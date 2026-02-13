Piedone nu mai poate ocupa funcții publice 3 ani DECIZIE

Cristian Popescu-Piedone a pierdut definitiv procesul cu ANI au decis judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție, care au respins definitiv contestația depusă de Piedone împotriva raportului ANI care l-a găsit în conflict de interese pentru că și-a numit ginerele membru în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale pe când era primar al Sectorului 5.

