Noaptea minții: Iluminatul public din Oradea e reglat după „ora Bucureștiului”
Bihoreanul, 12 februarie 2026 08:50
Dimineața, în zilele noroase, când copiii merg la școală, străzile orădene sunt încă cufundate în beznă. Săptămâna trecută, localnicii au reclamat din nou municipalității că iluminatul public pornește prea târziu, în cartierul Rogerius de exemplu, cu riscul producerii de accidente.
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum o oră
08:50
Dimineața, în zilele noroase, când copiii merg la școală, străzile orădene sunt încă cufundate în beznă. Săptămâna trecută, localnicii au reclamat din nou municipalității că iluminatul public pornește prea târziu, în cartierul Rogerius de exemplu, cu riscul producerii de accidente.
Acum 2 ore
08:00
Comisarul Sergiu Lozincă, șeful Poliției Animalelor Bihor: „Animalul nu se poate plânge, doar suferă” # Bihoreanul
Cu o experiență de peste două decenii în Poliția Română, comisarul Sergiu Lozincă conduce, din vara anului 2024, Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul Poliției Bihor, după ce până atunci a anchetat cazuri ce implicau deșeuri periculoase ajunse în județ.
Acum 4 ore
07:20
CSM Oradea a pierdut în deplasarea de la AN Brescia, scor 17-13, în ultima etapă a grupelor Waterpolo Champions League, dar va continua parcursul european în EuroCup, unde va intra în optimile de finală după tragerea la sorți de vineri.
Acum 12 ore
23:00
CSM CSU Raiffeisen Oradea a încheiat participarea în FIBA Europe Cup cu o victorie obținută în deplasare, 107-100 pe terenul formației KK Cedevita Junior Zagreb, într-un meci din ultima etapă a fazei TOP 16, în care bihorenii au impresionat prin jocul ofensiv.
20:40
„Furtunul timpului”: A fost turnată fundația noului sediu al pompierilor din Salonta. Când ar urma să fie finalizat? (FOTO) # Bihoreanul
Pompierii din Salonta vor avea un sediu nou, într-o investiție de peste 15 milioane de lei realizată printr-un proiect derulat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și finanțat de Banca Mondială și Guvernul României, care ar urma să fie finalizată la începutul anului viitor. Miercuri, la turnarea fundației, a fost îngropată o „Capsulă a Timpului” inedită, realizată dintr-un furtun, în care au pus, printre altele, istoricul subunității, lista personalului și o fotografie de grup.
Acum 24 ore
20:00
Încă o rundă de simulări pentru elevii de-a VIII-a și cei care termină liceul. Când vor avea loc # Bihoreanul
După ce luna trecută au trecut printr-o simulare a examenelor naționale organizată la nivelul județului Bihor, elevii de-a VIII-a și de-a XII-a urmează să își testeze iar cunoștințele. De data aceasta, simulările sunt organizate la nivel național, de Ministerul Educației, fiind programate în luna martie.
19:50
„Am mare încredere în echipa mea”: Erik Lincar vorbește despre pregătirile din Antalya, meciurile amicale și despre situația lotului FC Bihor # Bihoreanul
După revenirea din cantonamentul din Antalya, FC Bihor intră în linie dreaptă cu pregătirea de iarnă, iar antrenorul Erik Lincar a oferit miercuri, la Stadionul Iuliu Bodola, o radiografie a echipei înaintea ultimelor teste amicale.
19:30
Pacienții asigurați din România vor avea dreptul la a doua opinie medicală, fără niciun cost suplimentar # Bihoreanul
Medicul curant va fi obligat prin lege să direcționeze pacientul asigurat și chiar să-l programeze pentru o următoare consultație sau investigație necesară stabilirii diagnosticului, fără ca acest lucru să implice vreun cost pentru pacient. În acest fel, potrivit unuia dintre deputații co-inițiatori ai proiectului legislativ, se va reduce riscul erorilor de diagnostic și se vor evita intervenții chirurgicale inutile, iar pe termen lung se vor economisi resurse.
19:00
Scandal pe banii municipiului Oradea. Un fost ministru PSD acuză că s-au făcut investiții „pe banii întregii țări”, iar Bolojan a alocat fonduri abuziv. Birta: „Fals, mincinos!” # Bihoreanul
O dispută politică aprigă, cu acuze grave, a izbucnit în jurul bugetului municipiului Oradea, după ce fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, a susținut că orașul ar fi departe de modelul de eficiență invocat frecvent în spațiul public și că ar fi fost „finanțat majoritar de la bugetul de stat”. Primarul Oradiei, Florin Birta, a reacționat public și a prezentat structura bugetară, acuzând totodată „minciună, manipulare și dezinformare”.
18:20
Performanțe răsplătite: 20 de elevi bihoreni au primit burse pentru excelența școlară și activitățile extracurriculare # Bihoreanul
20 de copii din Bihor au fost premiați, miercuri, de Asociația Pro Bambini, pentru perfomanțele școlare deosebite, dar și pentru implicarea lor în activități de voluntariat. Fiecare bursă a fost în valoare de 2.000 de lei.
18:10
Analiză Storia: Cât costă apartamentele în marile orașe și cum se reflectă prețurile în nivelul de trai. Oradea, printre orașele cu cele mai scăzute prețuri de vânzare # Bihoreanul
Prețurile apartamentelor din marile orașe ale României continuă să evidențieze diferențe importante între centrele urbane, nu doar din perspectiva costurilor de achiziție, ci și a nivelului de trai resimțit de locuitori. Conform prețurilor medii din anunțurile publicate pe Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România, cele mai scăzute prețuri medii de vânzare, calculate cumulat pentru apartamentele noi și vechi, se înregistrează în Iași (1.764 euro/mp), Oradea (1.831 euro/mp), Sibiu (1.938 euro/mp) și Timișoara (1.941 euro/mp).
18:00
SARBI ENERGY S.R.L. a semnat contractul de finanțare nr. 1362/19.11.2025 pentru implementarea proiectului „Construire parc fotovoltaic și împrejmuire teren”, în cadrul „Programului-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei - Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile.
18:00
Circulația auto în zona podului feroviar din strada Dragoș Vodă din Oradea se modifică din nou # Bihoreanul
Traficul auto în zona podului feroviar din strada Dragoș Vodă din Oradea va fi modificat din nou. Începând de joi circulația dinspre strada Seleușului către Cluj-Napoca se va desfășura normal, pe două benzi de circulație. În sens invers, pe strada Mareșal Alexandru Averescu, strict în zona lucrărilor, circulația va fi restricționată la o singură bandă pe sens.
17:40
„Cine nu îşi face cont nu va avea parcare la domiciliu”. Primăria Oradea a lansat în probe platforma digitală pentru parcări (VIDEO) # Bihoreanul
Parcările de domiciliu din Oradea vor fi cuprinse, din primăvară, pe o platformă digitală care va inventaria toate cele 27.652 de locuri din teren, asociaţia de proprietari de care aparţin, deţinătorii şi datele de contact ale celor de care aparţin.
17:20
Cinci mașini au fost implicate într-un accident produs miercuri după amiază între Sălard și Cauaceu. Opt persoane au fost rănite, dintre care două încarcerate.
17:10
Bilanț la Poliția Bihor: câinii polițiști au intrat în acţiune, hackerii devin tot mai agresivi, mai mulți morți pe șosele # Bihoreanul
Câinii polițiști devin tot mai prezenți în misiunile din Bihor: peste 100 de acțiuni operative au fost desfășurate anul trecut cu ajutorul lor, de la detectarea drogurilor și a tutunului de contrabandă până la căutarea persoanelor dispărute sau a cadavrelor. Compartimentul Canin e cea mai tânără structură a IPJ Bihor, a declarat miercuri chestorul Alin Haniș, la bilanțul instituției, care scoate la iveală și un paradox pe șosele: accidentele grave sunt mai puține, dar bilanțul victimelor este mai mare.
16:50
Un accident rutier s-a produs miercuri după-amiaza pe DN 76, în orașul Ștei, unde un biciclist a fost acroșat de un autoturism. La fața locului au intervenit echipaje medicale, care îl evaluează pe bărbat. Circulaţia în zonă este îngreunată.
16:30
Patru persoane reținute în scandalul furtului de lemne din pădurea Băile Felix. Între suspecţi, un pădurar și un inginer de la Ocolul Silvic Oradea # Bihoreanul
Patru persoane au fost reținute de polițiștii din Bihor după șase percheziții desfășurate în Oradea și în mai multe localități din județ, în dosarul penal vizând acuzaţiile de furt de lemne din pădurea Băile Felix. Printre suspecți se află doi angajați ai Ocolului Silvic Oradea, acuzați că ar fi falsificat date privind exploatarea masei lemnoase.
16:10
Denisa Cotuț și David Sferle au fost desemnați sportivii anului 2025 la Kempo Bihor, în cadrul unei gale spectaculoase care a adunat la Oradea sportivi, antrenori și iubitori ai artelor marțiale, pentru a celebra performanțele obținute pe tatami în ultimul an.
15:50
Patru persoane reținute în scandalul furtului de lemne din pădurea Băile Felix. Între suspecţi, doi pădurari de la Ocolul Silvic Oradea # Bihoreanul
Patru persoane au fost reținute de polițiștii din Bihor după șase percheziții desfășurate în Oradea și în mai multe localități din județ, în dosarul penal vizând acuzaţiile de furt de lemne din pădurea Băile Felix. Printre suspecți se află doi angajați ai Ocolului Silvic Oradea, acuzați că ar fi falsificat date privind exploatarea masei lemnoase.
15:00
Medalie și lacrimi. După ce a câștigat bronzul la Jocurile Olimpice, un sportiv norvegian a mărturisit că și-a înșelat iubita (VIDEO) # Bihoreanul
Norvegianul Sturla Holm Lægreid, medaliat marți cu bronz la Jocurile Olimpice de iarnă, a făcut o declarație neașteptată într-un interviu, mărturisind că și-a înșelat iubita pe care încă o consideră „dragostea vieții sale”.
14:20
Spectacolul despre deturnarea avionului din 1971, de pe Aeroportul Oradea, amânat. „Șoimii patriei” se va juca abia în toamnă # Bihoreanul
Premiera spectacolului „Șoimii patriei / Haza Sólymai” nu va mai avea loc la finalul lunii februarie, așa cum fusese anunțat inițial. Teatrul Regina Maria și Teatrul Szigligeti Színház au transmis miercuri, printr-un comunicat comun, că premiera se amână pentru toamna anului 2026.
14:10
Incendiu în Bihor. O mașină s-a făcut scrum, iar șoferul a ajuns la spital intoxicat cu fum # Bihoreanul
Un autoturism a fost distrus de un incendiu izbucnit miercuri, în satul Iteu, comuna Abram. Focul a cuprins mașina aflată pe un drum agricol, pe un deal din localitate, iar șoferul a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce s-a intoxicat cu fum, fiind ulterior transportat la spital pentru investigații
13:50
Tinerii orădeni sunt invitați la mai multe ateliere tematice, cu ocazia venirii primăverii. Aceștia vor putea picta mărțișoare din ceramică, să descopere poveștile unor românce importante din istorie și detalii din arta de creare a mozaicului, prin diverse activități interactive.
13:20
Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, acuză Fidesz că vrea să publice un clip cu el în ipostaze intime. Zice și că se derulează o campanie de dezinformare pe TikTok, ca în România # Bihoreanul
Liderul opoziției ungare, Péter Magyar, susține că partidul de guvernământ Fidesz îl șantajează și pregătește publicarea, înainte de alegerile din 12 aprilie, a unui clip în care ar apărea în ipostaze intime, alături de fosta sa iubită. Totodată, el îl acuză pe premierul Viktor Orbán că a intensificat o campanie de dezinformare pe TikTok, pe care o compară cu cea care a influențat alegerile din România.
13:00
ERA Park Oradea sărbătorește Love Days cu un weekend plin de evenimente dedicate Zilei Îndrăgostiților # Bihoreanul
Cu ocazia Zilei Îndrăgostiților, ERA Park Oradea invită publicul la un weekend plin de activități speciale, divertisment, surprize și momente dedicate îndrăgostiților, desfășurate în perioada 12–15 februarie.
12:50
Cseke Attila: Doar un sfert din primării își pot plăti salariile din încasările proprii # Bihoreanul
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că doar o pătrime din cele peste 3.200 de primării din România își pot plăti salariile angajaților din veniturile proprii din taxe și impozite. Astfel de situații vor fi reglementate prin grile de salarizare diferite care se vor aplica în aceste UAT-uri.
12:10
Pentru prima oară, pe Aeroportul din Oradea a aterizat o aeronavă Cargo pornită din Africa și operată de o companie din Ucraina specializată în operațiuni în „medii dificile”. Avionul, un Boeing 737-36Q, a adus o încărcătură de numai 6 tone, iar asta din cauza unor furtuni care au perturbat traficul naval în Strâmtoarea Gibraltar.
11:50
Termoficare anunță întreruperea furnizării energiei termice pentru 6 puncte termice din Oradea # Bihoreanul
Pentru remedierea unor avarii, apărute la rețeaua termică de transport din strada Mihai Eminescu, începând de azi, 11 februarie 2026, ora 10.00, s-a întrerupt furnizarea energiei termice pentru prepararea apei calde de consum și a încălzirii, pentru consumatorii alimentați din punctele termice (PT) 409, 410, 411,415, 416 și 418.
11:10
Economii de 10 milioane de lei la Cancelaria prim-ministrului, în 2025. Cât a contat renunțarea la mașinile RA-APPS # Bihoreanul
Cancelaria prim-ministrului a încheiat anul 2025 cu economii de aproape 10 milioane de lei față de anul precedent, potrivit unui comunicat transmis miercuri de Guvernul României. Din această sumă, 84% din economii au fost realizate în ultimele șase luni ale anului trecut, în perioada noului mandat guvernamental, se subliniază în informare.
11:10
CCR a amânat încă o dată, pentru a cincea oară, decizia privind pensiile magistraților. Judecătorul aflat în concediu paternal s-a dus la ședință # Bihoreanul
Curtea Constituțională a României a amânat miercuri încă o dată - pentru a cincea oară - o decizie în ceea ce privește legea care scade cuantumul pensiilor magistraților și crește treptat vârsta de pensionare a acestora până la 65 de ani.
10:20
La plastic sau la pubelă? RER Vest explică unde și cum se aruncă deșeurile din polistiren # Bihoreanul
Caserolele în care se livrează mâncarea, unele pahare de unică folosință sau materialele de protecție din cutiile produselor electronice fac parte din viața noastră cotidiană și ne pun probleme când vine vorba să ne descotorosim de ele. Ar trebui să ajungă în pubela neagră, cu deșeuri reziduale, sau în sacul galben?
09:40
Spectacolul de dans contemporan "Romeo și Julieta. Rock Story" ajunge la Oradea. Joi, de la ora 19, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor, artiștii Teatrului de Balet Sibiu vor aduce cea mai cunoscută poveste de iubire, a lui Shakespeare, și îi vor da un twist modern, vibrant, folosind ca fundal muzical piese rock celebre ale trupei Queen.
Ieri
09:00
Lifturile pasajului Decebal din Oradea, dat în folosință încă din primăvara anului trecut, nu funcționează nici astăzi. Orădenii în vârstă sau suferinzi de diferite dizabilități, care vor să subtraverseze bulevardul cu același nume, sunt obligați să circule pe scări sau să ocolească sute de metri până la trecerea pentru pietoni.
08:00
Victime colaterale: Mii de bihoreni sunt afectați de eliminarea scutirilor pentru persoanele cu handicap # Bihoreanul
Eliminarea scutirilor pentru persoanele cu handicap lovește bihorenii cu dizabilități chiar când impozitele pe proprietate s-au dublat. În vreme ce la nivelul județului Bihor există în evidențe 21.000 de persoane cu handicap, anul trecut municipiul Oradea a acordat astfel de facilități pentru 4.200 de persoane, care în 2026 vor plăti bugetului local 4,5 milioane lei.
10 februarie 2026
22:30
CSM Oradea, meci de gală cu Dinamo: replică solidă în fața campioanei, într-o atmosferă electrizantă la Arena Antonio Alexe (FOTO) # Bihoreanul
CSM Oradea a oferit o replică solidă campioanei României, Dinamo București, într-un meci de gală din sferturile Cupei României, jucat marți seară, la Arena Antonio Alexe, într-o atmosferă specială, cu un public mai numeros decât de obicei.
19:50
Polo: CSM Oradea joacă în Italia împotriva puternicei AN Brescia în ultima etapă a grupelor Champions League # Bihoreanul
Echipa de polo pe apă CSM Oradea se deplasează miercuri la Brescia, pentru ultimul meci din grupele Waterpolo Champions League 2025/26. Deși calificarea în sferturile competiției este deja decisă în favoarea italienilor, orădenii își propun să ofere o prestație solidă și să își continue aventura europeană în EuroCup, competiția secundară a European Aquatics.
19:00
CSM Oradea se pregătește pentru Cupa României. Ce antrenor caută Șerban Sere pentru a-l înlocui pe Cristian Achim # Bihoreanul
În pragul turneului final al Cupei României, CSM Oradea anunță pregătiri intense și transmite că este în căutarea unui antrenor cu energie și experiență, care să vină de la vară și care să ducă echipa la performanțe înalte și să atragă publicul în tribune.
18:40
Delincvenţa juvenilă este în creştere în Bihor şi Satu Mare: 154 de minori trimişi în judecată într-un singur an, cu 50% mai mulți decât în 2024 # Bihoreanul
Delincvenţa juvenilă este în creştere în Bihor şi Satu Mare: 154 de minori au fost trimişi în judecată în 2025, faţă de 106 în anul precedent, potrivit datelor succinte făcute publice de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea din bilanţul pe anul trecut. În total, procurorii au gestionat peste 41.000 de dosare penale şi au trimis în instanţă aproape 2.800 de inculpaţi.
18:00
Primăria Oradea răspunde acuzațiilor Coaliției Rogerius: Nu cerem monitorizarea locatarilor, ci doar evidența apartamentelor nelocuite # Bihoreanul
Primăria Oradea respinge acuzațiile formulate de Coaliția Rogerius, potrivit cărora municipalitatea ar fi cerut asociațiilor de proprietari informații care țin de viața privată a locatarilor, în contextul funcționării ecoinsulelor digitalizate pentru colectarea deșeurilor. Municipalitatea arată că le cere asociațiilor de proprietari doar informații administrative, necesare dimensionării sistemului de salubritate, nu și date personale.
17:40
La doar 10 ani, Sara Maria Gherdan, de la CS Sănătatea Oradea, continuă să impresioneze în tenisul românesc. Ea a cucerit Cupa Laguna Sport de la Timișoara și urcând până pe locul 7 în clasamentul național, demonstrând talent, muncă și determinare încă de la o vârstă fragedă.
17:30
Cât plătește Tribunalul Bihor firmei fostului vicepreședinte al Consiliului Județean Traian Bodea pentru arhiva instanțelor # Bihoreanul
Tribunalul Bihor achită aproximativ 126.000 de euro pe an pentru chiria spațiului în care este depozitată arhiva de conservare, într-o clădire deținută de firma lui Traian Bodea, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Bihor, potrivit unei investigații publicate marți de Public Record despre costurile plătite anual de instituțiile din justiție pentru sedii închiriate de la persoane sau companii cu conexiuni politice ori cu probleme penale.
17:00
Baschet: CSM CSU Raiffeisen Oradea va încheia miercuri aventura FIBA la Zagreb, cu KK Cedevita Jr # Bihoreanul
CSM CSU Raiffeisen Oradea se deplasează la Zagreb pentru ultimul meci din TOP 16 FIBA Europe Cup 2025/26, cu KK Cedevita Jr, în încercarea de a încheia aventura europeană cu o victorie, înaintea turneului final al Cupei României.
16:40
Vin controalele cu drona! Poliția Locală Oradea a descoperit 440 de construcții ilegale după ce a verificat doar 5% din suprafața orașului # Bihoreanul
Poliţia Locală Oradea a continuat anul trecut verificările în teren pentru identificarea clădirilor neautorizate mai vechi de 3 ani începute, în premieră naţională în 2024. După controalele derulate pe doar 5% din suprafaţa oraşului, poliţiştii locali au aplicat amenzi de 1,3 milioane lei, în 440 de cazuri.
16:20
Bolojan vrea să-i țină în țară pe absolvenții de Medicină care au învățat la buget: „Ai o obligație față de țara aceasta” # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan propune ca absolvenții de studii medicale, care au învățat fără să-și plătească taxele de școlarizare, să fie obligați să rămână să profeseze în țară „cel puțin câțiva ani”.
15:50
În viteză: a început forarea piloților pasajului suprateran de pe centura Oradea din proiectul tram-tren (FOTO) # Bihoreanul
În numai o săptămână de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor pentru construirea pasajului rutier suprateran de pe centura Oradea la intersecția cu calea ferată ce leagă orașul de Băile Felix, deja se forează piloții pe care se vor sprijini zidurile acestuia. Pasajul este necesar pentru cel mai mare proiect al Consiliului Județean Bihor, cel pentru înființarea rețelei tram-tren în Zona Metropolitană Oradea.
15:40
Artiștii, revoltați din cauza unui proiect al Ministerului Culturii, care i-ar obliga să stea 8 ore la lucru: „un demers profund imoral”, „un act de cinism” # Bihoreanul
Artiști din întreaga țară ripostează față de un proiect pilot elaborat de Ministerul Culturii, condus chiar de un actor, András István Demeter. Conform proiectului, artiștii vor trebui să stea 8 ore la lucru, să-şi prezinte programul de lucru, să facă raport de activitate şi să semneze foaia de prezenţă. Tudor Chirilă a reacționat dur: „Ar trebui să ştii, dacă tot ai ajuns ministru al Culturii, că există artişti a căror muncă nu se poate măsura cu şublerul". UNITER a spus că este „un act de cinism”, „un demers profund imoral”.
15:10
Coaliția Rogerius acuză Primăria Oradea de solicitări abuzive legate de ecoinsulele digitalizate pentru deșeuri # Bihoreanul
Coaliția Rogerius, o alianță de asociații de proprietari de la blocurile din vestul orașului, condamnă public o solicitare transmisă de Primăria Oradea către asociațiile care folosesc ecoinsule digitalizate pentru aruncarea deșeurilor. Asociațiilor li s-a cerut să verifice apartamentele care nu au utilizat cartelele de acces la containere în perioada 15 noiembrie 2025 – 15 ianuarie 2026 și să raporteze situația „la zi” a locuințelor în care nu stă nimeni.
14:50
Ce mai fac judecătorii CCR ca să amâne verdictul pe legea pensiilor speciale ale magistraților: un membru propus de PSD și-a luat, brusc, concediu... paternal # Bihoreanul
Proiectul propus de Guvernul Bolojan încă din toamna anului trecut pentru creșterea vârstei de pensionare a magistraților și reducerea pensiilor acestora va fi amânat pentru a șasea oară, un adevărat record, după ce un membru al CCR și-a luat subit concediu paternal pentru a bloca pronunțarea unei hotărâri. Judecătorul care și-a „amintit” brusc de datoriile de tată este Gheorghe Stan, propus de PSD și fost șef al faimoasei Secții speciale înființate în epoca Dragnea.
14:40
Zăcămintele de magneziu din Bihor vor fi cartografiate de România și SUA, în parteneriat # Bihoreanul
Reîntors dintr-o vizită la Washington, consilierul prezidențial Radu Burnete a anunțat un parteneriat cu Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS), pentru actualizarea hărților geologice ale României prin tehnologii moderne, inclusiv imagini satelitare și senzori aerieni. În baza acestei colaborări, vor fi cartografiate zăcăminte de minerale rare din țara noastră, inclusiv cel de magneziu din Bihor.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.