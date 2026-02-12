Producătorul de medicamente Biofarm Bucureşti a vândut o clădire situată pe Bd. Iancu de Hunedoara către Iancu de Hunedoara Residence, la preţul de 5 milioane euro
Ziarul Financiar, 12 februarie 2026 15:30
14:15
Cum au reuşit fondurile din PNRR să tripleze, în cinci ani, cheltuielile pentru construcţia de autostrăzi, până la 5 mld. euro în 2025. Din cele 24 mld. lei (4,8 mld. euro) cheltuite anul trecut pentru autostrăzi şi drumuri, 10 mld. lei (2 mld. euro) au venit prin PNRR # Ziarul Financiar
În 2021, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) avea un buget de cheltuieli de 8 miliarde de lei (1,6 mld. euro). Patru ani mai târziu, în 2025, bugetul a fost de 24 de miliarde de lei (4,8 mld. euro). Saltul a fost posibil pentru că, dincolo de fondurile „tradiţionale” ale UE, în creştere, din 2024 în joc au intrat şi fondurile din PNRR – 6 mld. lei (granturi) în 2024 şi 10 mld. lei în 2025 (granturi şi împrumuturi).
Samir Karia, CEO, Citibank România: România este o ţară cu rating investment grade. De multe ori uităm acest lucru. Eu am lucrat în pieţe cu rating mult mai scăzut, inclusiv în Africa, iar investitorii continuau să meargă acolo, atraşi de randamente mai mari, chiar dacă riscurile erau semnificative # Ziarul Financiar
Adrian Codîrlaşu, Preşedinte CFA Society România: Cred că mediul de afaceri poate fi îmbunătăţit în special prin politica fiscală. Aşa cum am văzut în ultimii 3-4 ani, există foarte multă volatilitate în domeniul taxării. Acest lucru trebuie să înceteze şi companiilor trebuie să li se ofere o anumită predictibilitate fiscală # Ziarul Financiar
Camelia Popescu, Investment Director, CVC: România are, fără îndoială, unul dintre cele mai ridicate potenţiale de creştere din Europa pe termen lung. Acest lucru este susţinut de avantaje structurale pe care le vedem şi în alte ţări din Europa Centrală şi de Est, precum Polonia şi Cehia # Ziarul Financiar
Dan Ostahie, fondator şi CEO, Altex România: M&A l-am folosit ca să cumpărăm know-how. O organizaţie, în general, se dezvoltă fie pe verticală, cumpărând alte companii care fac aceleaşi lucruri, fie cumpărând un jucător care are sinergii cu tine, fie prin integrare pe verticală, pe orizontală sau printr-o formă prin care oferi produse şi servicii mai bune # Ziarul Financiar
Zitec achiziţionează Equilobe şi creează unul dintre cei mai puternici poli de capabilităţi .NET din România. Integratorul IT ajunge la peste 340 de angajaţi şi continuă strategia de M&A lansată în 2016 # Ziarul Financiar
Zitec, unul dintre jucătorii importanţi din piaţa românească de IT, cu afaceri de 38 mil. euro la nivel de grup în 2025, a anunţat achiziţia companiei Equilobe, un integrator specializat pe tehnologii .NET cu clienţi din Germania şi Olanda, potrivit unui comunicat al companiei. Tranzacţia consolidează poziţia Zitec ca partener pentru soluţii bazate pe tehnologii Microsoft şi susţine strategia de expansiune pe pieţele din Europa de Vest.„Equilobe aduce un portofoliu valoros de clienţi internaţionali, cu precădere din pieţe mature precum Germania şi Olanda. Această mişcare susţine direct strategia Zitec de expansiune internaţională accelerată, completând prezenţa şi operaţiunile existente ale companiei în Europa de Vest", a declarat Alex Lăpuşan, CEO şi co-fondator al Zitec.
GEN Z Sondaj. Peste 30% dintre tineri îşi doresc o schimbare la locul de muncă sau nu sunt mulţumiţi de salariul obţinut # Ziarul Financiar
Cariera ocupă o mare parte din viaţa unei persoane, aşa că e normal să îţi pui unele întrebări privind satisfacţia pe care o resimţi la locul de muncă sau dacă eşti acolo unde îţi doreşti profesional. Unele persoane fac ceea ce le place, altele rămân pentru siguranţa financiară, iar altele simt că e timpul pentru o schimbare.
Peste 1.300 de companii, asociaţii şi sindicate din Europa, reunite în Comunitatea Declaraţiei de la Anvers, cer guvernelor măsuri pentru a restabili competitivitatea industrială a Europei, a proteja locuri de muncă şi a transforma Pactul Industrial Curat în rezultate resimţite în fabrici în 2026 # Ziarul Financiar
Salariul mediu net a fost în decembrie 2025 de 5.914 lei,cu 299 lei mai mare decât în luna anterioară # Ziarul Financiar
Câştigul salarial mediu net a ajuns în luna decembre 2025 la 5.914 lei, în creştere cu 299 lei, adică 5,3%, faţă de luna noiembrie a anului trecut, arată datele INS publicate joi.
Bursă. Maxim după maxim pentru acţiunile Hidroelectrica. Ce susţine cotaţia? „Compania a început să transmită un mesaj strategic mult mai ambiţios, axat pe diversificare şi extindere pe verticală“, spune unul dintre cei mai longevivi brokeri din piaţa locală de capital # Ziarul Financiar
Acţiunile Hidroelectrica (simbol H2O), cea mai valoroasă companie din portofoliul statului român, se tranzacţionează în creştere cu 14% de la început de an, dinamica aducându-i în ultimele sesiuni o serie de recorduri absolute la Bursa de Valori Bucureşti. După un randament de doar 1,8% în 2025, rămâne întrebarea: ce alimentează acum interesul investitorilor pentru titlurile societăţii?
Eşti pe punctul de a face primii paşi în investiţii? Uite de ce ar trebui să ţii cont: „Informează-te din sursele corecte, nu lua sfaturi financiare de la instalatorul tău sau de la influenceri din zona de fashion. Evită hype-ul de moment şi întreabă pe cineva în care chiar ai încredere“ # Ziarul Financiar
Te pregăteşti să bagi primii bani în Bursă din economiile strânse de tine, te tentează o anume acţiune, dar ai auzit tot felul de sfaturi şi despre alte instrumente financiare?
KPMG Legal-Toncescu şi Asociaţii şi KPMG România asistă Pavăl Holding în negocierile exclusive pentru achiziţia operaţiunilor Carrefour din România. Karina Pavăl, Vicepreşedinte Pavăl Holding: Această tranzacţie marchează un pas strategic important şi reflectă încrederea noastră în potenţialul pe termen lung al pieţei din România # Ziarul Financiar
Vânzările de băuturi carbogazoase fac un pas în spate: Volumele îmbuteliatorului Coca-Cola în România s-au întors la nivelul din 2016 după trei ani consecutivi de scăderi # Ziarul Financiar
Coca-Cola HBC România, liderul pieţei de băuturi răcoritoare, a raportat în 2025 un volum de 175,8 milioane de unit cases de băuturi îmbuteliate, adică circa 993 de milioane de litri, în scădere cu 4% faţă de anul precedent, arată datele din ultimul raport al companiei-mamă.
Bursă. Jumătate din cele 5.200 de ordine pe retail au fost sub 1.000 de lei, alte 20% între 1.000 şi 10.000 de lei. Au fost şi subscrieri de 50-60 mil. lei, într-un final fiind ordine de 1,4 mil. lei pe fondul aglomerării. Pe instituţionali, cele mai mari zece ordine, între 13 mil. lei şi 84 mil. lei. Cine ar putea fi cei mari # Ziarul Financiar
Oferta publică iniţială a Electroalfa, intermediată de Swiss Capital şi UniCredit pentru o valoare de 580 mil. lei şi o capitalizare anticipată de 1,7 mld. lei, a adunat mii de investitori de retail, însă structura ordinelor arată o participare preponderentă a subscrierilor mici, în timp ce alocarea finală a diminuat sumele cerute.
ZF IT Generation. Investor Watch. Marius Istrate, preşedintele asociaţiei TechAngels: Investiţiile membrilor s-au prăbuşit în 2025 pentru că investitorii au ales siguranţa bursei şi a titlurilor de stat, iar start-upurile au venit nepregătite. Pentru 2026 există o disponibilitate de 3-4 mil. euro, dar se caută proiecte ambiţioase de deep tech şi apărare # Ziarul Financiar
Migraţia investitorilor către plasamente sigure precum Bursa de Valori Bucureşti sau titlurile de stat, care au oferit randamente atractive cu un risc minim, cuplată cu o scădere a numărului de proiecte noi de tehnologie, dar şi a calităţii start-upurilor care au ajuns la pitching, multe dintre ele fiind simple „hobby-uri“ sau proiecte fără o analiză reală a pieţei, au fost principalele cauze care au dus la prăbuşirea pieţei locale de investiţii de tip angel în 2025.
Bursa de Valori Bucureşti a încheiat şedinţa de tranzacţionare de miercuri 11 februarie cu un avans de 1% pentru indicele de referinţă BET, ajuns la 27.708 puncte, aproape de un nou maxim istoric.
