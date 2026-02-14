Portarul Marc-Andre ter Stegen s-a accidentat şi a fost operat. Situaţia lui nu este favorabilă, spune selecţionerul Germaniei
News.ro, 14 februarie 2026 10:20
Marc-Andre ter Stegen are ghinion. După ce a fost împrumutat la Girona pentru a câştiga timp de joc şi a avea şansa de a disputa Cupa Mondială ca titular, portarul german s-a accidentat grav.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
10:40
Meteorologii anunţă precipitaţii şi răcirea accentuată a vremii / La munte se va depune strat nou de zăpadă / Ninsori şi în Moldova, Transilvania, Maramureş şi Dealurile de Vest / Cod galben de vânt puternic # News.ro
Meteorologii anunţă că, până luni, se vor înregistra precipitaţii în cea mai mare parte a ţării, iar la munte acestea vor fi sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Va mai ninge în Moldova, Transilvania, Maramureş şi Dealurile de Vest. De asemenea, vremea se va răci accentuat, începând de duminică, mai ales jumătatea de nord a ţării, apoi şi în rest.
Acum 10 minute
10:30
Poliţia Capitalei, mesaj cu tâlc de Ziua Îndrăgostiţilor: Jumătatea ta are obiceiul să dispară exact când nu trebuie? / Îi oferim. Apariţie surpriză a băieţilor în uniformă, escortă cu girofar, un loc sigur pentru următorii 2-5 ani # News.ro
Poliţia Capitalei a transmis, sâmbătă, ca şi alte instituţii, un mesaj cu tâlc de Ziua Îndrăgostiţilor, oferind o apariţie surpriză a băieţilor în uniformă, escortă cu girofar şi un loc sigur pentru următorii 2-5 ani.
10:30
Marco Rubio, discurs la MSC: Avem nevoie de o Europă puternică pentru a remodela ordinea globală, de aliaţi care să se apere singuri # News.ro
Secretarul de stat Marco Rubio a declarat sâmbătă, în discursul rostit la Conferinţa de Securitate de la Munchen (MSC) că SUA doresc să colaboreze cu Europa pentru a remodela ordinea globală.
Acum 30 minute
10:20
Portarul Marc-Andre ter Stegen s-a accidentat şi a fost operat. Situaţia lui nu este favorabilă, spune selecţionerul Germaniei # News.ro
Marc-Andre ter Stegen are ghinion. După ce a fost împrumutat la Girona pentru a câştiga timp de joc şi a avea şansa de a disputa Cupa Mondială ca titular, portarul german s-a accidentat grav.
Acum o oră
10:00
FT: Marco Rubio a lipsit la Munchen de la o întâlnire cu liderii europeni dedicată Ucrainei invocând neconcordanţe de program, semn că administraţia Trump nu mai vrea să implice Europa în soluţionarea conflictului # News.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a lipsit de la o întâlnire cu liderii europeni pe tema războiului din Ucraina, într-o mişcare considerată de capitalele europene ca un semn al interesului în scădere al Washingtonului de a le implica în eforturile sale de soluţionare a conflictului, relatează Financial Times.
09:50
Asociaţiile de protecţia animalelor aduc acuzaţii grave la adresa autorităţilor în cazul adăpostului din judeţul Vrancea: ”Poliţia pare să protejeze lagărul de la Suraia”, ”Protejaţi monştri” / Trei persoane fizice şi firma, sub control judiciar # News.ro
Mai multe asociaţii de protecţia animalelor, dar şi persoane fizice, aduc acuzaţii grave autorităţilor din judeţul Vrancea, în cazul adăpostului din Suraia, unde 15.000 de animale ar fi fost ucise. Voluntarii reclamă că nu li s-a permis accesul în adăpost, deşi veniseră să ajute, să îngrijească şi să preiaq animalele şi acuză Poliţia şi DSVSA Vrancea că au lucrurin de ascuns. Poliţia a precizat că nu au fost întrunite condiţiile legale pentru ca animalele să poată fi emis ordin de plasare a animalelor.
09:50
Radu Miruţă, după acuzaţii că România cumpără ”vechituri” pentru Armată: Uitati-va la date, nu la propaganda deranjată groaznic ca ne mişcăm / România are brusc 21 de proiecte noi, derulate concomitent, pentru înzestrarea Armatei # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmă că lumea se schimbă în acest zile, iar România nu este spectator la aceste schimbări, ci parte activă din această transformare. El le răspunde celor care acuză că se cumpără ”vechituri” pentru Armata României, prin Programul SAFE. ”După ani de stagnare, este pentru prima oară când România are brusc 21 de proiecte noi, derulate concomitent, pentru înzestrarea Armatei Române cu tehnologie de ultimă generaţie”, a transmis ministrul. ”Uitati-va la date, nu la propaganda deranjată groaznic ca ne mişcăm”, a adăugat acesta.
Acum 2 ore
09:30
Asociaţiile de protecţia animalelor aduc acuzaţii grave la adresa autorităţilor în cazul adăostului din judeţul Vrancea: ”Poliţia pare să protejeze lagărul de la Suraia”, ”Protejaţi monştri” / Trei persoane fizice şi firma, sub control judiciar # News.ro
Mai multe asociaţii de protecţia animalelor, dar şi persoane fizice, aduc acuzaţii grave autorităţilor din judeţul Vrancea, în cazul adăpostului din Suraia, unde 15.000 de animale ar fi fost ucise. Voluntarii reclamă că nu li s-a permis accesul în adăpost, deşi veniseră să ajute, să îngrijească şi să preiaq animalele şi acuză Poliţia şi DSVSA Vrancea că au lucrurin de ascuns. Poliţia a precizat că nu au fost întrunite condiţiile legale pentru ca animalele să poată fi emis ordin de plasare a animalelor.
09:30
Gisele Pelicot, femeia din centrul celui mai mare proces pentru viol din Franţa: Am fost copleşită de groază, dar nu simt furie # News.ro
Gisèle Pelicot, femeia din centrul celui mai mare proces pentru viol din Franţa, a declarat pentru BBC Newsnight că a fost „copleşită de groază” când a descoperit că, timp de ani de zile, soţul ei o drogase în repetate rânduri până a leşinat şi invitase zeci de bărbaţi să o violeze.
09:20
JO-patinaj artistic: Americanul Ilia Malinin „încearcă să înţeleagă ce s-a întâmplat”, după eşecul său la programul liber # News.ro
Patinatorul american Ilia Malinin, care a terminat, vineri, doar pe locul 8 în proba masculină de patinaj artistic la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, unde era marele favorit, „încearcă să înţeleagă ce s-a întâmplat” în timpul programului său liber, în care a căzut de două ori.
09:00
Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite a intrat în paralizie bugetară, o „închidere” parţială care se anunţă a fi de lungă durată din cauza dezacordului profund dintre democraţi şi republicani cu privire la practicile poliţiei de imigrare (ICE).
Acum 4 ore
08:40
Salvamont: 50 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor, în ultimele 24 de ore / 12 persoane au fost rănite # News.ro
Salvamontiştii au primit, în ultimele 24 de ore, 50 de apeluri care solicitau intervenţia de urgenţă, fiind salvate 49 de persoane. 12 dintre acestea au fost rănite, fiind transportate la spital.
08:20
UPDATE - Mesaje de Ziua Îndrăgostiţilor: MAI: Dragostea-i precum mascaţii – te-ai lipsi, dar ea tot vine / Forţele Terestre: Când simţi că ”Love is in the Air” pui repede masca contra gazelor - FOTO # News.ro
Ministerul de Interne a transmis, sâmbătă, un mesaj de Ziua Îndrăgostiţilor, alături de o fotografie cu doi angajaţi de la Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale. ŞI oficialii Forţelor Terestre au postat în mediul online un mesaj: ”Când simţi că «Love is in the Air» pui repede masca contra gazelor”.
08:20
Programul sportivilor români care vor evolua, sâmbătă, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina:
08:10
Sindicatul Europol, după ce doi poliţişti au fost agresaţi la Constanţa: Este realitatea zilnică din teren / Despre mijloacele de intervenţie ale agenţilor: Între vorba bună şi glonţ trebuie să existe o alternativă / Taserul nu este un moft # News.ro
Sindicatul Europol afirmă că situaţia de la Constanţa – unde doi agenţi au fost agresaţi în timpul unei intervenţii – este realitatea zilnică din teren, dar mijloacele de intervenţi ale agenţilor nu sunt suficiente. Ei au la dispoziţie spray lacrimogen, ineficient în aer liber, baston care presupune apropiere sau arma, însă aceasta are consecinţe dramatice pentru toţi cei implicaţi. Sindicaliştii reclamă că oficialii Poliţiei Române refuză utilizarea taserului, deşi este o soluţie modernă de intervenţie.
08:10
Compania sârbă NIS solicită o nouă derogare de la sancţiuni pentru a continua importurile de ţiţei # News.ro
Compania petrolieră Naftna Industrija Srbije (NIS), controlată de acţionari ruşi, a solicitat Statelor Unite o nouă derogare de la sancţiuni pentru a putea continua importurile de ţiţei, în timp ce aşteaptă finalizarea vânzării participaţiilor către grupul ungar MOL Group, a anunţat societatea vineri, transmite Reuters.
08:10
Peste 177.000 de soldaţi ruşi ucişi în Ucraina, identificaţi în urma unei anchete de presă # News.ro
Publicaţia independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identitatea a 177.433 de militari ruşi ucişi în Ucraina până la data de 13 februarie.
07:50
Ministerul de Interne, mesaj de Ziua Îndrăgostiţilor: Dragostea-i precum mascaţii – te-ai lipsi, dar ea tot vine - FOTO # News.ro
Ministerul de Interne a transmis, sâmbătă, un mesaj de Ziua Îndrăgostiţilor, alături de o fotografie cu doi angajaţi de la Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale.
07:40
Experţii din cadrul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMA) au recomandat retragerea autorizaţiilor de punere pe piaţă în Uniunea Europeană (UE) a medicamentelor care conţin levamisol, utilizate în tratamentul infecţiilor cu viermi paraziţi, în urma îngrijorărilor legate de siguranţa şi eficacitatea acestor medicamente. Decizia urmează unei evaluări realizate de Comitetul privind siguranţa (PRAC) din cadrul EMA, care a concluzionat că beneficiile acestor medicamente nu mai depăşesc riscurile, din cauza posibilităţii apariţiei unei reacţii adverse neurologice grave.
07:30
Grupul auto Stellantis, proprietarul mărcilor Fiat şi Jeep, reintroduce discret versiuni diesel pentru cel puţin şapte modele de autoturisme şi vehicule de transport persoane în Europa, potrivit unei analize a site-urilor dealerilor şi a declaraţiilor companiei pentru Reuters.
07:30
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului consideră că lumea a intrat într-o nouă eră în 2014, invocând ”rolul Occidentului în lovitura de stat din 2014, din Ucraina” # News.ro
Noua eră, când „totul s-a schimbat”, a început în 2014, a declarat secretarul de presă al preşedintelui rus, Dmitri Peskov, într-un interviu acordat TASS.
07:30
Ceaţă densă pe şoselele din mai multe judeţe / Vizibilitate redusă şi pe mai multe tronsoane de autostradă / Recomandările Infotrafic # News.ro
Circulaţia se derulează, sâmbătă dimineaţă, în condiţii de ceaţă în mai multe judeţe ale ţării, fiind afectată vizibilitatea şi pe pe mai multe tronsoane de autostradă.
07:20
Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Reza Pahlavi, la Conferinţa de la Munchen: Reprezentăm două naţiuni care luptă împotriva ameninţărilor la adresa libertăţii şi suveranităţii naţionale # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Reza Pahlavi, fiul exilat în Statele Unite al ultimului şah al Iranului, în marja Conferinţei de securitate de la München.
07:00
Şeful operatorului portuar DP World. cu sediul în Dubai, înlocuit după ce Departamentul american al Justiţiei a dezvăluit schimburi de e-mailuri cu conţinut sexual explicit cu Epstein # News.ro
Un magnat din Emiratele Arabe Unite, a cărui relaţie apropiată cu infractorul sexual Jeffrey Epstein a fost dezvăluită în cea mai recentă serie de documente publicate de Departamentul de Justiţie al SUA, a fost înlocuit din funcţia de conducere a unuia dintre cei mai mari operatori portuari din lume, relatează CNN.
07:00
Cancerul rămâne a doua cauză de deces în Uniunea Europeană (UE), iar numărul cazurilor noi continuă să crească. În paralel, statele membre alocă sume tot mai mari pentru prevenţie, diagnostic şi tratament, în contextul unei poveri sociale tot mai mari.
06:50
Caraibe: Un atac american împotriva unei nave suspectate de trafic de droguri s-a soldat cu trei morţi # News.ro
Statele Unite au efectuat un nou atac în Caraibe împotriva unei nave suspectate de trafic de droguri, ucigând trei persoane, a anunţat armata americană, în cadrul unei campanii care durează de şase luni, informează AFP.
06:50
Reţeaua europeană de sateliţi IRIS2, rivală a Starlink, trebuie să fie competitivă la preţ şi performanţă, spune şeful Eutelsat # News.ro
Proiectul european de sateliţi IRIS2 trebuie să răspundă aşteptărilor clienţilor în ceea ce priveşte preţul şi performanţa, pentru a atrage cumpărători, a declarat vineri directorul general al Eutelsat, citat de Reuters.
Acum 6 ore
06:30
OMS certifică un nou vaccin împotriva poliomielitei pentru a consolida răspunsul global la epidemii # News.ro
Un nou vaccin oral împotriva poliomielitei a fost inclus pe lista produselor precalificate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), o decizie care permite utilizarea sa rapidă în campanii de imunizare şi susţine eforturile globale de eradicare a bolii. Poliomielita este o infecţie virală severă care afectează în principal sistemul nervos şi poate provoca paralizie la copii. Este cauzată de poliovirus, care se înmulţeşte în intestine şi se răspândeşte în principal prin contaminarea cu materii fecale infectate.
06:30
Statele Unite: Doi agenţi ai ICE suspendaţi pentru că au minţit în legătură cu împuşcăturile asupra unui imigrant în Minneapolis # News.ro
Doi agenţi ai poliţiei federale americane pentru imigrare (ICE) au fost suspendaţi pentru declaraţii mincinoase cu privire la deschiderea focului asupra unui imigrant venezuelean în Minneapolis în ianuarie, a anunţat, vineri, directorul ICE, Todd Lyons.
06:20
Monedele de refugiu, sub semnul întrebării după un an volatil: dolarul, francul elveţian şi yenul, reevaluate de pieţe # News.ro
Investitorii au considerat în mod tradiţional dolarul american, francul elveţian şi yenul japonez drept monede de refugiu, aşteptându-se ca acestea să îşi păstreze valoarea în perioade de turbulenţe geopolitice sau economice, relatează CNBC.
06:00
În numele Sfântului Valentin - Ziua Îndrăgostiţilor, de sute de ani prilej de exprimare a afecţiunii # News.ro
Ziua Îndrăgostiţilor sau Ziua Sfântului Valentin, sărbătorită prima dată în anul 496, este acum marcată la nivel global la 14 februarie. Este ziua în care oamenii îşi arată afecţiunea şi îşi trimit felicitări, flori ori bomboane, alături de mesaje de dragoste.
05:50
Două sesiuni separate de negocieri - una privind Iranul, cealaltă privind Ucraina - vor avea loc marţi la Geneva, în Elveţia, a declarat, vineri, pentru Reuters o sursă familiarizată cu acest subiect.
05:30
Armata americană se pregăteşte pentru posibile operaţiuni prelungite, care ar putea dura câteva săptămâni, împotriva Iranului, în cazul în care preşedintele Donald Trump va da ordinul de a lansa un atac, au declarat pentru Reuters doi responsabili americani.
05:30
Şeful Gazprom, Alexei Miller, reconfirmat pentru încă cinci ani la conducerea gigantului rus al gazelor # News.ro
Alexei Miller, directorul general al Gazprom, va rămâne în funcţie pentru încă cinci ani, după ce consiliul de administraţie i-a prelungit mandatul, a anunţat vineri compania, transmite Reuters.
05:10
Un grup de 15 companii, condus de Microsoft şi Ericsson, a lansat vineri ”Trusted Tech Alliance”, o iniţiativă construită pe cinci principii menite să asigure utilizarea sigură a tehnologiei, indiferent de locul în care aceasta este dezvoltată, transmite Reuters.
Acum 12 ore
01:40
Liderii europeni au transmis vineri, în deschiderea Conferinţei Securităţii de la Munchen (MSC), un mesaj clar Statelor Unite şi lui Donald Trump, pe care-i îndeamnă la o ”revigorare” a relaţiei transatlantice şi să ia Europa ca ”exemplu”, relatează AFP
00:40
Echipa italiană AC Milan a învins vineri seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea Pisa, în etapa a 25-a din Serie A.
00:30
JO de iarnă: Surpriză imensă la patinaj artistic. Mikhail Shaidorov a câştigat titlul olimpic. Marele favorit Ilia Malinin a terminat departe de podium # News.ro
Starul american al patinajului artistic Ilia Malinin a căzut de două ori în timpul unui program liber dezastruos, vineri seară, la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Medalia de aur a fost câştigată de kazahul Mikhail Shaidorov, relatează AP.
00:20
O răsturnare a puterii ”ar fi cel mai bun lucru care se poate întâmpla” în Iran, afirmă Trump # News.ro
O răsturnare a puterii ”ar fi cel mai bun lucru care se poate întâmpla” în Iran, afirmă preşedintele american Donald Trump, în contextul unor negocieri dificile între Washington şi Teheran cu privire la capacităţile nucleare şi balistice iraniene, relatează AFP.
00:20
Agenţia de rating Fitch a menţinut, vineri, ratingul de emitent pe termen lung în valută străină (LTFC) al României la ”BBB-”, cu perspectivă negativă.
00:00
CCA recunoaşte după meciul Petrolul – FC Argeş: Decizie eronată în minutul 86. Golul ar fi trebuit să fie validat # News.ro
Comisia Centrală a Arbitrilor anunţă că a analizat faza controversată petrecută în minutul 86 al partidei dintre Petrolul şi FC Argeş, de vineri, din Superligă, şi a ajuns la concluzia că golul oaspeţilor nu ar fi trebuit să fie anulat.
00:00
Dr. Joseph Pop Prefit: Avem chiar foarte mulţi pacienţi care ne povestesc că au început consumul undeva în pubertate/ Aş încerca să abordez copiii, chiar şi la vârste fragede, prin tehnici de reglare emoţională, de îmbunătăţire a limitei la frustrări # News.ro
Medicul psihiatru Joseph Pop Prefit afirmă că numeroşi tineri de peste 18 ani care au venit pentru a-şi trata dependenţa de droguri au început consumul încă din perioada pubertăţii. El a subliniat, atât ca medic, cât şi ca părinte, că ”nu există o garanţie” că un copil, din orice mediu ar proveni, este ferit de tentaţia consumului. Dr. Joseph Pop Prefit a explicat şi care sunt metodele prin care tinerii ar trebui să fie încurajaţi să spună ”nu” drogurilor.
13 februarie 2026
23:50
Scandal în Franţa după spitalizarea în moarte cerebrală a unui tânăr de 23 de ani din gruparea identitară de extremă dreapta Némésis, după ce a fost bătut la Lyon de presupuşi antifascişti în marja unei conferinţe a eurodeputatei Rima Hassan # News.ro
Un bărbat în vârstă de 23 de ani, membru al grupării identitare Némésis (extremă dreapta) căreia-i asigura serviciul de ordine, potrivit grupării, a fost spitalizat vineri seara, după ce a fost bătut la Lyon, joi, de către mai multe persoane suspectate de faptul că fac parte dintr-un grupuscul antifascist, relatează France24.
23:50
Echipa olandeză PSV Eindhoven a pierdut vineri seara, în deplasare, scor 1-2, cu gruparea Volendam, în etapa a 23-a din Eredivisie. Dennis Man a fost autorul golului oaspeţilor.
23:40
Dr. Joseph Pop Prefit: Avem o gamă mare de medicamente din psihiatrie care nu generează o dependenţă/ Avem şi medicamente de urgenţă şi aici mă refer la anxiolitice, pe care ar trebui să le dăm punctual, pentru o perioadă scurtă, într-un dozaj stabilit # News.ro
Medicul psihiatru Joseph Pop Prefit, care tratează tineri de peste 18 ani dependenţi de droguri, atrage atenţia asupra faptului că unii dintre cei care sunt diagnosticaţi cu diverse boli psihice şi care au acces la tratament de specialitate transformă tratamentul legal în droguri, combinând medicamentele cu diverse alte substanţe. El spune că, în astfel de situaţii, ar fi utilă ”poate şi o conştientizare către colegi de a verifica aceste prescripţii şi dozaje”.
23:40
Critici la adresa postului RAI, după ce "Omul Vitruvian” al lui Da Vinci a fost reprezentat fără organele genitale la TV cu ocazia Jocurilor Olimpice # News.ro
O versiune modificată a celebrului „Om Vitruvian” al artistului renascentist Leonardo da Vinci, fără organe genitale în genericul de deschidere al transmisiunii televizate a Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia, a atras critici la adresa postului public de televiziune RAI, potrivit Reuters.
23:30
Echipa germană Borussia Dortmund a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia FSV Mainz, în etapa a 22-a din Bundesliga.
23:20
Dr. Joseph Pop Prefit: Drogurile sunt accesibile. Poate mitul că drogurile sunt accesibile doar în mediul urban nu mai corespunde realităţii. Avem foarte mulţi pacienţi din mediul rural care spun că îşi procură substanţele din localitatea în care trăiesc # News.ro
Numărul tinerilor care au ajuns anul trecut la Centrul de Evaluare şi Tratament al Toxicodependenţelor pentru Tineri ”Sfântul Stelian” din Bucureşti a crescut cu peste opt procente faţă de anul anterior, arată statisticile oficiale. Medicul Joseph Pop Prefit, psihiatru în cadrul centrului, a explicat că aceste statistici ”reflectă realitatea”, arătând că accesul la stupefiante nu este facil doar în mediul urban mare, ci şi în localităţile mici.
23:20
Anchetă în Franţa, în urma arderii unei păpuşi uriaşe cu efigia lui Jordan Bardella la un carnaval în Ţara Bascilor. Manechinul purta o brasardă cu mesajul "I LOVE MARINE” # News.ro
Parchetul din Bayonne, în Pyrénées-Atlantiques, a anunţat vineri că a deschis o anchetă după ce o păpuşă uriaşă cu efigia lui Jordan Bardella, preşedintele Partidului Rassemblement National (RN, extremă dreapta), a fost arsă în urmă cu câteva zile la un carnaval tradiţional în Ţara Bascilor, relatează AFP.
23:00
Dr. Joseph Pop Prefit: Pacientul trebuie văzut ca o bucată dintr-un întreg/ Mulţi aparţinători au o viziune un pic eronată, pe principiul: ”dacă ar vrea, s-ar lăsa, dar nu vrea, nu are voinţă, nu are motivaţie” # News.ro
Medicul psihiatru Joseph Pop Prefit, de la Centrul de Evaluare şi Tratament al Toxicodependenţelor pentru Tineri ”Sfântul Stelian” din Bucureşti, afirmă că fiecare tânăr dependent de droguri este ”o parte a unui întreg” care este familia sa, iar susţinerea familiei în procesul de dezintoxicare este extrem de importantă. El arată că nu rareori familiile celor care se prezintă la camera de gardă a centrului consideră că, dacă ar vrea să renunţe la droguri, tinerii dependenţi ar putea-o face singuri, medicul explicând că această abordare este una greşită.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.