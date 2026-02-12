Vicepremierul Tanczos Barna, despre cum a ajuns premier Bolojan: „Nimeni n-a vrut, în afară de dânsul, să se sacrifice”

11:00

Bărbatul ar fi încercat să-l intimideze pe Rebengiuc prin a-i spune că o să-i dea cu toporul în cap deoarece iese la manifestații împotriva lui Călin Georgescu. The post Individul care l-a amenințat pe Victor Rebengiuc pentru că e anti-Georgescu, „vizitat” de polițiști appeared first on Cotidianul RO.