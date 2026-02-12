13:40

Două noi rame PESA au întâmpinat probleme pe traseul către București. Ele ar fi trebuit să ajungă în Gara Obor marți, la prânz, însă locomotiva care le tracta s-a defectat la Crivina, motiv pentru care […] Două noi trenuri PESA s-au împotmolit la Crivina în drumul spre București, după ce locomotiva care le tracta s-a stricat. Au ajuns în Gara Obor cu 3 ore de întârziere