„Vreau o dată clară” – cum pune Ucraina presiune pe UE

13:20

Dialogul trebuie menținut Întrebat miercuri seara, înaintea participării la summitul informal din Belgia, dacă susţine reluarea discuţiilor cu Putin, Stocker a declarat jurnaliştilor: „Canalele de comunicare sunt necesare. Trebuie să se menţină dialogul”. Stocker a menţionat că Viena ar putea servi drept loc de desfăşurare a discuţiilor, dar nu s-a prezentat ca mediator. „Dacă Putin […] The post Austria îl susține pe Macron: Dialogul cu Putin trebuie reluat appeared first on Cotidianul RO.