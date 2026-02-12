Noaptea minții: Iluminatul public din Oradea e reglat după „ora Bucureștiului”

15:40

Artiști din întreaga țară ripostează față de un proiect pilot elaborat de Ministerul Culturii, condus chiar de un actor, András István Demeter. Conform proiectului, artiștii vor trebui să stea 8 ore la lucru, să-şi prezinte programul de lucru, să facă raport de activitate şi să semneze foaia de prezenţă. Tudor Chirilă a reacționat dur: „Ar trebui să ştii, dacă tot ai ajuns ministru al Culturii, că există artişti a căror muncă nu se poate măsura cu şublerul". UNITER a spus că este „un act de cinism”, „un demers profund imoral”.