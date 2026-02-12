Imaginile durerii de la priveghiul afaceristului mort în accidentul din Iași și al soției sale. Sora lui este copleșită
SpyNews, 12 februarie 2026 18:20
Momente cumplite pentru familia afaceristului mort în accidentul din Iași. Familia se pregătește să îl conducă pe ultimul drum atât pe el, cât și pe soția sa însărcinată. Cei doi vor fi înmormântați pe 14 februarie alături de fetița lor nenăscută.
• • •
Răzvan Kovacs petrece timpul cu copiii săi, deși el și Ema Oprișan s-au despărțit! Ce a răspuns când a fost întrebat dacă se va mai însura # SpyNews
Răzvan Kovacs a dat cărțile pe față! Fostul concurent de la Insula Iubirii a făcut dezvăluiri incredibile, pe rețelele de socializare. Deși el și bruneta au anunțat că s-au despărțit, dj-ul continuă să fie o prezență activă în viața copiilor săi. Surpriza vine abia acum: ce răspuns a dat bărbatul atunci când a fost întrebat dacă se va mai căsători sau nu? Iată mai multe detalii în cele ce urmează!
Vanessa a încins Internetul! Iubita lui Bogdan de la Ploiești, ipostaze sexy direct de la pilates # SpyNews
Vanessa a aruncat Internetul în aer! Iubita lui Bogdan de la Ploiești arată demențial, iar acest lucru poate fi observat cu ochiu liber, fără prea mari eforturi. Manelistul a știut ce a ales, iar dacă până acum internauții erau suspicioși, șatena le-a demonstrat că nu au niciun motiv să fie. Iată cum s-a afișat, direct din sala de pilates!
Moment important în familia Vlăduței Lupău. Cântăreața își sărbătorește soțul. Cum și-a început Adi Rus ziua # SpyNews
Zi importantă în familia Vlăduței Lupău. Cântăreața își sărbătorește soțul. Adi Rus a împlinit 32 de ani. Fostul fotbalist și-a început ziua alături de familie, iar artista i-a făcut o declarație superbă de dragoste.
Un secol de muzică, un singur nume: Iosif Ion Prunner, reper al excelenței în „Albumul personalităților din România” al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României # SpyNews
Într-un peisaj cultural care pare adesea dominat de efemer, recunoașterea valorilor care au rezistat probei timpului devine un exercițiu de igienă socială. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a lansat „Albumul personalităților din România”, o inițiativă care cartografiază elitele contemporane ale țării. Printre cele o sută de nume care definesc performanța românească actuală se regăsește Iosif Ion Prunner, dirijorul și pianistul care a reușit să transforme disciplina muzicală într-un instrument de diplomație culturală. Includerea sa în acest album vine ca o confirmare a impactului pe care maestrul îl are asupra scenei artistice, la scurt timp după ce acesta a fost distins cu premiul pentru peste două decenii de excelență în arta corală.
Mihai Trăistariu are planuri mari! Artistul a făcut mărturisiri impresionante despre faptul că are de gând să se mute din Constanța, acolo unde louiește în acest moment. Peste câțiva ani, acesta va lăsa orașul de la malul mării pentru un loc cu o semnificație aparte pentrru el. Iată despre ce este vorba!
Cutremur cu magnitudine de 6,2. Ar putea cel mai puternic seism care a lovit zona din 2019 până în prezent # SpyNews
Un cutremur puternic a zguduit o zonă afectată de seisme cu magnitudini mari. De curând, un cutremur de 6,2 pe scara Richter s-a produs. Specialiștii cred că magnitudinea ar putea fi mai mare, undeva la 6,6 sau 6,7.
Dan Petrescu a făcut anunțul momentului despre boală! Ce decizie a luat: ”Mai am nevoie de o lună, două” # SpyNews
Dan Petrescu s-a confruntat cu probleme de sănătate și o lungă perioadă a fost internat în spital. Recent, antrenorul a făcut anunțul pe care toți fanii lui îl așteptau! Dan Petrescu își pregătește revenirea!
Tzancă Uraganu a pus-o serios la treabă pe Alina Marymar! Manelistul nu a ales deloc momentul potrivit # SpyNews
Tzancă Uraganu nu îi dă pace Alinei Marymar! Pe când nu se aștepta, bruneta a fost pusă serios la treabă de iubitul său, iar pretențiile nu au fost deloc mici. Aceasta a dezvăluit totul pe rețelele de socializare, acolo unde își ține urmăritorii la curent cu ce se petrece în viața ei de zi cu zi. Iată mai multe detalii!
Câte kilograme a slăbit Larisa Udilă, după două săptămâni de când a născut. Influencerița abia așteaptă să poată începe să facă sport din nou # SpyNews
Larisa Udilă a devenit mamă a doua oară la finalul lunii ianuarie. Bruneta a început să urmeze o dietă personalizată pentru a reveni la forma dinainte de sarcină. Cu toate că tot mai multe persoane apelează la injecțiile de slăbit, influencerița nici nu vrea să audă de așa ceva.
Alina Sorescu radiază de fericire de când au început să se așeze lucrurile în viața ei. De curând, artista a declarat că își dorește armonie și liniște, iar acum pare că le are pe amândouă. S-a afișat cu un cadou superb, prin care a lăsat loc de interpretări în ceea ce privește o posibilă relație!
Scandalul care a aruncat showbizul în aer! Andreea BLD și Amalia Bellantoni s-au confruntat în direct: ”E nebună cu acte” # SpyNews
Andreea BLD și Amalia Bellantoni au continuat scandalul în platoul emisiunii Viața fără filtru! S-a lăsat cu replici tranșante, jigniri și o ceartă care a întrecut așteptările tuturor! Iată de la ce a pornit totul.
Motorul unui avion a explodat în timpul zborului. Pasagerii au filmat imagini tulburătoare # SpyNews
Incident aviatic șocant! Piloții unui avion au fost nevoiți să aterizeze de urgență, după ce unul dintre motoare a luat foc. Pasagerii s-au rugat pentru viețile lor și au surprins imagini de-a dreptul halucinante.
Imagini rare cu Tzancă Uraganu, înainte de a deveni faimos! Cât de mult s-a schimbat manelistul # SpyNews
L-ai fi recunoscut dacă nu știai despre cine e vorba? Imaginile vorbesc de la sine în ceea ce privește schimbarea prin care a trecut Tzancă Uraganu de-a lungul anilor. Alina Marymar a reacționat când a auzit prima piesă cantată de partenerul ei.
Marisa Paloma a făcut mărturisiri emoționante despre părinții ei: "Au fost mai mult despărțiți" # SpyNews
Marisa Paloma a vorbit, în exclusivitate, pentru Știrile Antena Stars despre părinții ei. Influencerița a atins un subiect sensibil din copilăria ei. Părinții frumoasei brunete au fost mai mult despărțiți, după cum a explicat chiar ea.
Descoperire șocantă aproape de casa mamei dispărută a prezentatoarei TV. Polițiștii sunt în alertă # SpyNews
Polițiștii continuă căutările mamei dispărute a prezentatoarei TV. După mai bine de o săptămână de la dispariție, în apropierea casei femeii a fost găsită o mănușă neagră, care ar putea conține probele biologice ale răpitorului.
Cu ce probleme se confruntă Dorian Popa după operație! S-a speriat când s-a uitat în oglindă # SpyNews
Dorian Popa s-a operat la nas și a trecut printr-o transformare radicală în ceea ce privește aspectul său fizic. Iată că recuperarea după rinoplastie este mai dificilă decât s-ar fi așteptat vloggerul.
Energii intense, schimbări rapide și un an care promite să ne scoată din zona de confort. Sâmbătă, de la ora 14:00, la „Lumea nevăzută”, Dana Bălăceanu îl are invitat pe psihologul și specialistul în feng shui și metafizică chineză Risvan Vlad Rusu, într-o ediție despre începuturi, decizii curajoase și direcția anului 2026.
Peste ce nu ar putea trece Irisha în viitoarea relație. Bruneta își dorește ca iubitul ei să stea bine pe finanțe # SpyNews
Irisha este o femeie singură momentan, dar nu a ezitat să descrie tiparul de bărbat pe care și-l dorește alături. Influencerița a vorbit deschis pentru Știrile Antena Stars despre aspectele pe care nu le-ar putea ierta niciodată. A mai menționat și că își dorește un iubit bogat!
Familia Zmărăndescu a fost votată pentru eliminare, dar superputerea săptămânii i-a salvat încă o dată! Power Couple, lider detașat de audiență! # SpyNews
S-a încheiat și cea de-a șasea săptămână din Power Couple! Cuplurile au demonstrat, ca de fiecare dată, curaj și dorință de a merge cât mai departe. Au depășit probe dificile, și-au învins fricile sau măcar s-au luptat cu ele până la un anumit punct. Lunea, marțea și miercurea, formatul de pe Antena 1 și AntenaPLAY rămâne prima alegere a celor de acasă, show-ul fiind lider detașat de audiență și ieri.
Adina Buzatu nu-și dorește oameni falși în jur! Cum își selectează designerul vestimentar prietenii # SpyNews
Adina Buzatu a oferit un interviu exclusiv pentru Știrile Antena Stars despre oamenii din jurul ei. Designerul vestimentar este atent atunci când vine vorba despre prietenii și a explicat cum își selectează apropiații. Iată la ce este extrem de atentă creatoarea de modă!
Când vor fi înmormântați afaceristul mort în Iași și soția lui. Semnificația zilei este dureroasă # SpyNews
Trupurile neînsuflețite ale lui Sorin și Dianei Iacob au fost duse în localitatea natală. Cei doi urmează să fie conduși pe ultimul drum, alături de copilul lor care urma să se nască. Ziua în care vor fi înmormântați soții din Vaslui, morți în Iași, este sfâșietoare.
Emisiunea „Petrecem în familie”, prezentată de Mirela Vaida, revine sâmbătă, de la ora 19.00, cu o ediție specială, dedicata Zilei Indrăgostiților, o ediție plină de voie bună, muzică și invitați speciali, pregătiți să aducă zâmbete și momente memorabile telespectatorilor.
Un actor român a fost arestat de polițiștii ICE în SUA! Ce infracțiune gravă este acuzat că a comis # SpyNews
Un actor român celebru a fost arestat de polițiștii ICE din Statele Unite ale Americii. Numele și poza acestuia apar în lista imigranților reținuți, alături de alte 123 de persoane originare din România.
Gimnaşti, antrenori şi antreprenori de succes în America. Povestea Marianei şi a lui Adrian Manta, sâmbătă, la „Visul românesc – Succes american” # SpyNews
Mariana și Adrian Manta sunt protagoniștii noii ediții „Visul românesc – Succes american”, emisiunea prezentată de Mădălina Bălan, o poveste reală despre curaj, sacrificiu și puterea de a o lua de la zero departe de casă.
Bogdan Mocanu, primele declarații după despărțirea de Iasmina! Influencerul a dat cărțile pe față # SpyNews
Bogdan Mocanu a oferit un interviu exclusiv pentru Știrile Antena Stars, confirmând oficial despărțirea de Iasmina. Cei doi au ales să-și spună "adio" definitiv! Iată ce a transmis influencerul!
„Infiltrați în culise”, emisiunea difuzată sâmbătă și duminică, de la ora 17:00, aduce telespectatorii mai aproape de culisele producțiilor Antena Stars și de poveștile vedetelor invitate. Formatul promite interviuri sincere, momente inedite și detalii mai puțin știute din viața personală și profesională a artiștilor.
Nu iubeşte doar filmul, ci şi animăluţele de companie. Irina Margareta Nistor, confesiuni, duminică, la „Spynews TV” # SpyNews
Duminică, de la ora 13:00, pe Antena Stars, Mara Bănică și Marius Niță aduc o nouă ediție „Spynews TV”, cu subiecte fierbinți, invitați speciali și povești care au ținut prima pagină a presei mondene. Emisiunea începe cu o incursiune în dosarele mondene ale unor nume sonore precum Luminița Anghel, Gina Pistol și Cornel Constantiniu, dar și cu un material dedicat cuplurilor uitate de multă vreme, analizate alături de Oana Paraschiv, într-o retrospectivă plină de detalii și dezvăluiri.
Liviu Vârciu și soția lui Anda Călin, sunt împreună de mulți ani. Cei doi au împreună doi copii, Anastasia și Matei. Ei bine, amorezii au oferit un interviu exclusiv pentru Știrile Antena Stars, cu numeroase replici savuroase. Iată cum se înțeleg!
Destinaţii exotice şi poveşti autentice. Jamaica şi Zanzibar, sâmbătă, la „Vacanța de vedetă” # SpyNews
Destinații exotice, povești autentice și experiențe de vacanță care inspiră. Sâmbătă, de la ora 15:00, la „Vacanța de vedetă” cu Laura Cosoi, telespectatorii pornesc într-o nouă călătorie alături de Călin Donca şi Maria Constantin.
Victor Rebengiuc ar fi primit un mesaj de amenințare cu moartea din partea unei persoane necunoscute. Polițiștii din cadrul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale (SIC) Central au făcut percheziții domiciliare, joi, acasă la două persoane. Suspecții au fost dus la audieri.
Simona Trașcă și viitorul ei soț au început pregătirile pentru nuntă! Blondina va avea două rochii de mireasă # SpyNews
Simona Trașcă se pregătește intens pentru momentul în care va ajunge în fața altarului, alături de Marian Buzilă. Vedeta a dezvăluit, într-un interviu exclusiv pentru Știrile Antena Stras, faptul că va purta două rochii de mireasă. Blondina și viitorul ei soț au spus și dacă evenimentul va fi sau nu unul grandios.
Ficatul gras (steatoza hepatică) apare des la analize sau la ecografie, uneori fără simptome clare. Partea practică este că, în majoritatea cazurilor, obiceiurile zilnice influențează evoluția: ce pui în farfurie, cât de des mănânci pe fugă și cât zahăr „se strecoară” în băuturi și gustări. Obiectivul acestui ghid este să te ajute să construiești un plan alimentar realist, ușor de urmat, care susține scăderea grăsimii din ficat și recuperarea treptată a funcției hepatice. Acest articol are scop informativ și nu înlocuiește consultul medical de specialitate.
17 februarie 2026, zi importantă pentru fiecare semn zodiacal! Se anunță o lună plină de schimbări # SpyNews
Se apropie cu pași repezi data de 17 februarie, zi în care toți nativii vor simți că, în sfârșit, lucrurile încep să se miște. Februarie se anunță a fi o lună a schimbărilor, pentru fiecare semn zodiacal. Pregătiți-vă, urmează să primiți multe vești!
O femeie a primit un diagnostic crunt. Credea că e o obosită, dar veștile medicilor au șocat-o # SpyNews
O problemă aparent banală s-a transformat într-un coșmar pentru o femeie. Credea că se simte rău din cauza oboselii, însă a ajuns la medic, iar diagnosticul pe care l-a primit a fost crunt. Femeia a povestit prin ce a trecut.
Olga Verbițchi și Andreea Bostănică s-au aliat împotriva Iulianei Beregoi! Cele două influencerițe cer efectuarea testului poligraf # SpyNews
Scandalul în care e implicată Iuliana Beregoi devine din ce în ce mai puternic! Olga Verbițchi și Andreea Bostănică au provocat-o în spațiul public pe tânăra cântăreață să facă testul poligraf! Iată ce au transmis!
Clipe de panică în Paris, miercuri după-amiază. Un șofer de autobuz a fost atacat și amenințat de un bărbat înarmat cu un cuțit. Polițiștii au fost nevoiți să tragă focuri de armă pentru a-l prinde pe agresor.
Un bărbat din județul Brăila a fost dat dispărut pe data de 18 septembrie 2025. De atunci, acesta a fost de negăsit, asta... până acum! Omul în cauză a fost găsit fără suflare, sub pat!
Cum a aflat un nutriționist din România că două dintre clientele sale au același iubit. Le-a spus sau nu fetelor # SpyNews
Un nutriționist a avut parte de o întâmplare atipică. Femeia a aflat că două dintre clientele sale au același iubit. Nutriționistul a stat puțin pe gânduri, iar mai apoi a decis dacă să le dezvăluie și fetelor că sunt înșelate.
Un influencer celebru a murit după ce a mâncat crab toxic. Voia să facă vizualizări pe social media # SpyNews
Un influencer în vârstă de 51 de ani a murit după ce a mâncat crab toxic. Femeia filma un videoclip pentru social media și voia să facă vizualizări. Influencerița a făcut convulsii și s-a stins din viață la spital.
Bărbatul care și-a împușcat mortal fiica nu va fi tras la răspundere pentru fapta sa! Lucy avea doar 23 de ani # SpyNews
Noi vești în cazul bărbatului care și-a ucis cu sânge rece propria fiica! Acesta nu va fi pus sub acuzare după ce a împușcat-o pe tânăra de 23 de ani. Iată motivul halucinant de la care ar fi început disputa!
Răsturnare de situație la Power Couple! Ce cuplu urma să fie eliminat. Superputerea soților Urzică a adus surprize # SpyNews
Un cuplu urma să fie eliminat la Power Couple. Concurenții au avut de ales între soții Zmărăndescu și Sandra Izbașa & Răzvan Bănică. Luiza și Cătălin Zmărăndescu au intrat la vot pentru a cincea oară.
Fostul soț și fostul iubit al Ioanei Popescu, confruntare de zile mari! Ce și-au spus foștii parteneri ai jurnalistei # SpyNews
Moartea Ioanei Popescu rămâne un subiect important, chiar și la câteva luni distanță. Jurnalista s-a stins din viață în urmă cu ceva timp, din cauza unor afecțiuni medicale, iar fostul soț și fostul iubit al acesteia s-au confruntat în direct la Spynews TV. Iată despre ce este vorba!
11 februarie 2026
James Van Der Beek, actorul cunoscut pentru rolul său principal din drama americană Dawson's Creek, s-a stins din viață la vârsta de 48 de ani, după o lungă luptă cu o boală gravă. Tragedia a zguduit industria filmului.
Dana Roba a postat un mesaj care ridică multe semne de întrebare! Make-up artista suferă după fostul iubit sau doar vrea să atragă atenția internauților? Iată detaliul care a dat-o de gol pe fosta parteneră a lui Nicolae Guță!
Oase, la un pas de a ceda, la Power Couple: „Îmi venea să plâng de nervi”. Cum a reacționat iubita lui, Maria # SpyNews
Oase a fost la un pas de a ceda, la Power Couple. Concurentul a vrut să abandoneze proba în timp ce era la înălțime. Cei doi nu au reușit să ducă proba la bun sfârșit. Maria Pitică, în schimb, a preferat să nu cedeze.
Dorian de la Mireasa a făcut-o pe Aliz să plângă. Ce s-a întâmplat între cei doi concurenți # SpyNews
Aliz a fost surprinsă plângând, după ce Dorian a criticat gesturile pe care ea le-a făcut față de el. Tânăra nu a reușit să își stăpânească lacrimile și a fost vizibil afectată de ceea ce a spus concurentul pentru care ea a declarat că a intrat în competiție.
Maria Constantin și Monica Tatoiu, răspuns acid pentru persoanele care le jignesc în mediul online: „Acele tanti ofuscate trăiesc într-o bulă” # SpyNews
Maria Constantin și Monica Tatoiu au reacționat dur, în urma valului de critici care s-a năpustit asupra lor. Cele două vedete nu s-au mai abținut și au spus lucrurilor pe nume, în direct, la Spynews TV. Iată mai multe detalii!
Cine este mai gelos în cuplul format din Sandra Izbașa și Răzvan Bănică: „De parcă nu știu cu cine stau în casă” # SpyNews
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au făcut proba „În al șaptelea cer” de la Power Couple. Concurentul a avut, la început, emoții, mai ales că nu știa la ce să se aștepte. Cei doi au dezvăluit și cine este mai gelos în cuplul lor.
EXCLUSIV | Margherita de la Clejani este bună de plată | Drogurile afectează grav și portofelul # SpyNews
Margherita de la Clejani, pe numele de inculpată Myriam-Margareta Manole, a mai primit o lovitură, după ce a ratat șansa de a-și albi cazierul: judecătorii au obligat-o să plătească pentru daunele produse în accidentul comis sub influența drogurilor.
