces limitat la acest tip de finanțare.
11:00
USR și-ar fi dorit mai mult curaj din partea premierului Ilie Bolojan, când vine vorba de reforma statului, spune la RFI senatorul Ștefan Pălărie. El precizează că partidul său îl susține pe șeful Guvernului, însă este nemulțumit de ritmul reformelor.
10:30
Coaliția are o restanță uriașă față de oameni, spune la RFI senatorul USR Ștefan Pălărie. El acuză PSD că se pregătește să dea drumul la ”morișca promisiunilor”, în loc să susțină reformele Guvernului Bolojan.
08:40
Un nou test pentru Bolojan. Premierul și doi miniștri USR, explicații în fața parlamentarilor. Ce va face PSD (Cotidianul) # RFI
Lungul drum spre anticipate. De ce PSD și AUR readuc această temă în discuție (Adevărul) - Cristian Pîrvulescu: Nicușor Dan, un președinte fără partid, încercând să dialogheze cu o societate ostilă (SpotMedia) - Șefia marilor parchete: Ultima zi când procurorii își mai pot depune candidatura. „Este o liniște totală (HotNews) - Nu mai cumpărăm pâine, lapte sau pizza, ci acţiuni la Bursă: în timp ce economia, vânzările şi consumul au cel mai prost început de an din ultimul deceniu, Bursa are cel mai bun început de an din ultimii 14 ani, românii ajungând să stea la coadă să cumpere acţiuni (Ziarul Financiar)
07:10
Creșterea consumului s-a „topit” anul trecut până aproape de stagnare. Datele statistice arată că pe întregul an 2025 creșterea consumului a fost cu numai 0,2% în comparație cu anul precedent. Economia românească a avut în ultimii ani fluctuații de creștere a consumului respectiv în anul 2024 a fost un plus cu 8,6%, în anul 2023, creșterea a fost cu doar 1,9%, iar în anul 2022, consumul a urcat cu 4,4%. Toate raportările sunt făcute la anul precedent.
00:20
Scandalul declanșat de documentarul Recorder „Justiție capturată”, capătă noi valențe juridice. Andrea Chiș, fost judecător și fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, demontează punctul cu punct raportul Inspecției Judiciare care susținea că neregulile semnalate de jurnaliști nu se confirmă. Într-o analiză detaliată, aceasta acuză raportul de nelegalitate, conflict de interese și lipsă de profunzime.
8 februarie 2026
16:40
Constantin Toma (PSD): La ce joacă Grindeanu şi echipa de la Bucureşti, ne îndreptăm spre alianţa cu AUR # RFI
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, consideră că prin ceea ce fac preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, dar şi conducerea naţională, partidul se îndreaptă spre o alianţă cu AUR. El a precizat că, dacă se va întâmpla acest lucru, va rămâne în PSD până la finalul mandatului de primar pentru că în cazul unei demisii i s-ar încheia acest mandat.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
Temperaturuile vor scădea în următoarele zile, conform informării meteorologice pentru perioada 8 februarie ora 10.00 - 10 februarie ora 20.00, emisă duminică de meteorologi. În acelaşi interval vor fi ninsori, polei şi vânt. În unele zone temperaturile minime vor coborî până la - 15 grade Celsius. În București va ninge începând de luni dimineață iar vremea se răcește .
11:30
Oana Gheorghiu: TAROM a avut profit într-un singur an atunci când a vândut nişte aeronave: Compania trebuie să existe, dar trebuie să găsim nişte formule care să-i asigure eficienţa # RFI
Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmă că TAROM este pe pierderi de cel puţin cinci, şase ani şi că a avut profit într-un singur an, atunci când a vândut nişte aeronave. Gheorghiu consideră că această companie trebuie să existe, dar spune că trebuie găsite nişte formule care să îi asigure eficienţa.
7 februarie 2026
15:40
Ciprian Ciucu, despre avocata din PNL prinsă cu mită: N-a contribuit la campania mea, era ca marca de scrisoare # RFI
Primarul general, liberalul Ciprian Ciucu, susţine că avocata Adriana Georgescu, membru al filialei Sector 1, i-a cerut susţinere pentru funcţii politice, însă acesta a refuzat, pe motiv că erau lucruri care nu ţineau de puterea sa politică.
15:00
Daniel Băluţă, replică pentru Ciprian Ciucu, pe care îl acuză de mitocănie şi de bullying: Aveţi apucături de baron! Baronul Münchhausen # RFI
Liderul PSD Bucureşti, primarul Sectorului 4 Daniel Băluţă, a reacționat dur la afirmaţiile făcute de adresa sa de primarul Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu într-un interviu difuzat sâmbătă de Prima News. Băluţă îl acuză pe Ciucu de mitocănie şi de bullying.
14:40
Ciprian Ciucu: Am discutat cu Nicuşor Dan despre situaţia bugetară| Nu a fost vina lui că s-au luat patru miliarde în doi ani de la Bucureşti # RFI
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan despre situaţia bugetară de la Bucureşti şi a precizat că nu a fost vina lui că au fost luate patru miliarde de la Capitală în ultimii doi ani. Ciucu a menţionat că încearcă să facă reforme pe care Nicuşor Dan nu le-a făcut în calitate de primar, pentru că acesta a lăsat anumite sisteme la mâna partidelor politice.
13:10
Ciprian Ciucu: „Nu se pune problema să nu îl susţin Ilie Bolojan la nivel politic în niciun fel de circumstanţă" # RFI
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat că are un respect profund pentru premierul Ilie Bolojan şi că nu se pune problema să nu îl susţină pe acesta la nivel politic în orice circumstanţă. Ciucu a precizat că numărul celor care sunt împotriva lui Bolojan din PNL este mai mic decât se vorbeşte în spaţiul public.
12:50
Consilierul prezidențial Marius Lazurca: Pregătirile pentru vizita în SUA a președintelui sunt în plină desfășurare # RFI
Consilierul prezidențial Marius Lazurca a vorbit despre pregătirea vizitei președintelui Nicușor Dan în Statele Unite ale Americii și a detaliat care sunt obiectivele trasate de șeful statului. Într-un interviu pentru TVRInfo, el a vorbit și despre profilul și care sunt așteptările de la un viitor ambasador al României în SUA.
6 februarie 2026
17:00
"Faptul că premierul invocă o cifră umflată pentru a justifica tăierea unui drept legal înseamnă dezinformare și lipsă de respect față de persoanele cu dizabilități" (interviu) # RFI
Persoanele cu dizabilități îi cer premierului Ilie Bolojan reintroducerea scutirilor fiscale prin lege, astfel încât ele să fie drepturi garantate, nu dependente de bugetele locale, precum și recalcularea indemnizaţiilor. Iar problemele cu care se confruntă aceste persoane nu se opresc aici. Un ordin intrat în vigoare la finalul anului trecut prevede noi criterii pentru încadrarea în grad de handicap. Oficial, scopul este de "aliniere la standardele internaționale", în realitate mii de oamenii cu dizabilități și boli cronice se tem că "vor fi vindecați" din pix, adică șterși de pe listele de beneficiari prin simpla redefinire a hanicapului.
16:50
Ilie Bolojan: Ne dorim adoptarea simultană a pachetelor privind reforma administraţiei şi relansarea economică # RFI
Prim-ministrul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, în cadrul Consiliului Naţional Tripartit, că măsurile cuprinse în proiectele de lege privind reforma administrativă şi relansarea economică vor fi adoptate simultan, întrucât aplicarea reformei administrative va crea spaţiul fiscal necesar pentru implementarea soluţiilor de relansare economică, potrivit Agerpres.
13:30
Premierul a trimis o scrisoare CCR în legătură cu pensiile magistraţiilor: Amânarea unei decizii în acest caz va duce la pierderea a 230 de milioane de euro din PNRR # RFI
Premierul Ilie Bolojan a transmis preşedintei Curţii Constituţionale a României, Simina Tănăsescu, o scrisoare referitoare la legea pensiilor magistraţilor, contestată de ICCJ şi asupra căreia Curtea urmează să se pronunţe în 11 februarie, în care o informează că, pe baza informaţiilor actuale, Comisia Europeană consideră neîndeplinit Jalonul 215, având ca efect pierderea de către România a sumei de 231 milioane de euro. „Totuşi, Comisia nu va transmite o scrisoare oficială de informare privind rezultatele evaluării înainte de data de 11 februarie 2026. De asemenea, Comisia va transmite aceste informaţii public doar după această dată, urmând să ia o decizie definitivă pe baza informaţiilor transmise de către autorităţile române”, precizează prim-ministrul în scrisoare.
13:10
Tinerii români, așteptați să se înscrie voluntar în armată, va fi bătaie pe cele 1000 de locuri? # RFI
Tinerii români sunt așteptați să se înscrie voluntar în armată pentru 4 luni urmând să primească o retribuție de 27 de mii de lei pentru această perioadă. Legea a fost promulgată de președinte, iar ministerul Aprării este așteptat să pună la punct ultimele detalii. În primă fază sunt așteptați 1000 de candidați. Și dacă nu vor fi doritori? Andreea Orosz a discutat cu generalul în rezervă Virgil Bălăceanu.
12:40
Percheziţii DNA la primăria Sectorului 5 şi la locuinţele a cinci persoane din Bucureşti şi Ilfov # RFI
Procurorii DNA fac vineri percheziţii la Primăria Sectorului 5 şi la sediile altor trei instituţii publice din Bucureşi şi Ilfov, precum şi la domiciliile a cinci persoane. Potrivit DNA, faptele investigate ar fi fost săvârşite de funcţionari publici şi vizează „posibile demersuri nelegale pentru urgentarea recepţiei unui imobil şi pentru atestarea edificării unui ansamblu rezidenţial”, prin proceduri şi documente administrative.
12:40
Salvați Copiii România cere interzicerea rețelelor de socializare pentru minorii sub 13 ani și sancțiuni reale pentru platforme # RFI
Salvaţi Copiii România recomandă interdicţia totală a accesului copiilor sub 13 ani pe reţelele sociale şi acces limitat pentru cei între 13 şi 15 ani. Organizația cere sancţiuni reale pentru platformele care permit crearea de conturi de către minori fără verificare.
12:00
Dacă ai obosit citind, poți să urci la etaj să ațipești într-un hamac sau să te relaxezi pe pernele albe și pufoase. Nu facem reclamă la proiecte imobiliare, ci descriem noua sală de lectură a Bibliotecii Centrale Universitare din Iași.
10:50
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, este cel care trebuie să răspundă legat de neplata primei zile de concediu medical, spune la RFI deputata PNL Raluca Turcan, întrebată dacă Guvernul ar trebui să renunțe la această măsură.
10:30
Bucureştiul intră în faliment dacă nu va avea în acest an un buget de minimum 5,5 miliarde de lei, anunţă noul primar general, liberalul Ciprian Ciucu. Începând din 2023, Guvernele României au subfinanţat sistematic Primăria Generală, producându-i un deficit lunar de circa 200 de milioane de lei. În acest moment, deficitul acumulat a ajuns la 4 miliarde şi nu mai poate fi rostogolit, mai spune Ciucu.
10:20
Permanenta sabotare a premierului Ilie Bolojan, mai ales din interiorul PNL, este foarte dăunătoare, spune la RFI deputata liberală Raluca Turcan. Președintele formațiunii a primit un vot de încredere în partid, însă nu a reușit să-i înlocuiască pe șefii de filiale neperformante.
08:40
Dinastia Betoanelor: Cine sunt frații Robert și Ionuț Negoiță. Afacerile, averea și datoriile uriașe la bugetul de stat (Libertatea) - Nu e despre România? Ba da! Pentru că alții ne scriu povestea (SpotMedia) - Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut? (Golazo)
06:50
Ieri, ministrul finanțelor a prezentat elementele pe care este construit așa-numitul program de relansare a economiei, de fapt, un plan pentru sprijinirea mediului de afaceri. Programul este ușor derutant, adică include mai puțin decât s-ar fi așteptat mulți, dar mai mult decât s-ar fi gândit unii.
5 februarie 2026
17:10
Prelungirea schemei de plafonare a preţului la gaze naturale, aflată în vigoare până la 1 aprilie 2026, a depăşit rolul de protecţie socială şi a devenit un mecanism care generează arbitraje şi avantaje economice pentru aşa-numiţii "băieţi deştepţi", distorsionând concurenţa şi semnalele reale de preţ din piaţă. E concluzia unei analize realizate de Dumitru Chisăliţă, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă.
14:50
Licitația pentru Centura Metropolitană Cluj, unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură din România, este pusă sub semnul întrebării. Legalitatea este contestată de către una dintre firmele declarate partenere, care susține că nu a participat niciodată la procedura de atribuire și că este victima unei fraude.
14:30
Ministrul Finanţelor prezintă pachetul de relansare economică: Are o componentă de măsuri fiscale şi o componentă de reaşezare a schemelor de susţinere pentru companii # RFI
Ministrul Finanţelor a prezentat, joi, pachetul de relansare economică, despre care afirmă că are o componentă fiscală de măsuri fiscale şi o componentă de reaşezare a schemelor de susţinere pentru companii. Ministrul a mai spus că se mută focusul de pe consum, pe investiţii.
14:10
”Dacă nu reușim să asigurăm o guvernare mai dreaptă, mai justă până în mai-iunie dispare orice suport pentru acest guvern. Limita suportabilității a fost depășită”. Avertismentul vine de la liderul UDMR, Kelemen Hunor, și îi este adresat chiar șefului Guvernului.
12:40
Robert Negoiţă: Nu i-am construit fratelui meu niciun drum public. Am construit drumuri pentru Sectorul 3 # RFI
Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiţă, anchetat de DNA pentru fapte de corupţie, afirmă că nu i-a construit fratelui său niciun drum public, ci a construit drumuri publice pentru Sectorul 3. „Din punctul meu de vedere, atâta vreme cât drumul construit este public, e liber pentru a fi folosit de orice cetăţean care are nevoie de el, eu consider că e absolut normal ca drumurile publice să fie plătite din bani publici. Faptul că nu i-am plătit o despăgubire unui proprietar privat, i-am făcut un deserviciu”, afirmă primarul.
10:30
Majorarea impozitelor locale a generat o stare de nervozitate reală, spune la RFI primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Attila Korodi. Reprezentantul UDMR a inițiat o petiție prin care cere Guvernului să modifice legislația, în așa fel încât autoritățile locale să poată reduce impozitele în cursul anului.
