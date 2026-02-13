Bursa pierde 1,4% pe fondul intrării economiei în recesiune tehnică: Scăderi la Premier Energy (-3,1%), BRD (-2,9%), Banca Transilvania (-2,6%), Digi (-2,2%). Plus 2% pe BET la nivel săptămânal
Semnal pozitiv din piaţa cărnii de porc, cu cel mai mare deficit: consumul creşte, susţinut de producţia internă, iar importurile au scăzut cu 17% în 2025 faţă de 2024 # Ziarul Financiar
Carnea de porc, cea mai consumată în România, arată semne de revenire a piaţei după ce a fost lovită acum aproape un deceniu de pesta porcină africană. Consumul creşte, susţinut de producţia internă, în timp ce importurile au scăzut.
Cum se vede discuţia dintre Dedeman şi Carrefour: un proiect care poate redeschide apetitul de dezvoltare pe retail în România. Carmen Ravon, CBRE: „Arătăm că putem, că suntem ambiţioşi“ # Ziarul Financiar
Piaţa de retail din România trăieşte cea mai bună perioadă de până acum când vine vorba de expansiune, dar abia acum începe să joace în liga mare, pe măsură ce sectorul a atras şi poate atrage unele dintre cele mai mari tranzacţii de pe piaţa locală.
PSD îl critică pe Bolojan că a dus economia în recesiune: ”După luni de austeritate, sacrificii, taxe aberante şi preţuri crescute, Statistica a confirmat oficial ceea ce milioane de români simt deja în buzunarele lor: nu mergem în direcţia corectă cu o economie care a intrat în recesiune tehnică” # Ziarul Financiar
Prima reacţie a preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, după intrarea în recesiune tehnică: După luni de austeritate, sacrificii, taxe aberante şi preţuri crescute, Statistica a confirmat oficial ceea ce milioane de români simt deja în buzunarele lor: nu mergem în direcţia corectă cu o economie care a intrat în recesiune tehnică # Ziarul Financiar
Bursă. Doar trei fonduri locale deschise de obligaţiuni au depăşit inflaţia din România în 2025, cu randamente de 8,7% pe Raiffeisen RON Plus, 8,8% pentru Erste Bond Flexible RON şi 13,5% pe FDI Globinvest Bonds # Ziarul Financiar
Din cele mai performante zece fonduri locale de obligaţiuni şi alte instrumente cu venit fix, trei au reuşit să depăşească inflaţia din România anul trecut, când rata anuală a creşterii preţurilor a încheiat la 8,6%, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană.
Meet the speakers. George Ciubotaru, vicepreşedinte CA, Electro-Alfa International, firma pentru ale cărei acţiuni s-au luptat investitorii la bursă, participă la ZF Power Summit. Cum poate deveni antreprenoriatul local din energie unul fără graniţe? # Ziarul Financiar
Tranşa de retail a ofertei Electro-Alfa International a fost suprasubscrisă de aproape 5.800%, investitorii cerând de aproape 60 de ori mai multe acţiuni decât erau disponibile.
Românii îşi pot face asigurare ce acoperă servicii medicale de până la 3 mil.euro, în România şi străinătate, după ce Allianz-Ţiriac a făcut un parteneriat strategic cu MediHelp International # Ziarul Financiar
Compania de asigurări Allianz-Ţiriac şi MediHelp International, jucător din domeniul intermedierii asigurărilor de sănătate internaţionale din Europa Centrală şi de Est, au încheiat un parteneriat strategic prin care oferă o asigurare de sănătăte care acoperă cheltuieli cuprinse între 500.000 de euro şi 3 milioane de euro, în România şi în străinătate.
Bursă. Prima reacţie a investitorilor de la Paris după anunţul privind preluarea Carrefour România de către fraţii Pavăl: Plus 1% pe acţiuni. În prezent, cotaţia este cu mult sub maximul înregistrat în urmă cu 27 de ani # Ziarul Financiar
Acţiunile Carrefour se apreciau joi după-amiază cu 1,15%, după ce deschiseseră şedinţa în scădere cu 0,5%, în prima reacţie a pieţei de capital din Franţa la anunţul grupului privind negocierile exclusive cu Pavăl Holding pentru preluarea operaţiunilor din România, într-o tranzacţie estimată la 823 milioane de euro.
„Europa cu două viteze“ scoate din nou capul din dulap şi ajunge pe agenda şefilor de state din Uniunea Europeană. Nicuşor Dan: Nu trebuie să ne speriem # Ziarul Financiar
Acum, la butoanele Comisiei Europene nu mai este Jean-Claude Junker, autorul primului draft al proiectului „Europei cu două viteze“, ci Ursula von der Leyen care ieri a trântit pe masa şefilor de state şi de guverne un proiect, nu ştim dacă cvasiidentic cu cel al lui Juncker, dar având aceeaşi ţintă asumată public: întărirea Uniunii Europene în faţa concurenţei Chinei şi, iată acum, a SUA.
Ionuţ Stanimir, chief brand officer al BCR. Avertisment pentru fondatori: lumea de acum 5-7 ani nu mai există, s-a dus. Acum şi giganţii din audit şi consultanţă ne propun soluţii noi, iar AI-ul a dat startul dezvoltării unui nou val de soluţii de către echipele interne din corporaţii # Ziarul Financiar
Un start-up care are în plan să susţină o prezentare la o corporaţie din România pentru a propune un parteneriat ar trebui să ştie că peisajul s-a schimbat complet faţă de ce s-a întâmplat în ultimii 5-7 ani, respectiv faptul că acum concurenţa este una dramatică, în care se luptă cu concurenţi redutabili. E foarte posibil ca în aceeaşi sală, cu două luni înainte, să fi fost deja echipe de la giganţi Big Four şi de la marile firme de consultanţă, cu prezentări pe teme asemănătoare, gândite de zeci de oameni şi soluţii de AI integrate.
Tranzacţia fratii Pavăl – Carrefour: Cum au evoluat afacerile celor două grupuri în ultimii 20 de ani # Ziarul Financiar
Pavăl Holding, vehiculul de investiţii al familiei Pavăl, care deţine Dedeman, cel mai mare retailer de bricolaj, a intrat în negocieri exclusive pentru preluarea operaţiunilor grupului francez Carrefour în România, unul dintre cei mai mari retaileri din comerţul alimentar local. Operaţiunile Carrefour din România sunt evaluate la 823 mil. euro, conform companiei.
A şasea achiziţie a Zitec în ultimii 10 ani: compania a cumpărat dezvoltatorul de software Equilobe, un business de 10 mil. lei cu clienţi din Germania şi Olanda # Ziarul Financiar
Zitec, unul dintre jucătorii importanţi din piaţa românească de IT, cu afaceri de 38 mil. euro la nivel de grup în 2025, a cumpărat Equilobe, un integrator specializat pe tehnologii .NET cu clienţi din Germania şi Olanda cu afaceri de 10,5 milioane de lei în 2024.
Anthropic, compania din spatele asistentului AI Claude, a obţinut 30 de miliarde de dolari într-o rundă Series G. Evaluarea a ajuns la 380 de miliarde de dolari, a doua cea mai mare din istoria startup-urilor, şi este dublă faţă de anul trecut # Ziarul Financiar
Anthropic, compania americană de inteligenţă artificială care dezvoltă asistentul Claude, a finalizat o rundă de finanţare Series G de 30 de miliarde de dolari, la o evaluare post-money de 380 de miliarde de dolari, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul companiei. Tranzacţia reprezintă a doua cea mai mare finanţare privată din istoria sectorului tehnologic, fiind depăşită doar de runda de peste 40 de miliarde de dolari a rivalei OpenAI din 2025, condusă de SoftBank, conform datelor Crunchbase. Până la runda OpenAI, recordul era deţinut de grupul chinez Ant Group, cu 14 miliarde de dolari strânse în 2018, potrivit CNBC.
