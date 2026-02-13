NATO 3.0? Conferința de Securitate de la München, sub semnul demolării
Cotidianul de Hunedoara, 13 februarie 2026
Începe Conferința de Securitate de la Munchen, cel mai important summit anual în domeniul apărării și securității. Ca în fiecare an, organizatorii publică înaintea weekendului conferinței un raport care anul acesta este intitulat sugestiv „Under Destruction" (Sub distrugere).
EXCLUSIV Ce spun cei doi primari care vor să-și comaseze comunele. Unul dintre ei rămâne fără funcție
Primarii a două comune din Satu Mare, Beltiug și Socond, vor să cheme cetățenii la vot pentru a decide dacă vor sau nu ca cele două comune să se unească. Dacă votul va fi unul favorabil, noua comună va fi înființată în anul 2028.
Ce manevre fac politicenii ca să ascundă declarațiile de avere. Exemplul Macron
Francezii dau un click și văd declarațiile de avere și de interese ale oricărui politician aflat în funcții publice. Așa era și în România până anul trecut în vară. Atunci, o decizie a CCR a ucis și ce mai rămăsese din vlaga Agenției Naționale de Integritate, o instituție pe care politicienii au creat-o la insistențele UE și pe care au urât-o din prima secundă. Declarațiile de avere nu mai sunt la vedere, iar politicienii nu mai declară averea rudelor. Transparență zero, răspunderea publică zero pentru conducătorii țării. Nu mai dau socoteală nimănui.
Te-ai întrebat câte zile de concediu medical poți obține de la medicul de familie? Află acum ce spune legea! Vei fi surprins să afli că există o limită anuală și cum se împart zilele.
Inteligența artificială dă afară gulerele albe. Meseria va fi iar brățară de aur
Inteligența artificială ia locuri de muncă din birou, dar meseriile tradiționale devin acum „brățară de aur"! Descoperă care sunt joburile care nu vor putea fi înlocuite de mașini!
Întrebat de Cotidianul, Nicușor dan l-a reevaluat pe șeful DNA. Ce spune despre șefii parchetelor
Președintele Nicușor Dan apreciază că printre candidații la conducerea DNA și DIICOT se află „persoane foarte interesante" și își exprimă optimismul privind eficientizarea activității parchetelor, respingând totodată speculațiile legate de Marius Voineag.
Președintele Nicușor Dan a calificat drept tergiversare noua amânare a CCR privind reforma pensiilor magistraților.
Grupă infernală pentru România în Liga Naţiunilor. Grupele şi programul competiţiei
România va juca într-o grupă deloc confortabilă la Liga Națiunilor 2026! Cine sunt adversarii de temut?
Vicepremierul Tanczos Barna, despre cum a ajuns premier Bolojan: „Nimeni n-a vrut, în afară de dânsul, să se sacrifice"
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că Ilie Bolojan a fost singurul politician care și-a asumat mandatul de premier anul trecut și are toate șansele să preia rotativa guvernamentală în aprilie 2026, însă decizia depinde de PNL.
Orban dă cu pumnul în masă: „Nu mai dați bani Ucrainei". Premierul maghiar pune paie pe foc la summitul informal UE
Premierul ungar Viktor Orban a cerut UE să nu mai trimită bani Ucrainei și să-și folosească resursele pentru propria economie. Până la sfârșitul lui 2025, UE a oferit Ucrainei 177 de miliarde de euro în ajutor militar, bugetar și pentru refugiați, iar în 2026–2027 urmează un împrumut de 90 de miliarde de euro, conform datelor AFP.
Radu Oprea să plece acasă! Muraru îi cere lui Grindeanu să-l pună „pe liber", după înregistrarea audio de la HotNews
Liberalul Alexandru Muraru cere retragerea sprijinului politic pentru social-democratul Radu Oprea, ca urmare a unor afirmații pe care acesta din urmă le-a făcut în cadrul unei discuții cu jurnaliștii Hotnews.
Liderii europeni au o reuniune informală la un castel din Flandra pentru a vedea cum Germania și Franța cad de acord că nu sunt de acord
Procurorii au intrat pe fir și vin cu dovezi grele. Percheziții-surpriză la toate casele fostului prim-ministru, în Norvegia
Scandal cu ecouri internaționale: percheziții și suspiciuni de corupție. Află unde a ajuns ancheta și ce dezvăluie documentele.
Cancelarul Germaniei spune că aderarea Ucrainei în 2017 iese din discuție, iar Viktor Orban că ar fi o declarație de război la adresa Ungariei
Maria Franca Ferrero îi lasă în urmă pe fiul său Giovanni, nurorile Paola şi Luisa şi cinci nepoţi.
Investiția care a rupt piața imobiliară: apartamentele de lângă metrou, mai scumpe cu 30 – 100%
Cresc spectaculos prețurile locuințelor situate în apropierea noilor linii de metrou, atât lângă București, cât și la Cluj.
Octombrie a fost cea mai activă lună din 2025, cu aproape un milion de tranzacţii.
MAE recomandă evitarea deplasărilor în zonele afectate, informarea prealabilă cu privire la condiţiile meteorologice şi respectarea indicaţiilor autorităţilor locale.
Republica Moldova: războiul mitropoliilor, Dodon se spală pe mâini de Plahotniuc, Chișinăul rămâne sub amenințarea rusă
Pompeo: Președintele rus Vladimir Putin își îndreaptă atenția spre Republica Moldova, Lituania și Estonia și ar putea încerca să-și extindă influența atunci când Statele Unite și Europa vor fi slăbite.
DIICOT precizează că drogul de mare risc au fost ascunse într-un colet, printre diverse obiecte vestimentare.
Comisia Europeană a confirmat că este vizată de anchete privind vânzarea a 23 dintre clădirile sale către statul belgian. Prejudiciul ar fi uriaș
Radu Oprea face un pas înapoi după comparația reformă=Auschwitz. „Îmi cer scuze"
„Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz. Nu am mentalitate de stăpân de sclav", a spus Radu Oprea într-o discuție telefonică cu Adrian Vasilache, jurnalist HotNews.
Decizia este definitivă.
Cazul Văduva Neagră. Cum a ajuns iubita milionarului omorât la Sibiu complice la o altă crimă. Banii, numitorul comun
Recent, o milionară din Sibiu, de profesie, psiholog şi antrenor de dezvoltare personală a fost arestată, dupe ce anchetatorii au descins la vila în care locuieşte. Este vorba despre Adriana Viliginschi, acum în postura de acuzată, în trecut, în ipostaza de victimă.
PSD ține un loc gol în Senat pentru ca nu găsește un om de încredere pentru SGG – SURSE
Mandatul de senator PSD este vacant în urma demisiei lui Florin Jianu din luna octombrie a anului trecut.
În prezent, traversarea orașului Baia Mare de către camioanele de mare tonaj provoacă nu doar ambuteiaje, ci și o degradare accelerată a infrastructurii urbane și a calității aerului.
Valul de concedieri legat de AI continuă şi în alte zone. În SUA, inteligenţa artificială a contribuit la aproape 55.000 de disponibilizări în 2025,
Intervenția survine în contextul în care Direcţia de Sănătate Publică a dispus oprirea totală a apei din cauza bacteriei Clostridium perfringens, descoperită în mai multe probe.
Creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte), cât şi reducerilor de personal
VIDEO Cum a fost zborul cu Spartanul, devenit avion prezidențial – REPORTAJ
De când a preluat mandatul de președinte, Nicușor Dan a efectuat, cu tot cu acesta, 16 zboruri cu avionul C27 Spartan. Este a doua oară când și jurnaliștii zboară cu președintele într-o vizită externă.
Proteste AUR: Manifestări într-un giratoriu, Simion la Ploiești și certuri în Victoriei
„Nu suntem doar noi aici, sunt sute de localităţi în România în care românii spun acestei guvernări că aşa nu se mai poate", a spus șeful deputaților AUR.
CCR îi schimbă strategia lui Bolojan. De ce nu mai vrea să adopte reforma administrației prin angajarea răspunderii
Deși inițial a anunțat că reforma administrației publice și măsurile de relansare economică vor fi adoptate prin angajarea răspunderii în Parlament, Ilie Bolojan ia în calcul acum să le adopte prin ordonanțe de urgență.
Această decizie nu este o naționalizare, ci un mecanism de siguranță națională activat pentru a preveni un colaps al pieței carburanților (Lukoil deține circa 23% din piață) în contextul sancțiunilor internaționale(ale SUA, în special) și al intenției grupului rus de a-și vinde activele. Statul l-a desemnat pe Ion-Bogdan Bugheanu(despre care încă nu se cunoaște mai […]
Fiecare deținut are dreptul, lunar, la un pachet cu alimente de până la 10 kilograme. În penitenciar, meniul este de 8 lei şi 91 de
Prima reacție a Guvernului după a cincea amânare a CCR pe pensiile speciale # Cotidianul de Hunedoara
„Din punctul de vedere al Guvernului s-au depus absolut toate diligențele pentru îndeplinirea acestui jalon”. The post Prima reacție a Guvernului după a cincea amânare a CCR pe pensiile speciale appeared first on Cotidianul RO.
Kaufland a negat afirmația deputatului Mihail Neamțu, rostogolită în cascadă pe internetul suveranist. Asociația Accept a explicat, de asemenea, de ce taberele organizate de ei nu sunt de „convertire”, așa cum sugerează deputatul AUR. The post AUR, minciuni în cascadă într-un război închipuit cu multinaționalele appeared first on Cotidianul RO.
David Popovici şi Victor Rebengiuc s-au întâlnit la Gala Internaţională de Balet "Balanchine’s Legacy" de la Sala Palatului. The post David Popovici, alături de Victor Rebengiuc appeared first on Cotidianul RO.
Un fruntaș PNL se recomandă „misogin și labagiu”: Cu tine, Ilie, țara a devenit Republica Foarfecii # Cotidianul de Hunedoara
„Îți scriu cu calm, dar și cu pixul ascuțit”, a scris Tișe pentru a-și justifica mesajul, chiar înainte de a se recomanda drept liberal fruntaș, dar și „misogin și labagiu”. The post Un fruntaș PNL se recomandă „misogin și labagiu”: Cu tine, Ilie, țara a devenit Republica Foarfecii appeared first on Cotidianul RO.
Dialogul trebuie menținut Întrebat miercuri seara, înaintea participării la summitul informal din Belgia, dacă susţine reluarea discuţiilor cu Putin, Stocker a declarat jurnaliştilor: „Canalele de comunicare sunt necesare. Trebuie să se menţină dialogul”. Stocker a menţionat că Viena ar putea servi drept loc de desfăşurare a discuţiilor, dar nu s-a prezentat ca mediator. „Dacă Putin […] The post Austria îl susține pe Macron: Dialogul cu Putin trebuie reluat appeared first on Cotidianul RO.
Peste 170 de invitați la Gala Excelenței în Industria Apei. Sectorul apei, între investiții record și nevoia unei strategii naționale coerente # Cotidianul de Hunedoara
„Evenimentul a reprezentat nu doar un moment de recunoaștere a performanței, ci și o platformă de dialog asupra provocărilor majore cu care se confruntă infrastructura de apă și canalizare din România”. The post Peste 170 de invitați la Gala Excelenței în Industria Apei. Sectorul apei, între investiții record și nevoia unei strategii naționale coerente appeared first on Cotidianul RO.
Nottingham Forest, clubul patronat de magnatul grec Evanghelis Marinakis, și-a demis pentru a treia oară antrenorul în acest sezon. The post Trei dintr-o lovitură. Forest l-a demis și pe Sean Dyche appeared first on Cotidianul RO.
Europa cu două viteze - un grup restrâns de țări ar putea acționa mai rapid în domenii-cheie pentru a consolida puterea și autonomia UE. Astfel s-ar evita blocajele decizionale. The post Nicușor Dan: Nu trebuie să ne sperie ideea de „Europă cu două viteze” appeared first on Cotidianul RO.
Cu un repertoriu de lucrări de muzică sacră românească şi universală, programul spectacolelor este dedicat celei mai mari sărbători a creştinătăţii The post Corul Madrigal, Turneu de Paşte „Săptămâna Patimilor” appeared first on Cotidianul RO.
Lionel Messi s-a accidentat și nu va fi pe teren la meciul de debut al echipei sale în MLS, contra celor de la Los Angeles FC. The post Messi s-a accidentat și va rata debutul sezonului în MLS appeared first on Cotidianul RO.
Strategia are la bază redirecţionarea anticorpilor formaţi anterior, astfel încât aceştia să recunoască şi să marcheze tumora pentru distrugere. The post Imunitatea antivirală, scut împotriva cancerului appeared first on Cotidianul RO.
Nicușor Dan se întreabă dacă România are ce să caute la reuniunea lui Trump # Cotidianul de Hunedoara
Probabil că săptămâna asta o să luăm decizia dacă România va participa la reuniunea Consiliului pentru Pace, a spus Nicușor Dan. The post Nicușor Dan se întreabă dacă România are ce să caute la reuniunea lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
„După 1 aprilie 2026, pe o piață liberă furnizorii nu mai concurează doar prin lei/kWh, ci prin arhitectura ofertei”, transmite Asociația Energia Inteligență. The post Prețul gazelor aprilie 2026: Concurență sau puzzle comercial appeared first on Cotidianul RO.
Pot fi medicii legați de glie? “E contrar principiilor UE. Iluzia că sistemul privat este șansa acestei țări este o mare prostie” – INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
Prof. Univ. Dr. Șerban Bubenek spune că una dintrele marile probleme ale sistemului medical este „modul în care sistemul public de sănătate este pus în concurență neloială cu sistemul privat”. The post Pot fi medicii legați de glie? “E contrar principiilor UE. Iluzia că sistemul privat este șansa acestei țări este o mare prostie” – INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
Ordinul care aprobă structura anului şcolar 2026 - 2027 va fi disponibil pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării după publicarea în Monitorul Oficial. The post S-a decis forma finală a structurii anului şcolar 2026 – 2027 appeared first on Cotidianul RO.
Ucraineanul Heraskevich, descalificat de la JO fiindcă nu a vrut să renunțe la cască # Cotidianul de Hunedoara
Ucraineanul Vladylsav Heraskevich a fost descalificat din proba de skeleton de la Jocurile Olimpice de iarnă fiindcă nu a vrut să renunțe la casca omagială în competiția oficială. The post Ucraineanul Heraskevich, descalificat de la JO fiindcă nu a vrut să renunțe la cască appeared first on Cotidianul RO.
