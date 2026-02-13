Nike continuă concedierile și dă afară angajați de la Converse

09:50

Rafinăria Petrotel, dar și rețeaua de 320 de benzinării, dar și celelalte active deținute de Lukoil în România și în străinătate ar putea avea un nou proprietar, gigantul rus semnând un acord cu compania saudită Midad Energy, aceasta alăturându-se fondului de investiții Carlyle, care are un deal similar parafat cu rușii.