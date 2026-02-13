Ce artişti urcă pe scenă la Untold în 2026: Lewis Capaldi şi Flo Rida vin pentru prima dată în România. Edy Chereji, organizator Untold: Vom avea 200 de artişti în total. Bugetul estimativ din acest an depăşeşte 23 mil. euro

13 februarie 2026 17:00

Ce artişti urcă pe scenă la Untold în 2026: Lewis Capaldi şi Flo Rida vin pentru prima dată în România. Edy Chereji, organizator Untold: Vom avea 200 de artişti în total. Bugetul estimativ din acest an depăşeşte 23 mil. euro

Acum 30 minute
17:00
Ce artişti urcă pe scenă la Untold în 2026: Lewis Capaldi şi Flo Rida vin pentru prima dată în România. Edy Chereji, organizator Untold: Vom avea 200 de artişti în total. Bugetul estimativ din acest an depăşeşte 23 mil. euro Ziarul Financiar
Acum o oră
16:45
Avertisment dur al cancelarului german Friedrich Merz, de la Conferinţa de Securitate de la München: Împreună am intrat într-o epocă marcată din nou de politica forţei. Leadershipul american a fost contestat şi poate chiar pierdut Ziarul Financiar
Acum 2 ore
16:00
De la fermă la corporaţie. Cum ar putea fermierii români să „atace” marile pieţe? Liviu Dobre, CEO, Agricover Holding: Fermerii din Vest au transformat cooperativele în companii listate la bursă, iar asta ajută VIDEO Ziarul Financiar
16:00
Sănătatea în rate emoţionale. Amânarea a devenit normalitate, iar costul poate dărâma bugetele Ziarul Financiar
15:30
Cum stabileşti preţul atunci când ai un business creativ? Materialele, „mâna de lucru” şi mai ales timpul costă, iar asta se reflectă în preţul final al unui produs creativ. Dar câţi tineri antreprenori au curajul să pună preţ pe munca lor atunci când sunt la început? Ziarul Financiar
Acum 4 ore
14:45
Bursă. Platforma de tranzacţionare NAGA, venituri de 65,4 mil. euro şi EBITDA de 3,3 mil. euro anul trecut Ziarul Financiar
14:45
​Un nou jucător în piaţa de turism. TUI intră oficial în România. Grupul internaţional se concentrează pe segmentul de outgoing, însă vizează şi aducerea de turişti străini în România Ziarul Financiar
14:30
BREAKING. Statul român a atras doar un miliard de lei în emisiunea Fidelis din februarie, cel mai slab nivel din ultimii patru ani. Care sunt motivele? Ziarul Financiar
14:30
Avocaţii de la Clifford Chance Badea au asistat Electroalfa International în IPO-ul de 580 mil. lei, una dintre cele mai importante listări recente din România Ziarul Financiar
14:30
Cum vede Alexandra Smedoiu, vicepreşedinte CFA, tânăra generaţie în raport cu piaţa muncii? Ziarul Financiar
14:15
Cum funcţionează „Tu ce cre(e)zi?”, jocul care îţi testează creativitatea şi te pune pe gânduri în era digitală Ziarul Financiar
14:00
Reţele Electrice România, parte a grupului PPC, investeşte peste 75 mil. lei într-o staţie de transformare în Baloteşti Ziarul Financiar
13:30
Ministrul Finanţelor Alexandru Nazare respinge scenariul de recesiune: România menţine o creştere de 0,6% în 2025 şi reintră pe drumul cel bun. Scăderea din T4 este o ajustare conjuncturală. Indicatorii de bază nu indică o deterioare generalizată Ziarul Financiar
Acum 6 ore
13:00
Bursă. Platforma de tranzacţionare NAGA a încheiat anul trecut cu venituri de 65,4 mil. euro şi EBITDA de 3,3 mil. euro Ziarul Financiar
12:30
Erste Group, proprietarul BCR, revizuieşte în jos prognoza de creştere economică a României în 2026, de la 2,1% la 1%, după ce economia a intrat în recesiune tehnică la final de 2025 Ziarul Financiar
12:15
Cum se vede discuţia dintre Dedeman şi Carrefour: un proiect care poate redeschide apetitul de dezvoltare pe retail în România. Carmen Ravon, CBRE: „Arătăm că putem, că suntem ambiţioşi“ Ziarul Financiar
Piaţa de retail din România trăieşte cea mai bună perioadă de până acum când vine vorba de expansiune, dar abia acum începe să joace în liga mare, pe măsură ce sectorul a atras şi poate atrage unele dintre cele mai mari tranzacţii de pe piaţa locală.
12:00
Conferinţa de Securitate de la Munchen. Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, va vorbi despre securitate la Marea Neagră şi războiul fără echipaj Ziarul Financiar
12:00
PSD îl critică pe Bolojan că a dus economia în recesiune: ”După luni de austeritate, sacrificii, taxe aberante şi preţuri crescute, Statistica a confirmat oficial ceea ce milioane de români simt deja în buzunarele lor: nu mergem în direcţia corectă cu o economie care a intrat în recesiune tehnică” Ziarul Financiar
11:45
Conferinţa de Securitate de la Munchen. Cine face parte din delegaţia României: Ministrul Apărării Radu Miruţă, ministrul de Externe Oana Ţoiu şi directorul general al Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică, Dan Cîmpean Ziarul Financiar
11:45
Fostul ministru al Finanţelor, Adrian Câciu, după ce România a intrat în recesiune tehnică: Ţara este în gard! Contracţia este majoră! Iar trimestrul I 2026 este tot pe minus pentru că Bolojan a refuzat aplicarea planului de stimulare economică şi adoptarea bugetului în decembrie Ziarul Financiar
11:45
Prima reacţie a preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, după intrarea în recesiune tehnică: După luni de austeritate, sacrificii, taxe aberante şi preţuri crescute, Statistica a confirmat oficial ceea ce milioane de români simt deja în buzunarele lor: nu mergem în direcţia corectă cu o economie care a intrat în recesiune tehnică Ziarul Financiar
11:30
PSD îl critică pe Bolojan că a dus economia în recesiune Ziarul Financiar
11:30
Ciprian Lăduncă, LCL Advisory: Cum creştem sănătos o companie printr-un program de tip “Growth Accelerator”? Ziarul Financiar
Acum 8 ore
11:00
Bursă. Patria Bank a încheiat 2025 cu un portofoliu de credite corporate de 2,2 miliarde lei, în creştere cu 20%, iar vânzările noi pe segmentul de retail au urcat cu 66% Ziarul Financiar
11:00
Premierul Ilie Bolojan, după publicarea datelor INS privind evoluţia econmiei în 2025: recesiunea tehnică temporară este un cost necesar pentru a construi o economie mai solidă şi mai competitivă. Nu traversăm o criză Ziarul Financiar
10:30
Cum a deschis bursa după prima intrare în recesiune tehnică din ultimii şase ani: Minus 1,2% pe indicele BET. Banca Transilvania pierde 1,8%, Romgaz 1,7% şi Premier Energy 1,5% Ziarul Financiar
10:15
România a înregistrat o creştere economică de doar 0,6% în 2025. Pe baza datelor trimestriale, economia a intrat în recesiune tehnică, pentru că are două trimestre consecutive de scădere pe seria ajustată sezonier Ziarul Financiar
10:15
Bursă. Doar trei fonduri locale deschise de obligaţiuni au depăşit inflaţia din România în 2025, cu randamente de 8,7% pe Raiffeisen RON Plus, 8,8% pentru Erste Bond Flexible RON şi 13,5% pe FDI Globinvest Bonds Ziarul Financiar
Din cele mai performante zece fonduri locale de obligaţiuni şi alte instru­mente cu venit fix, trei au reuşit să depăşească inflaţia din România anul trecut, când rata anuală a creşterii preţurilor a încheiat la 8,6%, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană.
10:15
ZF Deschiderea de astăzi, 13 februarie: Nikolai Petrov, Amundi, despre maximul istoric al Bursei, lichiditate, dividende şi condiţiile pentru creşterea expunerii României în portofoliile globale Ziarul Financiar
10:00
România, în recesiune tehnică, după ce T3 şi T4 din 2025 au fost cu scădere a PIB. Ce spun primele cifre de la INS despre evoluţia economiei în 2025 Ziarul Financiar
09:45
Meet the speakers. George Ciubotaru, vicepreşedinte CA, Electro-Alfa International, firma pentru ale cărei acţiuni s-au luptat investitorii la bursă, participă la ZF Power Summit. Cum poate deveni antreprenoriatul local din energie unul fără graniţe? Ziarul Financiar
Tranşa de retail a ofertei Electro-Alfa International a fost supra­subscrisă de aproape 5.800%, investitorii cerând de aproape 60 de ori mai multe acţiuni decât erau disponibile.
09:30
Dacia se retrage din Raliul Dakar după ce a cucerit cea mai dură competiţie din lume. Denis Le Vot, artizanul proiectului, a plecat deja de la Renault şi conduce acum un gigant al sporturilor de iarnă din Canada Ziarul Financiar
Acum 12 ore
09:15
Românii îşi pot face asigurare ce acoperă servicii medicale de până la 3 mil.euro, în România şi străinătate, după ce Allianz-Ţiriac a făcut un parteneriat strategic cu MediHelp International Ziarul Financiar
Compania de asigurări Allianz-Ţiriac şi MediHelp International, jucător din domeniul intermedierii asigurărilor de sănătate internaţionale din Europa Centrală şi de Est, au încheiat un parteneriat strategic prin care oferă o asigurare de sănătăte care acoperă cheltuieli cuprinse între 500.000 de euro şi 3 milioane de euro, în România şi în străinătate.
09:15
Singur, dar în grup. Noul profil al turistului român de vacanţe exotice Ziarul Financiar
09:15
Primele cifre de la INS despre evoluţia economiei în 2025: România a avut o creştere economică de doar 0,6%. În T4 PIB-ul a scăzut cu1,9%, în termeni reali, faţă de T3 Ziarul Financiar
08:45
Bursă. Prima reacţie a investitorilor de la Paris după anunţul privind preluarea Carrefour România de către fraţii Pavăl: Plus 1% pe acţiuni. În prezent, cotaţia este cu mult sub maximul înregistrat în urmă cu 27 de ani Ziarul Financiar
Acţiunile Carrefour se apreciau joi după-amiază cu 1,15%, după ce deschiseseră şedinţa în scădere cu 0,5%, în prima reacţie a pieţei de capital din Franţa la anunţul grupului privind ne­gocierile exclusive cu Pavăl Holding pentru preluarea opera­ţiunilor din România, într-o tranzacţie estimată la 823 milioane de euro.
08:15
„Europa cu două viteze“ scoate din nou capul din dulap şi ajunge pe agenda şefilor de state din Uniunea Europeană. Nicuşor Dan: Nu trebuie să ne speriem Ziarul Financiar
Acum, la butoanele Comisiei Europene nu mai este Jean-Claude Junker, autorul primului draft al proiectului „Europei cu două viteze“, ci Ursula von der Leyen care ieri a trântit pe masa şefilor de state şi de guverne un proiect, nu ştim dacă cvasiidentic cu cel al lui Juncker, dar având aceeaşi ţintă asumată public: întărirea Uniunii Europene în faţa concurenţei Chinei şi, iată acum, a SUA.
08:15
Ionuţ Stanimir, chief brand officer al BCR. Avertisment pentru fondatori: lumea de acum 5-7 ani nu mai există, s-a dus. Acum şi giganţii din audit şi consultanţă ne propun soluţii noi, iar AI-ul a dat startul dezvoltării unui nou val de soluţii de către echipele interne din corporaţii Ziarul Financiar
Un start-up care are în plan să susţină o prezentare la o cor­poraţie din România pentru a propune un parte­neriat ar trebui să ştie că pei­sajul s-a schimbat complet faţă de ce s-a întâmplat în ultimii 5-7 ani, respectiv faptul că acum concurenţa este una dramatică, în care se luptă cu concurenţi redutabili. E foarte posibil ca în aceeaşi sală, cu două luni înainte, să fi fost deja echipe de la giganţi Big Four şi de la marile firme de consul­tanţă, cu prezentări pe teme asemănătoare, gândite de zeci de oameni şi soluţii de AI integrate.
08:15
Ce poţi face în Bucureşti în acest weekend: petreceri cu nostalgie pentru Vama Veche, târguri pentru exploratorii de piese vintage, spectacole imersive şi expoziţii culturale Ziarul Financiar
08:00
Tranzacţia fratii Pavăl – Carrefour: Cum au evoluat afacerile celor două grupuri în ultimii 20 de ani Ziarul Financiar
Pavăl Holding, vehiculul de in­ves­tiţii al familiei Pavăl, care deţine Dedeman, cel mai mare retai­ler de bricolaj, a intrat în nego­cieri exclusive pentru preluarea operaţiunilor grupului francez Carrefour în România, unul dintre cei mai mari retaileri din comerţul alimentar local. Operaţiunile Carrefour din România sunt evaluate la 823 mil. euro, conform companiei.
07:45
A şasea achiziţie a Zitec în ultimii 10 ani: compania a cumpărat dezvoltatorul de software Equilobe, un business de 10 mil. lei cu clienţi din Germania şi Olanda Ziarul Financiar
Zitec, unul dintre jucătorii impor­tanţi din piaţa românească de IT, cu afaceri de 38 mil. euro la nivel de grup în 2025, a cumpărat Equilobe, un integrator specializat pe tehno­logii .NET cu clienţi din Germania şi Olanda cu afaceri de 10,5 milioane de lei în 2024.
06:45
O nouă tranzacţie de peste 300 mil. euro la orizont: sud-africanii de la MAS vor să scoată un nou portofoliu de parcuri de retail la vânzare, cu o valoare de aproape 315 mil. euro Ziarul Financiar
Acum 24 ore
01:15
Jurnal bursier, 12 februarie 2026. Evoluţia principalilor indici bursieri şi a tranzacţiilor de la BVB Ziarul Financiar
01:00
Anthropic, compania din spatele asistentului AI Claude, a obţinut 30 de miliarde de dolari într-o rundă Series G. Evaluarea a ajuns la 380 de miliarde de dolari, a doua cea mai mare din istoria startup-urilor, şi este dublă faţă de anul trecut Ziarul Financiar
Anthropic, compania americană de inteligenţă artificială care dezvoltă asistentul Claude, a finalizat o rundă de finanţare Series G de 30 de miliarde de dolari, la o evaluare post-money de 380 de miliarde de dolari, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul companiei. Tranzacţia reprezintă a doua cea mai mare finanţare privată din istoria sectorului tehnologic, fiind depăşită doar de runda de peste 40 de miliarde de dolari a rivalei OpenAI din 2025, condusă de SoftBank, conform datelor Crunchbase. Până la runda OpenAI, recordul era deţinut de grupul chinez Ant Group, cu 14 miliarde de dolari strânse în 2018, potrivit CNBC.
00:30
Cercetare Bitdefender: Hackerii trimit oferte de angajare false în numele Amazon, Carrefour sau NHS ca să fure date personale şi să obţină plăţi frauduloase Ziarul Financiar
Oferte de angajare care vin din senin, aprobări instantanee ale candidaturii şi interviuri care nu au loc niciodată - compania de cybersecurity Bitdefender avertizează că hackerii folosesc sezonul recrutărilor de la început de an pentru a lansa o campanie de phishing în care se dau drept companii mari precum Amazon, Carrefour sau sistemul public de sănătate britanic NHS. E-mail-urile, scrise în mai multe limbi - engleză, spaniolă, italiană, franceză -, sunt ajustate în funcţie de ţara destinatarului, dar urmează un tipar identic: victima primeşte un mesaj conform căruia profilul sau CV-ul său a fost deja evaluat şi aprobat, i se cere să confirme un interviu, iar conversaţia este mutată rapid pe aplicaţii de mesagerie precum WhatsApp, Telegram sau Microsoft Teams.
00:15
Business sportiv. „Stejarii” primesc un sprijin neaşteptat în campania de calificare la Cupa Mondială din 2027 Ziarul Financiar
În campania de calificare pentru Cupa Mondială din Australia din 2027, echipa naţională de rugby a României primeşte un ajutor neaşteptat: desenele copiilor.
00:15
Opinie WSJ, ziar american: Europa trebuie să-şi înveţe lecţia şi să nu mai depindă de energie importată Ziarul Financiar
Nu e deloc distractiv să te bazezi pe alte ţări pentru necesarul de energie când marile puteri încep să-şi folosească resursele ca pe o armă. Europa descoperă acest lucru pe ca­lea grea, din nou, scrie Carol Ryan, edi­torialist la The Wall Street Journal.
00:15
Florin Madar, fondatorul distribuitorului de mate­riale de construcţii Temad din Braşov: Investim 12 mil. euro într-un centru logistic la Ghimbav, judeţul Braşov Ziarul Financiar
Distribuitorul de mate­riale de construcţii Temad din Braşov, controlat de familia Madar şi unul din cei mai mari jucători din domeniul distribuţiei de mate­riale de construc­ţii, a ajuns anul trecut la o cifră de afaceri de 52 mil. euro, în creştere cu 3% faţă de anul anterior, iar anul acesta esti­mează afaceri de 54 mil. euro, potrivit oficialilor.
00:15
#superstories. Business sportiv. Pariul ZF pe viitorii campioni. Cătălina Stănescu, 13 ani, patinaj: Sportul m-a făcut să înţeleg ce înseamnă să aparţii unei ţări şi să o iubeşti. Am învăţat acest lucru la primul meu concurs internaţional de patinaj, în Bulgaria, unde am reuşit să obţin locul 1 Ziarul Financiar
Cătălina Stănescu a început să patineze la trei ani, intrând pe gheaţă pe patinoarul din Liberty Mall, alături de părinţii ei, iar de acolo a pornit toată pasiunea sa pentru patinaj. În urmă cu aproape trei ani, Cătălina Stănescu a apărut în rubrica Pariul ZF pe viitorii campioni, în care a povestit despre ce începuturile sale în sport.
00:15
Deloitte CFO Summit 2026. Zeno Căprariu, partener audit, Deloitte România şi liderul CFO Program în România: În comparaţie cu trecutul recent, directorii financiari de astăzi gândesc diferit şi operează diferit. Trebuie să regândească modul de funcţionare al departamentelor pe care le conduc şi să implementeze AI Ziarul Financiar
Rolul directorilor financiari s-a schimbat în ultimii ani şi va continua să evolueze odată cu tehnologia, fiind necesar ca aceştia să regândească modul de funcţionare al departamentelor pe care le conduc şi să implementeze AI pentru a avea o organizaţie mai agilă, este de părere Zeno Căprariu (foto), partener audit, Deloitte România, coordonatorul CFO Program în România.
