Karina Pavăl, vicepreşedintele Pavăl Holding, face prima declaraţie despre preluarea Carrefour: Această tranzacţie marchează un pas strategic important şi reflectă încrederea noastră în potenţialul pe termen lung al pieţei din România

În 2021, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) avea un buget de cheltuieli de 8 miliarde de lei (1,6 mld. euro). Patru ani mai târziu, în 2025, bugetul a fost de 24 de miliarde de lei (4,8 mld. euro). Saltul a fost posibil pentru că, dincolo de fondurile „tradiţionale” ale UE, în creştere, din 2024 în joc au intrat şi fondurile din PNRR – 6 mld. lei (granturi) în 2024 şi 10 mld. lei în 2025 (granturi şi împrumuturi).
Zitec, unul dintre jucătorii importanţi din piaţa românească de IT, cu afaceri de 38 mil. euro la nivel de grup în 2025, a anunţat achiziţia companiei Equilobe, un integrator specializat pe tehnologii .NET cu clienţi din Germania şi Olanda, potrivit unui comunicat al companiei. Tranzacţia consolidează poziţia Zitec ca partener pentru soluţii bazate pe tehnologii Microsoft şi susţine strategia de expansiune pe pieţele din Europa de Vest.„Equilobe aduce un portofoliu valoros de clienţi internaţionali, cu precădere din pieţe mature precum Germania şi Olanda. Această mişcare susţine direct strategia Zitec de expansiune internaţională accelerată, completând prezenţa şi operaţiunile existente ale companiei în Europa de Vest", a declarat Alex Lăpuşan, CEO şi co-fondator al Zitec.
Cariera ocupă o mare parte din viaţa unei persoane, aşa că e normal să îţi pui unele întrebări privind satisfacţia pe care o resimţi la locul de muncă sau dacă eşti acolo unde îţi doreşti profesional. Unele persoane fac ceea ce le place, altele rămân pentru siguranţa financiară, iar altele simt că e timpul pentru o schimbare.
Câştigul salarial mediu net a ajuns în luna decembre 2025 la 5.914 lei, în creştere cu 299 lei, adică 5,3%, faţă de luna noiembrie a anului trecut, arată datele INS publicate joi.
Acţiunile Hidroelectrica (simbol H2O), cea mai valoroasă companie din portofoliul statului român, se tranzacţionează în creştere cu 14% de la început de an, dinamica aducându-i în ultimele sesiuni o serie de recorduri absolute la Bursa de Valori Bucureşti. După un randament de doar 1,8% în 2025, rămâne întrebarea: ce alimentează acum interesul investitorilor pentru titlurile societăţii?
Te pregăteşti să bagi primii bani în Bursă din economiile strânse de tine, te tentează o anume acţiune, dar ai auzit tot felul de sfaturi şi despre alte instrumente financiare?
Coca-Cola HBC România, liderul pieţei de băuturi răcoritoare, a raportat în 2025 un volum de 175,8 mi­lioane de unit cases de băuturi îmbuteliate, adică circa 993 de mi­lioane de litri, în scădere cu 4% faţă de anul precedent, arată datele din ultimul raport al companiei-mamă.
Oferta publică iniţială a Electroalfa, inter­me­diată de Swiss Capital şi UniCredit pentru o valoare de 580 mil. lei şi o capitalizare anticipată de 1,7 mld. lei, a adunat mii de investitori de re­tail, însă structura ordinelor arată o par­ticipare preponderentă a sub­scrierilor mici, în timp ce alocarea fi­nală a diminuat sumele cerute.
Migraţia investitorilor că­tre plasamente sigure pre­cum Bursa de Va­lori Bucureşti sau titlu­rile de stat, care au ofe­rit randamente atractive cu un risc mi­nim, cuplată cu o scădere a numărului de proiecte noi de tehnologie, dar şi a calităţii start-upurilor care au ajuns la pitching, multe dintre ele fiind simple „hobby-uri“ sau proiecte fără o analiză reală a pieţei, au fost principalele cauze care au dus la prăbuşirea pieţei locale de investiţii de tip angel în 2025.
Bursa de Valori Bucureşti a încheiat şedinţa de tranzacţionare de miercuri 11 februarie cu un avans de 1% pentru indicele de referinţă BET, ajuns la 27.708 puncte, aproape de un nou maxim istoric.
Deficitul de protecţie financiară al populaţiei din România a ajuns la 833 mld. lei, cu 5% mai mult la nivel naţional, arată cel mai recent studiu realizat de MIR Research la solicitarea Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare (UNSAR).
În 2018, Samer Tawk a devenit pri­mul atlet care a reprezentat Libanul la schi fond la Jocurile Olimpice de Iarnă. Un an mai târziu, acesta zăcea pe un pat de spital întrebându-se dacă va mai putea merge vreodată, scrie Deutsche Welle.
