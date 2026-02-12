Peste ce nu ar putea trece Irisha în viitoarea relație. Bruneta își dorește ca iubitul ei să stea bine pe finanțe
SpyNews, 12 februarie 2026 13:50
Irisha este o femeie singură momentan, dar nu a ezitat să descrie tiparul de bărbat pe care și-l dorește alături. Influencerița a vorbit deschis pentru Știrile Antena Stars despre aspectele pe care nu le-ar putea ierta niciodată. A mai menționat și că își dorește un iubit bogat!
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
13:50
Cu ce probleme se confruntă Dorian Popa după operație! S-a speriat când s-a uitat în oglindă # SpyNews
Dorian Popa s-a operat la nas și a trecut printr-o transformare radicală în ceea ce privește aspectul său fizic. Iată că recuperarea după rinoplastie este mai dificilă decât s-ar fi așteptat vloggerul.
13:50
Energii intense, schimbări rapide și un an care promite să ne scoată din zona de confort. Sâmbătă, de la ora 14:00, la „Lumea nevăzută”, Dana Bălăceanu îl are invitat pe psihologul și specialistul în feng shui și metafizică chineză Risvan Vlad Rusu, într-o ediție despre începuturi, decizii curajoase și direcția anului 2026.
13:50
Peste ce nu ar putea trece Irisha în viitoarea relație. Bruneta își dorește ca iubitul ei să stea bine pe finanțe # SpyNews
Irisha este o femeie singură momentan, dar nu a ezitat să descrie tiparul de bărbat pe care și-l dorește alături. Influencerița a vorbit deschis pentru Știrile Antena Stars despre aspectele pe care nu le-ar putea ierta niciodată. A mai menționat și că își dorește un iubit bogat!
13:50
Familia Zmărăndescu a fost votată pentru eliminare, dar superputerea săptămânii i-a salvat încă o dată! Power Couple, lider detașat de audiență! # SpyNews
S-a încheiat și cea de-a șasea săptămână din Power Couple! Cuplurile au demonstrat, ca de fiecare dată, curaj și dorință de a merge cât mai departe. Au depășit probe dificile, și-au învins fricile sau măcar s-au luptat cu ele până la un anumit punct. Lunea, marțea și miercurea, formatul de pe Antena 1 și AntenaPLAY rămâne prima alegere a celor de acasă, show-ul fiind lider detașat de audiență și ieri.
Acum o oră
13:10
Adina Buzatu nu-și dorește oameni falși în jur! Cum își selectează designerul vestimentar prietenii # SpyNews
Adina Buzatu a oferit un interviu exclusiv pentru Știrile Antena Stars despre oamenii din jurul ei. Designerul vestimentar este atent atunci când vine vorba despre prietenii și a explicat cum își selectează apropiații. Iată la ce este extrem de atentă creatoarea de modă!
13:10
Când vor fi înmormântați afaceristul mort în Iași și soția lui. Semnificația zilei este dureroasă # SpyNews
Trupurile neînsuflețite ale lui Sorin și Dianei Iacob au fost duse în localitatea natală. Cei doi urmează să fie conduși pe ultimul drum, alături de copilul lor care urma să se nască. Ziua în care vor fi înmormântați soții din Vaslui, morți în Iași, este sfâșietoare.
13:10
Emisiunea „Petrecem în familie”, prezentată de Mirela Vaida, revine sâmbătă, de la ora 19.00, cu o ediție specială, dedicata Zilei Indrăgostiților, o ediție plină de voie bună, muzică și invitați speciali, pregătiți să aducă zâmbete și momente memorabile telespectatorilor.
Acum 2 ore
12:30
Un actor român a fost arestat de polițiștii ICE în SUA! Ce infracțiune gravă este acuzat că a comis # SpyNews
Un actor român celebru a fost arestat de polițiștii ICE din Statele Unite ale Americii. Numele și poza acestuia apar în lista imigranților reținuți, alături de alte 123 de persoane originare din România.
12:30
Gimnaşti, antrenori şi antreprenori de succes în America. Povestea Marianei şi a lui Adrian Manta, sâmbătă, la „Visul românesc – Succes american” # SpyNews
Mariana și Adrian Manta sunt protagoniștii noii ediții „Visul românesc – Succes american”, emisiunea prezentată de Mădălina Bălan, o poveste reală despre curaj, sacrificiu și puterea de a o lua de la zero departe de casă.
12:30
Bogdan Mocanu, primele declarații după despărțirea de Iasmina! Influencerul a dat cărțile pe față # SpyNews
Bogdan Mocanu a oferit un interviu exclusiv pentru Știrile Antena Stars, confirmând oficial despărțirea de Iasmina. Cei doi au ales să-și spună "adio" definitiv! Iată ce a transmis influencerul!
12:30
„Infiltrați în culise”, emisiunea difuzată sâmbătă și duminică, de la ora 17:00, aduce telespectatorii mai aproape de culisele producțiilor Antena Stars și de poveștile vedetelor invitate. Formatul promite interviuri sincere, momente inedite și detalii mai puțin știute din viața personală și profesională a artiștilor.
12:20
Nu iubeşte doar filmul, ci şi animăluţele de companie. Irina Margareta Nistor, confesiuni, duminică, la „Spynews TV” # SpyNews
Duminică, de la ora 13:00, pe Antena Stars, Mara Bănică și Marius Niță aduc o nouă ediție „Spynews TV”, cu subiecte fierbinți, invitați speciali și povești care au ținut prima pagină a presei mondene. Emisiunea începe cu o incursiune în dosarele mondene ale unor nume sonore precum Luminița Anghel, Gina Pistol și Cornel Constantiniu, dar și cu un material dedicat cuplurilor uitate de multă vreme, analizate alături de Oana Paraschiv, într-o retrospectivă plină de detalii și dezvăluiri.
12:20
Liviu Vârciu și soția lui Anda Călin, sunt împreună de mulți ani. Cei doi au împreună doi copii, Anastasia și Matei. Ei bine, amorezii au oferit un interviu exclusiv pentru Știrile Antena Stars, cu numeroase replici savuroase. Iată cum se înțeleg!
12:20
Destinaţii exotice şi poveşti autentice. Jamaica şi Zanzibar, sâmbătă, la „Vacanța de vedetă” # SpyNews
Destinații exotice, povești autentice și experiențe de vacanță care inspiră. Sâmbătă, de la ora 15:00, la „Vacanța de vedetă” cu Laura Cosoi, telespectatorii pornesc într-o nouă călătorie alături de Călin Donca şi Maria Constantin.
Acum 4 ore
11:50
Victor Rebengiuc ar fi primit un mesaj de amenințare cu moartea din partea unei persoane necunoscute. Polițiștii din cadrul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale (SIC) Central au făcut percheziții domiciliare, joi, acasă la două persoane. Suspecții au fost dus la audieri.
11:50
Simona Trașcă și viitorul ei soț au început pregătirile pentru nuntă! Blondina va avea două rochii de mireasă # SpyNews
Simona Trașcă se pregătește intens pentru momentul în care va ajunge în fața altarului, alături de Marian Buzilă. Vedeta a dezvăluit, într-un interviu exclusiv pentru Știrile Antena Stras, faptul că va purta două rochii de mireasă. Blondina și viitorul ei soț au spus și dacă evenimentul va fi sau nu unul grandios.
11:30
Ficatul gras (steatoza hepatică) apare des la analize sau la ecografie, uneori fără simptome clare. Partea practică este că, în majoritatea cazurilor, obiceiurile zilnice influențează evoluția: ce pui în farfurie, cât de des mănânci pe fugă și cât zahăr „se strecoară” în băuturi și gustări. Obiectivul acestui ghid este să te ajute să construiești un plan alimentar realist, ușor de urmat, care susține scăderea grăsimii din ficat și recuperarea treptată a funcției hepatice. Acest articol are scop informativ și nu înlocuiește consultul medical de specialitate.
11:10
17 februarie 2026, zi importantă pentru fiecare semn zodiacal! Se anunță o lună plină de schimbări # SpyNews
Se apropie cu pași repezi data de 17 februarie, zi în care toți nativii vor simți că, în sfârșit, lucrurile încep să se miște. Februarie se anunță a fi o lună a schimbărilor, pentru fiecare semn zodiacal. Pregătiți-vă, urmează să primiți multe vești!
11:00
O femeie a primit un diagnostic crunt. Credea că e o obosită, dar veștile medicilor au șocat-o # SpyNews
O problemă aparent banală s-a transformat într-un coșmar pentru o femeie. Credea că se simte rău din cauza oboselii, însă a ajuns la medic, iar diagnosticul pe care l-a primit a fost crunt. Femeia a povestit prin ce a trecut.
10:40
Olga Verbițchi și Andreea Bostănică s-au aliat împotriva Iulianei Beregoi! Cele două influencerițe cer efectuarea testului poligraf # SpyNews
Scandalul în care e implicată Iuliana Beregoi devine din ce în ce mai puternic! Olga Verbițchi și Andreea Bostănică au provocat-o în spațiul public pe tânăra cântăreață să facă testul poligraf! Iată ce au transmis!
10:20
Clipe de panică în Paris, miercuri după-amiază. Un șofer de autobuz a fost atacat și amenințat de un bărbat înarmat cu un cuțit. Polițiștii au fost nevoiți să tragă focuri de armă pentru a-l prinde pe agresor.
Acum 6 ore
10:00
Un bărbat din județul Brăila a fost dat dispărut pe data de 18 septembrie 2025. De atunci, acesta a fost de negăsit, asta... până acum! Omul în cauză a fost găsit fără suflare, sub pat!
09:40
Cum a aflat un nutriționist din România că două dintre clientele sale au același iubit. Le-a spus sau nu fetelor # SpyNews
Un nutriționist a avut parte de o întâmplare atipică. Femeia a aflat că două dintre clientele sale au același iubit. Nutriționistul a stat puțin pe gânduri, iar mai apoi a decis dacă să le dezvăluie și fetelor că sunt înșelate.
09:00
Un influencer celebru a murit după ce a mâncat crab toxic. Voia să facă vizualizări pe social media # SpyNews
Un influencer în vârstă de 51 de ani a murit după ce a mâncat crab toxic. Femeia filma un videoclip pentru social media și voia să facă vizualizări. Influencerița a făcut convulsii și s-a stins din viață la spital.
08:40
Bărbatul care și-a împușcat mortal fiica nu va fi tras la răspundere pentru fapta sa! Lucy avea doar 23 de ani # SpyNews
Noi vești în cazul bărbatului care și-a ucis cu sânge rece propria fiica! Acesta nu va fi pus sub acuzare după ce a împușcat-o pe tânăra de 23 de ani. Iată motivul halucinant de la care ar fi început disputa!
Acum 24 ore
00:10
Răsturnare de situație la Power Couple! Ce cuplu urma să fie eliminat. Superputerea soților Urzică a adus surprize # SpyNews
Un cuplu urma să fie eliminat la Power Couple. Concurenții au avut de ales între soții Zmărăndescu și Sandra Izbașa & Răzvan Bănică. Luiza și Cătălin Zmărăndescu au intrat la vot pentru a cincea oară.
00:00
Fostul soț și fostul iubit al Ioanei Popescu, confruntare de zile mari! Ce și-au spus foștii parteneri ai jurnalistei # SpyNews
Moartea Ioanei Popescu rămâne un subiect important, chiar și la câteva luni distanță. Jurnalista s-a stins din viață în urmă cu ceva timp, din cauza unor afecțiuni medicale, iar fostul soț și fostul iubit al acesteia s-au confruntat în direct la Spynews TV. Iată despre ce este vorba!
11 februarie 2026
23:30
James Van Der Beek, actorul cunoscut pentru rolul său principal din drama americană Dawson's Creek, s-a stins din viață la vârsta de 48 de ani, după o lungă luptă cu o boală gravă. Tragedia a zguduit industria filmului.
23:20
Dana Roba a postat un mesaj care ridică multe semne de întrebare! Make-up artista suferă după fostul iubit sau doar vrea să atragă atenția internauților? Iată detaliul care a dat-o de gol pe fosta parteneră a lui Nicolae Guță!
23:10
Oase, la un pas de a ceda, la Power Couple: „Îmi venea să plâng de nervi”. Cum a reacționat iubita lui, Maria # SpyNews
Oase a fost la un pas de a ceda, la Power Couple. Concurentul a vrut să abandoneze proba în timp ce era la înălțime. Cei doi nu au reușit să ducă proba la bun sfârșit. Maria Pitică, în schimb, a preferat să nu cedeze.
23:00
Dorian de la Mireasa a făcut-o pe Aliz să plângă. Ce s-a întâmplat între cei doi concurenți # SpyNews
Aliz a fost surprinsă plângând, după ce Dorian a criticat gesturile pe care ea le-a făcut față de el. Tânăra nu a reușit să își stăpânească lacrimile și a fost vizibil afectată de ceea ce a spus concurentul pentru care ea a declarat că a intrat în competiție.
22:40
Maria Constantin și Monica Tatoiu, răspuns acid pentru persoanele care le jignesc în mediul online: „Acele tanti ofuscate trăiesc într-o bulă” # SpyNews
Maria Constantin și Monica Tatoiu au reacționat dur, în urma valului de critici care s-a năpustit asupra lor. Cele două vedete nu s-au mai abținut și au spus lucrurilor pe nume, în direct, la Spynews TV. Iată mai multe detalii!
22:20
Cine este mai gelos în cuplul format din Sandra Izbașa și Răzvan Bănică: „De parcă nu știu cu cine stau în casă” # SpyNews
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au făcut proba „În al șaptelea cer” de la Power Couple. Concurentul a avut, la început, emoții, mai ales că nu știa la ce să se aștepte. Cei doi au dezvăluit și cine este mai gelos în cuplul lor.
22:10
EXCLUSIV | Margherita de la Clejani este bună de plată | Drogurile afectează grav și portofelul # SpyNews
Margherita de la Clejani, pe numele de inculpată Myriam-Margareta Manole, a mai primit o lovitură, după ce a ratat șansa de a-și albi cazierul: judecătorii au obligat-o să plătească pentru daunele produse în accidentul comis sub influența drogurilor.
22:10
EXCLUSIV | Situație halucinantă în blocul afectat de explozia din Rahova | Se lasă cu dosar # SpyNews
Reveniți cu greu în casele lor și obligați să înlocuiască țevile de gaze, locatarii blocului afectat de explozia din cartierul bucureștean Rahova s-au trezit cu o nouă problemă, pe care au decis s-o tranșeze în instanță.
22:10
Exclusiv! Călin Donca, declaraţii fără perdea despre Larisa Uţă şi Cristian Boureanu: „În lumea reală, dacă cineva mi-ar fi făcut aşa, de mult l-aş fi bătut # SpyNews
Călin Donca a vorbit fără rețineri despre Larisa Uță și Cristian Boureanu. Afaceristul susține că Larisa Uță i-a jignit soția, la Survivor, lucru care l-ar fi scos din sărite. A negat că îl cunoaște pe Cristian Boureanu dinainte de emisiune, mărturisind că probabil ar fi ajuns să se ia la bătaie, dacă nu erau ceilalți concurenți de față pentru a interveni. Declarațiile tranșante ale afaceristului, în exclusivitate pentru Spynews.ro.
22:10
Ioana State dă cărțile pe față! Motivul pentru care a luat hotărârea să dea jos peste 20 de kilograme: "bullying-ul ăla a fost..." # SpyNews
Ioana State dă cărțile pe față! Actrița dezvăluie motivul pentru care a luat hotărârea să slăbească peste 20 de kilograme. Mai mult, combate speculațiile apărute și vorbește deschis despre cum se simțea înainte de această schimbare. Declarații exclusive.
22:10
Cătălin Bordea, fără inhibiții! Actorul, dezvăluiri picante din viața amoroasă: "A venit o dubă neagră, m-a luat..." # SpyNews
Cătălin Bordea ne-a oferit un interviu fără inhibiții, făcând dezvăluiri picante din viața sa amoroasă. Actorul vorbește despre o experiență prin care a trecut, pe care ar repeta-o oricând și pe care o recomandă chiar și altora. Declarații incendiare!
22:10
Lino Golden se căsătorește peste doar două luni! Ce va face cântărețul diferit față de prima nuntă cu fosta soție # SpyNews
După ce anul trecut a divorțat, Lino Golden este pregătit să se căsătorească din nou. Chiar la fix un an de la divorț, cântărețul urmează să spună iar „DA” în fața ofițerului de stare civilă, iar noi avem declarații exclusive chiar de la artist. Ce va face cântărețul diferit față de prima nuntă cu fosta soție și cum a pregătit momentul cererii în New York.
22:10
Irisha știe clar ce vrea de la noul iubit: să aibă bani! Influencerița nu acceptă bărbați săraci în viața ei: ”El trebuie să fie stâlpul relației” # SpyNews
Irisha știe clar ce își dorește de la noul iubit și, după cum ne-a spus chiar ea, acest lucru nu este deloc o noutate. Influencerița susține că banii partenerului într-o relație sunt foarte importanți, iar bărbatul care îi va deveni iubit trebuie să câștige mult mai mulți bani decât ea. O condiție cât se poate de clară!
22:00
Oana Roman a postat un mesaj plin de emoție, pe rețelele de socializare. Vedeta este răpusă de dorul mamei sale, pe care a pierdut-o în urmă cu aproximativ doi ani. Mioara Roman s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani, iar fiica ei trăiește cu o durere imensă în suflet. Iată ce a scris pe Internet!
22:00
Bebeluș, mort după ce ar fi consumat lapte praf contaminat. Produsul ar fi făcut parte dintr-un lot retras de la vânzare # SpyNews
Tragedie într-o familie! Un bebeluș a murit după ce ar fi consumat lapte praf contaminat. Produsul făcea parte dintr-un lot retras recent de la vânzare din cauza riscurilor de contaminare. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte.
21:40
Doliu la Opera Națională București! S-a stins din viață soprana Liliana Dumitrache. Avea 72 de ani. Decesul său lasă un gol imens în lumea muzicală din România.
21:30
Andrei Niculae a abandonat proba, la Power Couple: „Am zis că rămân acolo”. De ce s-a contrazis mai apoi cu iubita lui # SpyNews
Andrei Niculae a abandonat proba, la Power Couple. Concurentul a încercat să o ducă la capăt, însă a decis să renunțe. Claudia i-a fost alături, spunând că îl înțelege, însă mai apoi a părut că este deranjată după ce Andrei Niculae a tachinat-o pe motiv că pleacă acasă.
21:20
Mesajul emoționant al Franciscăi pentru TJ Miles la scurt timp după ce l-a făcut tătic: „Lacrimile noastre...” # SpyNews
Francisca și TJ Miles trăiesc cele mai frumoase clipe din viața lor! Cei doi au devenit părinții unei fetițe superbe, iar proaspăta mămică a transmis un mesaj absolut emoționant, dedicat partenerului său. Iată despre ce este vorba!
21:00
Irina Columbeanu arată cum decurge o zi din viața ei la facultate, în New York. Ce program are fiica Monicăi Gabor # SpyNews
Irina Columbeanu a arătat cum își petrece o zi obișnuită la facultate, în New York. Viața ei de studentă este destul de activă. Are cursuri și diverse activități, dar și timp pentru a se relaxa și a merge la sală.
20:50
Familia afaceristului mort în accidentul din Iași își strigă durerea. Sora lui nu își poate reveni din șoc: „Este insuportabil de trăit” # SpyNews
Sora afaceristului mort în accidentul din Iași este în stare de șoc. Familia se pregătește să îl conducă pe ultimul drum atât pe el, cât și pe soția lui și copilul lor nenăscut. Tragedia s-a abătut asupra familiei lor la patru luni de când Sorin și sora lui și-au pierdut mama.
20:50
Incredibil! Ce a cerut o clientă atunci când a intrat într-o cafenea. Barmanul a rămas șocat # SpyNews
De necrezut! O clientă a reușit să șocheze un barman, atunci când s-a prezentat în cafenea cu o cerință neobișnuită. Deși bărbatul a încercat să îi explice femeii că ceea ce își dorește ea nu există, aceasta nu a priceput. Iată mai multe detalii!
20:20
De unde provin resturile de dronă găsite pe plajă, în Mamaia. Reacția Ministerului Apărării Naționale # SpyNews
În această seară, 11 februarie, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a oferit clarificări după ce, cu două zile în urmă, fragmente de dronă au fost descoperite pe plajă, în stațiunea Mamaia, județul Constanța.
20:10
Cum i-a răspuns Marilu Dobrescu unui bărbat care a acuzat-o că ar fi întreținută de iubit. Influencerița a răbufnit # SpyNews
Marilu Dobrescu a răbufnit! Influencerița a povestit un episod recent din viața ei, în care și-a ieșit din minți, în urma unei întrebări pe care a primit-o de la un bărbat. Roșcata a dezvăluit totul pe Internet, acolo unde se bucură de un succes colosal. Iat=ă mai multe detalii!
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.