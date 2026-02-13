Secretarul american de Stat Marco Rubio și-a anulat în ultimul moment participarea la o întâlnire cu liderii europeni la Munchen privind Ucraina
13 februarie 2026
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio a lipsit de la o întâlnire cu liderii europeni referitoare la războiul din Ucraina, o mișcare interpretată de capitalele europene ca un semnal privind interesul tot mai scăzut al Washingtonului de a-i implica în eforturile de soluționare a conflictului, transmite Financial Times. Administrația Trump presează tot mai puternic
• • •
Fundaţia Prada anunţă primele filme pe care le va finanţa, inclusiv un proiect al regizorului Corneliu Porumboiu
Noi filme ale unor cineaşti de renume, printre care Apichatpong Weerasethakul, regizorul filmului „Tropical Malady", Corneliu Porumboiu din România şi Tatiana Huezo din Mexic, se numără printre primele 14 lungmetraje selectate pentru a beneficia de finanţarea oferită de Fondul pentru Filme al Fundaţiei Prada, informează vineri revista Variety, transmite Agerpres. Fondul pentru Filme al Fundaţiei
Tarifele impuse de Donald Trump companiilor străine sunt suportate în proporție de 90% de americani
Tarifele vamale impuse de Donald Trump sunt suportate în proporție de 90% de americani, conform unui studiu realizat de Banca Rezervei Federale din SUA (FED). Analiza realizată de principala bancă a SUA infirmă afirmațiile administrației Trump conform cărora tarifele sunt suportate în principal de exportatorii străini și nu de consumatorii americani, potrivit Mediafax. Principalele victime
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Spaniei – Comunitatea Autonomă Valenciană asupra faptului că Agenția Meteorologică locală a actualizat prognoza de vreme nefavorabilă și a emis cod roșu de vânt puternic, pentru sâmbătă, 14 februarie 2026, pentru Comunitatea Autonomă Valenciană – provincia Castellón. Cetățenii
Maia Sandu, prezentă la Conferința de Securitate de la Munchen, discuții cu Marco Rubio și Mark Rutte: „Avem nevoie de soluții comune la riscurile care ne amenință stabilitatea"
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se află la Conferința anulă de Securitate desfășurată la Munchen, unde participă principalii lideri ai lumii. Aceasta a postat imagini în care apare în compania secretarului american de stat Marco Rubio, dar și în prezența șefului NATO, Mark Rutte. „Mă aflu în aceste zile la München pentru a discuta cu
EXCLUSIV Noi privilegii pentru feudalii care conduc spitalele: Comisia de Sănătate condusă de Adrian Streinu Cercel (PSD) vrea salarii mărite și mai multe concediu pentru șefii spitalelor de stat
Comisia de Sănătate din Senat, condusă de fostul director de spital Adrian Streinu Cercel (PSD) a propus ca membrii conducerii spitalelor de stat să primească salarii mai mari și concedii mai lungi, potrivit amendamentelor consultate de G4Media. Streinu Cercel a fost director al Institutului de Boli Infecţioase Matei Balș din București și este un personaj
Macron: În caz de pace în Ucraina, Europa va trebui să-şi definească regulile de coexistenţă cu Rusia
Preşedintele francez Emmanuel Macron a atenţionat vineri că Europa va trebui „să-şi definească regulile de coexistenţă" cu Rusia după ce va fi încheiat un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, cu scopul de a „limita riscul escaladării", relatează Agerpres. „Europenii trebuie să înceapă această muncă, cu propria lor reflecţie şi propriile
Aproape 30% dintre şcolile din Kiev au rămas fără căldură după loviturile ruse asupra reţelei energetice a Ucrainei, au anunţat vineri autorităţile capitalei ucrainene, care au decis fuzionarea unor unităţi de învăţământ pentru a remedia situaţia, informează Agerpres. Rusia a întreprins în ultimele luni o serie de atacuri masive cu drone şi rachete asupra infrastructurilor
Cântăreţul portorican Bad Bunny a urcat în fruntea topurilor muzicale din Germania, la doar câteva zile după spectacolul său memorabil pe care l-a susţinut în pauza galei Super Bowl 2026 și după ce a fost criticat de președintele american Donald Trump, transmite Agerpres. Interpretul de reggaeton şi latin-trap ocupă prima poziţie atât în clasamentul single-urilor,
Un al doilea portavion american va pleca „foarte curând" spre Orientul Mijlociu, a declarat vineri Donald Trump după ce a ameninţat Iranul cu consecinţe „traumatizante" în caz de eşec al negocierilor pentru o reglementare diplomatică a tensiunilor dintre cele două ţări, relatează Agerpres. Fiul aflat în exil al ultimului şah al Iranului i-a îndemnat la
Prima de carieră didactică pe 2025 nu a fost încă plătită profesorilor, deși fostul ministru anunța plățile pentru ianuarie 2026. MIPE susține că trebuie să fie modificată OUG 58/2023
Profesorii încă nu au primit banii pentru prima didactică aferentă anului 2025. Ca profesorii să poată lua banii, Ordonanța de urgență nr. 58 din 2023 trebuie modificată, potrivit unui răspuns al Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) către liderul sindical Adrian Voica, document consultat de Edupedu.ro. De menționat este că în ultimele două luni nu
Grindeanu, reacție la Bolojan: PSD nu mai poate înghiți la nesfârșit măsuri unilaterale care apoi sunt prezentate ca fiind luate la nivelul întregii Coaliții
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a reacționat vineri după ce premierul Ilie Bolojan a spus că toate deciziile economice au fost luate de coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR și a avertizat că "PSD nu mai poate înghiți la nesfârșit măsuri unilaterale care apoi sunt prezentate ca fiind luate la nivelul întregii Coaliții". Grindeanu a spus într-un comunicat
Admiterea la Rezidențiat 2026 se organizează ca în anii trecuți pentru că organizarea pe subdomenii la Medicină, aprobată de Guvern în 2024, „nu stă în picioare" – explică ministrul Rogobete: Nu sunt gata nici noile cărți
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat pentru Edupedu.ro că modelul de organizare a rezidențiatului pe patru subdomenii, prevăzut de OG 44/2024 și aplicabil din trimestrul IV 2026, „pare nesustenabil" și „nu prea stă în picioare", motiv pentru care ministerul a decis menținerea formatului clasic al concursului pentru sesiunea din 15 noiembrie 2026. „Pe de o parte, [modificarea
Medic ginecolog din București, condamnat la 9 ani de închisoare cu executare, după ce a abuzat sexual mai multe paciente
Un ginecolog din Capitală a ajuns la închisoare unde își va petrece următorii nouă ani și jumătate, după ce instanța l-a găsit vinovat pentru că a abuzat sexual mai multe paciente, relatează ProTv. Curtea de Apel București a pus capăt unuia dintre cele mai scandaloase cazuri de abuz sexual împotriva unor paciente, scandal început în
ANALIZĂ Obligația absolvenților de Medicină de a lucra în țară este folosită limitat și diferit în unele țări UE, precum Ungaria sau Grecia, dar e regulă în Rusia, Albania, Republica Moldova și Turcia între țările non-UE
Obligația absolvenților de Medicină de a lucra în țară după finalizarea studiilor, așa cum a propus săptămâna aceasta premierul Ilie Bolojan, se regăsește în mai multe țări membre UE, dar este preferată forma de aplicare punctuală, în funcție de bursa primită. Foarte puține sisteme apelează la forme extinse de aplicare a acestei condiționări. În rândul
Bogdan Ivan, după protestul angajaților de la Complexul Energetic Oltenia: Am promovat memorandumul prin care angajaţii vor primi banii pentru tichetele de masă. Decizia e la Guvern
În contextul protestelor și situației tensionate de la Complexul Energetic Oltenia (CEO), ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță că a promovat memorandumul prin care angajaţii vor primi banii pentru tichetele de masă și că în momentul de faţă decizia finală aparţine premierului. „La începutul acestei săptămâni, am promovat Memorandumul prin care angajaţii de la CE Oltenia
Sindicatul Actorilor de la Teatrul Național din București cere demisia ministrului Culturii, András Demeter: A insultat în repetate rânduri public profesioniști din domeniul culturii
Sindicatul Actorilor Teatrului Național „I.L. Caragiale" București solicită demisia ministrului Culturii, András Demeter, acuzându-l de lipsă de respect față de profesioniștii din domeniu și de gestionarea controversată a mai multor concursuri pentru conducerea unor instituții culturale majore, potrivit unui comunicat de presă. Reacția vine în contextul scandalului provocat de proiectul privind normarea muncii artistice, retras
Rezistența Republicii Moldova în fața Rusiei, subiect de dezbatere la Conferința de Securitate de la Munchen
Experiența pozitivă a Republicii Moldova în combaterea amenințărilor hibride va fi temă de discuție la Conferința de Securitate de la München din aceste zile, unde participă și preşedinta Maia Sandu, arată o analiză Deutsche Welle. Este cel mai important forum internațional dedicat securității globale la care și-au confirmat prezența numeroşi șefi de stat și de
Statele Unite au autorizat vineri cinci giganţi petrolieri, inclusiv patru companii europene, să reia operaţiunile în Venezuela sub supravegherea atentă a Washingtonului, informează AFP, transmite Agerpres. Într-un document publicat pe site-ul Departamentului Trezoreriei, companiile britanice BP şi Shell, compania italiană Eni şi compania spaniolă Repsol au fost autorizate să lucreze în sectorul petrolului şi gazelor
România este în top 5 în Uniunea Europeană la numărul total de zile libere dintr-un an școlar, cu 117 zile de vacanță, întrecută doar de țările baltice și Malta – analiză Edupedu.ro
România se află în topul Uniunii Europene la numărul de zile de vacanță ale elevilor. Potrivit datelor Eurydice pentru anul școlar 2025-2026, România are 117 zile de vacanță cum
Medic oftalmolog cunoscut din Iaşi nu poate justifica o avere de peste o jumătate de milion de euro, potrivit ANI # G4Media
Agenţia Naţională de Integritate a stabilit că un cunoscut medic oftalmolog din Iaşi nu poate justifica o avere de peste o jumătate de milion de euro prin veniturile realizate, transmite Agerpres. Este vorba de conf. univ. dr. Ion Cijevschi, fost şef Secţie clinică oftalmologie în cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate Iaşi – Spitalul Clinic Căi […] © G4Media.ro.
Doi bărbaţi care planificau un atac de amploare contra comunităţii evreieşti, condamnaţi la închisoare pe viaţă în Marea Britanie # G4Media
Doi bărbaţi au fost condamnaţi vineri la închisoare pe viaţă de către justiţia britanică pentru că au planificat un atac de amploare contra comunităţii evreieşti în regiunea Manchester, în nordul Angliei, relatează Agerpres. Walid Saadaoui, 38 de ani, şi Amar Hussein, 52 de ani, au fost declaraţi vinovaţi că au pregătit, între decembrie 2023 şi […] © G4Media.ro.
BREAKING Nicușor Dan, mesaj tranșant după intrarea României în recesiune tehnică: Responsabilii politici să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci / România are enorm de multe de reparat, în justiție, în economie, în educație, în sănătate # G4Media
Președintele Nicușor Dan a precizat, vineri seara, că datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) trebuie privite cu echilibru și le-a transmis responsabililor politici „să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci”. Președintele le transmite și cetățenilor îndemnul de a continua să pună presiune pe decidenții politici […] © G4Media.ro.
Cum arată datele din sondajele electorale pentru alegerile legislative din Ungaria, înainte de votul din 12 aprilie # G4Media
Potrivit celui mai recent sondaj preelectoral al Institutului Nezopont, dat publicităţii vineri, sprijinul pentru alianţa Fidesz-KNP, aflată la guvernare în Ungaria, se menţine la 46%, în timp ce datele pentru partidul de opoziţie Tisza e cotat la 40%. Situația e prezentată însă diferit de alte institute de sondare, respectiv doar unul din 5 sondaje poziționează […] © G4Media.ro.
Evreii se roagă pe Muntele Templului/Esplanada Moscheilor de la Ierusalim, pe măsură ce status quo-ul vechi de aproape 60 de ani începe să se schimbe / Reportaj Jerusalem Post # G4Media
Poliția permite rugăciuni evreiești limitate pe Muntele Templului, marcând cea mai semnificativă schimbare a status quo-ului din 1967 și stârnind tensiuni ascunse într-unul dintre cele mai disputate locuri din lume. Escortați de poliție, un grup de aproximativ 25 de persoane a traversat esplanada Muntelui Templului până la treptele care duc la Domul Stâncii, locul unde […] © G4Media.ro.
HP provoacă reacții în lumea tehnologiei cu noile abonamente pentru laptopuri / Analiză The Verge: „Sunt o afacere excelentă … pentru HP” # G4Media
HP oferă abonamente pentru patru laptopuri de „productivitate” și patru laptopuri de gaming, pornind de la 34,99 dolari pe lună, respectiv 49,99 dolari pe lună. Nu există taxă inițială sau avans, doar o verificare soft a creditului. Fiecare abonament include un plan de acoperire cu suport 24/7 oferit de un agent real, iar după 12 […] © G4Media.ro.
Cancelarul german Friedrich Merz a cerut să fie reparată şi revigorată încrederea transatlantică, afectată de preşedintele american Donald Trump, la deschiderea Conferinţei de Securitate de la Munchen # G4Media
Aflat vineri la deschiderea Conferinţei de Securitate de la Munchen, care reuneşte peste 60 de şefi de stat şi de guvern, Cancelarul german Friedrich Merz a cerut „repararea” şi „revigorarea” încrederii transatlantice, afectată de preşedintele american Donald Trump, transmite Agerpres. „Să reparăm şi să revigorăm împreună încrederea transatlantică”, a îndemnat vineri cancelarul Merz în engleză, […] © G4Media.ro.
O investigație publicată de portalul independent Atlatszo documentează o serie de abuzuri emoționale, sexuale și de manipulare psihologică petrecute timp de mai mulți ani în Baia Mare, având în centru un profesor de istorie, Zoltán Nagy-Jenei, care predă în liceul maghiar ”Németh László” , și a înființat și conduce o organizație de reconstituire tradițională. Cazurile […] © G4Media.ro.
Trump elimină baza legală a regulilor anti-poluare din SUA / „Totul pentru bani”, spune fostul președinte american Barack Obama # G4Media
Administrația condusă de Donald Trump a anunțat joi abrogarea „endangerment finding”, o decizie științifică adoptată în 2009 care a stat, timp de aproape două decenii, la baza tuturor regulilor federale privind limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră în Statele Unite, scrie Mediafax. Constatarea, emisă în timpul administrației Barack Obama, stabilea că poluarea provenită […] © G4Media.ro.
Atenţionare de călătorie pentru Italia: Grevă la nivel naţional în sectorul transportului aerian # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Italiană, asupra faptului că, la data de 16 februarie, în intervalul orar 00:00 – 23:59, va fi organizată o grevă la nivel naţional care va afecta transportul aerian, transmite Agerpres. Activitatea personalului de zbor al companiilor aeriene, precum […] © G4Media.ro.
GALERIE FOTO Bucureștiul, ca după bombardament după episodul de iarnă / Primăriile, întrebate despre reparații # G4Media
După episoadele de ninsoare din februarie, pe mai multe artere din București, atât pe străzile secundare, cât și pe cele principale, asfaltul a cedat, iar gropile au reapărut sau s-au adâncit, așa cum se vede în galeria foto realizată pe 13 februarie. Pentru a afla ce măsuri concrete sunt luate și ce bugete au fost […] © G4Media.ro.
Administratorul unor firme de ride-sharing, plasat sub control judiciar pentru o evaziune de peste 28 milioane lei # G4Media
Administratorul unor firme de ride-sharing a fost pus sub control judiciar de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de evaziune fiscală de peste 28 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, vineri, procurorii de la Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a […] © G4Media.ro.
Americanii pun din nou presiune pe ucraineni pentru a face concesii / Următoarele negocieri de pace vor fi la Geneva # G4Media
Americanii pun presiune din ce în ce mai mare pe ucraineni pentru a face concesii în vederea unui acord de pace. Informația este confirmată de surse de la Washington. Următoarele negocieri de pace la care vor participa rușii, ucrainenii și americanii vor fi săptămâna viitoare la Geneva, scrie Mediafax. Negocierile de pace vor avea loc […] © G4Media.ro.
Cei mai mulți angajați care taie frunză la câini în administrație sunt angajații pe pile, spune la RFI România fostul premier Ludovic Orban. Președintele partidului Forța Dreptei îi critică pe primarii de comune care s-au revoltat împotriva premierului Ilie Bolojan, din cauza reformei administrației publice. ”Primărița din Cumpăna are 85 de angajați, la o primărie […] © G4Media.ro.
Drone și o navă cu propulsie solară vor monitoriza Dunărea / Proiect transfrontalier româno-bulgar, finanțat cu peste 730.000 de euro # G4Media
Un consorțiu format din University of Ruse “Angel Kanchev”, INCDT COMOTI și ICPE-CA București a finalizat faza de dezvoltare și testare a componentei aeriene din proiectul DREAM (Danube River Environmental Assessment and Monitoring), derulat în cadrul Interreg VI-A Romania-Bulgaria Programme. Potrivit unei postări pe Facebook a Autorității Naționale pentru Cercetare, proiectul are un buget total […] © G4Media.ro.
Bolojan: Anul trecut, în jur de 50 de milioane de euro a fost ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei # G4Media
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei, anul trecut, a fost în jur de 50 de milioane de euro, printr-o alocare bugetară la NATO, relatează Agerpres. „Unul din lucrurile vehiculate este că, în timp ce există o dificultate financiară în România, noi susţinem Ucraina cu sume foarte mari. […] © G4Media.ro.
Cum văd reprezentanții marilor magazine intrarea în recesiune tehnică a României: „Măsuri care și-au propus să scadă inflația durează de ani de zile fără efecte pozitive” / „Nu vedem în prezent o scădere a comenzilor” # G4Media
România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025, potrivit datelor semnal publicate de Institutul Național de Statistică. PIB-ul a scăzut cu 1,9% în trimestrul IV față de trimestrul III, după un minus de 0,2% în trimestrul III față de trimestrul II, ceea ce înseamnă două trimestre consecutive de contracție. În acest context de […] © G4Media.ro.
Un polițist din Galați a luat foc pentru că pompierul voluntar care gonea să stingă un incendiu nu i-a dat prioritate: i-a suspendat permisul. Incendiul a fost stins de vecini # G4Media
Un eveniment absurd a avut loc în județul Galați în urmă cu câteva zile. Un polițist s-a supărat că pompierul care se grăbea să stingă un incendiu nu i-a dat prioritate și l-a amendat și i-a suspendat permisul, potrivit TVR Info, Cele două mașini, una de poliție, alta de pompieri, care mergeau spre aceeași urgență, s-au […] © G4Media.ro.
Armata germană a trimis avioane de luptă pentru a participa la misiunea NATO „Arctic Sentry” # G4Media
Armata germană a trimis aeronave pentru a participa la misiunea NATO „Arctic Sentry”, a anunţat vineri ministrul german al apărării Boris Pistorius, în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen, relatează Agerpres. Avioane de luptă Eurofighter ale armatei germane au decolat spre Islanda, împreună cu un Airbus A400M, a precizat Pistorius. De asemenea, Germania va […] © G4Media.ro.
Cancelarul Merz: „Vacanța Europei de la istoria mondială” s-a terminat / Ordinea internațională bazată pe reguli „nu mai există” # G4Media
Cancelarul german Friedrich Merz a deschis Conferința de securitate de la München cu un mesaj dur despre mediul de securitate global, spunând că evenimentele recente au pus capăt ceea ce el a numit „o lungă vacanță de la istoria mondială”, potrivit Politico. Schimbarea semnalează o revenire la politica puterii și la conflict drept cadru definitoriu […] © G4Media.ro.
Ucraina reorganizează Legiunea Internațională / Voluntarii străini vor fi integrați în brigăzile armatei # G4Media
Ministerul Apărării ucrainean a transmis că Legiunea Internațională nu este desființată, ci reorganizată, iar voluntarii străini vor fi integrați în brigăzile armatei, scrie Mediafax. Anunțul a fost făcut vineri, după ce în spațiul public au apărut informații despre o posibilă dizolvare a unităților formate din voluntari străini. Potrivit instituției, termenul „Legiunea Internațională” nu desemnează o […] © G4Media.ro.
Primarul Ciucu, în apărarea lui Bolojan: Au semnat cu bună știință un protocol cât de cât reformist, dar cu gândul de a boicota guvernarea imediat ce măsurile grele pentru populație vor fi fost luate. Unii se fac că uită, fără Bolojan acum era adio alianță de guvernare # G4Media
Edilul Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, sare în apărarea lui Ilie Bolojan, după vestea privind intrarea României în recesiune tehnică, care le-a dat muniție social-democraților să-l atace pe premier. Ciucu face apel către liberali, cerându-le să-l sprijine pe premier: „Nu uitați, doar țineți minte. Liberalii trebuie să fie lângă Ilie Bolojan. În noiembrie 2024 a salvat […] © G4Media.ro.
Guvernatorul Californiei afirmă că Europa trebuie să continue să investească în propria apărare și după ce Donald Trump își va încheia al doilea mandat # G4Media
Europenii vor trebui să continue să-şi asume un control mai mare asupra propriei apărări, chiar şi fără preşedintele american Donald Trump la putere, a declarat vineri pentru agenția de știri AFP guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, citat de Agerpres. „Cred că este sustenabil şi chiar sănătos”, a declarat Newsom, considerat un potenţial candidat favorit […] © G4Media.ro.
Un soldat american a primit permisiunea de a păstra o orfană de război afgană după o lungă luptă judiciară # G4Media
Curtea supremă din statul Virginia le-a permis joi unui puşcaş marin american şi soţiei sale să păstreze o orfană afgană pe care au adus-o cu ei în SUA, punând capăt în principiul unei aprige bătălii judiciare, relatează Agerpres. În 2020, Joshua şi Stephanie Mast au obţinut autorizaţia autorităţilor americane de a adopta bebeluşul, grav rănit […] © G4Media.ro.
Un detaliu mai puțin știut din cariera șefului DNA, Marius Voineag: a picat de două ori promovarea în gradul profesional de procuror de Parchet de Curte de Apel. Acum vrea mai sus # G4Media
Deși spectaculoasă din punct de vedere mediatic, cariera profesională a lui Marius Voineag, șeful DNA care aspiră la funcția de procuror general adjunct, arată mult mai puțin spectaculos. Înainte de a țâșni spre vîrful ierarhiei sistemului de Parchete, acesta a ratat de două ori examenul de promovare de la gradul profesional de procuror de Parchet […] © G4Media.ro.
Scandal la Tribunalul Vâlcea între judecătorul Bogdan Mateescu, posibil candidat la funcția de președinte al Curții de Apel Pitești, o grefieră și conducerea instanței # G4Media
Scandalul de la Tribunalul Vâlcea, în care a fost implicat judecătorul Bogdan Mateescu și o grefieră a instanței, este completat cu două înregistrări transmise pe adresa redacției, scrie presshub.ro. Din prima înregistrare rezultă faptul că grefiera Elena Mihaela Dinescu a fost chemată de Mateescu la discuție, fiind prezentă și președinta instanței, judecătoarea Ioana Andreea Comănescu. […] © G4Media.ro.
Primăriile de comune din județul Cluj, înrolate în platforma Ghișeul Unic a Consiliului Județean pentru a elibera acte de urbanism online # G4Media
Consiliul Județean Cluj anunță înrolarea tuturor primăriilor de comune din județ, inclusiv orașul Huedin, în platforma digitală Ghișeul Unic, într-un demers care vizează uniformizarea și eficientizarea procedurilor administrative, în special în domeniul urbanismului, informează ActualdeCluj. Subiectul a fost discutat în cadrul unei ședințe de lucru organizate la sediul instituției, la care au participat vicepreședintele CJ […] © G4Media.ro.
Un milionar în fruntea protestului anti-sărăcie organizat de AUR la Brăila: „Turul 2 înapoi!” / Florin Cîrligea, deputat AUR și cel mai bogat brăilean, a venit îmbrăcat la protest cu o geacă Moncler care costă peste 1.500 de euro # G4Media
Pe 12 februarie, AUR a organizat proteste în mai toate orașele mari ale țării, inclusiv în capitală, îndemnul venind chiar de la George Simion, liderul partidului. La Brăila, protestul organizat de AUR a adunat câteva sute de persoane în fața Palatului Administrativ, cărora, la portavoce, le-a vorbit președintele organizației județene AUR, deputatul și omul de […] © G4Media.ro.
Patronatul Tinerilor Întreprinzători cere măsuri urgente pentru relansarea economiei, după intrarea României în recesiune tehnică # G4Media
Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) cere adoptarea urgentă a unui pachet consistent de măsuri pentru relansarea economică, care să ofere predictibilitate şi încredere mediului de afaceri, după intrarea României în recesiune tehnică, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al patronatului, datele oficiale ale Institutul Naţional de Statistică confirmă intrarea României în recesiune tehnică, după două […] © G4Media.ro.
Norvegianul Johannes Klaebo atinge borna de 8 titluri olimpice și scrie istorie la Milano Cortina # G4Media
Norvegianul Johannes Klaebo a egalat vineri recordul de opt medalii de aur la Jocurile Olimpice de iarnă. Performanța fantastică vine după ce a câștigat proba individuală de 10 km liber de la Tesero, contând pentru Milano Cortina 2026. Cele aproape 10.000 de prezervative distruibuite în satele olimpice de la Milano Cortina, epuizate în doar trei […] © G4Media.ro.
