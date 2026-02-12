Descoperire în Primăria Oradea: Abonament de tramvai vechi de aproape 100 de ani, dezvelit la înlocuirea podelelor din palatul administrativ
Bihoreanul, 12 februarie 2026 15:20
Muncitorii care reabilitează clădirea Primăriei Oradea au descoperit miercuri, la dezvelirea podelelor dintr-un birou de la primul etaj al clădirii, un abonament de călătorie vechi de aproape 100 de ani. La acea vreme abonamentele se validau prin aplicarea de timbre valorice într-un carnet, iar funcționarii publici beneficiau de reducere.
• • •
Acum 30 minute
15:20
Acum o oră
15:00
Visit Oradea este prezentă la unul dintre cele mai importante evenimente din industria turismului național, Târgul de Turism al României, care se desfășoară la Romexpo, București, în perioada 12-15 februarie 2026.
14:50
RAR: Peste 200 de certificate de înmatriculare, retrase în Bihor în 2025, în urma controalelor în trafic # Bihoreanul
Aproape 40% dintre vehiculele verificate anul trecut în trafic, în județul Bihor, de inspectorii Registrul Auto Român (RAR) prezentau neconformități tehnice sau probleme legate de acte, potrivit raportului pe 2025 transmis de instituție, care arată totodată că au fost retrase, în urma verificărilor din teren, peste 200 de certificate de înmatriculare.
14:50
Oradea Transport Local S.A., cu sediul în Oradea, judeţul Bihor, str. Atelierelor nr. 12, cu datele de identificare: cod fiscal RO 63483 şi nr.RC J/05/1/1991, tel.0259/423.245, 0359/808.501, fax.0259/426.010, vinde deșeuri metalice prin licitația publică cu strigare care va avea loc la sediul societăţii, ȋn data de 02.03.2026 la ora 10.00.
Acum 2 ore
14:10
Una din cele mai vorbite limbi ale lumii, chineza, se va preda și în două școli din Oradea. Inspectoratul Școlar Județean Bihor și Institutul Confucius din Cluj au înființat un Centru de predare a limbii chineze în municipiu, unde din această primăvară se vor ține cursuri gratuite de limbă, cultură și civilizație chineză.
Acum 4 ore
13:30
Protest AUR, subțire și fără vlagă, în Oradea: „Jos taxarea, vrem schimbarea!” și „Vrem un mărțișor fără dictator!" (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Nici vremea frumoasă, senină și caldă, nici atenta organizare a activiștilor AUR, care au împărțit afișe și panglici tricolore, nu au reușit să mobilizeze mai mult de 60-80 de bihoreni, majoritatea în vârstă, la mult promovatul protest de 12 minute, „din al 12-lea ceas”, împotriva politicilor Guvernului Bolojan. Oamenii au scandat „după dictare” și cea mai mare doză de energie au demonstrat-o când au strigat „Jos cu Bolojan!”. La miting au participat inclusiv foști PSD-iști cu funcții, convertiți la „valorile AUR”.
13:10
Moartea lui Kurt Cobain, readusă în atenția publică. Doi criminaliști susțin că artistul nu s-ar fi sinucis! # Bihoreanul
O ipoteză surprinzătoare privind moartea solistului trupei Nirvana, din anul 1997, a fost lansată de doi criminaliști: Kurt Cobain ar fi fost omorât, iar crima ar fi fost mascată apoi printr-o sinucidere!
12:50
Flagrant pe DN1, la ieșire din Oradea spre Cluj: trei tineri arestați pentru trafic de droguri de mare risc # Bihoreanul
Trei tineri, cu vârste între 18 și 24 de ani, au fost arestați preventiv după ce au fost prinşi în flagrant, pe DN1, la ieșirea din municipiul Oradea spre Cluj, în timp ce vindeau aproximativ 200 de grame de substanță cristalină 4-CMC, drog de mare risc, pentru 13.000 de lei.
12:30
Atlas Business Event 2026 – Trei zile de networking, inovație și energie la Poiana Brașov (FOTO) # Bihoreanul
În perioada 4–6 februarie 2026, Hotel Aurelius din Poiana Brașov a găzduit ediția anuală a ATLAS BUSINESS EVENT, un eveniment de referință organizat de CESAL SA și dedicat partenerilor săi de top. Timp de trei zile, invitații s-au bucurat de un cadru exclusivist, menit să încurajeze dialogul, consolidarea relațiilor de business și dezvoltarea unor noi perspective de colaborare.
12:10
Accidentul cu 5 mașini de lângă Sălard a fost provocat de un șofer care a intrat pe contrasens. Concluziile polițiștilor # Bihoreanul
Polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Județean Bihor au transmis joi concluziile primelor cercetări în cazul accidentului rutier în care au fost implicate cinci mașini, produs miercuri după-amiază pe DN 19E, între Sălard și Cauaceu. Acesta a fost provocat de un șofer care, în condiții încă neclare, a intrat pe contrasens.
11:50
Doi tineri din Bihor au schingiuit un cal ca să se distreze. Poliția Animalelor i-a reținut, după apariția unui clip pe internet # Bihoreanul
Un tânăr de 25 de ani și un adolescent de 16 ani din localitatea Cubulcut, comuna Săcueni, au fost reținuți de polițiștii de la Protecția Animalelor din Bihor după ce au lovit cu brutalitate un cal și l-au supus la efort extrem, doar ca să se distreze. Cazul a ieșit la iveală după ce imaginile cu animalul maltratat au fost postate pe o rețea de socializare.
11:40
A fost stabilită structura anului școlar 2026-2027: Când încep cursurile, când vor fi vacanțele # Bihoreanul
Forma finală a structurii anului școlar 2026-2027 a fost avizată în ședința Comisiei de Dialog Social, a anunțat joi Ministerul Educației și Cercetării, printr-un comunicat oficial. Potrivit instituției, cursurile vor începe luni, 7 septembrie 2026, și se vor încheia vineri, 18 iunie 2027. Anul școlar va avea o durată de 36 de săptămâni de cursuri.
Acum 6 ore
11:30
În contextul demersurilor pentru optimizarea insulelor ecologice din Oradea, RER Vest reamintește regulile simple ale separării corecte a deșeurilor acolo unde sunt produse, în locuințe.
11:00
Carrefour anunță vânzarea magazinelor din România către frații Pavăl, proprietarii Dedeman, pentru 823 de milioane de euro # Bihoreanul
Grupul Carrefour a anunțat oficial joi că demarează procedura de vânzare a filialei din România către Pavăl Holding. Mai precis, a fost anunțată „intrarea în negocieri exclusive cu Pavăl Holding pentru vânzarea tuturor activităților sale din România”.
10:30
Aproape 900 de locuri de muncă vacante în Bihor. Muncitorii necalificați, la mare căutare # Bihoreanul
Bihorenii aflați în căutarea unui loc de muncă pot să-și încerce norocul, consultând lista săptămânală a joburilor disponibile publicată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. În această săptămână, sunt anunțate 899 de locuri de muncă vacante, iar solicitările angajatorilor arată că cei mai căutați sunt muncitorii necalificați, pentru diferite sectoare
10:20
Întâmplare ieșită din comun în Italia: Un bărbat de 57 de ani a aruncat din greșeală 20 de lingouri de aur la gunoi, scrie Corriere della Sera. Bărbatul achiziționase aurul legal, de-a lungul anilor, și îl păstra într-o cutie de tablă pe care a aruncat-o, fără să-și dea seama, într-un container. Realizând gafa comisă, acesta a cerut ajutorul autorităților.
09:40
Slabi la mate: Mai puțin de jumătate din elevii din Bihor au luat note de trecere la matematică, la simularea Evaluării Naționale # Bihoreanul
Aproape 5.000 de elevi de clasa a VIII-a din județul Bihor au participat, în luna ianuarie, la simularea Evaluării Naționale, organizată de Inspectoratul Școlar Județean Bihor. Potrivit datelor centralizate recent, rezultatele arată diferențe semnificative între discipline, cea mai mare problemă rămânând matematica.
Acum 8 ore
08:50
Dimineața, în zilele noroase, când copiii merg la școală, străzile orădene sunt încă cufundate în beznă. Săptămâna trecută, localnicii au reclamat din nou municipalității că iluminatul public pornește prea târziu, în cartierul Rogerius de exemplu, cu riscul producerii de accidente.
08:00
Comisarul Sergiu Lozincă, șeful Poliției Animalelor Bihor: „Animalul nu se poate plânge, doar suferă” # Bihoreanul
Cu o experiență de peste două decenii în Poliția Română, comisarul Sergiu Lozincă conduce, din vara anului 2024, Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul Poliției Bihor, după ce până atunci a anchetat cazuri ce implicau deșeuri periculoase ajunse în județ.
Acum 12 ore
07:20
CSM Oradea a pierdut în deplasarea de la AN Brescia, scor 17-13, în ultima etapă a grupelor Waterpolo Champions League, dar va continua parcursul european în EuroCup, unde va intra în optimile de finală după tragerea la sorți de vineri.
Acum 24 ore
23:00
CSM CSU Raiffeisen Oradea a încheiat participarea în FIBA Europe Cup cu o victorie obținută în deplasare, 107-100 pe terenul formației KK Cedevita Junior Zagreb, într-un meci din ultima etapă a fazei TOP 16, în care bihorenii au impresionat prin jocul ofensiv.
20:40
„Furtunul timpului”: A fost turnată fundația noului sediu al pompierilor din Salonta. Când ar urma să fie finalizat? (FOTO) # Bihoreanul
Pompierii din Salonta vor avea un sediu nou, într-o investiție de peste 15 milioane de lei realizată printr-un proiect derulat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și finanțat de Banca Mondială și Guvernul României, care ar urma să fie finalizată la începutul anului viitor. Miercuri, la turnarea fundației, a fost îngropată o „Capsulă a Timpului” inedită, realizată dintr-un furtun, în care au pus, printre altele, istoricul subunității, lista personalului și o fotografie de grup.
20:00
Încă o rundă de simulări pentru elevii de-a VIII-a și cei care termină liceul. Când vor avea loc # Bihoreanul
După ce luna trecută au trecut printr-o simulare a examenelor naționale organizată la nivelul județului Bihor, elevii de-a VIII-a și de-a XII-a urmează să își testeze iar cunoștințele. De data aceasta, simulările sunt organizate la nivel național, de Ministerul Educației, fiind programate în luna martie.
19:50
„Am mare încredere în echipa mea”: Erik Lincar vorbește despre pregătirile din Antalya, meciurile amicale și despre situația lotului FC Bihor # Bihoreanul
După revenirea din cantonamentul din Antalya, FC Bihor intră în linie dreaptă cu pregătirea de iarnă, iar antrenorul Erik Lincar a oferit miercuri, la Stadionul Iuliu Bodola, o radiografie a echipei înaintea ultimelor teste amicale.
19:30
Pacienții asigurați din România vor avea dreptul la a doua opinie medicală, fără niciun cost suplimentar # Bihoreanul
Medicul curant va fi obligat prin lege să direcționeze pacientul asigurat și chiar să-l programeze pentru o următoare consultație sau investigație necesară stabilirii diagnosticului, fără ca acest lucru să implice vreun cost pentru pacient. În acest fel, potrivit unuia dintre deputații co-inițiatori ai proiectului legislativ, se va reduce riscul erorilor de diagnostic și se vor evita intervenții chirurgicale inutile, iar pe termen lung se vor economisi resurse.
19:00
Scandal pe banii municipiului Oradea. Un fost ministru PSD acuză că s-au făcut investiții „pe banii întregii țări”, iar Bolojan a alocat fonduri abuziv. Birta: „Fals, mincinos!” # Bihoreanul
O dispută politică aprigă, cu acuze grave, a izbucnit în jurul bugetului municipiului Oradea, după ce fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, a susținut că orașul ar fi departe de modelul de eficiență invocat frecvent în spațiul public și că ar fi fost „finanțat majoritar de la bugetul de stat”. Primarul Oradiei, Florin Birta, a reacționat public și a prezentat structura bugetară, acuzând totodată „minciună, manipulare și dezinformare”.
18:20
Performanțe răsplătite: 20 de elevi bihoreni au primit burse pentru excelența școlară și activitățile extracurriculare # Bihoreanul
20 de copii din Bihor au fost premiați, miercuri, de Asociația Pro Bambini, pentru perfomanțele școlare deosebite, dar și pentru implicarea lor în activități de voluntariat. Fiecare bursă a fost în valoare de 2.000 de lei.
18:10
Analiză Storia: Cât costă apartamentele în marile orașe și cum se reflectă prețurile în nivelul de trai. Oradea, printre orașele cu cele mai scăzute prețuri de vânzare # Bihoreanul
Prețurile apartamentelor din marile orașe ale României continuă să evidențieze diferențe importante între centrele urbane, nu doar din perspectiva costurilor de achiziție, ci și a nivelului de trai resimțit de locuitori. Conform prețurilor medii din anunțurile publicate pe Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România, cele mai scăzute prețuri medii de vânzare, calculate cumulat pentru apartamentele noi și vechi, se înregistrează în Iași (1.764 euro/mp), Oradea (1.831 euro/mp), Sibiu (1.938 euro/mp) și Timișoara (1.941 euro/mp).
18:00
SARBI ENERGY S.R.L. a semnat contractul de finanțare nr. 1362/19.11.2025 pentru implementarea proiectului „Construire parc fotovoltaic și împrejmuire teren”, în cadrul „Programului-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei - Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile.
18:00
Circulația auto în zona podului feroviar din strada Dragoș Vodă din Oradea se modifică din nou # Bihoreanul
Traficul auto în zona podului feroviar din strada Dragoș Vodă din Oradea va fi modificat din nou. Începând de joi circulația dinspre strada Seleușului către Cluj-Napoca se va desfășura normal, pe două benzi de circulație. În sens invers, pe strada Mareșal Alexandru Averescu, strict în zona lucrărilor, circulația va fi restricționată la o singură bandă pe sens.
17:40
„Cine nu îşi face cont nu va avea parcare la domiciliu”. Primăria Oradea a lansat în probe platforma digitală pentru parcări (VIDEO) # Bihoreanul
Parcările de domiciliu din Oradea vor fi cuprinse, din primăvară, pe o platformă digitală care va inventaria toate cele 27.652 de locuri din teren, asociaţia de proprietari de care aparţin, deţinătorii şi datele de contact ale celor de care aparţin.
17:20
Cinci mașini au fost implicate într-un accident produs miercuri după amiază între Sălard și Cauaceu. Opt persoane au fost rănite, dintre care două încarcerate.
17:10
Bilanț la Poliția Bihor: câinii polițiști au intrat în acţiune, hackerii devin tot mai agresivi, mai mulți morți pe șosele # Bihoreanul
Câinii polițiști devin tot mai prezenți în misiunile din Bihor: peste 100 de acțiuni operative au fost desfășurate anul trecut cu ajutorul lor, de la detectarea drogurilor și a tutunului de contrabandă până la căutarea persoanelor dispărute sau a cadavrelor. Compartimentul Canin e cea mai tânără structură a IPJ Bihor, a declarat miercuri chestorul Alin Haniș, la bilanțul instituției, care scoate la iveală și un paradox pe șosele: accidentele grave sunt mai puține, dar bilanțul victimelor este mai mare.
16:50
Un accident rutier s-a produs miercuri după-amiaza pe DN 76, în orașul Ștei, unde un biciclist a fost acroșat de un autoturism. La fața locului au intervenit echipaje medicale, care îl evaluează pe bărbat. Circulaţia în zonă este îngreunată.
16:30
Patru persoane reținute în scandalul furtului de lemne din pădurea Băile Felix. Între suspecţi, un pădurar și un inginer de la Ocolul Silvic Oradea # Bihoreanul
Patru persoane au fost reținute de polițiștii din Bihor după șase percheziții desfășurate în Oradea și în mai multe localități din județ, în dosarul penal vizând acuzaţiile de furt de lemne din pădurea Băile Felix. Printre suspecți se află doi angajați ai Ocolului Silvic Oradea, acuzați că ar fi falsificat date privind exploatarea masei lemnoase.
16:10
Denisa Cotuț și David Sferle au fost desemnați sportivii anului 2025 la Kempo Bihor, în cadrul unei gale spectaculoase care a adunat la Oradea sportivi, antrenori și iubitori ai artelor marțiale, pentru a celebra performanțele obținute pe tatami în ultimul an.
15:50
Patru persoane reținute în scandalul furtului de lemne din pădurea Băile Felix. Între suspecţi, doi pădurari de la Ocolul Silvic Oradea # Bihoreanul
Patru persoane au fost reținute de polițiștii din Bihor după șase percheziții desfășurate în Oradea și în mai multe localități din județ, în dosarul penal vizând acuzaţiile de furt de lemne din pădurea Băile Felix. Printre suspecți se află doi angajați ai Ocolului Silvic Oradea, acuzați că ar fi falsificat date privind exploatarea masei lemnoase.
Ieri
15:00
Medalie și lacrimi. După ce a câștigat bronzul la Jocurile Olimpice, un sportiv norvegian a mărturisit că și-a înșelat iubita (VIDEO) # Bihoreanul
Norvegianul Sturla Holm Lægreid, medaliat marți cu bronz la Jocurile Olimpice de iarnă, a făcut o declarație neașteptată într-un interviu, mărturisind că și-a înșelat iubita pe care încă o consideră „dragostea vieții sale”.
14:20
Spectacolul despre deturnarea avionului din 1971, de pe Aeroportul Oradea, amânat. „Șoimii patriei” se va juca abia în toamnă # Bihoreanul
Premiera spectacolului „Șoimii patriei / Haza Sólymai” nu va mai avea loc la finalul lunii februarie, așa cum fusese anunțat inițial. Teatrul Regina Maria și Teatrul Szigligeti Színház au transmis miercuri, printr-un comunicat comun, că premiera se amână pentru toamna anului 2026.
14:10
Incendiu în Bihor. O mașină s-a făcut scrum, iar șoferul a ajuns la spital intoxicat cu fum # Bihoreanul
Un autoturism a fost distrus de un incendiu izbucnit miercuri, în satul Iteu, comuna Abram. Focul a cuprins mașina aflată pe un drum agricol, pe un deal din localitate, iar șoferul a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce s-a intoxicat cu fum, fiind ulterior transportat la spital pentru investigații
13:50
Tinerii orădeni sunt invitați la mai multe ateliere tematice, cu ocazia venirii primăverii. Aceștia vor putea picta mărțișoare din ceramică, să descopere poveștile unor românce importante din istorie și detalii din arta de creare a mozaicului, prin diverse activități interactive.
13:20
Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, acuză Fidesz că vrea să publice un clip cu el în ipostaze intime. Zice și că se derulează o campanie de dezinformare pe TikTok, ca în România # Bihoreanul
Liderul opoziției ungare, Péter Magyar, susține că partidul de guvernământ Fidesz îl șantajează și pregătește publicarea, înainte de alegerile din 12 aprilie, a unui clip în care ar apărea în ipostaze intime, alături de fosta sa iubită. Totodată, el îl acuză pe premierul Viktor Orbán că a intensificat o campanie de dezinformare pe TikTok, pe care o compară cu cea care a influențat alegerile din România.
13:00
ERA Park Oradea sărbătorește Love Days cu un weekend plin de evenimente dedicate Zilei Îndrăgostiților # Bihoreanul
Cu ocazia Zilei Îndrăgostiților, ERA Park Oradea invită publicul la un weekend plin de activități speciale, divertisment, surprize și momente dedicate îndrăgostiților, desfășurate în perioada 12–15 februarie.
12:50
Cseke Attila: Doar un sfert din primării își pot plăti salariile din încasările proprii # Bihoreanul
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că doar o pătrime din cele peste 3.200 de primării din România își pot plăti salariile angajaților din veniturile proprii din taxe și impozite. Astfel de situații vor fi reglementate prin grile de salarizare diferite care se vor aplica în aceste UAT-uri.
12:10
Pentru prima oară, pe Aeroportul din Oradea a aterizat o aeronavă Cargo pornită din Africa și operată de o companie din Ucraina specializată în operațiuni în „medii dificile”. Avionul, un Boeing 737-36Q, a adus o încărcătură de numai 6 tone, iar asta din cauza unor furtuni care au perturbat traficul naval în Strâmtoarea Gibraltar.
11:50
Termoficare anunță întreruperea furnizării energiei termice pentru 6 puncte termice din Oradea # Bihoreanul
Pentru remedierea unor avarii, apărute la rețeaua termică de transport din strada Mihai Eminescu, începând de azi, 11 februarie 2026, ora 10.00, s-a întrerupt furnizarea energiei termice pentru prepararea apei calde de consum și a încălzirii, pentru consumatorii alimentați din punctele termice (PT) 409, 410, 411,415, 416 și 418.
11:10
Economii de 10 milioane de lei la Cancelaria prim-ministrului, în 2025. Cât a contat renunțarea la mașinile RA-APPS # Bihoreanul
Cancelaria prim-ministrului a încheiat anul 2025 cu economii de aproape 10 milioane de lei față de anul precedent, potrivit unui comunicat transmis miercuri de Guvernul României. Din această sumă, 84% din economii au fost realizate în ultimele șase luni ale anului trecut, în perioada noului mandat guvernamental, se subliniază în informare.
11:10
CCR a amânat încă o dată, pentru a cincea oară, decizia privind pensiile magistraților. Judecătorul aflat în concediu paternal s-a dus la ședință # Bihoreanul
Curtea Constituțională a României a amânat miercuri încă o dată - pentru a cincea oară - o decizie în ceea ce privește legea care scade cuantumul pensiilor magistraților și crește treptat vârsta de pensionare a acestora până la 65 de ani.
10:20
La plastic sau la pubelă? RER Vest explică unde și cum se aruncă deșeurile din polistiren # Bihoreanul
Caserolele în care se livrează mâncarea, unele pahare de unică folosință sau materialele de protecție din cutiile produselor electronice fac parte din viața noastră cotidiană și ne pun probleme când vine vorba să ne descotorosim de ele. Ar trebui să ajungă în pubela neagră, cu deșeuri reziduale, sau în sacul galben?
09:40
Spectacolul de dans contemporan "Romeo și Julieta. Rock Story" ajunge la Oradea. Joi, de la ora 19, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor, artiștii Teatrului de Balet Sibiu vor aduce cea mai cunoscută poveste de iubire, a lui Shakespeare, și îi vor da un twist modern, vibrant, folosind ca fundal muzical piese rock celebre ale trupei Queen.
