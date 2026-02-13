Fraudă de 10 milioane de euro cu bilete la Muzeul Luvru
Profit.ro, 13 februarie 2026 16:50
Poliția a arestat nouă persoane într-o anchetă legată de o fraudă cu bilete la Muzeul Luvru, care ar fi putut costa cel mai vizitat muzeu din lume aproximativ 10 milioane de euro.
Acum 5 minute
17:20
Bolojan ″răcește″ SMR-urile nucleare americane de la Doicești: Le facem dacă găsim bani. Suma e foarte mare, 6-7 miliarde dolari. Este mai fezabil ce facem la Cernavodă # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a arătat mai degrabă sceptic față de proiectul construirii unei centrale nucleare de 462 MW la Doicești, în județul Dâmbovița, pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune de acolo, cu tehnologia reactoarelor modulare mici (SMR) dezvoltată și deținută de compania americană NuScale.
Acum 30 minute
16:50
16:50
Acum o oră
16:40
Gigantul Fincantieri mută în România parte din producție. Vestea este doar pe jumătate bună # Profit.ro
Grupul italian naval Fincantieri va muta în România producția de secțiuni de cocă pentru navele de croazieră.
16:30
PPC ridică în România o nouă stație de transformare, la Balotești, investiție de peste 75 milioane lei # Profit.ro
Noua stație va îmbunătăți serviciul de distribuție pentru 17179 mii de clienți din zona localităților Balotești si Corbeanca și va asigura disponibilitatea pentru viitoare racordări la rețeaua de distribuție.
Acum 2 ore
16:20
Threads, rețeaua socială prin care Meta concurează cu X-ul lui Elon Musk, oferă acum acces la o funcție bazată pe inteligența artificială, prin care utilizatorii pot cere să vadă mai mult sau mai puțin din diverse tipuri de conținut.
16:00
16:00
Bolojan: Când va veni un alt guvern, pentru mine va fi o ușurare! Dacă această coaliție nu funcționează, e posibil să vedem alta # Profit.ro
Premierul Bolojan afirmă că atunci când a acceptat funcția de premier, știa ce probleme grave are România, și nu se teme de un partid sau de un lider politic, iar pe plan personal va fi o ușurare venirea unui alt guvern. Bolojan a adăugat că este posibilă o altă coaliție de guvernământ, dacă se dovedește că formula actuală nu funcționează.
15:50
ULTIMA ORĂ Bolojan, schimbare majoră la contractele part-time: Imediat ce e finalizată digitalizarea ANAF la sfârșitul anului, ar trebui să reintre în vigoare plata contribuțiilor proporțional cu numărul de ore # Profit.ro
Premierul Bolojan susține că digitalizarea ANAF ar trebui finalizată până la sfârșitul acestui an, iar în acest condiții ar trebui să reintre în vigoare plata contribuțiilor sociale proporțional cu numărul de ore muncite.
15:40
15:30
Tarifele la apă și canalizare în România, în februarie 2026: contraste între județe, bucureștenii rămân printre cei mai avantajați # Profit.ro
Tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă și de canalizare din România continuă să prezinte diferențe importante între regiuni, potrivit datelor oficiale centralizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), valabile la începutul lunii februarie 2026.
15:30
Acum 4 ore
15:10
15:10
15:00
14:40
Investiție de 500.000 euro într-un startup românesc care digitalizează asigurările pentru IMM-uri # Profit.ro
Siguu.ro, un startup românesc dezvoltat cu o investiție inițială de aproximativ 500.000 de euro, intră pe piața asigurărilor pentru companiile mici și mijlocii, unul dintre cele mai puțin digitalizate segmente din industria financiară locală.
14:40
14:30
Bolojan - Am fost cu spatele la zid! Văd revenirea din recesiune începând din a doua parte a anului: 2026 va fi anul de reașezare a economiei # Profit.ro
Din a doua parte a anului, România va avea condiții de creștere economică, prin scăderea inflației, reducerea importurilor și creșterea exporturilor, precum și prin măsurile de reducere a cheltuielilor și de stimulare economică, susține premierul Bolojan, în contextul în care țara noastră a intrat în recensiune tehnică.
14:30
FOTO O mașină electrică a luat foc în Sectorul 6 al Capitalei. O persoană a murit. Mai multe mașini au ars # Profit.ro
14:30
Ministrul Finanțelor afirmă că România nu este într-o criză economică și spune că economia va crește și în 2026, cu cel puțin 1% # Profit.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, vine cu declarații după anunțul privind intrarea României în recesiune tehnică.
14:20
14:20
Controale de amploare în saloane de coafură. ANPC a găsit cosmetice expirate și ingrediente interzise # Profit.ro
Inspectorii ANPC au găsit produse cosmetice expirate, servicii prestate în spații neautorizate, utilizarea produselor cu un ingredient interzis.
14:20
Bolojan vede revenirea din recesiune începând din a doua parte a anului: 2026 va fi anul de reașezare a economiei # Profit.ro
14:00
ULTIMA ORĂ Fidelis – Declin drastic al interesului investitorilor de la bursă pentru titlurile de stat pentru populație. Unul din cele mai slabe rezultate din ultimii ani # Profit.ro
Exercițiul primar de vânzare a obligațiunilor guvernamentale dematerializate destinate populației a fost unul din cele mai slabe din ultimii ani, relevă datele Profit.ro.
14:00
Bolojan acuză: Băieții deștepți, în mare parte, ne-au blocat sistemul energetic. Dacă mâine ai de făcut o stație de stocare, terenul este ocupat doar de producție # Profit.ro
Premierul Bolojan arată că sistemul energetic produce 9.000 MW, dar avize tehnice de racordare au fost date pentru 77.000 MW, iar investitorii serioși care doresc să facă stații de stocare nu au unde să dezvolte investiția, pentru că terenurile sunt ocupate doar pentru producție.
13:50
România, în recesiune tehnică - Ciolacu acuză ”cea mai grosolană manipulare a statisticii” și susține că datele au fost ”coafate” pentru a ascunde ”dezastrul economic din mandatul lui Bolojan”. România, în recesiune și ...în mandatul său # Profit.ro
Fostul premier PSD acuză că datele economice aferente anului 2024 ar fi fost modificate, pentru a transforma creșterea economică în recesiune.
13:50
Gazele ''ieftine'' ale României, printre cele mai scumpe din UE. Unde dispare mitul prețului mic # Profit.ro
O analiză semnată de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), arată că România se situează printre statele membre ale Uniunii Europene cu cele mai ridicate costuri reale ale gazelor naturale atunci când prețurile sunt ajustate la puterea de cumpărare, deși la nivel nominal tarifele nu par ridicate.
13:40
România, în recesiune tehnică - Ciolacu acuză ”cea mai grosolană manipulare a statisticii” și susține că datele economice au fost ”coafate” pentru a ascunde ”dezastrul economic din mandatul lui Bolojan” # Profit.ro
13:40
Clifford Chance Badea a asistat Electro-Alfa International în IPO-ul de 580 milioane RON, una dintre cele mai de succes listări realizate de o companie antreprenorială din România # Profit.ro
Clifford Chance Badea, biroul local al firmei globale de avocatură Clifford Chance, a asistat Electro-Alfa International în legătură cu oferta publică de acțiuni noi emise ca urmare a majorării de capital (IPO) în valoare de aproximativ 580 milioane RON (115 milioane Euro), cu un nivel de suprasubscrieri semnificative, ce plasează tranzacția în eșalonul de top al listărilor de companii antreprenoriale românești.
13:40
ING taie sever din prognoza de creștere a României pe 2026 și se așteaptă la încă un an slab. România a trecut printr-o recesiune și în 2024 # Profit.ro
ING Bank revizuiește semnificativ estimarea de creștere a produsului intern brut în acest an, după datele slabe de la finele lui 2025, când economia a intrat în recesiune tehnică. Totodată, datele confirmă și o recesiune în prima jumătate a anului 2024, după noile revizuiri.
13:30
România, la coadă. Cu Irlanda, singurele state membre UE care au înregistrat un declin al economiei în trimestrul patru # Profit.ro
Produsul intern brut a crescut cu 0,3% în zona euro și în Uniunea Europeană în trimestrul patru din 2025, comparativ cu precedentele trei luni (când s-a înregistrat un avans de 0,3% în zona euro și de 0,4% în UE), iar România și Irlanda sunt singurele state membre UE care au înregistrat un declin al economiei, arată datele preliminare publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).
Acum 6 ore
13:20
13:10
12:50
Producția industrială a României a scăzut și în 2025, fiind al treilea an consecutiv de contracție. Datele pe decembrie arată însă o creștere peste așteptări și economiștii cred că industria ar putea reveni în acest an, pe o cerere externă mai bună.
12:50
12:40
12:40
12:30
12:30
BCR revizuiește puternic în jos prognoza de creștere economică pentru 2026, după surpriza negativă din T4 # Profit.ro
BCR înjumătățește estimarea de creștere economică pentru acest an, după ce datele aferente ultimului trimestru din 2025 au fost mult sub așteptări.
12:30
ULTIMA ORĂ Cel mai mare grup de turism din lume, în România. Plan și pentru un hub IT CONFIRMARE # Profit.ro
Grupul german de turism TUI, cel mai mare din lume pe această nișă, a intrat în România, confirmând oficial informațiile prezentate anterior de Profit.ro.
12:30
12:20
12:10
O româncă intră în echipa de conducere a unei companii britanice care investește în startup-uri AI și crypto # Profit.ro
Improbable, venture builder-ul britanic care investește în startup-uri la intersecția dintre AI și Web3, o numește în funcția de Chief Marketing Officer pe Irina Scarlat.
11:40
11:30
Gigantul Google, vizat de o investigație privind practicile din licitațiile de publicitate în căutări # Profit.ro
Autoritățile europene de concurență ai deschis o investigație asupra Google, parte a grupului Alphabet, în legătură cu modul în care vinde publicitate în cadrul motorului său de căutare în Europa, potrivit unei scrisori transmise advertiserilor și consultate de Reuters.
Acum 8 ore
11:10
11:00
Av. STOICA Alin Marius câștigă 177.666 lei despăgubiri într-un litigiu privind refuzul unei finanțări # Profit.ro
O societate din domeniul agroalimentar a obținut în instanță despăgubiri suplimentare în cuantum de 177.666 lei, după ce, în anul 2022, i-a fost refuzată în mod nelegal o finanțare de 593.748 lei în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD”, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/2022.
10:50
România, în recesiune tehnică - Reacția lui Ilie Bolojan: Nu traversăm o criză. Recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat și inevitabil al acestei tranziții # Profit.ro
Ilie Bolojan afirmă că recesiunea tehnică anunțată de către specialiști era inevitabilă și anticipată, întrucât România a început trecerea de la ”un model bazat pe deficit și consum, aparent generator de prosperitate, dar în fapt distrugător, la un model bazat pe investiții, productivitate, export și disciplină bugetară”.
10:40
România, în recesiune tehnică - Sorin Grindeanu: Este timpul să oprim acest tăvălug al deciziilor economice stupide # Profit.ro
Președintele PSD spune că intrarea României în recesiune tehnică este ”o rușine pentru întreaga Coaliție”, PSD având partea sa de vină.
10:30
