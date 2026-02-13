Diana Buzoianu schimbă regulile în pădure. Reforma Romsilva intră în linie dreaptă

06:00

Francezii dau un click și văd declarațiile de avere și de interese ale oricărui politician aflat în funcții publice. Așa era și în România până anul trecut în vară. Atunci, o decizie a CCR a ucis și ce mai rămăsese din vlaga Agenției Naționale de Integritate, o instituție pe care politicienii au creat-o la insistențele UE și pe care au urât-o din prima secundă. Declarațiile de avere nu mai sunt la vedere, iar politicienii nu mai declară averea rudelor. Transparență zero, răspunderea publică zero pentru conducătorii țării. Nu mai dau socoteală nimănui. The post Ce manevre fac politicenii ca să ascundă declarațiile de avere. Exemplul Macron appeared first on Cotidianul RO.