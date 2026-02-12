Cu ce probleme se confruntă Dorian Popa după operație! S-a speriat când s-a uitat în oglindă

20:50

Sora afaceristului mort în accidentul din Iași este în stare de șoc. Familia se pregătește să îl conducă pe ultimul drum atât pe el, cât și pe soția lui și copilul lor nenăscut. Tragedia s-a abătut asupra familiei lor la patru luni de când Sorin și sora lui și-au pierdut mama.