Petroliere rusești zac abandonate pe mare cu tot cu echipaj, din cauza sancțiunilor. "Suntem flămânzi, furioși, încercăm să supraviețuim doar de la o zi la alta"

Nu poți să pui un contabil în fruntea unei companii, pentru că atunci el se va uita la fiecare cost, a afirmat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la un interviu tv în care a mai spus că Ilie Bolojan s-ar potrivit mai bine ca director financiar. Ca CEO, mai pragmatic și mai vizionar spre dezvoltare, ar fi Sorin Grindeanu