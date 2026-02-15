Presa spaniolă, dură cu Ionuț Radu » Notele primite de portarul naționalei României

16:40

Raul Opruț, 28 de ani, fundașul stânga al celor de la Dinamo, are un start excelent de an și se află printre principalii candidați la convocarea pentru barajul cu Turcia din martie.În acest moment, prioritară este starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, iar Federația Română de Fotbal urmează să decidă săptămâna viitoare cine va sta pe banca „tricolorilor” la dubla din primăvară. ...