Radu Miruţă, după acuzaţii că România cumpără ”vechituri” pentru Armată: Uitati-va la date, nu la propaganda deranjată groaznic ca ne mişcăm / România are brusc 21 de proiecte noi, derulate concomitent, pentru înzestrarea Armatei

Medicul psihiatru Joseph Pop Prefit, de la Centrul de Evaluare şi Tratament al Toxicodependenţelor pentru Tineri ”Sfântul Stelian” din Bucureşti, afirmă că fiecare tânăr dependent de droguri este ”o parte a unui întreg” care este familia sa, iar susţinerea familiei în procesul de dezintoxicare este extrem de importantă. El arată că nu rareori familiile celor care se prezintă la camera de gardă a centrului consideră că, dacă ar vrea să renunţe la droguri, tinerii dependenţi ar putea-o face singuri, medicul explicând că această abordare este una greşită.