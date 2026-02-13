Bursă. Platforma de tranzacţionare NAGA a încheiat anul trecut cu venituri de 65,4 mil. euro şi EBITDA de 3,3 mil. euro
Ziarul Financiar, 13 februarie 2026
Bursă. Platforma de tranzacţionare NAGA a încheiat anul trecut cu venituri de 65,4 mil. euro şi EBITDA de 3,3 mil. euro
Cum se vede discuţia dintre Dedeman şi Carrefour: un proiect care poate redeschide apetitul de dezvoltare pe retail în România. Carmen Ravon, CBRE: „Arătăm că putem, că suntem ambiţioşi“ # Ziarul Financiar
Piaţa de retail din România trăieşte cea mai bună perioadă de până acum când vine vorba de expansiune, dar abia acum începe să joace în liga mare, pe măsură ce sectorul a atras şi poate atrage unele dintre cele mai mari tranzacţii de pe piaţa locală.
PSD îl critică pe Bolojan că a dus economia în recesiune: ”După luni de austeritate, sacrificii, taxe aberante şi preţuri crescute, Statistica a confirmat oficial ceea ce milioane de români simt deja în buzunarele lor: nu mergem în direcţia corectă cu o economie care a intrat în recesiune tehnică” # Ziarul Financiar
Prima reacţie a preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, după intrarea în recesiune tehnică: După luni de austeritate, sacrificii, taxe aberante şi preţuri crescute, Statistica a confirmat oficial ceea ce milioane de români simt deja în buzunarele lor: nu mergem în direcţia corectă cu o economie care a intrat în recesiune tehnică # Ziarul Financiar
Bursă. Doar trei fonduri locale deschise de obligaţiuni au depăşit inflaţia din România în 2025, cu randamente de 8,7% pe Raiffeisen RON Plus, 8,8% pentru Erste Bond Flexible RON şi 13,5% pe FDI Globinvest Bonds # Ziarul Financiar
Din cele mai performante zece fonduri locale de obligaţiuni şi alte instrumente cu venit fix, trei au reuşit să depăşească inflaţia din România anul trecut, când rata anuală a creşterii preţurilor a încheiat la 8,6%, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană.
Meet the speakers. George Ciubotaru, vicepreşedinte CA, Electro-Alfa International, firma pentru ale cărei acţiuni s-au luptat investitorii la bursă, participă la ZF Power Summit. Cum poate deveni antreprenoriatul local din energie unul fără graniţe? # Ziarul Financiar
Tranşa de retail a ofertei Electro-Alfa International a fost suprasubscrisă de aproape 5.800%, investitorii cerând de aproape 60 de ori mai multe acţiuni decât erau disponibile.
Românii îşi pot face asigurare ce acoperă servicii medicale de până la 3 mil.euro, în România şi străinătate, după ce Allianz-Ţiriac a făcut un parteneriat strategic cu MediHelp International # Ziarul Financiar
Compania de asigurări Allianz-Ţiriac şi MediHelp International, jucător din domeniul intermedierii asigurărilor de sănătate internaţionale din Europa Centrală şi de Est, au încheiat un parteneriat strategic prin care oferă o asigurare de sănătăte care acoperă cheltuieli cuprinse între 500.000 de euro şi 3 milioane de euro, în România şi în străinătate.
Bursă. Prima reacţie a investitorilor de la Paris după anunţul privind preluarea Carrefour România de către fraţii Pavăl: Plus 1% pe acţiuni. În prezent, cotaţia este cu mult sub maximul înregistrat în urmă cu 27 de ani # Ziarul Financiar
Acţiunile Carrefour se apreciau joi după-amiază cu 1,15%, după ce deschiseseră şedinţa în scădere cu 0,5%, în prima reacţie a pieţei de capital din Franţa la anunţul grupului privind negocierile exclusive cu Pavăl Holding pentru preluarea operaţiunilor din România, într-o tranzacţie estimată la 823 milioane de euro.
„Europa cu două viteze“ scoate din nou capul din dulap şi ajunge pe agenda şefilor de state din Uniunea Europeană. Nicuşor Dan: Nu trebuie să ne speriem # Ziarul Financiar
Acum, la butoanele Comisiei Europene nu mai este Jean-Claude Junker, autorul primului draft al proiectului „Europei cu două viteze“, ci Ursula von der Leyen care ieri a trântit pe masa şefilor de state şi de guverne un proiect, nu ştim dacă cvasiidentic cu cel al lui Juncker, dar având aceeaşi ţintă asumată public: întărirea Uniunii Europene în faţa concurenţei Chinei şi, iată acum, a SUA.
Ionuţ Stanimir, chief brand officer al BCR. Avertisment pentru fondatori: lumea de acum 5-7 ani nu mai există, s-a dus. Acum şi giganţii din audit şi consultanţă ne propun soluţii noi, iar AI-ul a dat startul dezvoltării unui nou val de soluţii de către echipele interne din corporaţii # Ziarul Financiar
Un start-up care are în plan să susţină o prezentare la o corporaţie din România pentru a propune un parteneriat ar trebui să ştie că peisajul s-a schimbat complet faţă de ce s-a întâmplat în ultimii 5-7 ani, respectiv faptul că acum concurenţa este una dramatică, în care se luptă cu concurenţi redutabili. E foarte posibil ca în aceeaşi sală, cu două luni înainte, să fi fost deja echipe de la giganţi Big Four şi de la marile firme de consultanţă, cu prezentări pe teme asemănătoare, gândite de zeci de oameni şi soluţii de AI integrate.
Tranzacţia fratii Pavăl – Carrefour: Cum au evoluat afacerile celor două grupuri în ultimii 20 de ani # Ziarul Financiar
Pavăl Holding, vehiculul de investiţii al familiei Pavăl, care deţine Dedeman, cel mai mare retailer de bricolaj, a intrat în negocieri exclusive pentru preluarea operaţiunilor grupului francez Carrefour în România, unul dintre cei mai mari retaileri din comerţul alimentar local. Operaţiunile Carrefour din România sunt evaluate la 823 mil. euro, conform companiei.
A şasea achiziţie a Zitec în ultimii 10 ani: compania a cumpărat dezvoltatorul de software Equilobe, un business de 10 mil. lei cu clienţi din Germania şi Olanda # Ziarul Financiar
Zitec, unul dintre jucătorii importanţi din piaţa românească de IT, cu afaceri de 38 mil. euro la nivel de grup în 2025, a cumpărat Equilobe, un integrator specializat pe tehnologii .NET cu clienţi din Germania şi Olanda cu afaceri de 10,5 milioane de lei în 2024.
Anthropic, compania din spatele asistentului AI Claude, a obţinut 30 de miliarde de dolari într-o rundă Series G. Evaluarea a ajuns la 380 de miliarde de dolari, a doua cea mai mare din istoria startup-urilor, şi este dublă faţă de anul trecut # Ziarul Financiar
Anthropic, compania americană de inteligenţă artificială care dezvoltă asistentul Claude, a finalizat o rundă de finanţare Series G de 30 de miliarde de dolari, la o evaluare post-money de 380 de miliarde de dolari, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul companiei. Tranzacţia reprezintă a doua cea mai mare finanţare privată din istoria sectorului tehnologic, fiind depăşită doar de runda de peste 40 de miliarde de dolari a rivalei OpenAI din 2025, condusă de SoftBank, conform datelor Crunchbase. Până la runda OpenAI, recordul era deţinut de grupul chinez Ant Group, cu 14 miliarde de dolari strânse în 2018, potrivit CNBC.
Cercetare Bitdefender: Hackerii trimit oferte de angajare false în numele Amazon, Carrefour sau NHS ca să fure date personale şi să obţină plăţi frauduloase # Ziarul Financiar
Oferte de angajare care vin din senin, aprobări instantanee ale candidaturii şi interviuri care nu au loc niciodată - compania de cybersecurity Bitdefender avertizează că hackerii folosesc sezonul recrutărilor de la început de an pentru a lansa o campanie de phishing în care se dau drept companii mari precum Amazon, Carrefour sau sistemul public de sănătate britanic NHS. E-mail-urile, scrise în mai multe limbi - engleză, spaniolă, italiană, franceză -, sunt ajustate în funcţie de ţara destinatarului, dar urmează un tipar identic: victima primeşte un mesaj conform căruia profilul sau CV-ul său a fost deja evaluat şi aprobat, i se cere să confirme un interviu, iar conversaţia este mutată rapid pe aplicaţii de mesagerie precum WhatsApp, Telegram sau Microsoft Teams.
Business sportiv. „Stejarii” primesc un sprijin neaşteptat în campania de calificare la Cupa Mondială din 2027 # Ziarul Financiar
În campania de calificare pentru Cupa Mondială din Australia din 2027, echipa naţională de rugby a României primeşte un ajutor neaşteptat: desenele copiilor.
Opinie WSJ, ziar american: Europa trebuie să-şi înveţe lecţia şi să nu mai depindă de energie importată # Ziarul Financiar
Nu e deloc distractiv să te bazezi pe alte ţări pentru necesarul de energie când marile puteri încep să-şi folosească resursele ca pe o armă. Europa descoperă acest lucru pe calea grea, din nou, scrie Carol Ryan, editorialist la The Wall Street Journal.
Florin Madar, fondatorul distribuitorului de materiale de construcţii Temad din Braşov: Investim 12 mil. euro într-un centru logistic la Ghimbav, judeţul Braşov # Ziarul Financiar
Distribuitorul de materiale de construcţii Temad din Braşov, controlat de familia Madar şi unul din cei mai mari jucători din domeniul distribuţiei de materiale de construcţii, a ajuns anul trecut la o cifră de afaceri de 52 mil. euro, în creştere cu 3% faţă de anul anterior, iar anul acesta estimează afaceri de 54 mil. euro, potrivit oficialilor.
#superstories. Business sportiv. Pariul ZF pe viitorii campioni. Cătălina Stănescu, 13 ani, patinaj: Sportul m-a făcut să înţeleg ce înseamnă să aparţii unei ţări şi să o iubeşti. Am învăţat acest lucru la primul meu concurs internaţional de patinaj, în Bulgaria, unde am reuşit să obţin locul 1 # Ziarul Financiar
Cătălina Stănescu a început să patineze la trei ani, intrând pe gheaţă pe patinoarul din Liberty Mall, alături de părinţii ei, iar de acolo a pornit toată pasiunea sa pentru patinaj. În urmă cu aproape trei ani, Cătălina Stănescu a apărut în rubrica Pariul ZF pe viitorii campioni, în care a povestit despre ce începuturile sale în sport.
Deloitte CFO Summit 2026. Zeno Căprariu, partener audit, Deloitte România şi liderul CFO Program în România: În comparaţie cu trecutul recent, directorii financiari de astăzi gândesc diferit şi operează diferit. Trebuie să regândească modul de funcţionare al departamentelor pe care le conduc şi să implementeze AI # Ziarul Financiar
Rolul directorilor financiari s-a schimbat în ultimii ani şi va continua să evolueze odată cu tehnologia, fiind necesar ca aceştia să regândească modul de funcţionare al departamentelor pe care le conduc şi să implementeze AI pentru a avea o organizaţie mai agilă, este de părere Zeno Căprariu (foto), partener audit, Deloitte România, coordonatorul CFO Program în România.
ZF Private Health. Familia de medici Stănilă din Sibiu a investit peste 10 mil. lei în clinicile Ofta Total în ultimii trei ani, în extindere şi echipamente # Ziarul Financiar
Ofta Total, brand medical din Sibiu din domeniul oftalmologiei, a investit în ultimii trei ani peste 10 milioane de lei în mai multe proiecte de investiţii care au urmărit extinderea şi dotarea clinicilor cu aparatură de ultimă generaţie. Echipamentele şi tehnologiile noi reduc timpii pentru operaţii, iar recuperarea pacientului este mai rapidă, crede medicul Dan Stănilă, care se ocupă de creşterea Ofta Total, o afacere de familie, pornită de mama sa, medicul Adriana Stănilă.
Business sportiv. Cum se împarte piaţa locală de sport şi fitness? Bucureşti-Ilfov adună cele mai multe locaţii din ţară, având circa 20% din piaţa naţională. Marile oraşe concentrează cele mai multe businessuri din sport # Ziarul Financiar
Piaţa locală de sport şi fitness numără 13.400 de locaţii în care se pot face activităţi sportive, de la săli de fitness şi până la bazine de înot, terenuri sau cluburi sportive, potrivit platformei Xmap, o platformă bazată pe inteligenţa artificială care foloseşte date geospaţiale pentru realizarea diferitelor rapoarte.
REDPORT a obţinut un credit de 9 mil. euro de la Intesa Sanpaolo Bank pentru proiectul Vitality Est din estul Capitalei, dezvoltat în parteneriat cu Dan Şucu # Ziarul Financiar
Dezvoltatorul imobiliar REDPORT, fondat de antreprenorul Cosmin Savu-Cristescu, a securizat o linie de finanţare de 9 milioane de euro de la Intesa Sanpaolo Bank România pentru continuarea lucrărilor la proiectul rezidenţial Vitality Est, situat pe malul lacului Pantelimon, în estul Bucureştiului.
Afaceri de la Zero. Anul 2026 prin ochii micilor antreprenori. George Cărpuşor, antreprenor care a pariat pe brandul Carpathian Jerky: Impactul modificărilor legislative nu vine neapărat din nivelul taxelor în sine, ci din frecvenţa şi rapiditatea cu care se schimbă regulile # Ziarul Financiar
George Cărpuşor, fondator al Carpathian Jerky, primul brand românesc de jerky, adică snackuri din carne deshidratată şi condimentată, spune că în contextul economic actual, nu va amâna complet investiţiile , dar le va aborda mai selectiv.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Elena Uleia, Prime Transaction: Există capital disponibil pentru investiţii, iar apetitul pentru acţiuni este confirmat de oferta Electroalfa şi de rulajele din piaţă # Ziarul Financiar
Ediţia din 12 februarie a emisiunii ZF Deschiderea de Astăzi a avut-o în prim-plan pe Elena Uleia, director de operaţiuni în cadrul casei de brokeraj Prime Transaction, care a discutat despre dinamica pieţei de capital, cum ar putea arăta în continuare rapoartele preliminare pe 2025 şi potenţialul de anul acesta al programului de titluri de stat Fidelis.
Conferinţa unde lucrăm 2026. Cele 5 simţuri ale HR-ului: trenduri, practici şi soluţii. Viitorul muncii se simte: investiţiile în oameni, competenţe şi engagement vor face diferenţa între liderii pieţei şi restul jucătorilor # Ziarul Financiar
Experienţa angajaţilor, investiţiile în competenţe şi o abordare strategică a engagementului devin elementele care separă companiile lider de restul pieţei. Într-o piaţă a muncii care trece de ani de zile prin transformări aduse de diverşi factori, de la pandemii la războaie, la impactul inteligenţei artificiale până la schimbarea aşteptărilor angajaţilor, liderii din HR şi business spun că viitorul muncii nu mai poate fi construit doar pe procese şi indicatori de performanţă, ci pe modul în care oamenii trăiesc experienţa profesională.
Business sportiv. De ce se dezvoltă mult mai greu businessurile din sport? Sportul nu este mai dificil decât alte sectoare economice, dar lipsa culturii de business afectează toată piaţa. „Mergem cu frâna de mână trasă, pentru că se lucrează după jumătate de ureche” # Ziarul Financiar
Antreprenoriatul în sport nu e mult mai dificil decât în alte sectoare economice, însă ritmul de dezvoltare al acestui segment este mult prea lent, iar uneori chiar bate pasul pe loc, ceea ce ar putea crea impresia că un business în sport ar putea întâmpina mai multe provocări. Piaţa merge însă cu frâna de mână trasă pentru că lipsa culturii de business din cadrul multor afaceri afectează, de fapt, toată piaţa.
Semnal pozitiv din piaţa cărnii de porc, cu cel mai mare deficit: consumul creşte, susţinut de producţia internă, iar importurile au scăzut cu 17% în 2025 faţă de 2024 # Ziarul Financiar
Carnea de porc, cea mai consumată în România, arată semne de revenire a pieţei după ce a fost lovită acum aproape un deceniu de pesta porcină africană. Consumul creşte, susţinut de producţia internă, în timp ce importurile au scăzut.
România, magnet pentru M&A. Tranzacţiile strategice din 2025 arată potenţialul accelerat al companiilor româneşti # Ziarul Financiar
Anul 2025 a fost unul în care piaţa de fuziuni şi achiziţii din România şi-a demonstrat rezilienţa şi dinamismul. Într-un context marcat de presiuni macroeconomice şi incertitudini regionale, companiile locale şi-au adaptat rapid strategiile şi au reuşit să transforme provocările în oportunităţi, în timp ce tranzacţiile majore din sectoarele sănătate, energie şi retail au atras atenţia investitorilor internaţionali, consolidând România drept una dintre destinaţiile europene cele mai atractive pentru M&A.
Conferinţa M&A EY. România a câştigat teren pe piaţa de tranzacţii M&A în Europa, iar interesul investitorilor internaţionali a crescut. Toate companiile din România sunt mult mai capitalizate şi incomparabil mai bine pregătite decât acum 15 ani # Ziarul Financiar
România va rămâne una dintre cele mai atractive destinaţii de tranzacţii M&A în Europa, în special datorită perfomanţei de care dă dovadă în ciuda tuturor provocărilor.
