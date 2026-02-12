Camelia Popescu, Investment Director, CVC: România are, fără îndoială, unul dintre cele mai ridicate potenţiale de creştere din Europa pe termen lung. Acest lucru este susţinut de avantaje structurale pe care le vedem şi în alte ţări din Europa Centrală şi de Est, precum Polonia şi Cehia
12 februarie 2026
Dan Ostahie, fondator şi CEO, Altex România: M&A l-am folosit ca să cumpărăm know-how. O organizaţie, în general, se dezvoltă fie pe verticală, cumpărând alte companii care fac aceleaşi lucruri, fie cumpărând un jucător care are sinergii cu tine, fie prin integrare pe verticală, pe orizontală sau printr-o formă prin care oferi produse şi servicii mai bune # Ziarul Financiar
Zitec achiziţionează Equilobe şi creează unul dintre cei mai puternici poli de capabilităţi .NET din România. Integratorul IT ajunge la peste 340 de angajaţi şi continuă strategia de M&A lansată în 2016 # Ziarul Financiar
Zitec, unul dintre jucătorii importanţi din piaţa românească de IT, cu afaceri de 38 mil. euro la nivel de grup în 2025, a anunţat achiziţia companiei Equilobe, un integrator specializat pe tehnologii .NET cu clienţi din Germania şi Olanda, potrivit unui comunicat al companiei. Tranzacţia consolidează poziţia Zitec ca partener pentru soluţii bazate pe tehnologii Microsoft şi susţine strategia de expansiune pe pieţele din Europa de Vest.„Equilobe aduce un portofoliu valoros de clienţi internaţionali, cu precădere din pieţe mature precum Germania şi Olanda. Această mişcare susţine direct strategia Zitec de expansiune internaţională accelerată, completând prezenţa şi operaţiunile existente ale companiei în Europa de Vest", a declarat Alex Lăpuşan, CEO şi co-fondator al Zitec.
GEN Z Sondaj. Peste 30% dintre tineri îşi doresc o schimbare la locul de muncă sau nu sunt mulţumiţi de salariul obţinut # Ziarul Financiar
Cariera ocupă o mare parte din viaţa unei persoane, aşa că e normal să îţi pui unele întrebări privind satisfacţia pe care o resimţi la locul de muncă sau dacă eşti acolo unde îţi doreşti profesional. Unele persoane fac ceea ce le place, altele rămân pentru siguranţa financiară, iar altele simt că e timpul pentru o schimbare.
Peste 1.300 de companii, asociaţii şi sindicate din Europa, reunite în Comunitatea Declaraţiei de la Anvers, cer guvernelor măsuri pentru a restabili competitivitatea industrială a Europei, a proteja locuri de muncă şi a transforma Pactul Industrial Curat în rezultate resimţite în fabrici în 2026 # Ziarul Financiar
Salariul mediu net a fost în decembrie 2025 de 5.914 lei,cu 299 lei mai mare decât în luna anterioară # Ziarul Financiar
Câştigul salarial mediu net a ajuns în luna decembre 2025 la 5.914 lei, în creştere cu 299 lei, adică 5,3%, faţă de luna noiembrie a anului trecut, arată datele INS publicate joi.
Bursă. Maxim după maxim pentru acţiunile Hidroelectrica. Ce susţine cotaţia? „Compania a început să transmită un mesaj strategic mult mai ambiţios, axat pe diversificare şi extindere pe verticală“, spune unul dintre cei mai longevivi brokeri din piaţa locală de capital # Ziarul Financiar
Acţiunile Hidroelectrica (simbol H2O), cea mai valoroasă companie din portofoliul statului român, se tranzacţionează în creştere cu 14% de la început de an, dinamica aducându-i în ultimele sesiuni o serie de recorduri absolute la Bursa de Valori Bucureşti. După un randament de doar 1,8% în 2025, rămâne întrebarea: ce alimentează acum interesul investitorilor pentru titlurile societăţii?
Eşti pe punctul de a face primii paşi în investiţii? Uite de ce ar trebui să ţii cont: „Informează-te din sursele corecte, nu lua sfaturi financiare de la instalatorul tău sau de la influenceri din zona de fashion. Evită hype-ul de moment şi întreabă pe cineva în care chiar ai încredere“ # Ziarul Financiar
Te pregăteşti să bagi primii bani în Bursă din economiile strânse de tine, te tentează o anume acţiune, dar ai auzit tot felul de sfaturi şi despre alte instrumente financiare?
KPMG Legal-Toncescu şi Asociaţii şi KPMG România asistă Pavăl Holding în negocierile exclusive pentru achiziţia operaţiunilor Carrefour din România. Karina Pavăl, Vicepreşedinte Pavăl Holding: Această tranzacţie marchează un pas strategic important şi reflectă încrederea noastră în potenţialul pe termen lung al pieţei din România # Ziarul Financiar
Vânzările de băuturi carbogazoase fac un pas în spate: Volumele îmbuteliatorului Coca-Cola în România s-au întors la nivelul din 2016 după trei ani consecutivi de scăderi # Ziarul Financiar
Coca-Cola HBC România, liderul pieţei de băuturi răcoritoare, a raportat în 2025 un volum de 175,8 milioane de unit cases de băuturi îmbuteliate, adică circa 993 de milioane de litri, în scădere cu 4% faţă de anul precedent, arată datele din ultimul raport al companiei-mamă.
Bursă. Jumătate din cele 5.200 de ordine pe retail au fost sub 1.000 de lei, alte 20% între 1.000 şi 10.000 de lei. Au fost şi subscrieri de 50-60 mil. lei, într-un final fiind ordine de 1,4 mil. lei pe fondul aglomerării. Pe instituţionali, cele mai mari zece ordine, între 13 mil. lei şi 84 mil. lei. Cine ar putea fi cei mari # Ziarul Financiar
Oferta publică iniţială a Electroalfa, intermediată de Swiss Capital şi UniCredit pentru o valoare de 580 mil. lei şi o capitalizare anticipată de 1,7 mld. lei, a adunat mii de investitori de retail, însă structura ordinelor arată o participare preponderentă a subscrierilor mici, în timp ce alocarea finală a diminuat sumele cerute.
ZF IT Generation. Investor Watch. Marius Istrate, preşedintele asociaţiei TechAngels: Investiţiile membrilor s-au prăbuşit în 2025 pentru că investitorii au ales siguranţa bursei şi a titlurilor de stat, iar start-upurile au venit nepregătite. Pentru 2026 există o disponibilitate de 3-4 mil. euro, dar se caută proiecte ambiţioase de deep tech şi apărare # Ziarul Financiar
Migraţia investitorilor către plasamente sigure precum Bursa de Valori Bucureşti sau titlurile de stat, care au oferit randamente atractive cu un risc minim, cuplată cu o scădere a numărului de proiecte noi de tehnologie, dar şi a calităţii start-upurilor care au ajuns la pitching, multe dintre ele fiind simple „hobby-uri“ sau proiecte fără o analiză reală a pieţei, au fost principalele cauze care au dus la prăbuşirea pieţei locale de investiţii de tip angel în 2025.
Bursa de Valori Bucureşti a încheiat şedinţa de tranzacţionare de miercuri 11 februarie cu un avans de 1% pentru indicele de referinţă BET, ajuns la 27.708 puncte, aproape de un nou maxim istoric.
Diferenţa dintre resursele disponibile şi cele de care ar avea nevoie o familie într-o situaţie dificilă este, în medie, de 165.400 lei. Alexandru Ciuncan, şeful UNSAR: Introducerea de deductibilităţi fiscale pentru asigurările de viaţă şi majorarea celor de la asigurări de sănătate sunt esenţiale pentru stimularea protecţiei financiare a populaţiei # Ziarul Financiar
Deficitul de protecţie financiară al populaţiei din România a ajuns la 833 mld. lei, cu 5% mai mult la nivel naţional, arată cel mai recent studiu realizat de MIR Research la solicitarea Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare (UNSAR).
Poveştile speciale ale unor personaje mai speciale de la Jocurile Olimpice de Iarnă # Ziarul Financiar
În 2018, Samer Tawk a devenit primul atlet care a reprezentat Libanul la schi fond la Jocurile Olimpice de Iarnă. Un an mai târziu, acesta zăcea pe un pat de spital întrebându-se dacă va mai putea merge vreodată, scrie Deutsche Welle.
Cu boomul şistului pe sfârşite în SUA, producătorii americani de petrol de şist privesc dincolo de graniţe pentru creştere # Ziarul Financiar
Companiile americane din sectorul şistului sunt conştiente că perioada de boom a trecut, însă realizează că este prea devreme să renunţe, cu cererea de petrol aşteptată să continue să crească. Multe şi-au unit forţele, iar unele pun la bătaie capital suplimentar pentru a extrage cât pot de mult din câmpurile care le-au mai rămas. De curând, au început să se uite peste graniţe după şist, notează The Wall Street Journal.
Dan Lăzărescu, şeful operaţiunilor Bosch în România preia şi conducerea Centrului de Inginerie Bosch din Cluj. Prioritatea mea este să consolidez şi mai mult poziţia României în ecosistemul nostru global de inovaţie # Ziarul Financiar
Centrul de Inginerie Bosch din Cluj, cel mai mare hub de cercetare şi dezvoltare al grupului german din Europa de Est, are un nou director. Dan Lăzărescu, directorul general al Robert Bosch S.R.L. şi reprezentantul Grupului Bosch în România, a preluat şi conducerea centrului începând cu luna ianuarie 2026, succedându-i lui Tobias Matter, care a condus unitatea timp de patru ani şi va ocupa o nouă poziţie în cadrul companiei.
ZF 15 minute cu un antreprenor. Snow Fest, o serie de festivaluri organizate în Alpii Francezi de o familie de antreprenori locali, adună 5.000 de români în două staţiuni de schi din Franţa. „Din totalul locurilor de cazare, circa 40% sunt ocupate de românii veniţi la festivalurile organizate de noi“ # Ziarul Financiar
Snow Fest, o serie de festivaluri organizate în Alpii Francezi de o familie de antreprenori locali, va aduna în două săptămâni circa 5.000 de turişti români în două staţiuni de schi din Franţa, mai exact Les Deux Alpes şi Val Thorens, organizate în perioada 21 martie – 4 aprilie.
Sorin Pâslaru, ZF: PIB-ul României va trece în 2026 de o bornă istorică: 400 mld. euro. A fost nevoie de 12 ani să treacă de la 100 mld. euro la 200 mld. euro, de 5 ani să treacă de la 200 mld. euro la 300 mld. euro, iar de la 300 mld. euro la 400 mld. euro a trecut în doar 3 ani. În 5-7 ani vom depăşi Austria # Ziarul Financiar
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Radu Cojoc, Goldring: Există aşteptări mari pentru raportările financiare. Investitorii vor fi exigenţi cu energia şi utilităţile; chiar şi rezultate în linie, precum la OMV Petrom, pot aduce marcări de profit # Ziarul Financiar
După ce bursa a crescut cu aproape 70% în ultimul an cu tot cu dividende, ducând inevitabil la evaluări mai ridicate pentru principalele companii listate, piaţa intră într-o etapă în care cifrele raportate de emitenţi trebuie să confirme aprecierile puternice din ultimele luni şi entuziasmul investitorilor.
Care este povestea Coramet, o afacere pornită acum 35 de ani la Cluj şi care astăzi operează cinci depozite şi 34 de magazine de materiale de construcţii # Ziarul Financiar
Povestea companiei clujene Coramet, activă în distribuţia şi în retailul de materiale de construcţii, a început să se scrie acum 35 de ani. Astăzi, grupul operează cinci depozite şi 34 de magazine în zona Transilvaniei.
De la zero la 200.000 de metri pătraţi. Birouri pentru 20.000 de corporatişti sunt în construcţie în Capitală # Ziarul Financiar
Dacă în 2025 nu a fost livrată nicio clădire de birouri – o premieră în istoria modernă a Bucureştiului –, iar singura clădire finalizată în ultimii doi ani, AFI Loft (15.000 mp), avea în septembrie 2025 o rată de ocupare de doar 14%, potrivit raportului financiar al AFI Europe, în prezent şapte clădiri sunt în construcţie.
De ce îşi satisface România doar o treime din consumul de unt? Importurile au crescut cu 37% în valoare în doar un an, până la 137 mil. euro, iar Polonia e principalul furnizor # Ziarul Financiar
Fiecare român consumă 1,7 kg de unt anual, adică 8,5 pachete de 200 de grame, cea mai comună formă din comerţ. Din consumul total al populaţiei, România reuşeşte să aibă un grad de autoaprovizionare de 36%, conform datelor Institutului Naţional de Statistică.
Deficitul de personal din turism creşte importurile de forţă de muncă străină. „Există organizaţii în care angajaţii străini reprezintă mai mult de un sfert din totalul personalului.“ # Ziarul Financiar
Turismul românesc simte tot mai acut criza forţei de muncă, iar acest deficit s-a adâncit şi mai tare în ultimii ani, astfel că importul de forţă de muncă a devenit o soluţie tot mai necesară în piaţă.
Moldova are autostradă. Ce face cu ea? Impactul A7 în businessul curierilor: „Livrăm peste 50.000 de colete zilnic în zona Moldovei, dintr-un total de 400.000 colete în toată ţara. Autostrada ne permite să reducem timpul de tranzit cu o oră în această zonă“ # Ziarul Financiar
Autostrada Moldovei, care va lega Capitala de Paşcani până la finalul anului, un pas major în modernizarea infrastructurii rutiere, va optimiza consumul de combustibil şi reducerea uzurii flotelor operate de curieri, dar va contribui şi la siguranţa livrărilor, pe o piaţă a coletelor estimată la 8 miliarde de lei.
Coca-Cola HBC România, liderul pieţei de băuturi răcoritoare, a raportat în 2025 un volum de 175,8 milioane de unit cases de băuturi îmbuteliate, adică circa 993 de milioane de litri, în scădere cu 4% faţă de anul precedent, arată datele din ultimul raport al companiei-mamă.
