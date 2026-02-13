Dacia se retrage din Raliul Dakar după ce a cucerit cea mai dură competiţie din lume. Denis Le Vot, artizanul proiectului, a plecat deja de la Renault şi conduce acum un gigant al sporturilor de iarnă din Canada

08:15

Un start-up care are în plan să susţină o prezentare la o cor­poraţie din România pentru a propune un parte­neriat ar trebui să ştie că pei­sajul s-a schimbat complet faţă de ce s-a întâmplat în ultimii 5-7 ani, respectiv faptul că acum concurenţa este una dramatică, în care se luptă cu concurenţi redutabili. E foarte posibil ca în aceeaşi sală, cu două luni înainte, să fi fost deja echipe de la giganţi Big Four şi de la marile firme de consul­tanţă, cu prezentări pe teme asemănătoare, gândite de zeci de oameni şi soluţii de AI integrate.