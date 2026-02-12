Cristiano Bergodi a fost sancționat după conflictul cu jucătorii CFR

13:50

Ce înseamnă, concret, anestezia la animalele de companie și în ce situații este absolut necesară? Care sunt cele mai mari temeri ale proprietarilor de animale atunci când aud cuvântul „anestezie" și cât sunt ele justificate? Există diferențe majore între anestezia la câini, pisici și alte animale de companie? Acestea sunt o parte din întrebările la […]