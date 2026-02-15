Cea mai ciudată pasă din carieră! Valentin Mihăilă, decisiv din nou în Turcia

17:50

Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar de la Rapid, a lansat acuzații fără precedent la adresa lui Radu Petrescu, după greșeala arbitrului de la Petrolul - FC Argeș 2-1.Petrescu a anulat un gol valabil marcat de Argeș în minutul 86. La o lovitură liberă executată de Micovschi, Sierra a înscris cu capul, dar reușita nu s-a pus pentru că arbitrul a fluierat înainte ca mijlocașul să lovească balonul. Din acest motiv, faza nu a fost verificată la VAR. ...