De ce apare durerea de spate după mișcări de-a dreptul banale. Și ce poți face ca să nu se mai întâmple
SportMedia, 12 februarie 2026 02:20
A te ridica din pat, a te apleca după un obiect sau o simplă răsucire pot declanșa, uneori, dureri lombare intense și persistente. Mulți dintre cei care au trecut printr-un astfel de episod se întreabă cum o mișcare aparent inofensivă poate provoca o suferință care poate ține săptămâni, luni sau chiar ani. Explicația este că, …
• • •
Acum o oră
02:20
Actorul american James Van Der Beek, protagonistul popularului serial TV despre adolescenți „Dawson's Creek", a murit miercuri la vârsta de 48 de ani din cauza unui cancer. Soția actorului a făcut anunțul pe rețelele de socializare, relatează AFP și Reuters.. „Dragul nostru James David Van Der Beek a murit împăcat în această dimineață. A înfruntat …
02:20
Consumul de cafea după o masă copioasă este un obicei des întâlnit, mulți considerând că băutura ajută digestia. Dar chiar așa stau lucrurile? Specialiștii confirmă că, pentru unii oameni, acest lucru este valabil, însă avertizează că efectele cafelei asupra sistemului digestiv pot varia de la o persoană la alta. „Pentru unele persoane, absolut. Dar nu …
02:20
De ce apare durerea de spate după mișcări de-a dreptul banale. Și ce poți face ca să nu se mai întâmple # SportMedia
A te ridica din pat, a te apleca după un obiect sau o simplă răsucire pot declanșa, uneori, dureri lombare intense și persistente. Mulți dintre cei care au trecut printr-un astfel de episod se întreabă cum o mișcare aparent inofensivă poate provoca o suferință care poate ține săptămâni, luni sau chiar ani. Explicația este că, …
02:20
Investiție majoră, abandonată în mizerie: de ce nu face nici până azi PMB curățenie la parcarea supraetajată din Pantelimon # SportMedia
Nu se mai termină licitația lansată de PMB, în urmă cu aproape un an, pentru servicii de curățenie în parcarea supraetajată de la Pantelimon. Între timp, rămâne într-o mizerie dezgustătoare. Vă spunem astăzi cum a ajuns PMB – de la promisiunea de a construi alte 13 astfel de parcări – la situația în care nu …
02:20
Când eram copil, asta se întâmpla cu ani înainte de apariția computerelor, a jocurilor video și internetului, mă jucam cu mici soldați de plastic pe care îi colecționam. Făceam cetăți din cărți de joc, transformam obiecte de mobilier, cărți, uneori și farfurii, vase de bucătărie, în obstacole naturale în fața armatelor inamice pe care le …
Acum 4 ore
00:20
Bugetarii sunt revoltați după ce Sebastian Burduja i-a numit „incompetenți, hoți sau nebuni”. Explicațiile consilierului lui Bolojan # SportMedia
Sebastian Burduja, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a fost reclamat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) de către Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG). Fostul ministru a explicat ce a vrut să spună. Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, a spus într-un interviu pentru Adevărul că „sunt trei tipuri de …
00:20
Reducerea cheltuielilor la Palatul Victoria, sabotată de secretarul general al Guvernului: „De ce să consideri că tăiatul e cel mai bun? Nu suport mentalitatea de sclav” # SportMedia
Secretarul general al Guvernului, social-democratul Radu Oprea, a declarat că a trimis înapoi proiectul care prevedea tăieri de cheltuieli la Palatul Victoria din cauza unei „proceduri legale". El nu consideră că „tăiatul este cel mai bun lucru" și spune că oamenii au nevoie de respect la locul de muncă. Reacția social-democratului vine după ce Cancelaria …
00:20
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a avertizat miercuri asupra „unui risc real" ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană, în contextul conflictului politic intern dintre guvern și președintele Karol Nawrocki. Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă susținută la Varșovia, după ședința Consiliului de Miniștri, și au fost preluate de agenția EFE. Potrivit lui Tusk, confruntarea …
Acum 6 ore
22:20
Resturile de dronă găsite pe plaja din Mamaia ar putea proveni de la o țintă aeriană care a fost distrusă la un exercițiu militar desfășurat recent la poligonul Capu Midia, a transmis MApN. Ministerul Apărării Naţionale arată că în săptămâna anterioară în poligonul Capu Midia au avut loc, în cadrul unui exerciţiu multinaţional, trageri de …
22:20
Șeful PNL Iași vrea să știe ce se întâmplă cu Autostrada Unirii: Suntem într-un punct critic, există un risc major # SportMedia
Liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru, susţine că autostrada A8 Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş se află într-un punct "critic" şi că există riscul major să nu aibă finanţare în acest an pentru exproprieri. El a cerut explicaţii ministrului Transporturilor, reproşând faptul că procedurile pentru tronsoanele din judeţul Iaşi trenează. "Ne aflăm într-un punct critic pentru Autostrada Unirii (A8). …
22:20
Casa Albă a şters o postare pe contul de X al vicepreşedintelui american JD Vance, care comemora masacrul armenilor drept un "genocid. JD Vance, care a efectuat o vizită în Armenia luni, a vizitat Memorialul Genocidului Armenilor (Ţiţernakaberd), la Erevan, în cadrul primei vizite a unui vicepreşedinte american în această republică din caucazul de Sud, …
22:20
Horoscop zilnic pentru 12 februarie 2026.
22:20
Piloții și însoțitorii de bord de la Lufthansa intră în grevă: 9 aeroporturi din Germania vor fi afectate # SportMedia
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Germania, unde joi este programată o grevă a piloţilor şi a însoţitorilor de bord angajaţi ai companiei Lufthansa. Traficul aerian va fi afectat pe mai multe aeroporturi. Potrivit MAE, joi, în Germania, acțiunile sindicale ale piloţilor şi însoţitorilor de bord angajaţi ai companiei Lufthansa …
22:20
Miercuri am aflat alte două echipe calificate în sferturile de finală din Cupa României. U Cluj a reușit să obțină calificarea, la fel ca divizionara secundă Metalul Buzău. Rezultatele din Grupa C din Cupa României: U Cluj – Oțelul Galați 2-0Metalul Buzău – Sepsi 1-0Sporting Liești – Csikszereda 0-5 Clasamentul final din Grupa C: Într-un …
Acum 8 ore
20:20
A început construirea fabricii din România unde se va produce obuzierul K9: Apar mii de locuri de muncă # SportMedia
Hanwha Aerospace Romania a început în judeţul Dâmboviţa lucrările de construcție a fabricii în care se va produce obuzierul K9. Lucrările de construcţie pentru Hanwha Armoured Vehicle Centre of Excellence (H-ACE) Europe, prima unitate de producţie a companiei coreene Hanwha din Europa, au început miercuri în comuna Petrești, județul Dâmboviţa. Fabrica va susţine producţia locală …
20:20
Asociația pentru Valori în Educație (AVE) lansează EduMetrix, o platformă digitală de evaluare instituțională 360°, a școlii și a comunității din jurul acesteia. Platforma, dezvoltată de AVE cu sprijinul Apa Nova, o companie Veolia, oferă o radiografie a funcționării școlii, utilă pentru planuri de dezvoltare, rapoarte anuale, proiecte manageriale și aplicații pentru finanțări. EduMetrix se …
20:20
Politico: SUA semnalează o retragere limitată a trupelor din Europa. Ce vrea America de la aliați # SportMedia
Factorii de decizie politică americani le transmit liderilor europeni să nu se aștepte la retrageri majore ale trupelor americane în viitorul apropiat, temperând temerile larg răspândite în capitalele continentului. Oficialii europeni și-au exprimat îngrijorarea că președintele american Donald Trump ar putea retrage zeci de mii de soldați americani pentru a încuraja țările aliate să cheltuiască …
20:20
Zelenski anunță o nouă rundă de negocieri de pace, de data asta despre teritorii. Rusia nu a confirmat dacă participă # SportMedia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a acceptat oferta SUA de a fi organizată, săptămâna viitoare, o nouă rundă de discuții pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Noua rundă de negocieri ar urma să se concentreze pe problema teritoriului ucrainean. Zelenski a declarat, miercuri, într-un interviu pentru Bloomberg, că următoarea rundă de negocieri …
20:20
Consiliul Uniunii Europene a adoptat, miercuri, deciziile de punere în aplicare care acordă finanțare prin Programul SAFE (Security Action for Europe) pentru opt state membre – Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Spania, Croația, Portugalia și România. Decizia vine în urma evaluării pozitive, din luna ianuarie, a Comisiei Europene privind Planurile Naționale de Investiții în Apărare ale …
Acum 12 ore
18:20
Comisia de Disciplină a avut, miercuri, prima înfățișare după incidentele grave de la CFR Cluj – U Cluj. Cazul a fost amânat pentru data de 18 februarie, deoarece antrenorul Cristiano Bergodi nu s-a prezentat la audieri. În schimb, Andrei Cordea a fost prezent și a fost audiat de comisie, unde și-a cerut scuze. Fotbalistul de …
18:20
Ciucu a făcut o vizită inopinată la Autobaza STB Floreasca: Lucrurile nu arată deloc bine, condițiile sunt execrabile (Foto) # SportMedia
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a făcut, miercuri, o vizită inopinată la Autobaza STB Floreasca, unde a stat de vorbă cu muncitorii, şoferii şi varmanii. Primarul general a constatat că lipsesc piesele de schimb, autobaza este foarte veche, iar oamenii au salarii mici. "Nu am anunţat pe nimeni că vin. Am vrut să văd …
18:20
România a pierdut nu doar peste 200 de milioane de euro, ci și credibilitate internațională. Judecătorii constituționali amână sine die decizia asupra Legii pensiilor magistraților ajunsă pe masa lor acum aproape 6 luni. Curtea Constituțională a României (CCR) face prin tradiție jocuri de interese: politice, economice, sistemice, pe mize de afaceri, de salvare a infractorilor, …
18:20
Inter Milan, echipa antrenorului român Christian Chivu, caută un înlocuitor pentru portarul elvețian Yann Sommer, care urmează să se despartă de actualul lider din Serie A la finalul sezonului, iar principala opțiune este internaționalul italian Guglielmo Vicario, goalkeeper-ul formației engleze Tottenam Hotspur, anunță mass-media italiană. Vicario, recrutat de Tottenham în 2023, de la formația italiană …
18:20
Un gigant asiatic vrea să fabrice în România trenuri pe hidrogen și să contruiască o cale ferată de mare viteză # SportMedia
O mare companie sud-coreeană intenționează să producă în România trenuri pe hidrogen și să construiască o cale ferată de mare viteză. Proiectul se numește Dacia. România vrea să devină un centru de greutate în domeniul feroviar. Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, și o delegație de la Hyunday Rotem au discutat miercuri despre acest proiect, denumit DACIA. …
16:20
Pacienții asigurați vor putea solicita o a doua opinie medicală, fără costuri suplimentare, după ce plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul de lege care reglementează acest drept. Camera este for decizional, inițiativa fiind aprobată anterior și de Senat. Legea urmează să fie transmisă președintelui pentru promulgare. Potrivit actului normativ, citat de Digi24, toate persoanele …
16:20
Lia Savonea explică de ce a cerut sesizarea Curții de Justiție a UE pe legea privind pensiile magistraților: Nu este o tergiversare, ci o obligație juridică # SportMedia
Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, susține că solicitarea adresată Curții Constituționale privind sesizarea CJUE în cazul legii pensiilor speciale ale magistraților nu are rolul de a amâna o decizie, ci urmărește „claritatea juridică". Curtea Constituțională a decis o nouă amânare în dosarul privind pensiile speciale ale magistraților, motivând că trebuie să …
16:20
Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de propuneri menite să sprijine Ucraina cu un împrumut UE în valoare de 90 de miliarde de euro pentru 2026 și 2027. Așa-numitul „împrumut de sprijin pentru Ucraina" va contribui la satisfacerea nevoilor urgente de finanțare ale Ucrainei în contextul războiului de agresiune în curs al Rusiei care …
16:20
Universitatea Craiova a încasat o lovitură grea înaintea celor două meciuri cu FCSB. Oltenii nu se vor putea baza pe Ștefan Baiaram, după ce jucătorul oltenilor a fost suspendat de Comisia de Disciplină a FRF, conform Golazo.ro. Baiaram a fost suspendat pentru incidentele de la finalul meciului cu Dinamo, când a scuipat un fan dinamovist. …
16:20
Au fost publicate programele pentru simulările examenelor naționale. Când au loc și la ce materii # SportMedia
Ministerul Educației a anunțat miercuri publicarea programelor pentru
16:20
Realitatea Plus va avea emisia suspendată timp de trei ore în 19 februarie, a decis CNA. Care este motivul # SportMedia
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis, miercuri, să sancţioneze televiziunea Realitatea Plus cu suspendarea emisiei pentru trei ore în data de 19 februarie. Emisia suspendată va fi în 19 februarie, în intervalul 18.00 – 21.00. În acest interval, postul nu va putea difuza emisia obişnuită, ci textul sancţiunii. Membrii CNA au decis sancţiunea ca … The post Realitatea Plus va avea emisia suspendată timp de trei ore în 19 februarie, a decis CNA. Care este motivul appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Dragoș Pîslaru atacă dur CCR, după a cincea amânare pe legea privind pensiile magistraților: Justiția nu poate fi capturată de un cerc de interese # SportMedia
Curtea Constituțională a României a amânat pentru a cincea oară pronunțarea în cazul legii pensiilor de serviciu ale magistraților, iar reacția ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, este una extrem de dură. Oficialul califică situația drept „absolut inacceptabilă” și vorbește despre riscul capturării justiției de către „un cerc de interese”. „O să o spun … The post Dragoș Pîslaru atacă dur CCR, după a cincea amânare pe legea privind pensiile magistraților: Justiția nu poate fi capturată de un cerc de interese appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Avertisment al Directoratului Național de Securitate Cibernetică: Emailuri frauduloase în numele OSIM # SportMedia
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, miercuri, că au fost semnalate email-uri frauduloase transmise în numele Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) prin care se cere plata unei taxe de menţinere a mărcii. ”AVERTIZARE: Emailuri frauduloase în numele OSIM! Au fost semnalate email-uri frauduloase transmise în numele Oficiul de Stat pentru Invenţii … The post Avertisment al Directoratului Național de Securitate Cibernetică: Emailuri frauduloase în numele OSIM appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Gică Hagi a bătut palma cu FRF pentru a prelua naționala României când Mircea Lucescu va pleca. Noi informații despre negocierile pe care Hagi le are cu FRF au fost făcute publice, în așteptarea unui anunț din partea lui Mircea Lucescu. Potrivit Fanatik, Hagi s-a înțeles cu FRF pentru un salariu de 30 de mii … The post Salariul lui Gică Hagi, făcut public: Oferta pentru preluarea echipei naționale appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Rectori de la Medicină susțin ideea lui Bolojan de a-i obliga pe medicii formați din bani publici să lucreze în țară. Ce spune Colegiul Medicilor # SportMedia
Conducerile universităților de Medicină susțin, în principiu, ideea avansată de premierul Ilie Bolojan privind obligativitatea ca absolvenții formați la buget și medicii care au făcut rezidențiat plătit de stat să lucreze o perioadă în România. Rectorii avertizează însă că o astfel de măsură trebuie construită pe baze juridice solide, cu mecanisme flexibile și cu respectarea … The post Rectori de la Medicină susțin ideea lui Bolojan de a-i obliga pe medicii formați din bani publici să lucreze în țară. Ce spune Colegiul Medicilor appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Danemarca a introdus iluminatul stradal cu roșu într-un oraș pentru a rezolva o problemă. Care e situația # SportMedia
Schimbarea culorii iluminatoarelor stradele face parte dintr-un program menit să reducă efectele poluării luminoase, în special asupra animalelor nocturne. La Copenhaga, iluminatul urban de-a lungul unei artere principale este roșu, nu alb. Cercetările au arătat că activitatea liliecilor este afectată de lumina albă pe timp de noapte, în timp ce lumina roșie pare să aibă … The post Danemarca a introdus iluminatul stradal cu roșu într-un oraș pentru a rezolva o problemă. Care e situația appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Irina Bara s-a calificat, alături de belarusa Irina Șimanovici, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului WTA 125 de la Oeiras (Portugalia), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, după o victorie cu 7-6 (8/6), 3-6, 14-12 în fața taiwanezelor I-Hsuan Cho/Yi-Tsen Cho. Bara și Șimanovici s-au impus după două … The post Irina Bara se califică în sferturile probei de dublu de la Oeiras appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
12:20
CCR a amânat, pentru a cincea oară, o decizie privind reforma pensiilor magistraților. Care a fost motivul de această dată # SportMedia
Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat, pentru a cincea oară, o decizie privind pensiile magistraților. 18 februarie este noul termen stabilit pentru a discuta legea care reduce pensiile magistraților și care crește vârsta de pensionare. Judecătorii CCR au amânat decizia pentru a avea timp ca să analizeze solicitarea ÎCCJ de a sesiza Curtea de … The post CCR a amânat, pentru a cincea oară, o decizie privind reforma pensiilor magistraților. Care a fost motivul de această dată appeared first on spotmedia.ro.
12:20
FCSB a definitivat lotul cu care încearcă să ajungă în play-off și să câștige al treilea titlu consecutiv. 30 de jucători se află pe lista pe care FCSB a înregistrat-o la LPF, unde se află și Ofri Arad, dar și Mihai Popescu, revenit după o accidentare gravă. Lotul este următorul: Portari: Matei Popa, Ștefan Târnovanu, … The post FCSB a definitivat lotul: 30 de jucători pentru al treilea titlu consecutiv appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Ziua 1449 Trei copii uciși în Harkov. Rafinărie Lukoil în flăcări (Video). Rusia crește masiv producția de obuze. Zelenski pregătește alegeri # SportMedia
Ziua 1449 a războiului a fost marcată de un nou val de atacuri cu drone, cu efecte devastatoare în regiunea Harkov, unde trei copii mici și un adult au murit sub dărâmături. În total, 17 localități au fost vizate într-o singură zi, iar autoritățile au declarat stare de urgență energetică după lovituri repetate asupra infrastructurii. … The post Ziua 1449 Trei copii uciși în Harkov. Rafinărie Lukoil în flăcări (Video). Rusia crește masiv producția de obuze. Zelenski pregătește alegeri appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Snowboarderul australian Cameron Bolton a fost transportat cu elicopterul la spital după ce și-a fracturat gâtul în urma unei căderi la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, informează Reuters. Comitetul Olimpic Australian (AOC) a precizat că specialistul în snowboard cros, în vârstă de 35 de ani, a suferit o căzătură gravă la antrenamentul de … The post Încă un accident grav la Jocurile Olimpice: A fost transportat cu elicopterul appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Ucraina își mută stațiile electrice în buncăre subterane pentru a le proteja de atacurile Rusiei # SportMedia
Ucraina începe să își îngroape infrastructura energetică strategică, într-un efort pe termen lung de a proteja rețeaua electrică de atacurile repetate ale Rusiei. Autoritățile de la Kiev au securizat deja o stație electrică într-un buncăr subteran din beton, iar o a doua este în curs de finalizare, scrie Kiev Independent. Vitaliy Zaicenko, directorul general al … The post Ucraina își mută stațiile electrice în buncăre subterane pentru a le proteja de atacurile Rusiei appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Dispută pe relansarea economică: Nazare spune că IMM-urile sunt „beneficiar direct”, antreprenorii invocă cifre prea mici # SportMedia
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că IMM-urile sunt „un beneficiar direct” al pachetului de stimulare a investițiilor mari, contrazicând astfel criticile mediului de afaceri, care avertizează că măsurile ar ajunge doar la un număr restrâns de companii mici și mijlocii. Declarațiile vin după ce reprezentanții IMM-urilor au acuzat că impactul programelor anunțate este limitat și … The post Dispută pe relansarea economică: Nazare spune că IMM-urile sunt „beneficiar direct”, antreprenorii invocă cifre prea mici appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Federația Română de Fotbal a demarat negocierile pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu. Situația medicală pe care Lucescu o are i-a determinat pe cei din FRF să înceapă negocierile cu Gică Hagi. Acesta și-a dat acordul verbal pentru a prelua echipa națională în momentul în care Lucescu nu va mai fi selecționer, conform Fanatik. Acum, rămâne … The post FRF i-a găsit înlocuitor lui Mircea Lucescu: Acord total appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Ilia Malinin, vedeta americană a patinajului artistic, a dominat programul scurt masculin din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, desfășurat marți seara, informează AFP. Așteptat ca unul dintre marile staruri ale JO 2026, Malinin, deja medaliat cu aur în concursul pe echipe, alături de ‘Team USA’, și-a consolidat statutul de mare favorit la … The post Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin face spectacol la patinaj appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Cancelaria premierului anunță că s-au făcut economii de 10 milioane de lei în 2025 față de anul precedent # SportMedia
Cancelaria prim-ministrului anunţă, miercuri, economii de aproape 10 milioane de lei în 2025 comparativ cu anul precedent. Datele financiare evidenţiază o reducere totală a cheltuielilor de 23,7%. Din economia totală de aproape 10 milioane lei, suma de 8,4 milioane lei – adică 84% – a fost generată în cele șase luni de mandat ale noii … The post Cancelaria premierului anunță că s-au făcut economii de 10 milioane de lei în 2025 față de anul precedent appeared first on spotmedia.ro.
10:20
The Guardian: România a găsit „Sfântul Graal” al tranziției energetice. Dar poate menține ritmul? # SportMedia
România a reușit ceea ce multe state dezvoltate încearcă de decenii: să crească economic și, în același timp, să reducă drastic poluarea. Emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut cu 75% față de perioada comunistă, iar intensitatea emisiilor s-a prăbușit cu 88% din 1990 până în 2023, scrie The Guardian. Publicația britanică arată … The post The Guardian: România a găsit „Sfântul Graal” al tranziției energetice. Dar poate menține ritmul? appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Un atac armat produs miercuri la Școala Gimnazială Tumbler Ridge, din provincia canadiană Columbia Britanică, s-a soldat cu 10 morți și peste 25 de răniți, potrivit autorităților. Informațiile au fost confirmate de Poliția Regală Canadiană (RCMP) și sunt relatate de agenția AP și de The Guardian. Opt persoane, inclusiv suspectul, au fost găsite decedate în … The post Atac armat într-o școală din Canada: 10 morți, suspectul s-a sinucis appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Liderii din Austria, Cehia și Slovacia cer Bruxelles-ului măsuri urgente pentru scăderea prețurilor la energie, avertizând că nivelul actual al costurilor pune în pericol competitivitatea industriei europene. Mesajul a fost transmis înaintea unui summit informal al Uniunii Europene dedicat consolidării economiei blocului comunitar, potrivit Reuters. Reuniunea este programată joi, într-un castel din Belgia, și va … The post Presiune pe Bruxelles: trei state cer scăderea prețului electricității appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Un avion cu 55 de oameni la bord a depășit pista și s-a oprit în apele Oceanului Indian. Pilotul a reușit să evite o tragedie (Video) # SportMedia
Un pilot din Somalia a reușit să salveze toți pasagerii unui avion de linie după o aterizare de urgență spectaculoasă pe malul mării, în apropierea aeroportului internațional din capitală. Aeronava a depășit pista și s-a oprit în ape puțin adânci, însă niciunul dintre cei aflați la bord nu a fost grav rănit. Potrivit relatărilor BBC, … The post Un avion cu 55 de oameni la bord a depășit pista și s-a oprit în apele Oceanului Indian. Pilotul a reușit să evite o tragedie (Video) appeared first on spotmedia.ro.
08:20
De ce a devenit flexibilitatea spațiului principalul trend în amenajarea birourilor în 2026? # SportMedia
În ultimii ani, s-a schimbat foarte mult felul în care lucrăm, apărând, parcă de nicăieri, munca de tip hibrid și munca de acasă. Așa se face că și birourile s-au conformat. Din spațiile rigide care erau până nu de mult, au început să fie mai flexibile, adică să se transforme rapid, fără costuri mari și … The post De ce a devenit flexibilitatea spațiului principalul trend în amenajarea birourilor în 2026? appeared first on spotmedia.ro.
