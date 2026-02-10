Ilie Bolojan: Lucrurile în administraţia locală şi centrală nu vor mai putea fi aşa cum eram obişnuiţi până acum

12:40

Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiţă, anchetat de DNA pentru fapte de corupţie, afirmă că nu i-a construit fratelui său niciun drum public, ci a construit drumuri publice pentru Sectorul 3. „Din punctul meu de vedere, atâta vreme cât drumul construit este public, e liber pentru a fi folosit de orice cetăţean care are nevoie de el, eu consider că e absolut normal ca drumurile publice să fie plătite din bani publici. Faptul că nu i-am plătit o despăgubire unui proprietar privat, i-am făcut un deserviciu”, afirmă primarul.