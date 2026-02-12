Investiția care a rupt piața imobiliară: apartamentele de lângă metrou, mai scumpe cu 30 – 100%
Cotidianul de Hunedoara, 12 februarie 2026 17:50
Cresc spectaculos prețurile locuințelor situate în apropierea noilor linii de metrou, atât lângă București, cât și la Cluj.
• • •
Acum 10 minute
18:10
Maria Franca Ferrero îi lasă în urmă pe fiul său Giovanni, nurorile Paola şi Luisa şi cinci nepoţi.
Acum 30 minute
17:50
Acum o oră
17:40
Octombrie a fost cea mai activă lună din 2025, cu aproape un milion de tranzacţii.
17:30
MAE recomandă evitarea deplasărilor în zonele afectate, informarea prealabilă cu privire la condiţiile meteorologice şi respectarea indicaţiilor autorităţilor locale.
17:30
Republica Moldova: războiul mitropoliilor, Dodon se spală pe mâini de Plahotniuc, Chișinăul rămâne sub amenințarea rusă # Cotidianul de Hunedoara
Pompeo: Președintele rus Vladimir Putin își îndreaptă atenția spre Republica Moldova, Lituania și Estonia și ar putea încerca să-și extindă influența atunci când Statele Unite și Europa vor fi slăbite.
Acum 2 ore
17:10
DIICOT precizează că drogul de mare risc au fost ascunse într-un colet, printre diverse obiecte vestimentare.
16:30
Comisia Europeană a confirmat că este vizată de anchete privind vânzarea a 23 dintre clădirile sale către statul belgian. Prejudiciul ar fi uriaș
16:20
Radu Oprea face un pas înapoi după comparația reformă=Auschwitz. „Îmi cer scuze” # Cotidianul de Hunedoara
„Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz. Nu am mentalitate de stăpân de sclav", a spus Radu Oprea într-o discuție telefonică cu Adrian Vasilache, jurnalist HotNews.
Acum 4 ore
16:00
Decizia este definitivă.
15:50
Cazul Văduva Neagră. Cum a ajuns iubita milionarului omorât la Sibiu complice la o altă crimă. Banii, numitorul comun # Cotidianul de Hunedoara
Recent, o milionară din Sibiu, de profesie, psiholog şi antrenor de dezvoltare personală a fost arestată, dupe ce anchetatorii au descins la vila în care locuieşte. Este vorba despre Adriana Viliginschi, acum în postura de acuzată, în trecut, în ipostaza de victimă.
15:50
PSD ține un loc gol în Senat pentru ca nu găsește un om de încredere pentru SGG – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Mandatul de senator PSD este vacant în urma demisiei lui Florin Jianu din luna octombrie a anului trecut.
15:40
În prezent, traversarea orașului Baia Mare de către camioanele de mare tonaj provoacă nu doar ambuteiaje, ci și o degradare accelerată a infrastructurii urbane și a calității aerului.
15:30
Valul de concedieri legat de AI continuă şi în alte zone. În SUA, inteligenţa artificială a contribuit la aproape 55.000 de disponibilizări în 2025,
15:20
Intervenția survine în contextul în care Direcţia de Sănătate Publică a dispus oprirea totală a apei din cauza bacteriei Clostridium perfringens, descoperită în mai multe probe.
15:10
Creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte), cât şi reducerilor de personal
15:00
VIDEO Cum a fost zborul cu Spartanul, devenit avion prezidențial – REPORTAJ # Cotidianul de Hunedoara
De când a preluat mandatul de președinte, Nicușor Dan a efectuat, cu tot cu acesta, 16 zboruri cu avionul C27 Spartan. Este a doua oară când și jurnaliștii zboară cu președintele într-o vizită externă.
15:00
Proteste AUR: Manifestări într-un giratoriu, Simion la Ploiești și certuri în Victoriei # Cotidianul de Hunedoara
„Nu suntem doar noi aici, sunt sute de localităţi în România în care românii spun acestei guvernări că aşa nu se mai poate", a spus șeful deputaților AUR.
14:40
CCR îi schimbă strategia lui Bolojan. De ce nu mai vrea să adopte reforma administrației prin angajarea răspunderii # Cotidianul de Hunedoara
Deși inițial a anunțat că reforma administrației publice și măsurile de relansare economică vor fi adoptate prin angajarea răspunderii în Parlament, Ilie Bolojan ia în calcul acum să le adopte prin ordonanțe de urgență.
14:30
Această decizie nu este o naționalizare, ci un mecanism de siguranță națională activat pentru a preveni un colaps al pieței carburanților (Lukoil deține circa 23% din piață) în contextul sancțiunilor internaționale(ale SUA, în special) și al intenției grupului rus de a-și vinde activele. Statul l-a desemnat pe Ion-Bogdan Bugheanu(despre care încă nu se cunoaște mai […]
14:20
Fiecare deținut are dreptul, lunar, la un pachet cu alimente de până la 10 kilograme. În penitenciar, meniul este de 8 lei şi 91 de bani pe zi, unul insuficient..
14:20
Prima reacție a Guvernului după a cincea amânare a CCR pe pensiile speciale # Cotidianul de Hunedoara
„Din punctul de vedere al Guvernului s-au depus absolut toate diligențele pentru îndeplinirea acestui jalon".
Acum 6 ore
14:00
Kaufland a negat afirmația deputatului Mihail Neamțu, rostogolită în cascadă pe internetul suveranist. Asociația Accept a explicat, de asemenea, de ce taberele organizate de ei nu sunt de „convertire", așa cum sugerează deputatul AUR.
13:30
David Popovici şi Victor Rebengiuc s-au întâlnit la Gala Internaţională de Balet "Balanchine's Legacy" de la Sala Palatului.
13:30
Un fruntaș PNL se recomandă „misogin și labagiu”: Cu tine, Ilie, țara a devenit Republica Foarfecii # Cotidianul de Hunedoara
„Îți scriu cu calm, dar și cu pixul ascuțit", a scris Tișe pentru a-și justifica mesajul, chiar înainte de a se recomanda drept liberal fruntaș, dar și „misogin și labagiu".
13:20
Dialogul trebuie menținut Întrebat miercuri seara, înaintea participării la summitul informal din Belgia, dacă susţine reluarea discuţiilor cu Putin, Stocker a declarat jurnaliştilor: „Canalele de comunicare sunt necesare. Trebuie să se menţină dialogul". Stocker a menţionat că Viena ar putea servi drept loc de desfăşurare a discuţiilor, dar nu s-a prezentat ca mediator. „Dacă Putin […]
13:20
Peste 170 de invitați la Gala Excelenței în Industria Apei. Sectorul apei, între investiții record și nevoia unei strategii naționale coerente # Cotidianul de Hunedoara
„Evenimentul a reprezentat nu doar un moment de recunoaștere a performanței, ci și o platformă de dialog asupra provocărilor majore cu care se confruntă infrastructura de apă și canalizare din România".
13:00
Nottingham Forest, clubul patronat de magnatul grec Evanghelis Marinakis, și-a demis pentru a treia oară antrenorul în acest sezon.
13:00
Europa cu două viteze - un grup restrâns de țări ar putea acționa mai rapid în domenii-cheie pentru a consolida puterea și autonomia UE. Astfel s-ar evita blocajele decizionale.
12:50
Cu un repertoriu de lucrări de muzică sacră românească şi universală, programul spectacolelor este dedicat celei mai mari sărbători a creştinătăţii
12:40
Lionel Messi s-a accidentat și nu va fi pe teren la meciul de debut al echipei sale în MLS, contra celor de la Los Angeles FC.
12:30
Strategia are la bază redirecţionarea anticorpilor formaţi anterior, astfel încât aceştia să recunoască şi să marcheze tumora pentru distrugere.
12:20
Nicușor Dan se întreabă dacă România are ce să caute la reuniunea lui Trump # Cotidianul de Hunedoara
Probabil că săptămâna asta o să luăm decizia dacă România va participa la reuniunea Consiliului pentru Pace, a spus Nicușor Dan.
12:20
„După 1 aprilie 2026, pe o piață liberă furnizorii nu mai concurează doar prin lei/kWh, ci prin arhitectura ofertei", transmite Asociația Energia Inteligență.
12:20
Pot fi medicii legați de glie? “E contrar principiilor UE. Iluzia că sistemul privat este șansa acestei țări este o mare prostie” – INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
Prof. Univ. Dr. Șerban Bubenek spune că una dintrele marile probleme ale sistemului medical este „modul în care sistemul public de sănătate este pus în concurență neloială cu sistemul privat".
Acum 8 ore
12:10
Ordinul care aprobă structura anului şcolar 2026 - 2027 va fi disponibil pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării după publicarea în Monitorul Oficial.
12:10
Ucraineanul Heraskevich, descalificat de la JO fiindcă nu a vrut să renunțe la cască # Cotidianul de Hunedoara
Ucraineanul Vladylsav Heraskevich a fost descalificat din proba de skeleton de la Jocurile Olimpice de iarnă fiindcă nu a vrut să renunțe la casca omagială în competiția oficială.
12:10
Multi dintre milionarii și miliardarii lumii se dau peste cap să se mute din țara lor de origine. Destinația preferată este (...)
11:50
„Legea oferă un mecanism pentru accesarea fondurilor publice și eventual europene astfel încât adăposturile să devină funcționale"
11:50
Pe lângă șeful Poliției, ar mai fi vizați și mai mulți ofițeri din cadrul Serviciului de Investigații Economice de la Sectorul 1.
11:40
Astăzi, de la ora 19:00, la Bruxelles, are loc tragerea la sorți pentru grupele ediției următoare a UEFA Nations League.
11:00
Individul care l-a amenințat pe Victor Rebengiuc pentru că e anti-Georgescu, „vizitat” de polițiști # Cotidianul de Hunedoara
Bărbatul ar fi încercat să-l intimideze pe Rebengiuc prin a-i spune că o să-i dea cu toporul în cap deoarece iese la manifestații împotriva lui Călin Georgescu.
10:50
Negoiță a ieșit pozitiv la testul de cocaină făcut de Marian Ceaușescu VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
„Eu nu știu cu ce aparate umblați", a fost replica lui Negoită pentru Marian Morășanu, zis Ceaușescu.
10:40
Semnal de alarmă al specialiștilor: cum se prăbușește echilibrul neurologic după 72 de ore fără somn # Cotidianul de Hunedoara
Reprezentanții Institutului BrainMap analizează mecanismele fiziologice care transformă privarea de somn într-un risc biologic major
10:20
„Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz. Eu mă uit la oameni", a spus Radu Oprea într-o discuție telefonică cu Adrian Vasilache, jurnalist HotNews.
Acum 12 ore
10:10
Unul dintre starurile celebrului serial Dawson Creek a murit la doar 48 de ani din cauza unui cancer. El lasă în urmă o soție și șase copii.
10:10
Kurt Cobain a fost găsit mort aproape acum 30 de ani în apartamentul său din Seattle, cauza morții fiind o rană provocată prin împușcare de la nivelul feței.
09:50
Frații Pavăl, tranzacție de 800 de milioane de euro. Ce hipermarket au cumpărat # Cotidianul de Hunedoara
Cel mai mare retailer alimentar din Europa a decis să-și restrângă drastic activitatea. Gigantul s-a retras din mai multe țări, printre care și România.
09:40
Referendumul ar urma să întrebe magistrații dacă CSM „acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar"
09:40
Portocalele vândute prin hipermarketuri aveau un conţinut ridicat de pesticide, cu mult peste limita maximă admisă de normele legale.
09:20
Ce a decis Nicușor Dan: Merge sau nu în SUA la Consiliul de Pace creat de Trump – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Prima întâlnire a Consiliului de Pace va avea loc în Washington, cândva în luna februarie, iar România este invitată.
